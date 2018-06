Jorge Martínez Aspar: "El anuncio del fichaje de Lorenzo ha sido muy precipitado"

Voz 1991 00:00 una de las noticias del día sin lugar a dudas nos ha llegado desde el mundo del motociclismo ya sabéis ese comunicado de Honda el propio Dani Pedrosa en el que decían que después de dieciocho años trabajando juntos pues el matrimonio se rompía lo cierto es que las últimas temporadas los últimos años los resultados de Dani Pedrosa no han sido los esperados en la escudería japonesa y finalmente Se rompe como digo ese matrimonio el de los últimos años ya a raíz de ese momento ha surgido el nombre Jorge Lorenzo que parecía que hace nada lo tenía hecho con Yamaha en las últimas horas y parece que ha entrado Honda en la puja y que ha llegado a un acuerdo con el piloto español para firmar por dos temporadas Mela Chércoles qué tal muy buenas

Voz 1 00:45 pues yo ráfagas Yago muy buenas digo yo sí sí

Voz 2 00:49 por qué te voy a decir una cosa

Voz 1 00:51 esto con Honda

Voz 2 00:53 es cien por cien seguros ya por la mañana cuando en La Gazzetta dello Sport me sonaba bacalao sabes de lo Duke Lepe bacalao

Voz 1 01:00 pero es que el viernes lo tenía hecho

Voz 2 01:03 esto con Yamaha para volver a Yamaha dos años después en un equipo satélite con soporte oficial una moto oficial está por ver qué postura sería la de Gaspart está pujando por ello inmediato tú por donde el adiós de Pedrosa abre la puerta a Jorge Lorenzo que es porque finalmente se ha decidido Alberto Puig Alberto Puig liquida el matrimonio de Dani Pedrosa el piloto que descubrió en su día IBI tira de Jorge Lorenzo que ha sido su eterno rival durante muchos años se va a hacer oficial mañana o pasado es un notición nutrición porque va a juntarse en el box dos campeonísimo si los pilotos que se han repartido los círculos de Moto GP de los últimos años Jorge Lorenzo Marc Márquez así que casi nada

Voz 1991 01:44 para hablar de él todo lo que ha sucedido hoy hablamos con el jefe de Ángel Nieto Tin Jorge Martínez Aspar qué tal muy buenas

Voz 1003 01:51 hola qué tal buenas noches eh empezando por el P

Voz 1991 01:53 ah y Pío es lo de Dani Pedrosa te ha sorprendido la noticia la comunicación y la confirmación que Honda Dani no siguen juntos

Voz 1003 02:03 bueno la verdad es que un poco sí esto estaba siento muchísimo yo estaba haciendo el peor arranque de suceso temporada vamos sin lugar a dudas caídas problemas porque yo creo que en Argentina Si Zarco no lo tira yo creo que era un praxis francamente el el piloto que podía haber ganado gran premio pero en fin frustrado muchas cosas y está siendo un arranque de temporada realmente muy complicado para él y bueno yo creo que ha sido un poco precipitado yo sabía que que había había la opción de que estaban pensando si seguía los seis con Dani desde desde el Gran Premio en este caso de de Le Mans yo creo que ha sido yo lo que me ha precipitado a mí me ha parecido muy precipitado lo que a mí me ha sorprendido

Voz 1991 02:49 es decir que le deberían de haber deja algo más de tiempo esta temporada

Voz 1003 02:54 bueno no no no me refiero o el renovarlo unas compras Theroux el momento de comunicar sí exacto pero yo pienso que ha sido un poco precipitado oí bueno tal vez además el que viene ese volvió a caer el domingo lo que pasa es que puede ser dentro de toda esta jugada como estaba diciendo Mela Mela Chércoles puede posiblemente es que se ha precipitado todo lo de Lorenzo también es que todo este fin de semana ha sido para mi ha sido durísimo desde el miércoles hasta tanto Vico Si entre ellos estaba estaba en estado nada pues el arte de Jorge Lorenzo Yamaha no estamos allí hablando con todo

Voz 1991 03:36 en te sorprendería que Lorenzo corriese en Onda a partir del año que viene

Voz 1003 03:43 la verdad es que yo sí que si me sorprendo porque yo estoy convencido que Jorge con una Yamaha es cien por cien un piloto ganador lo ha demostrado y ha ganado títulos

Voz 3 03:54 yo creo que que que tiene una garantía

Voz 1003 03:58 muchísimo más alta con Yamaha hay ganar que irse a Honda la onda es una moto realmente complicada y el único piloto que últimamente les está haciendo ganar cien quienes más Márquez porque yo creo que marque es su superdotado

Voz 1991 04:13 y además me gusta ir a al

Voz 1003 04:15 imite al riesgo hilado Guinart de una manera como supuesto un caballos salvajes

Voz 2 04:21 no es el único es el único piloto probador yo creo que no es una para perdona mejor eh en Argentina e la onda este

Voz 4 04:29 yo no es la verdad que muy pagado todo bien

Voz 1003 04:32 pues sí pero me en Argentina no crean premio referencia costaba mar no estaba Dani gustaba a Jorge Campillo de tampoco de yo creo que Argentina no fue el gran premio referencia porque además la pista estaba como estaba de acuerdo a medio seca medio mojada un poco de todo entonces un gran premio referencia

Voz 1991 04:53 has hablado con Lorenzo en las últimas horas

Voz 1003 04:56 no no no no no quiso doblar con él y la verdad es que sí que intentaba ahora con más de una persona pero tome ha confirmado nada aquí donde me ha confirmado la noticia de de de Jorge Lores

Voz 1991 05:09 en algún momento te viste siendo el jefe de Lorenzo en Yamaha

Voz 1003 05:13 bueno no es más que el jefe suyo ni muchísimo menos si como dentro de la estructura

Voz 1991 05:19 dentro

Voz 1003 05:20 dentro de Pepe el del proyecto suyo no la verdad es que es muy ilusionante ese proyecto sigue vivo sí que sigue con Lorenzo sin los esto sigue vivo el proyecto y la verdad es que ojalá ojalá ojalá al final pueda ir para adelante todo eso porque puede ser

Voz 1 05:37 también es muy importante de futuro no vale te cambió la pregunta

Voz 1991 05:41 eh digamos qué porcentaje había cerrado de Lorenzo dentro de ese proyecto de Yamaha

Voz 1003 05:48 yo el domingo te hubiese dicho que el porcentaje era de probablemente ochenta noventa por cien y muy muy muy muy alto avanzado de que sí que se hacía no pero claro ha sido una verdadera sorpresa lo de hoy Yago Lamela

Voz 1991 06:08 entonces me imagino que te sorprendería que sí eso está tan avanzado ochenta noventa por ciento es porque está hablado por vuestra parte está hablado por la parte de Lorenzo y aquí el que estaría rompiendo una especie de pacto acuerdo no escrito sería el piloto

Voz 1003 06:25 no no no no ni mucho menos a ver conmigo no ha hablado yo creo que en este caso las personas de Jorge estaban hablando en este caso con Yamaha está también con con todos para para ver real

Voz 3 06:44 S

Voz 1003 06:45 en los pasos a seguir era pues una parte

Voz 3 06:48 a ese ver que existía el el el

Voz 1003 06:52 patrocinador importantísimo que Yamaha estaba cien por cien por cada en este caso derbis Vistabella es el máximo jefe de Yamaha había dado de lo que ella proyecto y a partir de ahí pues se estaba reconstruyendo todo el proyecto no hizo el pleito sigue si yo no tengo ninguna duda que se hizo va a seguir adelante con Jorge os cortes

Voz 2 07:13 en eso quería hirió el proyecto a seguir adelante con Jorge Asín Jorge igual nos encontramos ahora con la papeleta de que el que nos llega al box es Pedrosa Porque Pedrosa ha pero el comunicado común comunicado común con Honda dice que quiere buscar nuevos desafíos que le viene bien cambiar de aires también él así que no descartamos eso aunque ahora mismo no sé intuición Pure durante su información y lo que sí que te digo es que el viernes por la mañana a mí Lorenzo me dice que lo tiene hecho con Yamaha en Mullelo

Voz 4 07:43 he hecho siempre me he hablado con Honda él había hablado ya

Voz 2 07:48 descolocada brujas en cinco minutos pero Honda y Lorenzo llega un acuerdo después de eso seguro durante el fin de semana de Mullelo así Josean vi yo creo que sí te puedo garantizar

Voz 1003 07:59 a mí sí que me han confirmado ya que

Voz 2 08:01 cien por cien real que es así dice Lorenzo ha elegido la moto que no quiso Zarco la que no quiso Dovizioso tampoco Mir ni siquiera Miller que también ofrecieron hace poco

Voz 1003 08:13 yo a ver por partes no vuelvo a repetir Dani Pedrosa pues está toda la ir en este momento no se ha habla donada vuelvo a repetir que la prioridad número uno es hacer el proyecto se realmente que vaya para adelante el equipo con con Yamaha con todo lo que ya es hablando este fin de semana seguidamente pues el tema de los pilotos hombre sin duda sin duda para Gilary Pedrosa un piloto top es es tres veces campeón del mundo ha ganado cincuenta de dos grandes premios de nada menos Si por lo tanto es cierto que no ha tenido demasiada suerte en los últimos años porque cada caída que ha tenido esa lesionado cobre yo creo que eso le ha perjudicado pues de poder ser campeón del mundo de Moto GP pero pero bueno vuelvo a repetir yo pienso que estamos hablando de grandísimos campeones es una sorpresa eh todo lo que está ocurriendo ojos para para mí incluido no porque no ha dicho tú Mela puesto doble esté con ellos el viernes pero es que el domingo yo hablé con con su mánager también notó novia en cambio

Voz 2 09:16 pues fíjate qué hago yo ayer por la mañana me encontraba con Jorge en el aeropuerto de Bolonia el camino de España LB decía Jorge felicidades vivencia porqué de hombre por la victoria del oro esos hayedos de tu pilotos

Voz 1003 09:29 a ver a ver heladas cada vez

Voz 2 09:33 bueno para que veas lo claro que lo teníamos algunos no que que lo de Yamaha salía adelante estoy un auténtico sorpresón un bombazo ole por Jorge que ha conseguido una salida espectacular y también por eh

Voz 1003 09:44 esa es según pilotando una amenaza

Voz 2 09:47 hacen reales las palabras de Marc Márquez que él dice siempre quiere tener el compañero más corto posible su lado y que él no veta a nadie

Voz 1991 09:53 porque en el pasado se ha dicho que si mal de todavía

Voz 2 09:56 al eje sin y Marqués de todo a otros pilotos pues mira Martín no tiene capacidad de veto en Onda Ilan traído nada más y nada nos es un pentacampeón del mundo tres veces campeón de la Reina

Voz 1991 10:06 Jorge un equipo formado por Márquez Lorenzo sería casi en Dream Team

Voz 1003 10:13 bueno es un equipazo estamos hablando unas menos que un seis y un cinco uno tres campeones del mundo no tiene nada menos que veinticinco añitos todavía es un piloto con un hambre increíble yo creo que sin duda en este momento Mar Márquez está está por delante de los demás como piloto en este momento tiene unas décimas más que todos

Voz 3 10:36 falta saber la incógnita quien sería saber si realmente

Voz 1003 10:40 Jorge Lorenzo Palma con la ondas y la onda realmente es una muestra que se puede adaptar un poco así su estilo no le ha costado muchísimo ganar un gran premio con Ducati yo creo que Ducati la Ducati cada vez va un poquito mejor más fácil de llevar diríamos falta saber si Forges adaptada a la otra semifinal

Voz 1991 11:01 San Jorge que más o menos Tola ha preguntado antes Mela pero la imposibilidad de contar con Jorge Lorenzo podría abrir la opción a la llegada a Dani Pedrosa Yamaha

Voz 1003 11:12 yo creo que sí lo que pasa es que evidentemente muy estás esta respuesta la decir chillar eso que tienen quién manda en este caso en Yamaha no pero yo creo que sí sin lugar a dudas on me

Voz 2 11:24 Nos dejamos algo no bueno simplemente colocar las otras piezas del rompecabezas que quedan en el aire más importante la de Dani Pedrosa pero con este movimiento que ya te digo yo que queda ahí quitarle el sin el condicional es es real estén Lorenzo Honda con Márquez Estruch y es su sustituto en en Ducati junto a Dovizioso ya Noone iba a Aprilia como compañero de de Aleix Espargaró Morbidelli va a quedar en ese equipo Yamaha satélite está por ver su compañero el pescado el malayo sarín será en KTM el equipo de Despres

Voz 1 11:56 no queda Málaga Oliveira el portugués no queda mal el Tetris pese Jorge Juan Espadas

Voz 5 12:01 no es que todo lo cantó con lo llega otro aportado aparte

Voz 2 12:08 te sueldos sueldo cuatrocientos mil pone en Aprilia por ochocientos mil que es menos lunes además que se equivoca usted y a mí el bastante más bastante te digo que que Lorenzo firma por dos temporadas alrededor de cuatro millones por cada una de ellas sí pero lo lo de ella no buscado con bastante a ver dime tú que maneja Suárez

Voz 5 12:33 no he escuchado siempre uno punto ocho por temporada

Voz 2 12:39 pues entonces nos ha engañado engañar nuestra fuente pero bueno lo comprobaremos más adelante seguiré las vistas

Voz 1991 12:44 bueno Jorge Martínez Aspar que como siempre ha sido un placer charlar contigo unos bultos en el en el larguero en un día tan raro en el mundo del motociclismo bueno más que raro tan convulso no con tantas noticias Si seguidas Jorge mil gracias que vaya fenomenal el resto de temporada un abrazo

Voz 1 13:00 gracias a vosotros una donación hay que esperar a que

Voz 1991 13:02 saga oficial lo de Lorenzo con Honda pero está hecho vamos

Voz 2 13:06 pero si en cualquier momento me dicen que mañana o pasado así que habrá que estar pendientes de el Daily Mail que eso llegará vía comunicado la noticia está ahí yo por la mañana no me lo creía no me lo imaginaba a lo largo del día se han hecho eco diversos medios de comunicación los compañeros de Motor Sport también los de Sky propias no somos Etchecolatz lógicamente marroquí que nosotros citando de que no todo el mundo cita y porque no es ese chico pues aparte épico hay al final es una realidad yo hecho mil llamada alguna nombran devuelto otras si finalmente por la tarde antes de entrar con Gallego en Hora veinticinco pues han confirmado que que es cien por cien que realidades pero esto va a ser el compañero de Márquez vaya dupla

Voz 1991 13:46 es la noticia del día deja Dani Pedrosa Honda su puesto lo ocupa Jorge Lorenzo a partir de la próxima temporada ya era Jorge Martínez Aspar nos ha dicho que se abre la opción evidentemente de que recale Dani Pedrosa en Yamaha donde iba a ir en un principio por lo menos hasta este domingo Jorge Lorenzo a ver cómo se completa el el rompecabezas