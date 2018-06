"El modelo de ascenso de Segunda es ideal"

Voz 1991 00:00 vamos con la segunda división ya sabéis que este miércoles arrancan las eliminatorias de semifinales del play off por el ascenso ha sido un año apasionante en Segunda hasta la última jornada nos ha sabido que equipos iban a disputar este playoff ya se sabía quiénes iban a a lograr el el ascenso el Huesca y el Rayo Vallecano que ya llegaban a las dos últimas jornadas en habiendo logrado el objetivo quedaba por detrás un montón de equipos históricos porque si miras la Segunda División en viéndolo caído este año lo que ha descendido de Primera Segunda este año puede ser perfectamente de los veintidós equipos doce o catorce equipos de Primera división sin ningún tipo de problema que lo han sido hace no mucho tiempo vamos a empezar por el partido entre el Valladolid el Sporting que suena a clásico de primera división Borja Fernández qué tal muy buenas

Voz 1 00:50 hola buenas jugador del Valladolid ya

Voz 1991 00:53 un veterano en esto que larga Se hace la temporada en Segunda

Voz 1 00:57 sí son muchos partidos porque son equipos que que en Primera en Segunda B y luego pues es que por un lado tenemos pues pues más aún no hemos estado al final ojalá jueces cuatro partidos

Voz 1991 01:14 bueno eso es algo que le tiene que dar vuelta a quién se lo tenga que dar pero hay que cambiar la Segunda División os vais a meter disputando el playoff de ascenso en pleno Mundial pero bendito problema no ya les gustaría a muchos estar en la misma situación que estáis vosotros Borja

Voz 1 01:29 si al final los equipos que es más digamos ahora el censo a otro Terribas sus directos pero ya se encuentra la temporada en la que el objetivo es que se vuelve el play off y muy bueno pues encantados porque de hacer un Messina dio con el pleno lo sepa haciendo hacinadas no sé aguantar ese tirón que en otros momentos no te pongas no me supimos aguantar muchas jornadas y yo que habíamos el pues pues lo hemos podido

Voz 1006 02:01 alcanzar con sinceridad Borja hubo un algún momento

Voz 1991 02:05 la sensación de ostrás nos quedamos fuera

Voz 1 02:09 sí a verla la ilusión siempre la tiene porque final el premio por tener esto es muy grande no es siempre piensas esa muy muy se seis arrestos no en algún momento de que parece que ya está todo perdido pero bueno hemos hecho un par

Voz 1006 02:29 de hecho es muy buenos desde Navidad hasta hace tres que que parecía dio mucha

Voz 1 02:38 dar pero al estado veníamos de todo meses muy malos

Voz 2 02:41 y ha costado rentable costaba llegar a al

Voz 1 02:45 al pero yo pero bueno pues al final estábamos a tiro hemos hecho un final de Liga la espectacular Hay pues como decía antes no se llegaba de la que estamos

Voz 1991 02:55 nombres propios que ha cambiado Sergio González desde su llegada al banquillo

Voz 1 03:00 bueno pues al final el efecto es que cuando vino me entrenador no de lo que hacen los partidos pues pues no es eso me ha tenido no tenemos

Voz 1006 03:09 es un equipo con con muy buenos jugadores con mucha hay yo no lo mejor quizá sea el play off aparte de las cosas que han cambiado los peores sino que

Voz 1 03:23 entre las hemos cogido pues ha visto cerca de pues si no ha dejado nunca Sapin aparte de lo que haya hecho cosas diferentes a pensar que que bueno pues mejor momento determinado pues pues no no no no valían para alcanzar peor

Voz 1991 03:41 el segundo nombre propio Jaime Mata treinta y dos goles esta temporada joder qué seguridad le da uno no levantar la cabeza cuando uno está en el centro del campo y saber que tiene un delantero los a medio dolor de todos los colores escaño eh

Voz 2 03:53 sí pero lo mejor me lo ha

Voz 1 03:57 es luego que yo no sé de esto pero casi vieron menos no no no lo menos obviamente no goles a la gente que la marca por algo se les para mal porque no es fácil

Voz 1006 04:07 no

Voz 1 04:08 pero a mí más que los goles me gustan más otras cosas que se personal que mucha gente se suele cuando goles por

Voz 1006 04:15 por qué es lo que más llama la atención no

Voz 1 04:19 lo voy a canción pero pero bueno al final se pero con todos los defensas la han sacado asistente o jugadas de peligro de donde no había nada simplemente tener fe dos muy mucho las comunidades equipo Quest pues había mucha seguridad que sabe que cada vez que uno coge por delante para para poder apoyarle a él sabe que es varón caer que es muy posible que te caiga entonces al final me hace mucha mucho el equipo no está marcado sino lo que ha aportado en el

Voz 1006 04:48 de punto de trabajo vamos que que un nuevo todo con su actitud contagia al resto

Voz 1 04:54 sí sí sí ahí bueno hay gente que al final confiar mucho porque sabes que va a sacar petróleo de cosas

Voz 3 05:01 oí no es no

Voz 1006 05:03 entonces pero lo voy a marcar goles

Voz 1 05:06 lado de despejes que saliera dentro de la dentro del campo oí pues ha cogido ahora se ha quedado peligro es bueno pues pues todo eso suma más mucho también no sólo los goles

Voz 1991 05:18 en el tercer nombre propio un tal Borja Fernández que con treinta y siete palos sigue dándolo todo sigue a un nivel extraordinario y ha jugado treinta y seis partidos este año un fijo

Voz 1006 05:30 siete ya XXXVII ya pues mira tengo pelo

Voz 1 05:35 sí bueno en los últimos años estacionan juega con con más regularidad sino que no es suplente que juega casi siempre y el año pasado llevan unos años cuando el año pasado juegue XXXVI y espero que con lo cual el sí está claro que la edad no perdona pero pero les pedimos que que me quede

Voz 1006 06:00 o por lo menos un año más que

Voz 1 06:02 pero tiene contrato ahí al final del día a día lo que tienen entiendo que a jugadores mirarnos es conocer el año de contrato de dos tres años tres cuatro años pero al final si sirviendo porque no se lo va a hacer confía de jugadores pues que al final juegan oí rinden ya no sólo me pasa a mí me pasa lo más jugadores

Voz 1991 06:21 sí se sabe siempre lo dan muestras de sospechosos

Voz 1 06:24 vienes de cuál era India

Voz 1991 06:29 es incluso tú mismo no ha dudado en algún momento ya sé que uno físicamente Se conoce muy bien y más cuando lleva tantos años en el mundo de fútbol pero vienes de la exigencia de un fútbol que no es el mismo que en la Liga española y más como digo yo siempre una una una temporada y una categoría tan puñetera como es la Segunda División y tan exigente como es el que ha sorprendido incluso a ti mismo

Voz 1 06:51 sí sorprende porque China es que la gente no hay cuanto alguien aquí es muy bueno pues te vuelves ese es algún plan reaccionar al cosas pero pero después de salir de Valladolid

Voz 1006 07:05 sí lo la segunda Springer que

Voz 1 07:08 seis meses volvió a la India y la temporada pasada dice bueno ya tenemos claro que estoy muy bien el IVA pero estoy muy bien pero creo que no lo que sí me voy posiblemente ya sea la retirado del fútbol no nos profesional porque al final en ella al final compiten también pero claro después porque nos cuesta de de Europa de sobre todo España pues pues posiblemente sean retiradas es muy tranquilo el año pasado de la India me acuerdo me ha parecido de Almería Hay no ahí con muchísimas ganas al nuevo general pues me quedado aquí porque al final la gente ve que que trabaja si queréis Messi que bueno por lo que te decía antes vamos a hacer pero no está claro ni siquiera lo pero pero volviendo poco a poco diciendo bueno pues San Juan está muy bien pero ahora hay que es excesivamente que te vas a la India con una edad sí pues sabes que ha aplicado

Voz 1991 08:08 sí sí no está claro sabes que es el coste de cada uno de los pasos que da porque los da en cada en cada momento pero luego si uno vuelve in rinde un altísimo nivel hay que decirlo y no pasa nada similar el carné de identidad ni historias

Voz 1 08:22 parece complicado no eh

Voz 1991 08:24 pero es complicado eran sobre todo sobretodo los clubes que muchas veces son muy reticentes a decir huy este jugador ya ha pasado los treinta y cuatro no tu mira a ver si el tío te funciona ficharle un año insite rinde pues le fichas otro año sale les renueva su otro año que no pasa nada si quiere único que hay que mirar el rendimiento que es complicado no sólo pasa en el fútbol pasan muchas empresas en muchos sectores es por desgracia bueno pues seguro en vais a tener delante al Sporting el tercer clasificado vamos a decir el que se ha quedado a las puertas del debido

Voz 1006 08:54 yo creo que la cuarto bueno cuarto así buena estado

Voz 1991 08:57 efectivamente efectivamente ha acabado cuarto bueno ha estado tercero practicable cómoda toda la temporada pero precisamente te iba a preguntar por eso te has sorprendido el bajón que ha pegado el Sporting en las últimas jornadas porque parecía que tenía en la mano el ascenso directo lo ha perdido el sólo eh

Voz 1 09:11 sí hubo un momento que parecía que se Huesca porque llegó el bajón un un bajón grande pero bueno también es el Sporting ha tenido una racha buena victoria en siete partidos o de diez quedan no no de nuestros en una raza muy buena sí también en suelen estar ahí lo que pasa es que no es fácil mantenerse caso sí pues hay una única durante tanto tiempo no hay Sporting media de esta como nosotros se entrenó en el play off todas las semanas pero creo que no lo conseguí de repente con con Rubén Baraja saltó muy grande y yo de todo si que que luego no es fácil

Voz 1006 09:55 el mantener ese ritmo te va a dar tiempo ir algún festival este año pues no no no no veo ninguno porque de enero sueño con sabiendo que te muy muy lejano digo mira me voy a Formentera

Voz 1 10:11 segunda casa ahí

Voz 3 10:13 ya

Voz 1006 10:15 se play off para para tener menos vacaciones

Voz 1991 10:17 bueno mira números que sea por una buena causa me han dicho que por lo menos te dejan meter mano con el tema de la música en El Vestuario no que ya es hora de que alguien entre de los nuestros ahí

Voz 1 10:26 sí sí es porque sí sin jurada pocha que en El Vestuario

Voz 1991 10:33 la line

Voz 1006 10:34 ya no se estila mucho de la porque no no no no no no les queda mucho azúcar a toda la gente joven como con el póquer y con el reggaeton oí yo estoy

Voz 1 10:47 lo hicimos cosas cuando escuchas rock el no

Voz 1006 10:52 cuando la cosa no gustó mucho pues gente este equipo tiene tiene futuro este equipo

Voz 1991 10:56 Borja tenemos que dar muchos años Masái por favor al equipo Sofo la resistencia a ver

Voz 0198 11:03 a lo que no pero

Voz 1006 11:07 bueno sí siempre consigo con él exponerlos niños qué grupo es buena

Voz 1991 11:10 así que te Mollet

Voz 4 11:12 bueno pongo conmigo

Voz 1 11:16 suena algo

Voz 5 11:18 no le pues no me cansa Roses

Voz 1006 11:21 mañana he les entonces dormir el contenido literal de letras ahí ya está entonces bueno pues siempre suena pueden mezclaban teléfonos y todo lo cual es de aquí si eso sí lo que pasa entrado también lo ahí Sala Live más sobre otra vez entonces se lo ponen

Voz 1991 11:45 bueno pues nada poquito a poco que vayan entrando también por el la cultura musical y no solo poner el reggaeton que no que ante crecimiento conoce a Íñigo Pérez jugador del Numancia

Voz 1 11:56 se Íñigo Pérez qué tal buenas no

Voz 1991 11:59 hola buenas noches qué tal nada que estamos charlando con Borja Fernández sobre a ver si os metáis en la final el playoff e Íñigo lo ideal sería que os encontréis en el campo no porque eso significa que los dos hay pasa a las semifinales

Voz 2 12:11 sí claro ése sería ideal para nosotros Si bueno para ellos también jugar contra Borja

Voz 1006 12:19 siempre es un estímulo

Voz 1991 12:21 entre haga a Iñigo que ya te digo los dos estás deseando enfrentarnos

Voz 4 12:26 sí sí por supuesto la parte no no no no que hasta ahora no lo sé pero no

Voz 1006 12:34 pues bueno también salió con precioso puede llegar a la final Ali encontrando todo tipo de aquí de la zona

Voz 1991 12:40 no menor que en mira yo sé por dónde va a siete entendido perfectamente pero vamos no creo que se tenga que enfadar nadie mientras saca las cosas con respeto y con cariño no pasa nada pero bueno en en el mundo que nos movemos probablemente muchas veces es mejor callarse y ya tenemos una edad Borja en la que sabemos de qué hablamos

Voz 1006 12:59 no hay gente que eso no no no que digo es que no tengo quiere ver me apoyado o no lo que realmente sí que pues nada

Voz 1991 13:08 mucho haters Borja mil gracias que vaya fenomenal un abrazo

Voz 1006 13:12 venga un abrazo y mucha suerte a obliga igualmente propone ahora me yo pero yo me quedo

Voz 1991 13:19 esto con con Íñigo Íñigo también bueno le has entendido perfectamente a a Borja te apetecería no enfrentarte también en el campo

Voz 0198 13:27 claro lo has dicho tú muy bien si me enfrento a haber significa que hemos pasado oí es la mejor noticia que vamos tener

Voz 1991 13:35 bueno qué tal llegáis a esta semifinales del play off por el ascenso porque la primera pregunta que le hacía Borja precisamente que temporada más dura es en Segunda División que largo se hace todo esto eh

Voz 0198 13:46 sí es cierto que que se eternas hace se hace larga además bueno es verdad que los playoffs son muy ilusionante si la gente llega cargada de alegría pero es cierto que las las piernas pesa en la mente también bueno a veces juega malas pasadas y la segunda división bueno sabemos lo que es es maratoniana Hay que bueno ahora nos toca disfrutar de este premio hemos conseguido

Voz 1991 14:11 mejor no mirar lo que pasó durante la temporada en los enfrentamientos con los zaragozano

Voz 0198 14:15 sí es cierto que tenemos tienen tomada la medida allí en La Romareda además bueno no tuvimos que opciones en casa que nosotros hemos demostrado ser un equipo muy fuerte apenas les invitamos y nos ganaron bien no saque con lo único que podemos sacar positivo es que peor no se puede hacer esos errores intenta ganar el miércoles

Voz 1991 14:39 os gusta este sistema de competición Íñigo lo digo porque no sé igual lo más justo es llegar a final de temporada los tres que hayan sido mejores lograr el ascenso no porque es que es meter en pleno Mundial con la competición casi juntáis una temporada con otra

Voz 0198 14:55 sí lo a mí particularmente me gustan los playoff me gustan muchos es la primera vez que voy a poder disfrutar de ellos pero es cierto que cuando acaba la temporada bueno siempre hay eliminatorias muy apasionantes y con mucho fútbol con mucha

Voz 2 15:12 con mucha alegría con mucha paz

Voz 0198 15:14 es una temporada como decía antes muy larga hay para mí me gustan es cierto que hace muy pesado pero yo creo que el sistema ahí el formato es para mi ideal de suben dos que son los dos mejores si luego mantienes vivo lo que viene siendo al resto de equipos no se pueden meter ahí bueno siempre se deja de lado esa desidia o apatía que hay en equipos que antes es cuando ya queda sexto séptimo octavo de ahí para abajo que igual te dejas llevar un poquito hoy la competición no voy a decir que es adulteres pero sin querer te basaban

Voz 1991 15:46 si te dejas llevar sí sí sí eso es eso es normal pero igual mejor una Liga con dieciocho No o con Veinte como muchísimo

Voz 0198 15:52 no hay que sí quizá se pueda hacer algo para para corregir y no acabar tan tarde mantener el formato pero que se acabe un poquito antes por lo que dices tú que nos entre mezclen casi dos temporadas

Voz 1991 16:03 oye Íñigo tenéis la sensación de de que sois el tapado en esta en este play off porque parece que eso es la cenicienta no como Venice hay de tapadillo como el rival más débil yo llevo ahora sorpresa citas

Voz 0198 16:16 sí no pero aparte es cierto es cierto en cuanto a que a principio de temporada nuestro objetivo no no era este nuestra era sacar cincuenta puntos quedan en la clasificación la perdón el el que para mantenerse en la categoría Hay entonces ahora llegas aquí pues bueno metiéndote en la última jornada casi como de rebotes le sí sí somos el tapado el el la Cenicienta o no favoritos pero bueno es un papel que yo creo que nos gusta lo aceptamos y eso no no quiere decir que que no vayamos a pelear en las sienes

Voz 1991 16:52 oye precisamente lograste y meternos en el play off en esa última jornada jugando contra la Cultural la Cultural que descendía en ese partido tiene que ser muy duro el momento de la alegría de uno es la tristeza de otro y en este caso además con descenso incluido eh tiene que ser fue muy complicado no verá al compañero que están mandando a Segunda no les estas mandando tu porque es todo digamos una suma de todo lo que durante la temporada pero se ha hecho efectivo en ese momento no

Voz 0198 17:16 sí es la peor cara del fútbol sin duda porque lo que hizo estuvo el contraste de de tu tener una alegría tremenda pero bueno por ejemplo todavía estábamos dando la vuelta al campo y de repente te choca con ellos que están pues bueno me hicieron pues bueno llorando con una decepción terrible después de lo que les ha costado subir a Segunda División y entonces bueno es un ejercicio de empatía te pones en su piel y ahí yo creo que eso para un futbolista eso lo más duro y lo más difícil entonces bueno se se chocan es de esos sentimientos si te pones como decía antes en la piel de los compañeros que además suelen conocer lo has jugado con ellos Si bueno sólo queda darle ánimos y esperar que suban antes posible

Voz 1991 18:00 tú eres uno de los capitanes del Numancia lleva ya cuatro temporadas en no sólo estar en este play yo pero os habéis parado a pensar lo que significaría para Soria de nuevo estar en Primera

Voz 2 18:11 sí bueno yo solemos hablar

Voz 0198 18:13 mucho de esto porque aunque el como decía antes a principio de temporada tu objetivo sea mantenerte ahí la viabilidad del club no en el fútbol profesional no dejas de ilusión arte imagínate situaciones sí se habla mucho de esto entonces bueno pues con gente que está en el club que ha vivido otros ascensos y te van contando cómo se ilusionan una ciudad pues con con pocos habitantes pero que que vive mucho no es el día a día del Numancia Hay la verdad que sería preciso soy como decía pues sí llevo tres años preguntándome cómo será Hay ahora mismo tenemos una oportunidad muy buena para poder corroborarlo

Voz 1991 18:52 ah y suena jazz Yagoba Arrasate para digamos cambiar de aires a lo mejor hacerse con el control de un equipo más importante en Primera si le han llegado ofertas es porque las cosas se han hecho muy bien trabajado de forma fantástica pero hombre si se logra el ascenso sería bonito no hacerlo con el míster que lo ha conseguido

Voz 0198 19:12 claro cuando un equipo funciona como funciona del Numancia que no hemos bajado del noveno puesto que el míster lleva pues bueno trece años con una con un estilo ya definido y al final pues se encuentra en los resultados normal que haya equipos que que quiera no hacerse con sus servicios eso o que pretendan informarse de su situación pero es cierto que si tuviéramos a primera bueno yo creo y confío en que seguiría con nosotros como capita dejan poner música

Voz 1991 19:43 el vestuario no

Voz 0198 19:45 bueno yo prefiero mantenerme al margen y estado escuchando a a Borja Hay tiene razón y además bueno pues comparto un poco es tu su idea no de que hoy en día bueno pues el póquer y el respeto de saldos los monarcas de los vestuarios

Voz 1991 20:00 estamos fatal si yo

Voz 0198 20:03 Fernando y un poco también a la pelea pero hay veces en El Vestuario de Matías estaba bastante repartido y ahí la verdad que hay cabida para todos

Voz 1991 20:10 con lo cual deja meter mano que me tenía que poner

Voz 0198 20:13 bueno yo tengo un gusto bastante variado hay que decir que poquillo poquillo raro pues no gusta únicas exámenes sabes mi luego pues quién lo típico de esto si ese tipo de música me gusta mucho variar Lay también el día que me toca pues

Voz 1006 20:31 bueno intentará ofrecer al que se que

Voz 0198 20:33 no les gusta esa música un poquito de la pincelada de lo suyo no para que todo el mundo esté yo sobre todo los días de partido

Voz 1991 20:39 no no está bien que siempre de escuchar reggaeton que les pongas musical de verdad de vez en cuál

Voz 6 20:43 no bueno para que vayan entrando gente que tienes tienes al bebé

Voz 1991 20:48 la habrá sido alguna vez Bilbao gala

Voz 1006 20:51 sí sí sí sí sí no de más joven iba a decir joven me considero joven uno de mayo

Voz 1991 20:57 tienes cuarenta años no sí sí sí

Voz 1006 20:59 sí yo tengo cuarenta llevo seis seguidos machacona

Voz 6 21:02 no me no me no me segunda

Voz 0198 21:04 pero es matizado porque sabía es bueno

Voz 1991 21:10 no estaría mal a verlo este año una visita Qala I con con el ascenso a Primera

Voz 1006 21:14 bueno sería ideal sí pues sí