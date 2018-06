Adioses, bienvenidas y el fantasma de Aznar

Voz 1100

buenos días Pepa horas de la diócesis de bienvenidas en el prime el apartado la despedida de Mariano Rajoy de quien convendría recordar que no es que graciosamente se haya apartado a una esquina no es que ciento ochenta diputados le han echado del Gobierno Sentencia Gurtel mediante cómo habrá que comentar el discurso repugnante porque tiene un finalista que a su partido en el que incluso se ha adjudicado el fin de ETA el que tanto trabajó para que descarrilar el proceso de paz cara de cemento ya haya dejado los suyos sacaros los ojos y los Place que ellos contemplar desde el diván leyendo el As la bienvenida son múltiples que este goteo ministerial no estén en un suspiro por ahora es difícil no dar el para bien porque los nombres elegidos por Sánchez vienen arropados por unos historiales profesionales más que respetables gana la meritocracia eso es bueno cuando se ha hablado de servir al Estado esperemos la lista final pero es primero de ministerios vamos transitando por caminos contrastados sea Josep Borrell sea Nadia Calviño sea Teresa Ribera por si éramos pocos en este frenético ir y venir hoy se los ha reaparecido el fantasma de andar se ofrece para no sé qué deje lo háganos el favor que ya tuvimos durante sus mandatos suficiente corrupción y mentiras fuera