El Larguero (1ª parte / 05/06/2018): Koke, la Selección y el futuro de Jorge Lorenzo en Honda

Voz 3 00:00 en la Cadena Ser un lado Guerrero Yago de Vega

Voz 1991 00:38 a las diez y media en Canarias sólo a todos qué tal muy buenas noches y bienvenidos al larguero de este cinco de junio seguimos descontando los días tan sólo diez para que la selección española debute en el Mundial de Rusia la competición empieza nueve nosotros debutamos en diez días J nada de mucha actividad en la Ciudad del Fútbol de las Rozas con atención a los medios de comunicación foto oficial de los nuestros la presencia del nuevo Prado gente del Gobierno Pedro Sánchez que entre otras cosas por cierto ha entregado a Andrés Iniesta la Cruz de Honor al mérito deportivo que es la mayor distinción que puede recibir un deportista en este país por sus logros durante su carrera deportiva así que nada en un instantes contamos la última hora de los nuestros escuchamos a los protagonistas y además hemos quedado con uno de los pesos pesados este año de la selección con Koke Resurrección el jugador del Atlético de Madrid así que nada en un instante estamos con él por cierto noticia de hace tan sólo unos minutos y que tiene que ver con selecciones internacionales la Federación argentina la AFA ha confirmado que esa suspendido el partido amistoso que estaba previsto frente a Israel en Jerusalén por cuestiones realmente políticas porque ya sabéis que durante los últimos días ha habido muchas protestas en Palestina para que no se disputas este encuentro evidentemente es conocido el conflicto hay entre Israel y Palestina en Oriente Próximo en tema político y finalmente en Argentina ha decidido no no viajar a Israel para disputar en Jerusalen ese partido me cuentan que ni los jugadores ni el cuerpo técnico quería viajar a Jerusalén para disputar este encuentro el propio Messi había recibido incluso mensajes de Ciudadanos de Palestina de forma personal para que no acudiese a este encuentro la AFA con su presidente a la cabeza Claudio Tapia había recibido ya dos millones de dólares para la Davis para que se disputas este encuentro por parte de la comisión israelí de fútbol así que a diez días de que arranque la competición a diez días de que arranque el Mundial hay lío con Argentina en este caso porque ha tenido que suspender ese partido amistoso contra Israel en Jerusalén por cuestiones fundamentalmente políticas antes os cuento que el el resto de cosas que no sale dejado la jornada como por ejemplo que en motociclismo ha sido una de las noticias del día y la verdad es que se han ido encadenando diferentes cuestiones y al final pues yo creo que es uno de los titulares que nos dejará la jornada el primero de ellos es que Dani Pedrosa no va a seguir en Onda a partir de la próxima temporada y eso ya por sí mismo es noticia que Pedrosa llevaba con Honda dieciocho temporadas las trece últimas en la máxima categoría es cierto que los últimos años los resultados del piloto español no eran los los esperados y al final la marca japonesa y el Espanyol han decidido que hasta aquí llegaba este matrimonio y que a partir de este momento los caminos iba por separado y a partir de ese instante en se ha empezado a hablar que Jorge Lorenzo podría recalar en Onda ocupando el puesto de Dani Pedrosa algo que ya está confirmado a falta de que sea oficial es decir Jorge Lorenzo que prácticamente lo tenía hecho con Yamaha el domingo pasado practicamente decíamos que estaba cerrado con con Yamaha pero no firmado podríamos decir que se ha reculado alguna manera o no se va a ir definitivamente Yamaha sino que se va a ir a Honda va a firmar por dos temporadas iba a cobrar en torno a cuatro millones de euros dos por cada una de esas dos temporadas Jorge el iraní Pedrosa vamos a ver qué es lo que pasa porque deja honda pero se le puede abrir la puerta ahora de de Yamaha teniendo en cuenta que ya no va Jorge Lorenzo a a esa escudería en en un ratos contamos todos los detalles y cómo queda la situación además Santi Cazorla realizará la pretemporada de la próxima temporada con el Villarreal Cazorla que ya sabéis que ha pasado un calvario con esa lesión que sufrió en su pierna derecha en dos mil trece ha tenido que pasar varias veces por el quirófano en real decía volvía a recaer hasta que al final ya directamente dejó de jugar casi dos años de forma consecutiva al final parece que todos los problemas físicos han solucionado que puede volver a competir y que va a iniciar esta pretemporada con el Villarreal y ojalá le veamos la próxima temporada jugando de nuevo al al fútbol en baloncesto ha disputado segundo partido en la Liga en de semifinales del play off por el título entre Real Madrid y el Herbalife Gran Canaria sí ya terminado con victoria blanca nueve dos ocho tres así que se pone la serie dos cero para el equipo de Pablo Laso que tendrá ahora mismo tres partidos para intentar meterse en la gran final un encuentro el de hoy que además va pasará a la historia de la ACB como el día en que Felipe Reyes alcanzó los setecientos cincuenta y seis partidos en ACB igualando a Rafa Jofresa todo hace indicar que en el próximo partido de esta semifinal el bueno de Felipe Reyes se va a hacer historia otra vez se va a quedar en solitario como el jugador que más encuentros disputado en esta competición en Segunda División mañana arranca las semifinales del play off por el ascenso a Primera a las ocho y media en Los Pajaritos Numancia Zaragoza ya sabéis que la segunda semifinal que era para el jueves también a la misma hora ocho y media en Zorrilla primer partido entre el Valladolid y el Sporting de Gijón en tenis mañana partidos de cuartos de final juegan los dos los españoles que siguen vivos en la competición en Roland Garros Rafa Nadal se mide al argentino Suárez Man Garbiñe Muguruza lo hará frente a la rusa Sharapova por cierto que hoy ha caído Novak Djokovic ante el italiano check innato así que no le que se queda fuera de la competición las once y treinta y seis contado todo empezar

Voz 4 06:11 sí

Voz 1991 06:31 la primera conexión la buscamos en la selección española de fútbol que hoy ha tenido una agenda apretadísima Javier Herráez tal muy buenas hola qué tal

Voz 6 06:39 pues sí la verdad es que ha sido un un sin vivir

Voz 7 06:41 de primero por la mañana los vampiros la foto oficial

Voz 6 06:46 desayuno buenos futbolistas pero sí la prensa con el presidente Rubiales luego te contaré bueno ya no va a haber ese macro viaje absurdo de dos millones de euros se va a quedar en quinientos mil euros en vez de ir de vacaciones diez días pues va a ser una cosa normal ir al partido y volver para algunos patrocinadores directivos Si familiares y luego después pues el entrenamiento lo más importante sin Busquets pero está mucho mejor de la gastroenteritis para poder jugar el fin de semana el equipo viaja pasado mañana al mediodía hasta Krasnodar para jugar frente a Túnez el amistoso el sábado y Carvajal que también pinta bastante bien en su lesión aunque no hay plazos ni tampoco se pone una meta el lateral de la selección española de fútbol Iker bueno después de entrenamiento el Open media day de la Federación y la foto con el presidente del Gobierno que ha ido a desear suerte a al equipo español así que como tú decías una agenda apretadísima

Voz 1991 07:39 ahora escuchamos lo que han dicho el resto de de jugadores internacionales de de España hemos quedado con uno de ellos a esta hora o Lacko que qué tal buenas noches

Voz 1006 07:48 hola buenas cómo estamos se tal todo bien bien bien muy bien aquí estamos a un poquito con ganas ya de viajar a que las no no me imagino sí sí debo muchas gracias bueno más que decía el primer partido no porque estos días parece que no pero tú llevas tanto tiempo esperando ayer mundial y cuántos las tienes

Voz 1991 08:08 en nombre tenía dos amistosos pero iguales hace un poquito aburrido no tanta espera tantos minutos tantos días de sólo entrenamiento que empiece esto ya no que es lo que nos gusta

Voz 1006 08:17 si queremos que empiecen el día moritos porque al final estás convocado para el Mundial es una Pérez ya preveía un Mundial entonces bueno son momentos únicos que no van a volver entonces bueno hay que intentar disfrutarlos al máximo pero yo pero sí que es cierto que tenemos toda la del mundo de que de que llegue el primer partido

Voz 1991 08:36 bueno tenemos dos amistosos antes del del arranque del Mundial uno ya lo hemos jugado contra Suiza que balance hacéis de ese partido

Voz 1006 08:43 bueno lo les sacaron cosas muy positivas no durante el partido en sí que es cierto que tuvimos muchas muchas ocasiones así no pudimos ganar el partido porque bueno en una feliz aislada nos nos empataron pero pero el pero el equipo de la verdad que partido y mereció mucho más

Voz 1991 09:01 sí que hay que preocuparse en estos partidos amistosos o hay que sacar más que preocuparse mejor dicho sacar conclusiones o simplemente es para mantener el ritmo de competición sólo hay que quedarse con eso

Voz 1006 09:13 yo creo que es un poco de todo sin el ritmo para para llegar al primer partido bien preparado que son pruebas también para el seleccionador no a ver a la gente cómo está físicamente y a la hora de bueno de de jugar ahí Easy también te sirve no para pues bueno para padres eso es detalle de de los partidos que pueden presentar en el Mundial

Voz 1991 09:38 sí notáis que somos uno de los grandes favoritos para ganar este Mundial

Voz 1006 09:43 ha de favoritos no eso ya es la gente que pone favoritos España y saber así etcétera no el final nosotros pensamos en jugar de ir partido a partido oí en ganarlo no ir poco a poco ir pasando fases y ayer en esa final y ganarla

Voz 1991 10:01 pero aún no podemos negar no que estamos entre esa terna de a lo mejor parece que Brasil no está un poquito por encima del resto y nosotros estamos en ese segundo escalón con otras selecciones como Francia alemán tenía que somos una de las alternativas no

Voz 1006 10:15 sí bueno hay muchas selecciones muy buenas no nosotros tenemos una grandísima selección con grandísimos jugadores que que lo ha ganado prácticamente todo si IU y vamos a competir contra las mejores así como te he dicho ojalá podamos podemos bueno el Mundial

Voz 1991 10:29 a vosotros sois de esa vamos a llamar segunda generación que llegó después de los grandes éxitos de de la selección ganamos Eurocopa dos mil ocho Mundial dos mil diez Eurocopa dos mil doce tu debut hasta en el dos mil trece estuviste en el Mundial de Brasil dos mil catorce que fueron bien las cosas estuvimos en dos mil dieciséis en Francia donde tampoco fueron muy bien las cosas me imagino que en esta segunda generación continuista de esos grandes éxitos hay muchas ganas de hacer un gran torneo no

Voz 1006 10:56 sí tengo muchas ganas y mucha ilusión no porque bueno hemos visto a los a los más grandes ganarlo prácticamente todo y por qué no intentarlo nosotros también a hacer lo mismo no sabemos que es casi practicamente imposible pero lo tenemos ganado me de ganar un torneo importante para para para España no y bueno ojalá sea ya está pre Mundial

Voz 1991 11:19 no vamos ir a ocurrir tú eres uno de los pesos pesados de esta nueva selección ha saldado con Lopetegui que que que te ha pedido que quiere de Pi Julen

Voz 1006 11:29 bueno al final tiene muchas cosas no lo sé igual también como todos pero aparte de jugar un poco el medio no a la hora de defender ayudando Bussi ayudara a la gente que bueno que que ataca entonces bueno Vídeo Un poco de todo usted y yo creo que en el campo pues pues lo que pide pues

Voz 1991 11:53 eso de que te llamen el heredero de Xavi Hernández es mucho

Voz 1006 11:57 bueno pues al final no no hay ningún problema no es un orgullo que te comparen con los mejores pero el centro del mundo oí bueno he somos jugadores diferentes pero bueno bonito no que te que te diga sabe la gente siempre busca comparaciones con con los que estaban antiguamente y bueno prima tocado con Xavi por eso te digo que es un orgullo no que que que sí

Voz 1991 12:30 Koke en el primer partido yo creo no sorprenderemos todos porque siempre estábamos pendientes en el primer partido digo en el partido contra Suiza en el último partido amistoso que si un punta que si falso nueve al final Julen salió con dos delanteros cierto que aguas un poco tirado a banda un poquito más escorado con Diego Costa de referencia os sorprendió también a vosotros lo habéis entrenado durante la semana

Voz 1006 12:52 no no vamos rotando muchas posiciones no porque porque tenemos jugadores que pueden jugar en cualquier posición cuando las bandas incluso nosotros jugar alguno de de pivote poco más retrasado un poco más arriba entonces bueno y el poder muchas alternativas y eso es bueno para el equipo pues bueno es decidió salir con dos puntas a lo mejor al primer partido dijo que se sabe no

Voz 1991 13:18 claro

Voz 1006 13:21 los a ver cómo hacemos las cosas así dijo en lo que es el primer partido

Voz 1991 13:25 el tú le conoces bien te sorprende que haya tantas dudas con Diego Costa que siendo tiene la selección española que es un jugador que no encaja en la filosofía tú le conoces fenomenal me imagino que cuando estás jugando mirar para arriba y encontrarte la cara Diego Costa que también conoces a ti te da mucha seguridad no

Voz 1006 13:41 sí sí está claro no tiene muchas ganas de hacer un gran papel en la selección no la verdad es que no hemos tenido la suerte no en años atrás de bueno pues hacerlo como a él le gustaría Hay bueno yo creo que estos últimos partidos la está haciendo lo está haciendo muy bien cargo de cuando cuando ha salido haga un gran mundial

Voz 1991 14:06 no y además tú conoces yo creo que es uno de los que más ganas tiene de quitarse la espinita de los últimos campeonatos porque dentro justo en Brasil un campeonato especial para él las cosas no fueron bien yo creo que ese fue fastidiado y bastante

Voz 1006 14:18 bueno yo creo que no sólo él sino todo no porque al final las cosas no salieron bien para para todos esto es un grupo hoy ganamos ganamos todos y perdemos perdemos todo es bueno tiene ganas de hacer un gran Mundial y al igual que todos

Voz 1991 14:31 oye con tantos días libres tú que eres de libro videojuegos Mika en que en que con que Matas el tiempo

Voz 1006 14:39 bueno un poco de todo no está con los compañeros alguna vez alguna vez un poco de todo o ver series según vayan pasando los días por lo que me vaya bien no

Voz 1991 14:50 o sea que eres eres de series

Voz 1006 14:52 sí sí un poco de todo serie pero jugar ya depende del momento que se vuelvan a BAA hace poco visibles me puse a veces sus hombre Piti Blaine

Voz 1991 15:03 sabes que este año a finales de este año estrena nueva temporada lo digo para que lo sepa

Voz 1006 15:08 así si él estará ahí dentro que no te lo te vas a escapar con que te voy a preguntar por Griezmann lógicamente

Voz 1991 15:15 y qué crees que va a pasar crees que va a seguir no va a seguir lo digo porque mucho se habló en su momento que él había comunicado en El Vestuario en el famoso partido en el que Godín algo a la grada dice que se va a quedar no le pite seis por favor qué ha pasado con Griezmann

Voz 1006 15:31 bueno sí yo creo que él sabe lo que quiere hacer una pregunta para él

Voz 1991 15:39 lo es decir

Voz 1006 15:40 yo hablo con él todos los días y si te digo la verdad hablemos de fútbol porque se somos son momentos para dejarle a dejarles tranquilo que que él tiene que saber lo que lo que quiere es bueno he antes del Mundial los dirán

Voz 1991 15:53 no pero sin decir si se va o se queda tú crees que ya lo tiene decía ha ido

Voz 1006 15:57 pues tiene contratos los mismos así eso es una cosa suya

Voz 8 16:01 nada pues nada veremos saber dónde termina Griezmann en lo que nos importa a nosotros es el Mundial Koke mil gracias que vaya fenomenal un abrazo gracias a vosotros vuestros grandes

Voz 1991 16:11 dejamos saco que se vaya a descansar hablamos de escuchamos mejor dicho arresto de protagonistas que han pasado hoy en el media day Pedro Fullana qué tal muy buenas hola hayan quedado muy buena han sido unos cuantos con los que habéis podido hablar hoy no

Voz 7 16:24 sí y además han hecho cosas interesantes no sólo de la selección española de la ilusión que tiene la selección el equipo español por ir a Rusia a hacerlo bien y traerse otro título mundial sean también evidentemente ese hablado a nivel de clubes por ejemplo uno de ellos Sergio Ramos el que con los compañeros de cuadro de Mediaset extra del próximo Mundial pues hablado precisamente de la final de la Liga de Campeones de esa entrada Salah que algunos entienden que es más una entrada de kárate o de judo bueno pues esto ha dicho hoy Sergio Ramos sobre esas acciones en la final

Voz 9 16:55 hola lanzado mola un Agolada

Voz 1896 16:58 no quería hablar del tema porque al final se magnifica pero viendo la jugada bien el brazo yo caigo al otro lado de hecho se lesiona el otro se dicen que nada hay una llave de judo fue el portero dice que estaba conmocionado por un choque conmigo ya sólo falta he hablado con poner por mensajes está bastante bien dice hubiese infiltrado podía haber jugado incluso hace una parte yo en ocasiones lo ha hecho tampoco ha sido con tanta hoy parece que que cuando haces vamos pues siempre se destacan poco más si no se decía que cuando estás en el Madrid llanas tantos años pues la gente lo mirar de otra manera

Voz 1991 17:35 me da a mí que se está sacando de quicio el tema de Ramos en la final contra el Liverpool una acción desafortunada con Salah que le puede pasar a cualquiera ni Ramos fue a lesionar al jugador del Liverpool ni tenía ningún tipo de intención fue mala suerte cayó en una mala posición se lesionó punto y el que quiera buscar algo más desde lo que que que creo que lo está haciendo sin ningún tipo de de sentido pero bueno hay gente para para todo también ha hablado que si lesionó a Cáritas con el golpe en la cabeza el TAC ayer hablábamos del estudio de la Universidad del hospital de Massachuset donde se decía que había sufrido una conmoción y que solo había provocado bueno en fin de Si sirve como anécdota como algo gracioso muy bien pero si hay gente que es lo empieza a tomar en serio desde luego no tiene ningún tipo de sentido pero bueno cada uno que haga lo que le dé la gana más Fullana

Voz 7 18:24 bueno pues mira si para eso es una anécdota Sergio Ramos para también y evidentemente para la para la mayoría de la sociedad y también dice David De Gea que para él es una anécdota el fallo que tuvo en el partido ante Suiza que evidentemente en un partido oficial le daría mucha más importancia pero que en este caso al ser un partido de preparación amistoso en no tiene que pasar de un simple fallo de un portero

Voz 0476 18:46 se llama al final somos porteros Si todo el mundo falla eh bueno mejor fallan un amistoso que no en un partido oficial y bueno pues a seguir a seguir entrenando mejorando oí ayudando al equipo cuando cuesta nada dormir viene de lo de muchas vueltas y bueno como he dicho antes era un amistoso es cuando es relativamente se puede fallar y bueno pues Nadal esto esto esto es el mundo el portero sólo sabemos los que los que no podemos guante salimos al al campo lo difícil que es Si bueno lo importante es ayudar al equipo en la en la en la fase final de del Mundial estar bien estará al al máximo nivel y que las cosas vayan bien

Voz 1991 19:22 es lo que tienes el portero cuando tienes un error de este tipo te penaliza mucho más que si un delantero falla un gol más o menos cantado no pasa nada es un fallo de De Gea en un partido amistoso no se tienen que repetir evidentemente no se tiene que volver a producir una situación similar en la fase final en el Mundial punto ya está no pasa nada no vamos ahora a poner nervioso a De Gea ni a a ponerlo en duda después de todo el trabajo tan fantástico que está haciendo gala seleccionó los últimos años

Voz 10 19:49 pero bueno Fullana más

Voz 7 19:52 Isco Isco Alarcón que ETA hablaba bien dentro de la selección pero también me quedo con estas dos respuestas les sorprendió y mucho el adiós y el anuncio de Zidane el dice que está orgulloso de esta etapa también le hemos preguntado por Cristiano

Voz 0476 20:06 sí me sorprendió algo que no nos esperábamos fue fue algo repentino pero pero bueno él

Voz 6 20:13 la toma su decisión ha estado muy

Voz 0476 20:16 yo eso de haber podido ganar tres Champions junto a él es algo histórico oí bueno al final ahora el club es el que tiene que decidir qué quién viene aunque no

Voz 11 20:28 y preocupación porque se puede Cristiano tampoco pareció coma

Voz 0476 20:32 cómo se hizo uno al final es el que que tiene que tomar la decisión

Voz 7 20:36 consiguieron seguir que se quede

Voz 0476 20:39 si no sino quiere al final está en su mano ojalá se quede con nosotros como futbolista que que no da mucho hoy nos ayuda mucho siempre

Voz 1991 20:49 lo que está claro es que Zidane ya es pasado del Real Madrid veremos si también vuelve a ser futuro dentro de unos años incógnitas Cristiano Ronaldo que dijo que iba a hablar en la concentración con la selección de Portugal ni ayer primer día en el que llegaba con sus compañeros habló ni hoy lo ha hecho tampoco veremos en lo que resta esta semana el delantero del Real Madrid dice algo pero fue el mismo en el que al terminar la final de la Champions dijo ya hablaré sobre mi futuro cuando esté con la selección española así que habrá que esperar algo más Fullana no

Voz 7 21:18 durante que el equipo ha disfrutado también de hoy un día intenso ir mañana tranquilidad antes de viajar el jueves a Rusia con la máxima ilusión que es lo que destila este equipo español

Voz 1991 21:28 gracias Fullana esta mañana hasta luego Herráez hemos visto a Pedro Sánchez no con los jugadores de la selección sí señor sí señor ha estado allí

Voz 6 21:36 quería despedir a la selección española de fútbol lo que es la vida no estaba previsto que fuera Rajoy pero desde hace unos días es Pedro Sánchez el nuevo presidente ha estado pues diciendo adiós Si bueno pues un detalle uno línea si la Cruz al Mérito Deportivo a Iniesta correcto que es lo merece todo Andrés Iniesta ahí bueno pues pues nada que es un protocolo que suele dar suerte así que muy bien a ver si es verdad

Voz 12 22:01 ya está sí está en en Krasnodar

Voz 6 22:04 dar está en Rusia hasta el día quince de julio que eso significaría Yago que que juega la final sí desde luego ojalá

Voz 13 22:11 más cosas

Voz 1991 22:14 en la selección estamos pendiente evidentemente del viaje a Krasnodar a partir del del próximo jueves sin ningún tipo de incidente sin ningún tipo de problema pendientes también de eh del debut frente a a Portugal también pendientes del viaje de la Federación Española de Fútbol mucho hablo Rubiales de ese viaje bastante clarito que tenía previsto Larrea y compañía a Rusia hoy ha hablado sobre eso Rubiales no eh

Voz 6 22:42 ha sido un desayuno de informativo de trabajo con con la prensa iba a ser sin sin micrófonos sin cámaras pero bueno finalmente preferido hacerlo desde un micrófono porque al final todo se sabe y bueno lo que que acierta que es ese hombre lo ha expresado durante cuarenta y cinco minutos cada uno le iba preguntando al presidente de la Federación y el tema estelar evidentemente ese ese viaje que el destapó que quiso destapar en Castellón en la previa del partido frente a Suiza creo que acertó destapando lo quizá en alguna forma alguien puede decir que no estuvo fino el asunto de las primas de los futbolistas y que había familiares que había sponsors que son el cimiento hoy la parte económica para que la federación sostenga pero bueno lo que es indecente es que sin haber dado el visto bueno la junta directiva porque me lo decidieran los que estaban antes en la Federación se haga un viaje que quién es para ver el mundial que para ver Rusia diez días de vacaciones para ver grandes ciudades y Lagos el tren en hoteles de superlujo chico casi molestaba al fútbol no molestaba el Mundial con ese pedazo de viaje entonces el motivo es ir a ver a la selección ir a ver al familiar irá ver como sponsor Si Si si lo que tú estás patrocinando tiene la repercusión que tu empresa quiere como directivo Si las cosas se hacen bien son ciento cincuenta y cinco personas las que iba en ese viaje algunas me consta que que les ha molestado que que que evidentemente ese montar ese viaje porque no venía a cuento pero chico diez días con todo pagado allí era indecente bueno pues lo han finiquitado ahí ha explicado hoy Rubiales que va a haber dos viajes en torno a eso a quinientos mil euros los es para ver el fútbol que es lo que tiene que ser porque los patrocinadores tienen que ir lógicamente también tienen que los familiares tienen que directivos eso es normal pero de ahí a lo otro pues chico me parece una indecencia las formas aún le parece da bien a otro malo lo regular las primas podían por su camino los jugadores van a tener suprima ellos quieren una prima gorda si consiguen el Mundial entorno Yago a los seiscientos mil euros si España consiguiera una estrella pero fíjate lo que supone eso para la selección el caché que conseguiría es España es otra vez campeona del mundo así que ojalá consigan esos seiscientos mil euros porque significará que la Federación va a meter mucha pasta y que España nuestro país también va a conseguir mucho dinero con ese mundial

Voz 1991 25:10 la diferencia entre un viaje y otro es un viaje profesional de trabajo y lo otro se llama golpeada sin ir más lejos de momento

Voz 6 25:17 te iba sin sin el visto bueno así en el en el orden del día a la Rehman Guille cómo se hacían las cosas que no puedo

Voz 1991 25:23 sí efectivamente de momento bien Rubiales esperemos que siga esta misma transparencia y que las cuentas se pongan encima de la mesa que bien nos irá a todos gracias Herráez un abrazo hasta mañana hasta luego Yago noticia también en la concentración de la selección argentina de fútbol que está en Barcelona Santi Ovalle qué tal muy buenas qué tal Yago muy buenas se ha suspendido el amistoso contra Israel

Voz 14 25:44 si aún no es oficial pero se ha suspendido S

Voz 10 25:48 amistoso contra Israel por motivos de seguridad estamos a las puertas del hotel

Voz 14 25:52 ya de Barcelona en la Diagonal donde se concentra la selección argentina la verdad es que hay muchísima prensa medios argentinos que están siguiendo la selección dando esta noticia a las puertas de del hotel insisto aún no es oficial pero ya lo comentaba Gonzalo Higuaín en una tele Argentina escuchamos

Voz 6 26:10 sí creo que se lo correcto y obviamente primero la salud y el sentido que creemos que que luego recto

Voz 10 26:22 mi compañera Nati qué tal buenas noches qué tal muy buenas noches nos ha pillado por sorpresa esta decisión

Voz 15 26:30 no la realidad es que este partido fue muy cuestionado desde el comienzo porque cuando se confirma el Organización de este partido coincidía además con el episodio de la apertura de la embajada de Israel de la embajada de Estados Unidos en Israel y todo el conflicto que desató esa situación política cuando los enfrentamientos entre palestinos israelíes desde el comienzo sobre todo desde desde el lado de la prensa advertía Moss de la dificultad del peligro que podría significar que la selección argentina en este marco fuera jugar un partido así el partido siempre se puso en duda aunque desde la AFA confirmaba la organización de de este partido en el que por supuesto está involucrado de alguna manera el Gobierno

Voz 10 27:23 Argentina

Voz 15 27:24 de hecho cuando los jugadores de la selección argentina reciben la visita de Mauricio Macri antes de viajar a Rusia une une hizo sodio bastante particular perdón ante baja viajará a Barcelona cuando Mauricio Macri presidente argentino asiste a al encuentro de los jugadores en pérdida AFA es el presidente creéis el partido se juegue en Haifa no y los jugadores se quedaron anonadados porque el partido estaba previsto que te jugara en Jerusalén esto es porque el Gobierno argentino sabía que podía haber alguna dificultad como alternativa ante cualquier situación que se radicalizar algún más el conflicto este partido si va a trasladar a ese lugar hasta la ciudad de Haifa hoy en el día de hoy se produce un hecho muy particular que es que en la Ciudad Deportiva un escrache la selección argentina que se viene dando en el marco de las estaciones de las de la Asociación del Fútbol palestino en contra de la participación de Argentina en este partido revelando que Argentina participaba de este partido lo que estaba haciendo es mostrar su apoyo hacia el Estado israelí en este conflicto distintos escraches que se sucedieron en Palestina imágenes de la selección argentina manchada de sangre con muñecos representación de héroes y los jugadores no están al margen de esta situación hoy nosotros tuvimos la oportunidad de hablar tanto con Gonzalo Higuaín como Willy Caballero que tras mi tiran esto no que que no le gustaba que dar rehenes de este conflicto porque ellos iban a jugar un partido de fútbol y además la preocupación también de sus familias que muchos de ellos no están aquí en Barcelona sobre qué podía suceder con la seguridad de de esos mismos en en el marco de este de este conflicto bélico

Voz 1991 29:26 bueno pues esa es la situación esa es la noticia en Barcelona la selección argentina no lo ha hecho oficial pero lo hacen en las próximas horas que no va a acudir a Jerusalén para disputar ese partido amistoso contra Israel de preparación para el Mundial Verona de mil gracias Santi Ovalle no te vayas muy lejos que luego te pregunto por las declaraciones de Guardiola que ha estado en Girona jugando un torneo de golf entre otras cosas sobre lo hasta ahora aparece por aquí Javi Blanco y eso es que no tienes que recomendar algo no

Voz 1825 29:52 hombre yo hago por supuesto y es que es muy grande lo que nos trae Codere con este Mundial sabéis que Codere quiere que ganes

Voz 16 29:58 un millón de euros en efectivo se han vuelto locos

Voz 1825 30:00 que que tienes que hacer pues muy fácil simplemente entrar en el millón de Codere punto com y acertar la porra del Mundial que han organizado Icex del catorce el día catorce y ahí comienza el Mundial gana puntos con todas sus apuestas y escala en el ránking de el millón de Codere punto com donde se reparte hasta un millón

Voz 17 30:18 de euros en free Betts Codere casa de apuestas oficial del Real Madrid las doce en punto seguimos

Voz 18 30:26 mira pues

Voz 19 30:28 el vehículo de sustituir di reduciría en fin

Voz 1991 30:33 qué plazas

Voz 11 30:35 ahora bien aunque detectan los vehículos comerciales de Opel todo cabe perdón todo cabe aprovecho esta oferta de Yepes detuvo

Voz 10 30:43 ambos sin entrada por doscientos treinta euros al mes oferta de hasta el treinta de junio consulta condiciones en tu concesionario que el punto es

Voz 16 30:50 que tenemos hoy elegir al ganador del bote de la primitiva de Volpi hoy busco a alguien

Voz 20 30:56 que vivió en los ochenta de esos que respondían dígame lo movían el esqueleto en la disco exclamaban o Kate Mc Kay si estaban de acuerdo

Voz 16 31:05 entonces buscamos ochentera que lo pasé Chuck como ganador es que es un cantidad de Villoro era el reto

Voz 21 31:13 Enric te cagas CIC cuarenta y tres millones de euros de la primitiva no

Voz 1991 31:19 te la juegues

Voz 22 31:21 sí

Voz 17 31:31 todos los días a las ocho y media de la noche cite en Telemadrid con el análisis y el resumen informativo del día desde el centro de España de la información Telenoticias dos con Javi Gómez Rocío Delgado Telemadrid estamos para Ci U

Voz 23 31:49 posibles el derecho a ser definido como territorio Audi cinco Estrellas podría ser una aspiración que suena muy bien

Voz 24 31:57 es mucho más es todo un compromiso el compromiso de todo el equipo que forma Audi Retail Madrid con el trabajo bien hecho para que pase lo que pase siga disfrutando de su vehículo nuevo o de ocasión en todo momento en Audi Retail Madrid vender un Audi no es el final del proceso es sólo el principio Audi Retail Madrid a la vanguardia del servicio

Voz 25 32:19 te imaginas pasar una noche con el Chelsea

Voz 17 32:24 la VOR Miguel Poveda Steven Tyler Miguel Ríos Serrat vivo

Voz 25 32:28 esa Sara Baras Jorge Blass y muchos más entradas en está Wright Marbella punto com

Voz 17 32:33 escuchas la SER Radio en tu móvil El tablet y en tu ordenador pero también puedes hacerlo en la TDT de tu televisor recinto Niza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio literal en España tira de mando y escucha tu radio preferida

Voz 22 32:53 la Cadena SER TFT escuchará disfruta

Voz 4 33:00 en León hay del viento

Voz 26 33:06 no importa lo que de ésta

Voz 17 33:20 el siete de junio pero también puedes dar

Voz 27 33:22 la cara participa en la cuestación a favor de la Asociación Española contra el Cáncer

Voz 10 33:29 a Ifema presenta Els

Voz 28 33:32 lo del Vehículo de Ocasión del cinco al diez de junio abierto al público cinco mil coches para que en el salón más grande de Europa revisado si certificados prueba el tuyo llevártelo puesto

Voz 17 33:45 la Feria de Madrid es aquí es ahora

Voz 10 33:50 pienso no es lo mismo una taquilla

Voz 26 33:53 que un taquillazo tampoco es lo mismo un negocio que un negociarlo por eso llega Yoigo negocios

Voz 1991 34:00 era de la buena y las mejores tarifas para llevar a tu negocio a lo más alto

Voz 26 34:03 el tren Yoigo punto com barra negocios o Jamal diecisiete cero cero pienso luego Yoigo Yoigo

Voz 18 34:10 Imanol Arias vuelve a los escenarios tras veinticuatro años con La vida a palos testamento un viaje a los orígenes del flamenco a través de un padre y su hijo

Voz 10 34:18 con pasión Historia raíces más información ya entradas en teatros Canal punto com Comunidad de Madrid

Voz 29 34:33 no hay que pedir café facturación actualizar la web y además vender empresas de todo en la nuestra hay Business para todos en los business de instituto en la gama de líder desde seis mil novecientos euros con condiciones extraordinarias sólo hasta el once de junio

Voz 23 34:50 quién haciendo con pese a Financial Service condiciones en Citroën punto es

Voz 30 34:55 sí

Voz 1991 34:56 sí

Voz 32 35:18 qué mejor manera que seguir el programa escuchando nuestro amigo no él no sin ninguna duda Esther da tuvimos ahí hablando solo puede ser no charlando un rato nos pidió Basabe dijimos que no era un poco pesado nada mejor sacarle todo bien

Voz 1991 35:32 Mario Torrejón muy buenas noches Yago seguimos pendientes del futuro de bueno dos dos frentes abiertos realmente en el Real Madrid el primeros la el banquillo después de la marcha de Zidane saber quién va a ser el sustituto hay un perfil muy definido y ahora mismo creo que bastante italiano y el otro frente abierto evidentemente es Cristiano Ronaldo que ya lleva dos días con la concentración de la selección lusa de momento no ha hablado

Voz 1501 35:54 no ha hablado hoy tiene pinta de que no va a hablar por lo menos de esto es verdad que el capitán tienen dentro de dos días como te decía ayer un el último amistoso antes de a Rosa contra Argelia seguramente en algún momento el escucharemos hablar pero parece que está como lo quiere aparcar es un poco lo que hablábamos ayer no era la responsabilidad de ser capitán le aconseja y es no hablar de set de su club ahora cuando esté con la selección y además

Voz 1991 36:16 creo que acertar y además yo creo que aceptaría y además

Voz 1501 36:18 eh creo bueno te lo dije ayer oí me consta que está mucho más tranquilo mucho más frío que en sí de sus sus cosas en la cabeza acerca de lo que te has quedado que tenía pensado decir pero yo creo que ese va reprimir de momento vi yo diría que mucho tiempo o incluso hasta el final en el club no está nada preocupado con el tema Cristiano Ronaldo ahora mismo no ha recibido ninguna otra ningún otro contacto otra manera hay una pequeña diferencia porque esto

Voz 1991 36:45 Verda al caso aquel en el que salían el medio comunicación creo fue A Bola

Voz 1501 36:49 a bolas en Portugal diciendo Cristiano

Voz 1991 36:51 Aldo se quiere ir de el Real Madrid en ningún momento vimos a Cristiano Ronaldo que tenía la coartada de decir perdón yo yo me habéis oído a mí decir algo en este caso es acordada no le vale porque cinco minutos después de ganar la Champions fue él mismo el que en mitad del césped dijo lo que dijo con lo cual las aquí la coartada no la tiene

Voz 1501 37:10 además bueno él todos salíamos hace un año que la filtración venía directamente de de Cristiano Ronaldo en su entorno hoy iré más con lo cual era buena información la da bola la de que en ese momento tenía intención lo con la intención de presionar exactamente igual que ahora exactamente igual que ahora se ha bajado un poco la la tensión en ese tema en el club pasa exactamente igual que el año pasado no han recibido una comunicación oficial ni la algún mensaje Cristiano Ronaldo lo que sondea en en su entorno es que está muy tranquilo y que no deben preocuparse por nada están condenados como esta frase es muy muy sobrada pero es la verdad yo creo que están condenados a entenderse que se entenderán y además llevan mucho tiempo juntos si al final entenderán eh en este tema sigue Cristiano Ronaldo sí sigue segundo día sin hablar hoy por cierto también han recibido igual que en la concepción de España al primer ministro portugués como digo en un par de días amistoso y se marchan para para Rusia en cuanto a lo que decía del entrenador el perfil italiano porque ya contábamos ayer contaba Antón Meana que Allegri había dicho no como lo había hecho anteriormente al Chelsea es por motivos personales que hoy me han explicado que son muy entendibles acababa de perder a su madre su padre vive practicamente sólo allí con con él en en Turín no quiere abandonar Turín además tiene contrato con la Juve exactamente entendible pero vamos están muy por encima del del fútbol no

Voz 1991 38:19 duda así que Allegri no no quiere salir de la Juve

Voz 1501 38:21 eh siguen pensando que lo de la cantera es es un caramelo envenenado que no quieren quemaran ni a Solari Guti aunque ello se sientan preparados para ello es el momento de de ningún de tirar de abajo de la cantera a una puesta arriesgada desde luego pero arriesgaron con Zidane salió bien pero pero ha sido también que lo siguiente sí que es demasiado riesgo no sería quemar a un entrenador en la lista es amplia evidentemente yo sigo pensando que en la pole sigue Pochettino que aunque esté casi imposible ese casi hace que en Madrid si atiendo esperanzas y que siga pensando que ve llegar a hacerlo es verdad que va contra reloj el tiempo corre en su contra gusta conté por eso decíamos lo del italiano Un tipo ganador con mucho carácter lo lo era de de jugador lo lo puede entrenador evidentemente ya ha ganado gustas Arri por ejemplo jugó muy bien con el Nápoles que además la ciudad y un club muy complicado Isabel y a las riendas gusta club evidentemente también aunque no está tan alto yo creo en las listas como los que iban a ver parece que lo siguiente después de Pochettino yo creo que hay otras opciones por delante aunque gusta también como digo Klopp y has escuchado seguramente más leído en nombre de Michel yo creo que por ahí no van los tiros es verdad que es la casa mucho lo de suena muy claro es la casa hasta el jefe de Valdebebas ha entrenado al al Castilla pero pero yo creo que ese no es el perfil que estaba buscando el Real Madrid así que lo que me cuentan en el club blanco es que como lo quiere hacer pero sobre todo bien aparte de prisa hay que de que quieren lo pronto pero lo quieren hacer sobre todo bien que lo primero buena sondear los clubes en los que están los los entrados que tienen esa lista los top Easy en el en los clubes ven buena recepción ahí sí que es de entenderían que qué van a directamente a atacar al al entrenador que quieran que en principio como digo sigue siendo el número uno Pochettino por cierto déjame que te apunta rápidamente al tema de la portería sigue también eh el cásting abierto en cuanto a porteros que más entre los gana yo creo que es Courtois me da la sensación de que De Gea está perdiendo algo de terreno en esa pelea con con Courtois está Alison también el portero de la Roma con muchas posibilidades de ser uno de esos grandes porteros que llegue al Real Madrid este verano también de una bruma que es tuvo en su momento en la zona del Real Madrid es un portero muy joven con con mucha calidad que por qué no también podría estar en esa terna de de porteros por cierto hablando de De Gea déjame que te cuente sí que esta mañana más y no lo confirmaban el entorno de David De Gea esta mañana a raíz de unas declaraciones de Pedro Sánchez cuando salió todo el tema del caso toro B en el que en principio se implicaba David De Gea pero que finalmente el juez eh me dijo que no tenía nada que ver el portero de el Manchester United con con ese tema en el que supuestamente había un abuso de una menor y demás con Iker Muniaín y en ese momento Pedro Sánchez dijo que no se sentía cómodo viendo a De Gea como portero de la selección algo las declaración algo que David De Gea no a olvidar de hecho hoy no quería sale en la foto con pero Sánchez no quería Cassini cruzarse con él pero nos cuentan desde el entorno de la selección y también desde el entorno de David De Gea que el propio Pedro Sánchez el presidente del Gobierno ha pedido antes hablar con él de hecho ha hablado con él le ha pedido disculpas la ha dicho está contento de verle libre de de que sospechar en ese caso que además está muy contento las temporadas que está haciendo y que sea el representante de la selección española en la portería y más o menos todo ha quedado bien David De Gea parece que ha entendido o eso nos cuenta su entorno que ha entendido las las disculpas y las explicaciones de Pedro Sánchez y ahí se ha quedado todo aunque hay una imagen en la que después del discurso de Pedro Sánchez De Gea es el único futbolista de la selección española que no aplaudido pero Bono también es entendible después de lo que tuvo que escuchar así que bueno

Voz 1991 41:41 la moción de censura que te saca la velocidad luego una anécdota que no

Voz 1501 41:46 has sido así esta mañana y me parece un tema suficientemente reseñable para un portero que sigue todavía en la lista de futuribles

Voz 1991 41:52 dado queda gracias Mario un abrazo volvemos a Barcelona Santigo Valle sigues pues

Voz 1501 41:55 es verdad aquí estamos a las puertas del hotel Sofía todavía

Voz 1991 41:58 dado Guardiola en un torneo de golf en Girona eh ayer escuchábamos esas duras declaraciones a Yayá Touré en diciendo que Guardiola tenía problemas no con los jugadores africanos o leáis preguntado por esto y por otras cosas no

Voz 14 42:12 no ha querido responder sobre las declaraciones de Touré hasta tres veces en la preguntado y no ha querido entrar en ninguna la respuesta siempre ha sido no voy a responder las palabras de Yaya Touré lo que sí que ha hecho por ejemplo es avisar al Real Madrid sobre Neymar Él dice que para el City no cree que lo vaya a fichar porque Neymar dijo que le gustaría algún día entrenar con Pep Guardiola ya avisa al Real Madrid sobre la dificultad de fichar a Neymar escucha le

Voz 33 42:40 te gustaría entrenar al animal sería ficharle

Voz 34 42:42 bueno él yo creo que no voy a PSC llega ahora organismos estoy el creo que va a menos

Voz 33 42:45 Manchester por tanto leves en el a bueno yo leo pero no no lo sé no lo sé no lo sé si va ahí ahí

Voz 34 42:57 eh

Voz 33 42:58 lo de ese esta temporada o Basadre no lo sé no lo sé no sé en fin se por por por por por por lo que se quiere salir de París no es fácil

Voz 14 43:08 no es fácil dice Guardiola salir del París Saint Germain les hemos preguntado también si Zidane il tienen vidas paralelas esta es la respuesta

Voz 33 43:16 pues pues el cuestión del pelo si desafortunados fuera para los dos a nada no no lo sé yo latido mucho a unos dimitidos cuando juegas juegas ven con el trabajo que ha hecho unos los números Mi en muchos casos la forma de jugar por sí solo seguro que volverá temprano y si ha decidido hacer un paso al lado es porque habrá sentido que que era el momento

Voz 14 43:42 las palabras de Pep Guardiola en este acto en Caldas de Malavella de Malavella perdón en ese torneo de golf que está disputando estas

Voz 1991 43:49 gracias ante un abrazo hasta mañana un abrazo hablamos también del Atlético de Madrid ha concedido una entrevista a Antoine Griezmann Miguel Martín Talavera o la tala qué tal muy buenas

Voz 10 43:58 gracias buenas noches a spots punto com

Voz 1991 44:01 Alemania

Voz 1576 44:02 sí aporta al alemán al compañero Andreas Lerner bueno aprovechado de sabes que le diera un permiso en Claire Fontaine a la selección francesa que ha pasado unos días por Madrid dicen que para matricular a su hija en el colegio de cara al próximo curso también ha aprovechado para hacer algunas cosas con varios de sus patrocinadores uno de ellos ha concedido esa entrevista y bueno

Voz 1501 44:24 hemos hablado un poco de todo pero

Voz 1576 44:26 sobre todo yo creo que en el tono leyéndolo habla en primera persona del Atlético de Madrid su actual club con el que tiene contrato ha hablado de lo mal que lo pasó cuando falló el penalti en Milán aquel balón al larguero ante el Real Madrid que tiene la sensación de haber metido ese penalti el Real el Atlético de Madrid hubiera estaba la Orejuela que está completamente obsesionado con ganar esa competición y quizás en la recta final de la entrevista lo que más preocupa a los rojiblancos sobre su futuro le preguntaba el compañero que donde se le podía ver la próxima temporada una vez que termine al Mundial hiela ha dejado claro que todavía lo está pensando Ike no lo tiene nada decidido en el club son optimistas con que Antoine Griezmann a estas alturas no ha dicho nada de el del Barcelona pues que le puedan terminar de convencer pero la realidad Yago es que hasta ahora la de la noche aunque SES es optimista con que se pueda que da la próxima temporada en el Atlético de Madrid la realidad es que todavía no lo ha confirmado que no está negro sobre blanco y por lo tanto hasta que eso no esté cerrado el Atlético de Madrid no puede contar con Griezmann la próxima temporada al cien por cien y sobre todo eso condiciona la política deportiva en lo que queda de verano para el conjunto rojiblanco

Voz 1991 45:36 pues nada al queda más charlas a Antoine Griezmann con su almohada veremos si deshojar la margarita antes de que empiece el Mundial o hay que esperar a después gracias hasta mañana

Voz 1576 45:45 un abrazo ya otra sólo déjame decirte que también ha han sacado ya ha habido reunión hoy en Tallin por la Supercopa que de las trece mil plazas que hay en en el estadio estonio para jugar esa Supercopa Europa entre el Atlético Madrid tal sólo mil cuatrocientas entradas leva Navara rojiblancos ya madridistas ya a partir de mañana o en las próximas horas el Atlético de Madrid va a oficializar la petición de entradas a parte de sus socios ya los más veteranos de esas recepción es que se va a repetir como te digo esas mil cuatrocientas

Voz 1991 46:16 no tiene razón tiene razón tenía que apuntado detalles entrada Supercopa de Europa tal y no te preguntaba Ana así que las cosas somos gracias tal hasta mañana un abrazo llama esta mañana José Palacio muy buenas muy buenas Yago el Atlético de Madrid se fijan un jugador Espanyol del Milán de cara a la próxima temporada que podría ser un futuro

Voz 1038 46:32 el si Jesús Joaquín Fernandez Suso que ha sido internacional con España este mismo año debutó con Julen Lopetegui en el amistoso en noviembre ante Rusia ha hecho una gran temporada en el Milán a pesar de que el Milan ha hecho una temporada bastante irregular en el que comenzó monté la luego llegó Gennaro Gattuso la inestabilidad del club me decían no sólo la Deportiva porque no va jugar la Champions sino también la económica porque tiene amenazas serias de la FIFA y de la UEFA sobre el control financiero del club incluso multas que se le viene encima al club rossonero hacen que su uso se plantee su futuro en el conjunto milanista es una opción de mercado porque la cláusula de rescisión de Suso son sólo cuarenta millones de euros es un jugador de veinticuatro años que este este año ha hecho una temporada espectacular y el Atlético ya ha contactado con el representante con el entorno de su uso para saber la disponibilidad del jugador cuando le han dicho que un club tan importante como el Atlético de Madrid le quería a él agravado mucho eso

Voz 7 47:27 la opción de volver a España no juega