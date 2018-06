El Larguero (2ª parte / 05/06/2018): El play off de Segunda, el enfado de De Gea y la NBA Finals

Voz 1210 00:00 vamos con la Segunda división ya sabéis que este miércoles arranca las eliminatorias

Voz 1 00:13 en semifinales del play off por el ascenso ha sido un año apasionante en Segunda hasta la última jornada nos ha sabido que equipos iban a disputar este playoff ya se sabía quiénes iban a a lograr el

Voz 1210 00:25 el ascenso el Huesca y el Rayo Vallecano que ya llegaban a las dos últimas jornadas en habiendo logrado el objetivo hiló quedaba

Voz 0541 00:32 hay un montón de equipos históricos porque si miras la Segunda división en viéndolo caído este año lo que ha descendido de Primera Segunda este año puede ser perfectamente de los veintidós equipos doce o catorce equipos de Primera división sin ningún tipo de problema que lo han sido hace no mucho tiempo

Voz 1991 00:51 vamos a empezar por el partido entre el Valladolid el Sporting que suena a clásico de primera división Borja Fernández qué tal muy buenas

Voz 1642 01:00 hola buenas jugador del Valladolid ya

Voz 1991 01:02 veterano en esto que larga Se hace la temporada en Segunda

Voz 1642 01:06 sí son muchos partidos porque son equipos que que en Primera que en Segunda B y luego pues dos que por un lado tenemos suerte pues pues más aún no estado al final ojalá jueces cuatro partidos

Voz 1991 01:23 bueno eso es algo que le tiene que dar vuelta a quién se lo tenga que dar pero hay que cambiar la Segunda División os vais a meter disputando el playoff por el ascenso en pleno Mundial pero bendito problema no ya les gustaría a muchos están en la misma situación que estáis vosotros Borja

Voz 1642 01:38 si al final los equipos que más a sus directos pero lleva la temporada en la que el objetivo es que se se vuelve el empleo fui pues encantados porque de hacerlo según Messina dio con el play lo está haciendo Aznar aguantar ese tirón que en otros momentos no te pongas no me supimos aguantar punto mucho jornadas y luego queríamos el pues pues lo hemos podido para alcanzar Trinidad Borja

Voz 2 02:12 en algún momento

Voz 1991 02:14 la sensación de ostrás nos quedábamos fuera

Voz 1642 02:18 sí puede verla la ilusión siempre la tiene porque final el premio por tener esto es muy grande no es siempre piensas alusión muy se arrestos no en algún momento de que parece que ya está todo perdido pero bueno hemos hecho un par de meses muy buenos de antes de Navidad hasta hace tres que parecía que íbamos a cantar pero al final estado veníamos de un de todo meses muy malos costado renta costaba llevar a al pero yo pero bueno pues al final estábamos a tiro hemos hecho un final de Liga espectacular oí pues como decía antes hemos hemos llegado aquí estamos

Voz 1991 03:04 nombres propios que ha cambiado Sergio González desde su llegada al banquillo

Voz 1642 03:10 bueno pues al final el efecto es que cuando vino me entrenador no de hacen los partidos pues pues no es eso me ha tenido no tenemos un gran equipo con con muy buenos jugadores muestra callar yo no mejor quizá sea él el play off aparte de bueno pues cosas que han cambiado mucho mejores ni peores sino que diferentes las hemos cogido luego esposa vistos cerca de esos pues esto si no dejado no una aparte de lo que he hecho cosas diferentes a pesar de que que bueno todo lo mejor momento determinado pues pues no no no no valían para peor

Voz 1991 03:50 el segundo nombre propio Jaime Mata treinta y dos goles esta temporada joder que seguridad alega uno no levantar la cabeza cuando uno está en el centro del campo y saber que tiene un delantero los a medio todo lo de todos los colores escaño eh

Voz 1642 04:02 sí pero a lo mejor me la voy a decir que estoy loco pero yo no sé esto pero casi vieron menos no no lo menos obviamente no goles de la marca algo se les para mal porque no es fácil pero ahora mi más que los goles me gustaron más hay cosas que se personal que mucha gente se ha sólo cuando goles por porque es anecdótico no vende lo que mañana

Voz 1991 04:27 la atención convenza

Voz 1642 04:30 pero bueno al final se pero con todos los defensas se han sacado asistentes eso o jugadas de peligro de donde no había nada simplemente tener equipo pues porque había mucha seguridad que sabe que cada vez que uno corre por delante para para poder apoyarle a él sabe que es para no caer que es muy posible que te caiga entonces al final me hace mucha mucho el equipo por está marcado sino lo que ha aportado en el

Voz 2 04:57 dentro de Juanjo vamos que es que es un clavo en todo caso con su actitud contagia al resto

Voz 1642 05:03 sí sí sí ahí bueno hay gente que al final LL confiar mucho porque sabes que va a sacar petróleo de cosas

Voz 3 05:10 si no es no

Voz 1642 05:13 el pero lo de marcar goles de despejes que saliera dentro de él

Voz 1018 05:19 no pues ha cogido ya nada

Voz 1642 05:21 se ha quedado peligra si bien es bueno pues pues todo eso suma hicimos mucho también en nosotros los goles

Voz 1991 05:28 el tercer nombre propio un tal Borja Fernández que con XXXVII palos sigue dándolo todo sigue a un nivel extraordinario y ha jugado treinta y seis partidos este año un fijo

Voz 2 05:40 ya XXXVII ya pues mira me pelos

Voz 1642 05:43 pues sí bueno en los últimos años estacionaron con con más regularidad sido menos suplente que juega casi siempre hay el año pasado cuando el año pasado fue treinta y seis y espero que con lo cual el sí está claro que la edad no perdona pero pero les pedimos que teme que por lo demás que tengo aquí de contrato ahí al final del día a día lo que tienen entiendo que mirarnos es conocer el año te contrato de dos tres años tres cuatro años pero al final si sirviendo porque no se lo que no es algo que ya de jugadores pues que al final juegan Ny rinden ya no sólo me pasó a mí me pasa lo más jugadores lo saquen siempre la de sospecha son bienes de cuál de la India

Voz 2 06:36 la frase es incluso

Voz 1991 06:38 tú mismo no ha dudado en algún momento ya sé que uno físicamente ese conoce muy bien y más cuando lleva tantos años en el mundo de fútbol pero vienes de la exigencia de un fútbol que no es el mismo que en la Liga española y más como digo yo siempre una una una temporada y una categoría tan puñetera como es la Segunda División y tan exigente como es el que ha sorprendido incluso a ti mismo

Voz 1642 07:00 sí sorprende porque China es que la gente no

Voz 3 07:03 en cuanto a alguien con quien aquí Rajoy bueno pues te vuelves el se

Voz 1642 07:09 eso comprimen reaccionar al menos cosas pero yo soy de Valladolid

Voz 1991 07:15 sí lo lo lo uno brinden

Voz 1642 07:17 en seis meses volvió a la India y la temporada pasada dice bueno ya tenemos claro que estoy muy bien el IVA estoy muy bien pero pero tengo que lo que sí me voy posiblemente ya sea la retirada del fútbol no profesional porque al final en ella al final compites también pero claro de que no consta de de Europa de toda España pues pues posiblemente mi retirada es muy tranquilo del año pasado de la India me acuerdo me ha parecido Almería sí

Voz 3 07:49 Mi no fui por ahí con muchísimas ganas eso al ojear pues pues ha quedado aquí porque al final la gente ve que se trabaja se quererme se que bueno por lo que te decía antes no claro ni siquiera lo pero

Voz 1642 08:04 pero poco a poco diciendo los movimiento pues jugando está muy bien pero también de que te vas a la India con una edad sí pues era sabes que es complicado

Voz 1991 08:17 sí sí no esta claro si que es el coste de cada uno de los pasos que da porque los da en cada en cada momento pero luego se uno vuelve in rinde un altísimo nivel hay que decirle un no pasa nada sin mirar el carné de identidad ni historias si hubiera lo eh no es complicado eran sobre todo sobre los clubes que muchas veces son muy reticentes a decir huy este jugador ya ha pasado a los treinta y cuatro no tu mira ves el tío te funciona ficharle un año insite rinde pues le fichas otro año sale les renovar otro año que no pasa nada se quiere único que hay que mirar el rendimiento que es complicado no sólo pasa en el fútbol pasan muchas empresas en muchos esto es por desgracia pues seguro en vais a tener delante al Sporting el tercer clasificado vamos a decir el que se ha quedado a las puertas del del

Voz 1642 09:04 mira creo que la cuarta bueno cuartos y bueno ha estado

Voz 1991 09:06 Clemente efectivamente ha acabado cuarto bueno Mono ha estado tercero en toda la temporada pero precisamente te iba a preguntar por eso te has sorprendido el bajón que ha pegado el Sporting en las últimas jornadas porque parecía que tenía en la mano el ascenso directo lo ha perdido él solo eh

Voz 1642 09:20 sí hubo un momento que parecía querer Huesca porque tengo el bajón un bajo un grande pero bueno también es que el Sporting ha tenido una racha buena Victoriano se fueron siete partidos o de diez quedan no no de nuestros de una recta muy buena sí también en suelo hizo dolencia están ahí lo que pasa es que no es fácil mantener ese caso sí pues hay una única durante tanto tiempo no no que hay Sporting media de como nosotros se entrenó en el play offs todas las semanas pero creo que no lo conseguí de repente con con Rubén Baraja saltó muy grande yo de todo si cosa que luego no sirve

Voz 2 10:04 el mantener ese ritmo llevar tiempo ir algún festival este año

Voz 1642 10:09 pues no que uno no necesita ninguna porque depende de enero sueño para empleo sabiendo que estaba muy lejano digo mira me voy a Formentera

Voz 3 10:20 segunda casa Hay ida

Voz 1642 10:24 señor no me desplegados para para tener menos vacaciones

Voz 1991 10:26 bueno verá que no menos que sea por una buena causa me han dicho que por lo menos te dejan meter mano con el tema de la música en El Vestuario no que ya es hora de que alguien entre de los nuestros ahí

Voz 1642 10:36 sí sí me sorprendió porque

Voz 3 10:38 dos años sin jurada pocha insistió en el vestuario

Voz 1991 10:43 no se estila no mucho lo de la pocha no no no no

Voz 1642 10:46 no es cuando mucho mucho porque estaba toda la gente joven y como con el póquer y con el reggaeton oí yo estoy

Voz 3 10:57 cuando escuchas

Voz 1642 10:58 SOC y el intelecto cuando las cosas no gustaron mucho pues gente este equipo tiene tiene futuro este equipo

Voz 1991 11:05 Borja tenemos que dar muchos años más ay por favor Sofo la resistencia que que no

Voz 4 11:13 pero pero

Voz 3 11:16 bueno sí conservo con el exponerlos míos

Voz 1991 11:19 a posponer de Mollet

Voz 1642 11:21 bueno pues no les suena algo de

Voz 5 11:27 J no le pues no me ganas

Voz 1642 11:29 no sé si miran extrañados listones entonces primero la letra de la letra Hay ya está entonces bueno pues siempre suena pueden eso asisto los goles de aquí que eso también lo a y demás entonces se lo ponen ellos

Voz 1991 11:54 bueno pues nada poquito a poco que vayan entrando también por el la cultura musical y no solo poner el reggaeton que no que en la gente conoces a Íñigo Pérez jugador del Numancia

Voz 1642 12:05 se Íñigo Pérez qué tal buenos no

Voz 1991 12:08 hola buenas noches que tal nada que estamos charlando con Borja Fernández sobre a ver si os metáis en la final el playoff Íñigo lo ideal sería que os encontréis en el campo no porque eso significa que los dos hay pasa a las semifinales

Voz 4 12:21 sí claro eso sería una noticia ideal para nosotros Si bueno para ellos también jugar contra Borja siempre es un estímulo

Voz 1991 12:31 destinado a Iñigo que ya te digo los dos estáis deseando enfrentarnos

Voz 1642 12:35 sí sí por supuesto parte urnas no no no no no no lo creemos que hacer pero pues bueno también se un marco preciso puede llegar a la final encontrando todo tipo de aquí de la zona

Voz 1991 12:49 no menor que en mira yo sé por dónde va a siete entendido perfectamente pero vamos no creo que se tenga que enfadar nadie mientras haga las cosas con respeto y con cariño no pasa nada pero bueno en en el mundo que nos movemos probablemente muchas veces es mejor callarse y ya tenemos una edad Borja en la que sabemos de qué hablamos

Voz 4 13:05 sí

Voz 1642 13:06 vamos que no hay gente que quiere ver más allá o lo que realmente es que pues nada sí que sí mucha gente

Voz 6 13:18 Borja mil gracias que vaya fenomenal un abrazo

Voz 1642 13:21 venga un abrazo y mucha suerte y yo

Voz 6 13:28 me quedé un ratito con con Íñigo Íñigo tú también has entendido perfectamente a a Borja te apetecería no enfrentarte también en el campo

Voz 4 13:37 claro y además lo has dicho tú muy bien si me enfrento significa que hemos pasado oí o no esa es la mejor noticia que vamos a hacer bueno

Voz 1991 13:45 qué tal llegáis a esta semifinales del play off por el ascenso porque la primera pregunta que le hacía Borja precisamente que temporada más dura es en Segunda División que largo se hace todo esto eh

Voz 4 13:55 sí es cierto que que se eternas hace se hace larga además bueno es verdad que los playoffs son muy ilusionante si la gente llega cargada de alegría pero es cierto que las las piernas pesa en la mente también bueno a veces juega malas pasadas y la segunda división bueno sabemos lo que es es maratoniana Hay es cierto es que bueno ahora nos toca disfrutar de este hemos conseguido

Voz 1991 14:20 mejor no mirar lo que pasó durante la temporada en los enfrentamientos con el zaragozano

Voz 4 14:24 sí es cierto que tenía tienen tomada la medida allí en La Romareda además bueno no tuvimos opciones en casa que nosotros hemos demostrado ser un equipo muy fuerte apenas les inyectamos y nos ganaron bien no sea que lo único que podemos sacar positivo es que peor no se puede hacer de tenemos que dar fluidez a errores intenta Ana el miércoles

Voz 1991 14:48 os gusta este sistema de competición e Íñigo lo digo porque no sé igual lo más justo es llegar a final de temporada los tres que hayan sido mejores lograr el ascenso no porque es que es meter en pleno Mundial con la competición casi junta una temporada con otra

Voz 4 15:04 sí lo a mí particularmente me gustan los playoff me gustan muchos es la primera vez que voy a poder disfrutar de ellos pero es cierto que cuando acaba la temporada bueno siempre hay eliminatorias muy apasionantes y con mucho fútbol con mucha con mucha alegría con mucha pasión después de una temporada como decía antes muy larga hay para mí me gustan es cierto que hace muy pesado pero yo creo que el sistema ahí el formato es para mí ideal

Voz 3 15:35 suben dos que son los dos mejores y luego mantienes vivo lo que viene siendo al resto de equipos no pueden

Voz 4 15:41 este ERE siempre se deja de lado esa desidia o apatía que hay en equipos que antes pues cuando ya queda sexto séptimo octavo de ahí para abajo que igual te dejas llevar un poquito hoy la competición no voy a decir que es adulteres pero sin querer te basaban

Voz 1991 15:56 si te dejas llevar sí sí sí eso eso es normal pero igual mejor una Liga con dieciocho No o con Veinte como muchísimo

Voz 4 16:02 no hay que sí quizás se pueda hacer algo para para corregir y no acabar tan tarde a mantener el formato pero que se acabe un poquito antes por lo que dices tú que nos entre mezclen casi dos temporadas

Voz 1991 16:12 oye e Íñigo tenéis la sensación de de que sois el tapado en esta en este play off porque parece que eso es la Cenicienta no como Venice hay de tapadillo como el rival más débil y oye a dar sorpresa citas

Voz 4 16:25 sí no pero aparte es cierto sea cierto en cuanto a que a principio de temporada nuestro objetivo no no era este nuestra era sacar cincuenta puntos quedan en la clasificación no la he perdón en el que

Voz 1642 16:38 hay mantener la categoría Hay entonces

Voz 4 16:41 eso ahora llegas aquí pues bueno metiéndote en la última jornada casi como de rebotes que él es decir si somos el tapado La Cenicienta o no favoritos pero bueno es un papel que yo creo que nos gusta lo aceptamos y eso no no quiere decir que no vayamos a pelear el ascenso

Voz 1991 17:01 precisamente el lograste meterse en el play off en esa última jornada jugando contra la Cultural la Cultural que descendía en ese partido tiene que ser muy duro el momento de la alegría de uno es la tristeza de otro y en este caso además con descenso incluido él tiene que ser y Juan muy complicado no era el compañero al que están mandando a a Segunda no le estas mandando tu porque es todo digamos una suma de todo lo que es hacer de la temporada pero se ha hecho efectivo en ese momento no

Voz 4 17:26 sí es la peor cara del fútbol sin duda porque lo que hizo estuvo el contraste de de tu tener una alegría tremenda pero bueno por ejemplo todavía estábamos dando la vuelta al campo y de repente te equivocas con ellos que están pues bueno con su afición pues bueno llorando con una decepción terrible después de lo que les ha costado subir a Segunda División y entonces bueno es un ejercicio de empatía te pones en su piel ahí yo creo que eso para un futbolista eso lo más duro y lo más difícil entonces bueno se chocan es de esos sentimientos si te pones como decía antes en la piel de los compañeros que además sueles conocerlas jugado con ellos Si bueno sólo queda darle ánimos y esperar que suban antes posible

Voz 1991 18:09 hoy es uno de los capitanes del Numancia lleva ya cuatro temporadas en no sólo estar en este play yo pero os habéis parado a pensar lo que significaría para Soria de nuevo estar en Primera

Voz 1642 18:20 sí bueno yo solemos hablar mucho

Voz 4 18:23 esto porque aunque el como decía antes a principio de temporada tu objetivo sea mantenerte ahí la viabilidad del club no en el fútbol profesional no dejas de ilusión arte imagínate situaciones sí se habla mucho de esto entonces bueno pues con gente que está en el club que ha vivido otros ascensos y te van contando cómo se ilusionan una ciudad pues con con pocos habitantes pero que que vive mucho no es el día a día del Numancia Hay la verdad es que sería preciso soy como decía pues si llevo tres años preguntándome cómo será Hay ahora mismo tenemos una oportunidad muy buena para poder corroborarlo

Voz 1991 19:02 suena ya Yagoba Arrasate para digamos cambiar de aires a lo mejor hacerse con el control de un equipo más importante en Primera si le han llegado ofertas es porque las cosas se han hecho muy bien ha trabajado de forma fantástica pero hombre si se logra el ascenso sería bonito no hacerlo con el míster que lo ha conseguido

Voz 4 19:21 claro que cuando un equipo funciona como funciona del al Numancia que no hemos bajado del noveno puesto que el míster lleva tres años con una unidad estilo ya definido y al final pues se encuentra en los resultados normal que haya equipos que que quiera no hacerse con sus servicios eso o que pretendan informarse de su situación pero es cierto que si tuviéramos a primera bueno yo creo y confío en que seguiría con nosotros como capitán dejan poner música

Voz 1991 19:52 el vestuario no

Voz 4 19:54 bueno yo prefiero mantenerme al margen y estado escucharle antes a a Borja Hay tiene razón y además bueno pues comparten poco sumó su idea no de que hoy en día bueno pues el póquer y el recetas de saldos los monarcas de los vestuarios

Voz 1991 20:09 estamos fatal

Voz 4 20:12 bueno dando y un poco también a la pelea pero hay que es El Vestuario de Matías estaba bastante repartido y ahí la verdad que hay cabida para todos

Voz 6 20:19 cuando dejan meter mano que me tenía que poner

Voz 4 20:22 bueno yo tengo un gusto bastante variado hay que decir que poquillo poquillo raro pues no gusta Yannick únicas exámenes sabes mi luego pues quién lo típico de esto si ese tipo de música me gusta mucho variar Lay también el día que me toca pues bueno intentará ofrecer al que se que no les gusta esa música un poquito de una pincelada de lo suyo no para que todo el mundo esté yo sobre todo los días de partido

Voz 1991 20:49 no no está bien que siempre de escuchar reggaeton que les pongas musical de verdad de vez en cuál

Voz 2 20:52 sí para que vayan entrando que tienes tienes el bebé

Voz 6 20:57 K habrá sido alguna vez Bilbao gala

Voz 1642 21:00 sí sí sí sí se de más joven iba a decir es joven me considero joven uno de mayo

Voz 1991 21:06 tienes cuarenta años no

Voz 1642 21:09 sí yo tengo cuarenta y seis seguidos marchas no

Voz 1991 21:11 no me no me gustas segunda seco

Voz 4 21:14 no es un matizado porque sabía

Voz 6 21:19 bueno no estaría mal a hacerlo este año una visita con con las no

Voz 1991 21:23 esa primera eh bueno sería ideal

Voz 1642 21:25 pues sí pues sí Íñigo Pérez

Voz 6 21:28 pues nada hay que pelear lo ven esa eliminatoria primero contra el Zaragoza y luego ya veremos

Voz 1991 21:33 en el caso de que se pase contra quién sería Íñigo en mil gracias sí que vaya todo fenomenal

Voz 4 21:38 a vosotros gracias ese partido es mañana

Voz 1991 21:41 buscamos las novedades empezando por el equipo local el Numancia José Carlos San José qué tal muy buenas

Voz 2 21:47 qué tal muy buenas cómo llega el equipo de Soria

Voz 7 21:50 pues te has escuchado amigo es un premio ya estar ahí el equipo está ilusionado porque tiene mucho más que ganar que perder llega con ganas con el campo lleno que bastardos ha colgado el cartel de no hay billetes no va a poder contar con Manu del Moral que no se ha recuperado a tiempo el veterano delantero jiennense va a ser baja igual que cierra igual que Munir el cancerbero que está con la selección de Marruecos igual que les lesionado así que cuenta con los mismos que lograron es explicación para la última jornada frente a la Cultural Leonesa

Voz 1018 22:17 a un equipo motivado estaba un poquito cansado

Voz 7 22:20 sí pero que les es además el protagonismo y el favoritismo al Zaragoza que para eso ha sido el tercer clasificado de Numancia llega como la de Ashton Íñigo de tapado

Voz 6 22:28 gracias José Carlos hasta mañana también conocemos la última hora del conjunto maño última hora del Zaragoza Juan Carlos Yubero qué tal muy buena

Voz 2 22:35 hola adiós buenas noches novedades tenemos

Voz 7 22:38 bueno pues es lo primero que el Zaragoza en palabras de González asume ese supuesto papel de favorito que tiene sobre todo que llega a practicar de al completo de los habituales pues tampoco tan sólo Raúl Guti Se va a perder el encuentro dio en principio pues el técnico vitoriano del Real Zaragoza que que va a apostar por el por el bloque habitual no pudo dosificar practicamente de arriba abajo en el Miniestadi donde consiguió la victoria la tercera posición de paso así que mañana digamos que el once de gala el equipo que está muy motera la posiblemente pues en el mejor momento de la temporada de hecho ha terminado la clasificación en su mejor posición de toda la campaña vale su vida mañana yo creo que habrá cerca de seiscientos setecientos seguidores del Real Zaragoza en Los Pajaritos porque no han podido conseguir más entre otros así que todo preparado para lo de mañana y sobre todo para lo del sábado en La Romareda de los futbolistas también apelan al al factor campo porque en La Romareda en la segunda vuelta todo han sido victorias y tan sólo una guerra

Voz 1991 23:33 gracias Lluvero hasta mañana empieza mañana a las ocho y media el primer partido en Los Pajaritos entre el Numancia y el Zaragoza la segunda eliminatoria de semifinales empezará el jueves también a las ocho y media en Pucela entre el Valladolid y el Sporting la una y un minuto vamos con el basket

Voz 1509 28:20 siempre que suena a esta sintonía es que hablamos de basket que en concreto charlamos con el pequeño Antoni Daimiel hola Daimiel qué tal muy buena

Voz 2 28:27 tras qué tal buenas noches cómo estás ya estás en Cleveland estoy

Voz 1018 28:32 señor llegamos a noche bastante tarde ya que estamos en el estado de Ohio esperando ya para el tercer y cuarto partido de la final de la NBA que se disputa aquí en el centro de la ciudad en el Quicken Loans Arena

Voz 6 28:42 te ha dado tiempo pero cómo ha quedado el partido ante el Real Madrid el Gran Canaria

Voz 2 28:47 no me lo va a contar en el entrenamiento te lo va a contar Marta

Voz 1991 28:50 Casas hola Marta qué tal muy buenas olas

Voz 2 28:53 talante ni muy buena es esa puesto dos cero Real Madrid

Voz 1509 28:56 si la semifinal el que la domina con claridad el Real Madrid después de ganar en el segundo partido noventa y dos a ochenta y tres pero para los que no lo hayan podido ver como Antoni Daimiel el lo ha pasado mal el Real Madrid se ha llegado a ir perdiendo hasta de siete puntos en el final del tercer cuarto pero a partir de ahí ha venido la reacción de los de Pablo Laso con un parcial de veintinueve a trece en los últimos doce minutos para terminar con ese resultado de noventa y dos a ochenta y tres en un partido que va a pasar a la historia como lo va a hacer el del próximo jueves porque Felipe Reyes se ha convertido igualando a Rafa Jofresa en el jugador con más partidos en la historia de la ACB casi nada setecientos cincuenta y seis en un partido en el que ha vuelto yo a brillar Luka Doncic catorce puntos siete asistencias siete rebotes el esloveno con el que hablábamos en El Vestuario reconocía que les está costando entrar en los partidos pero que una vez que entran en faena es difícil pararles

Voz 1920 29:45 bueno yo creo que es un poco normal no de de lo que hemos venido de tantos partidos que hemos jugado esta esta temporada no creo que nos cuesta mucho empezar pero eso lo que tenemos que mejorar sobre todo en Gran Canaria con el público que tiene ese tiempo venir muy arriba hay eso no queremos bueno se ha sido muy importante ganar este partido bueno me han metido cincuenta puntos lo que hemos hecho mala defensa y en el segundo treinta tres así que ha mejorado mucho

Voz 1991 30:16 Marta que ha pasado entre Pablo Aguilar y Luka Doncic

Voz 1509 30:19 han tenido han tenido un pequeño rifirrafe han cruzado alguna palabra al final bueno pues ha terminado el público del Palacio de los Deportes pitando mucho a Pablo Aguilar que hace unos minutos bueno Pablo Aguilar también la un gesto al público como gritando además y ahora hace unos minutos Pablo Aguilar ha puesto en tweed en las redes sociales disculpándose porque al final Pablo Aguilar es un jugador que se ha criado en la cantera del Real Madrid sobre Luka Doncic también Yago te tengo que decir que ha estado bla de divas el General Manager de los Sacramento Kings también junto al dueño son los poseedores del PIC número dos del número dos del próximo draft ya han estado tomando buena nota de el partido que hoy ha hecho Luka Doncic

Voz 1991 30:56 sí que ha demostrado además carácter en ese pique con Pablo Aguilar Nos amedrentado ningún momento hoy la echado le ha echado hay un poquito de de valor

Voz 1509 31:04 vamos a mano tampoco tampoco le vendría mal un poquito veces rebajar las pulsaciones a a Luca Toni preocupes en que se va a volver van a rebajar no te preocupes sí que es cierto que en mañana se juega la última no partido de la otra semifinal a las nueve de la noche entre el Baskonia y el Barça en el primer partido la victoria fue muy abultada a favor de los de Pedro David Martínez así que veremos qué es lo que pasa mañana en el Buesa no

Voz 1991 31:27 el hacer Martín esta mañana hasta esta mañana ha visto de miel dos ceros apostó Real Madrid

Voz 1018 31:33 sí sí ya vi un poco las crónicas del primero y ahora después de lo que ha contado Marta bueno parece que que muy firme el Madrid ya a veces después de de la machada de Herbalife en en la ronda anterior en la victoria contra Valencia búsqueda esa sensación de plenitud que que no acompaña para competir no una vez que se consigue la Euroliga ese consigue llegar a la semifinal

Voz 1991 31:52 te pregunto NBA pero te lo tengo que comentar setecientos cincuenta y seis partidos Felipe Reyes en ACB van a ser setecientos cincuenta y siete en el próximo que barbaridad

Voz 1018 32:03 sí sí muchísimo muchísimo y sobre todo bueno pues ahora lleva dos años en una dinámica de de mantener de mantener el rendimiento en colaboración con lo que hace su equipo que es mucho ganando muchos títulos en la pista pero es que en los años anteriores habían seguido una trayectoria siempre de mejora de construcción ascendente ha sido un jugador de de una evolución bastante llamativa en su juego desde que apareció en la élite jugando con estudiantes hasta luego su llegada al Real Madrid y año tras año incluso con algunas crisis porque hubo algún entrenador como Messina que no contaba demasiado con lo no quería contar ir cambiando mejorando en muchos aspectos de su juego no siempre progresando trabajando para para ser el jugador que ha sido y Caisse

Voz 1991 32:49 bueno al tema que te quema que sea pues todos los Warriors dos cero estáis ahora mismo en Cleveland vais a viajar de nuevo a San Francisco ni eso

Voz 1018 32:57 pero vamos a ver vamos a ver hay dudas aquí entre los periodistas no cuando cuando hablamos es verdad que estando Le Bron siempre hay que dejar ese beneficio de de duda o concesión al equipo de Cleveland Cavaliers en el primer partido pelearon incluso yo creo que merecieron más que Warriors pero cometieron errores fueron la prórroga ya ella es sucumbieron yo creo que tienen que acertar en varias coincidencias no o varios aciertos los Cavaliers en los partidos que se juegan aquí salir muy duros que los árbitros les permitan defender al borde de la falta ser muy agresivos y meter los triples que es algo que no han hecho en los dos primeros partidos que se han quedado en un treinta por ciento de acierto

Voz 1991 33:39 me declaro muy fan de James Smith ese hombre que cogió el último rebote no se supo muy bien qué quería hacer proteger de debió pensar aquello de si no puedo dar un partido por lo menos no lo pierdas Se sabe ya en qué pensaba para no intentar anotar

Voz 1018 33:53 bueno él él lo último que ha dicho porque ha dado varias lecciones es que no se acuerda y éste le has visto

Voz 2 34:01 así que el jugador pensaba que estaban uno arriba

Voz 1018 34:04 yo creo que eso es lo más probable es que pensada que que estaban uno arriba porque es que ni suelta al balón y pide tiempo muerto ni Celada Le Bron y nada es simplemente sale votando y sale fuera ahí consume consumen los segundos pocos que quedaban el último cuarto

Voz 1991 34:19 no no sale corriendo como si hubiese visto a alguien al que le debiese dinero poco más ese sale del del campo ayer en la último partido es verdad que se burlaron bastante pitorreo

Voz 2 34:29 dónde

Voz 1018 34:30 sí sí le gritaron en Vilobí envíen no Clan en la cancha de los gorros había alguna pancarta también en referencia es hoy lo ovacionaron en la presentación del equipo el no no hizo un gran partido la verdad se quedó en cinco puntos jugó treinta minutos pero bueno un poco la línea de lo que fue Cleveland que fue un equipo inferior al del primer encuentro oí que bueno pues al final acabó perdiendo por diecinueve puntos de diferencia

Voz 1991 34:57 el cabreo y el careto que tenía Le Bron James era desde luego para verlo eh porque con el partidazo que había hecho teniendo al equipo metido para lograr una machada realmente era como diciendo madre mía estoy rodeado y no sólo no tirar de esto si esa imagen

Voz 1018 35:13 eso viral ya han preguntado hoy después del entrenamiento a Le Bron sobre ello y ha dicho que no sabía que él desconecta durante los playoffs de redes sociales y que no sabía que tanta gente bueno pues se había comentado y lo había visto pero que sí que que bueno que el se sintió frustrado en el banquillo en luego hay otra imagen que no ha trascendido demasiado pues seguramente porque no se ha visto lo que quería o lo que decía a sus entrenadores en el segundo partido cuando ya el entrenador de Cleveland el encuentro por perdido y sienta los titulares cuando se va al banquillo Le Bron se dirige poco a quién le quiera oír pero mirando hacia los entrenadores también con palabras que a simple vista parecían bastante fuertes osea que no está nada contento con el escaso acompañamiento o no que que está haciendo Cleveland Lebron tanto del resto de plantilla como de los entrenadores

Voz 1991 36:01 el partido con esos cincuenta y un puntos ocho rebotes ocho asistencias te parece de los mejores de las mejores actuaciones que has visto de un jugador en las Finales de la NBA

Voz 3 36:12 sin duda sin duda pues

Voz 1018 36:14 no sé si la mejor que he visto en directo una de las mejores porque bueno sólo ha habido seis partidos de de cincuenta puntos en un partido de la final de la NBA Éste fue el sexto el último había sido Jordan en el año noventa y tres que vio bueno pues todavía no había empezado a comentar NBA ya lleva ocho partidos en estos playoffs de cuarenta puntos a más igualando un récord de Jerry West es el mejor Lebron eh que yo he visto quizás también por supuesto contribuye a ello que está peor rodeado que nunca o casi es de los peores equipos que ha tenido a su alrededor y eso hace que en este momento de plenitud de madurez pues juegue a este nivel necesitan los cabales que juega a ese nivel para poder competir

Voz 1991 36:56 momento yo tengo la Play Cuatro acuérdate de mí y Le Bron James aparece en la portada del NBA hosca diecinueve te vamos a escuchar no imagino haciendo los comentarios un año más

Voz 2 37:07 esta que lo sepas me apellido Javi Blanco eh

Voz 1018 37:11 no tengo tenemos cierta la ligera idea de que dos K España suelen ser bastante generoso con Cadena SER deportes eso me ha llegado

Voz 3 37:21 bueno uno

Voz 2 37:23 es que yo no huelo ni uno pues es que no

Voz 1018 37:26 no estás cuando llega

Voz 2 37:29 hay que estar más vivos

Voz 1018 37:32 sí sí en esta edición el veinte aniversario de del juego del dos K aparece en esa edición especial Le Bron James en portada bueno que es

Voz 18 37:43 el propio Le Bron ha dicho que el control

Voz 1018 37:45 hace catorce años jugaba en la consola a este juego que para él es algo especial y bueno pues me parece que el once de septiembre es el día en el que saldrá a la venta el juego en España

Voz 1991 37:56 a cabo con Le Bron porque ya le ha dicho a su amiguito Donald Trump que gane quien gane no en Tato haberle no a la Casa Blanca

Voz 1018 38:03 no es que lo que ocurre contra Amis que está peleado con con todo el deporte americano podríamos decir no porque se sean tirado la Casa Blanca igual que ocurrió con los vídeos que los vigentes campeones de la NFL pues la mayor parte de los jugadores no querían ir a la recepción de la Casa Blanca y entonces ha retirado la invitación antes de saber si van o no o o cuántos van el retira la invitación como ya hizo cuando supo por boca Ivor declaración pública de varios jugadores de los gorriones gestos tampoco iban a ir a la Casa Blanca ha dicho Bron pues que que es que gane quién gane esta final Si gana Cleveland como Si gana Borrero está convencido de que tampoco van a ir a la Casa Blanca y que es muy típico de Trump esto de retirar la invitación

Voz 1991 38:47 información de servicio me manda un mensaje Marta Casas me dice es que sortea amos los juegos entre los oyentes

Voz 2 38:53 a son las prioridades tonos efectiva como se me ha ocurrido cómo no se me ha ocurrido aunque faltan

Voz 1991 39:04 el segundo partido tuvo menos historia no a ya los Cavaliers ni siquiera pudieron ponerse por delante en todo el partido

Voz 1018 39:10 sí sí el segundo partido tuvo menos historia porque estuvo bueno pues ha en la primera mitad ya muy inspirado Golden State Warriors yo creo que le faltó agresividad defensiva en todo el partido pues de lo ocurrido en el primero que se sentían perjudicados por los árbitros yo pensaba que iba a salir mucho más agresivo en en defensa Hay todo lo contrario no Le Bron todo involucra a sus compañeros desde el principio dio muy rápido ocho asistencias pero pero luego bueno se quedó en trece porque no contribuyeron con muchos errores otra vez en los lanzamientos los compañeros del Ebro en Cleveland acabaron con nueve de veintisiete en triples y luego llegó el espectáculo de Stephen Carrie en el último cuarto

Voz 2 39:53 no cinco triples y bueno pues

Voz 1018 39:55 se fue a treinta y tres puntos iba a ser récord de triples en un partido de la final

Voz 1991 39:59 luego sobre todo memorable ese que hace una cinta como que es el escapa la pelota para disimular porque lo hace por eso las bolas eleva a nueve metros mete un Quito ahí que dices tú dónde donde a este clava limpia eso en el pabellón mola verlo no

Voz 1018 40:12 bueno eso fue tremendo eso fue tremendo porque se acababa la posesión la gente estalló de júbilo cuando mete ese triple es verdad que están acostumbrados en ese pabellón a esas canastas de Stephen Carr y que si lo ves entrenando ves cómo mete tiros lejanísimo en un partido de la final final de posesión con Kevin Love Affair hay cayéndose hacia un lado y hacia atrás con ese arco que luego la realización de la de la televisión americana bueno pues en la repetición congelaba el punto más alto de la trayectoria del lanzamiento bueno es un jugador mágico para ese tipo de cosas y de momento bueno pues es el jugador que está marcando las diferencias

Voz 1991 40:48 este es un momentazo a mí me gusto escucharlo

Voz 8 41:04 Carlos Santana interpretando el himno de Estados Unidos evidentemente sin letra

Voz 0995 41:09 es fantástico eh sí sí sí yo creo que estaba motivado él es de allí de de la bahía de San Francisco voy de Auckland y muy vivo no pues yo creo que todos en todas estas finales por cuarto año consecutivo interpretar el Himno acompañado de su esposa en este caso de Cindy plasman la percusionista ya hubo críticas el año pasado porque hay gente que dice que se equivocó en alguna nota Hay y bueno él salió muy motivado me contaron que estuvo ensayando antes Si estuvo fantástico no la novedad no en la interpretación del himno

Voz 1210 41:40 y quién le dijo que sabía que hubo claro buena nota pero no

Voz 0995 41:43 hubo espectadores en redes sociales te te lo contó que había repetido en pues no sé el verso y la estrofa aunque sea instrumental pues había repetido esas notas y que tenía que haber cambiado veintiuno y recuerdo la verdad el año pasado pero lo he leído este año cuando se anunció que iba a volver a interpretar típico

Voz 6 42:00 lo de las redes sociales todos los que estaban hablando seguro tenían X de solfeo y cosas de esa claro no habían visto gravemente una flauta puñetero

Voz 1210 42:07 vida pero bueno en fin ya sabemos cómo funciona esto un grande Carlos Santana dale dale de Alcañiz

Voz 20 42:27 ni una nota repetido ni una

Voz 8 42:30 a estas vista

Voz 1210 42:32 y he no sé si te queda algo más por comentarle en los dos partidos que que hemos tenido lo que tenemos por delante y no voy con los oyentes lo que tú me digas

Voz 1018 42:40 no bueno simplemente que da la sensación de que en el tercer partido bastar Iguodala que se ha perdido los seis últimos encuentros con sí que puede ser otro hombre más de los que lance Warriors a defender a Le Bron bastar igualado pero gastar igualado que tengo más dudas eh tengo más duras de eso

Voz 2 42:58 pregunta lo que yo te equipo final

Voz 1991 43:01 Vista de la NBA está mejor trabajado

Voz 6 43:03 entrenado como conjunto

Voz 1018 43:06 yo creo que sin duda Golden State Warriors tampoco me gusta ha pues ir con la mayoría lo de criticar a Luque Taylor uno es un entrenador que lo puso ahí Lebron y tal yo creo que es un buen entrenador con experiencia como jugador y técnico ayudante muchos años en la NBA pero es un equipo que por los cambios que ha tenido sobre todo es un equipo con con menos recursos no Golden State es todo lo contrario lleva cuatro años con el mismo bloque y con un gran entrenador con el que tampoco se hace demasiada justicia a veces que es

Voz 1991 43:37 D g7 villana te pregunta si crees que la esperpéntica jugada del primer partido acabó con el futuro de Le Bron en Cleveland

Voz 1018 43:44 no no no creo que tenga mucho que ver es más tengo la sensación de que el tendrá tomada la decisión desde los playoffs el hecho de haber llegado a la final no cambia nada el hecho de de haber perdido estos dos primeros partidos tampoco muy bueno veremos si decide salir de Cleveland que yo me yo me decanto más por eso por la posibilidad de que él no continúe en Cleveland

Voz 1991 44:08 Justo Roth te pregunta te hace tres preguntas en concreto no sé si es que quiere ir de vacaciones por allí pero te hace preguntas cómo cómo van las obras del nuevo Omega pabellón de los Warriors

Voz 1018 44:20 también también está muy avanzado han avanzado mucho de un año a esta parte y bueno pues todavía tienen un año de plazo no la la idea es empezar en la temporada diecinueve veinte allí en San Francisco en la parte de Misión Bay ir al lado de un puerto oí bueno pues es un va a ser un pabellón no muy grande pero sí con mucho lujo y por lo tanto de entradas más caras muchos más palcos tanto

Voz 1991 44:44 digo en San Francisco como dicen

Voz 1018 44:46 hace frío cuando hay viento sí sí hay que abrigarse porque además es un viento que vine de Alaska del Norte ahí bueno pues es traicionero por el día puedes ver el sol y pensar que que bueno que estamos en junio que puedes ir en manga corta Hay luego puedes acabar mal de la garganta

Voz 2 45:03 te pregunta qué comidas típica en Cleveland

Voz 1018 45:06 en Cleveland no hay muchas comidas típicas ahí postres creo típicos de de festividades de pues hechos con castañas con cacahuete no la está pasta de cacahuete y algunos postres que vienen de la tradición centroeuropea toda la inmigración que hubo en Ohio por la industria de Ohio pues en todo el siglo XX sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con polacos alemanes húngaros que llegaron en en masa aquí hay postres de ese tipo pero luego lo que es comida anormales y pico de

Voz 1991 45:35 les hay perritos que la crema de cacahuete una vez en la vida Illana vuelve a probar qué asco que plasta que que que empalagoso Ésa es darlo en boca de decir no quiero más en la vida es como si te diesen cuatrocientos en cacahuetes en la boca como con una pasta es bueno bueno es terrible en fin yo no bueno allí comen de todo pero bueno en fin era una acotación y azote dice en plan irónico que si quieres que los mosquitos defendería mejor que los compañeros de Le Bron

Voz 1018 46:02 bueno ya he dicho que tienen que mejorar los los mosquitos que en realidad es una especie se llaman my Lies aquí eh no pican pero pero son invasivos es de puede entrar por un agujero de la nariz por el oído

Voz 2 46:17 ah sí ahí hay muchísimo

Voz 1018 46:20 son sobre todo en en el centro de la ciudad oí antes del entrenamiento y después pues están molestando todo el tiempo y ya te digo que sí que están muy sincronizados entre sí hemos

Voz 1991 46:30 vale fenomenal pues nada si me paso por ahí con tapones en la nariz los oídos por si acaso

Voz 2 46:36 así terminó con soy Manuel que te pregunta de momento Emvipsa Carrick claramente

Voz 1018 46:43 yo creo que sí sí sí tuvo desde luego un momento en el primer partido y se fue a veintinueve puntos con nueve asistencias y luego bueno fue el mejor con diferencia en el segundo partido con esos treinta y tres puntos y el récord de triples en un encuentro de la final por ahora sí pero esto puede cambiar mucho no cabe recordar que en el dos mil dieciséis cuando gana cuatro tres Cleveland también habían empezado dos cero ganando Warriors ICOM palizas considerables incluso más de lo que hemos vivido hasta ahora

Voz 1991 47:13 pues nada mañana por la noche a las tres de la mañana hora española tenemos el tercer partido de esta final entre Cleveland y Golden State

Voz 2 47:20 cuidado con los mosquitos Antonio un abrazo muy bien

Voz 1018 47:22 en un fuerte abrazo la una y veinticinco recta final

Voz 2 47:25 Larguero

Voz 1991 48:12 mañana tenemos doble cita con el tenis tenemos a los dos representantes españoles en Roland Garros que van a par de van a participar en el encuentro de cuartos de final Miguel Ángel Zubiarrain qué tal muy buenas

Voz 1566 48:23 hola muy bien aquí estamos

Voz 1991 48:26 o en viendo sigue viendo Bosti

Voz 1566 48:31 el también llovió a cántaros y luego a las once de la mañana paró Hinault volvía a llover esperemos que mañana pase lo mismo porque es una faena siguiendo producción jugó ahí bueno a todos pero bueno esperemos que a las dos de la tarde puedan salir a la pista Muguruza Isaba claro

Voz 1509 48:48 no es un buen partido