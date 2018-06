Daimiel repasa las finales de la NBA

Voz 1 00:00 Bergman va un poco

Voz 0779 00:18 siempre que suena a esta sintonía es que hablamos de basket y en concreto charlamos con el pequeño Antoni Daimiel hola qué tal muy bien

Voz 2 00:24 las qué tal buenas noches como estaba ya estás en Cleveland estoy

Voz 1018 00:29 Jones llegamos a noche bastante tarde y aquí estamos en el estado de Ohio esperando ya para el tercer y cuarto partido de la final de la NBA que se disputa aquí en el centro de la ciudad en el Quicken Loans Arena

Voz 1991 00:39 te ha dado tiempo pero cómo ha quedado el partido ante el Real Madrid

Voz 3 00:43 el Gran Canaria

Voz 4 00:44 no no he podido gobernar hasta lo más tonta realmente te lo va a contar Marta Casas hola Marta qué tal muy buenas hola Yago qué talante ni muy buenas puesto dos cero Real Madrid

Voz 1509 00:53 si la semifinal que la domina con claridad el Real Madrid después de ganar en el segundo partido noventa y dos a ochenta y tres pero para los que no lo hayan podido ver como Antoni Daimiel el lo ha pasado mal el Real Madrid se ha llegado a ir perdiendo hasta de siete puntos en el final del tercer cuarto pero a partir de ahí ha venido la reacción de los de Pablo Laso con un parcial de veintinueve a trece en los últimos doce minutos para terminar con ese resultado de noventa y dos a ochenta y tres en un partido que va a pasar a la historia como lo va a hacer el del próximo jueves porque Felipe Reyes se ha convertido igualando a Rafa Jofresa en el jugador con más partidos en la historia de la ACB casi nada setecientos cincuenta y seis en un partido en el que ha vuelto a brillar Luka Doncic catorce puntos siete asistencias siete rebotes el esloveno con el que hablábamos en El Vestuario reconocía que les está costando entrar en los partidos pero que una vez que entran en faena es difícil pararles

Voz 1920 01:42 bueno yo creo que es un poco normal no de de lo que hemos venido de tantos partidos que hemos jugado está esta temporada in no creo que nos cuesta mucho empezar pero eso lo que tenemos que mejorar sobre todo en Gran Canaria con el público que tienen ese tiempo venir muy arriba hay eso no queremos bueno se ha sido muy importante ganar este partido bueno me han metido cincuenta puntos lo que hemos hecho mala defensa y en el segundo treinta tres así que ha mejorado mucho

Voz 1991 02:13 Marta que ha pasado entre Pablo Aguilar y Luka Doncic

Voz 1509 02:16 han tenido han tenido un pequeño rifirrafe han cruzado alguna palabra al final bueno pues ha terminado el público del Palacio de los Deportes pitando mucho a Pablo Aguilar que hace unos minutos bueno Pablo Aguilar también ha hecho un gesto al público como gritar además y ahora hace unos minutos Pablo Aguilar ha puesto en tuit en las redes sociales disculpándose porque al final Pablo Aguilar es un jugador que se ha criado en la en la cantera del Real Madrid sobre Luka Doncic también Yago te tengo que decir que ha estado Blade divas el General Manager de los Sacramento Kings también junto al dueño son los poseedores del PIC número dos del número dos del próximo draft ya han estado tomando buena nota de el partido que hoy ha hecho educados

Voz 1991 02:53 sí que me ha demostrado además carácter en ese Piqué con Pablo Aguilar no ha dado ningún momento oí le echado le ha echado hay un poquito de de balón

Voz 0779 03:01 vamos a mano tampoco tampoco le vendría mal un poquito

Voz 1509 03:04 veces rebajar las pulsaciones a a Luca Toni

Voz 0779 03:06 preocupes en que se va a favor vende daban a rebajar no te preocupes los curas propios que es cierto que en mañana se juega la última no partido de la otra semifinal a las nueve de la noche entre el vasco

Voz 1509 03:17 con y el Barça en el primer partido la victoria fue muy abultada a favor de los de Pedro partido

Voz 1991 03:22 Martínez así que veremos qué es lo que pasa mañana en el Buesa Arena gracias hasta mañana hasta mañana has visto de miel dos ceros apostó Real Madrid

Voz 1018 03:30 sí sí ya vi un poco las crónicas del primero y ahora después de lo que ha contado Marta bueno parece que que muy firme el Madrid y a veces después de de la machada de Herbalife en en la ronda anterior en la victoria contra Valencia búsqueda esa sensación de plenitud que que no acompaña para competir no una vez que se consigue la Euroliga ese consigue llegar a la semifinal

Voz 1991 03:49 ahora te pregunto NBA pero te lo tengo que comentar setecientos cincuenta y seis partidos Felipe Reyes en ACB van a ser setecientos cincuenta y siete en el próximo que barbaridad

Voz 1018 04:00 sí sí muchísimo muchísimo y sobre todo bueno pues ahora lleva dos tres años en una dinámica de de mantener de mantener rendimiento en colaboración con lo que hace su equipo que es mucho ganando muchos títulos en la pista pero es que en los años anteriores habían seguido en una trayectoria siempre de mejora de construcción ascendente ha sido un jugador de de una evolución bastante llamativa en su juego desde que apareció en la élite jugando con estudiantes hasta luego su llegada al Real Madrid de año tras años incluso con algunas crisis porque hubo algún entrenador como Messina que no contaba demasiado con lo no quería contar ir cambiando mejorando en muchos aspectos de su juego no siempre progresando trabajando para para ser el jugador que ha sido y Caisse

Voz 1991 04:46 bueno al tema que te quema que sea pues todos los Warriors dos cero estáis ahora mismo en Cleveland vais a viajar de Nueva San Francisco ni eso

Voz 1018 04:56 vamos a ver vamos a ver hay dudas aquí entre los periodistas

Voz 2 04:59 como cuando cuando hablamos es verdad que es

Voz 1018 05:01 cuando Le Bron siempre hay que dejar ese beneficio de de duda o concesión al equipo de Cleveland Cavaliers en el primer partido pelearon incluso yo creo que merecieron más que Warriors pero cometieron errores fueron la prórroga ya ella es sucumbieron yo creo que tienen que acertar en varias coincidencias no o varios aciertos los Cavaliers en los partidos que se juegan aquí salir muy duros que los árbitros les permitan defender al borde la falta ser muy agresivos y meter los triples que es algo que no han hecho en los dos primeros partidos que se han quedado en un treinta por ciento de cierto

Voz 1991 05:36 me declaro muy fan de James Smith ese hombre que cogió el último rebote no se supo muy bien qué quería hacer proteger de debió pensar aquello de si no puede dar un partido por lo menos no lo pierdas Se sabe ya en qué pensaba para no intentar anotar

Voz 1018 05:51 bueno él es lo último que ha dicho porque ha dado varias versiones es que no se acuerda en la que que el jugador pensaba que estaban uno arriba yo yo creo que eso es lo más probable es que pensada que que estaban uno arriba porque es que mi suelta al balón y pide tiempo muerto ni Celada Le Bron y nada o simplemente sale votando y sale fuera ahí consume consumen los segundos pocos se quedaba en el último cuarto

Voz 1991 06:16 no no sale corriendo como si hubiese visto a alguien al que le debiese dinero poco más ese sale del del campo ayer la último partido es verdad que se burlaron bastante pitorreo era constante

Voz 1018 06:28 sí sí le gritaron en Vilobí envíen no Clan en la cancha de los gorros había alguna pancarta también en referencia es hoy lo ovacionaron en la presentación del equipo el no no hizo un gran partido la verdad se quedó en cinco puntos jugó treinta minutos pero bueno un poco en la línea de lo que fue Cleveland que fue es un equipo inferior al del primer encuentro oí que bueno pues al final acabó perdiendo por diecinueve puntos de diferencia

Voz 1991 06:54 el cabreo y el careto que tenía Le Bron James era desde luego para verlo eh porque con el partidazo que había hecho teniendo al equipo metido para lograr una machada realmente era como diciendo madre mía estoy rodeado no solo no pudo tirar de esto

Voz 1018 07:09 si esa imagen se ha hecho viral ya han preguntado hoy después del entrenamiento a Le Bron sobre ello y ha dicho que no sabía que él desconecta durante los playoffs de redes sociales y que no sabía que tanta gente bueno pues se había comentado y lo había visto pero que sí que que bueno que el se sintió frustrado en el banquillo en luego hay otra imagen que no ha trascendido demasiado pues seguramente porque no se ha visto lo que quería o lo que decía a sus entrenadores en el segundo partido cuando ya el entrenador de Cleveland el encuentro por perdido y sienta los titulares cuando se va al banquillo Le Bron se dirige un poco a quién le quiera oír pero mirando hacia los entrenadores también con palabras que a simple vista parecían bastante fuertes osea que no está nada contento con el escaso acompañamiento o no que que está haciendo Cleveland Le Bron tanto del resto de plantilla como de los entrenadores

Voz 1991 07:57 eso que hizo un primer partido con esos cincuenta y un puntos ocho rebotes ocho asistencias te parece de los mejores de las mejores actuaciones que has visto de un jugador en las Finales de la NBA

Voz 2 08:09 sin duda sin duda

Voz 1018 08:12 no sé si la mejor que he visto en directo una de las mejores porque bueno sólo ha habido seis partidos de de cincuenta puntos en un partido de la final de la NBA Éste fue el sexto el último había sido Jordan en el año noventa y tres querido bueno pues todavía no había empezado a comentar NBA ya lleva ocho partidos en estos playoffs de cuarenta puntos o más igualado un récord de Jerry West es el mejor Le Bron que yo he visto quizás también por supuesto contribuye a ello que está peor rodeado que nunca o casi es de los peores equipos que ha tenido a su alrededor y eso hace que en este momento de plenitud de madurez pues juegue a este nivel necesitan los cabales que juega a ese nivel para poder competir

Voz 1991 08:53 momento yo tengo la Play Cuatro acuérdate de mí y Le Bron James aparece en la portada del NBA hosca diecinueve te vamos a escuchar no imagino haciendo los comentarios un año más

Voz 2 09:04 esta que lo sepas el apellido Javi Blanco

Voz 1018 09:09 tengo tenemos cierta la ligera idea de que dos K España suele ser bastante generoso con Cadena SER deportes eso me ha llegado

Voz 5 09:18 así es uno uno

Voz 2 09:20 como yo no huelo ni uno puse es que no estás jugando tu hijo

Voz 1018 09:29 sí sí en esta edición el XX aniversario de del juego del dos K aparece en esa edición especial Le Bron James en portada

Voz 2 09:38 es bueno que es

Voz 1018 09:40 el propio Le Bron ha dicho que el con trece catorce años jugaba en la consola a este juego que para él es algo especial y bueno pues me parece que el once de septiembre es el día en el que saldrá a la venta el juego en España

Voz 1991 09:53 acabo con Le Bron porque ya le ha dicho a su amiguito Donald Trump que gane quien gane no en la Casa Blanca

Voz 1018 10:00 no es que lo que ocurre con trámite que está peleado con con todo el deporte americano podríamos decir no porque se ha enterado la Casa Blanca igual que ocurrió con los burros que los vigentes campeones de la NFL pues la mayor parte de los jugadores no querían ir a la recepción de la Casa Blanca y entonces ha retirado la invitación antes de saber si van o no o cuántos van el retira la invitación como ya hizo cuando supo por boca Ivor declaración pública de varios jugadores de los gorriones gestos tampoco iban a ir a la Casa Blanca ya dicho Bron pues que que es que gane quién gane esta final Si gana Cleveland como ciudadana Borrero está convencido de que tampoco van a ir a la Casa Blanca y que es muy típico de Trump esto de retirar la invitación

Voz 1991 10:44 información de servicio me manda un mensaje Marta Casas me dice es que sortea los juegos entre los oyentes

Voz 2 10:50 a a la privacidad de enero serán tonos efectiva como se me ha ocurrido cómo no se me ha ocurrido que mal pensados

Voz 1991 11:02 el segundo partido tuvo menos historia no a ella los Cavaliers ni siquiera pudieron ponerse por delante en todo el partido

Voz 1018 11:07 sí sí el segundo partido tuvo menos historia porque estuvo bueno pues ha en la primera mitad ya muy inspirado en Golden State Warriors yo creo que le faltó agresividad defensiva en todo el partido después de lo ocurrido en el primero que se sentían perjudicados por los árbitros yo pensaba que iba a salir mucho más lesivo en en defensa Hay todo lo contrario no Bron trató de involucrar a sus compañeros desde el principio dio muy rápido y ocho asistencias pero pero luego Bono se quedó en trece porque no contribuyeron con muchos errores otra vez en los lanzamientos los compañeros del Ebro en Cleveland acabaron con nueve de veintisiete en triples y luego llegó el espectáculo de Stephen Carrie en el último cuarto

Voz 2 11:50 su dijo cinco triples Si bueno pues se

Voz 1018 11:52 fue a treinta y tres puntos iba a ser récord de triples en un partido de la final

Voz 1991 11:56 luego sobre todo memorable ese que hace una cinta como que se le escapa la pelota para disimular porque lo hace por eso las bolas eleva a nueve metros y mete un Quito ahí que dices tú dónde vas a este clava limpia es sólo el pabellón mola verlo no

Voz 1018 12:09 bueno eso fue tremendo eso fue tremendo porque se acababa la posesión la gente estalló de júbilo cuando mete ese triple es verdad que están acostumbrados en ese pabellón a esas canastas de Stephen Carrick el silo vaya entrenando ves cómo mete tiros lejanísimo en un partido de la final final de posesión con Kevin Love cerca hay cayéndose hacia un lado y hacia atrás con ese arco que luego la realización de la de la televisión americana bueno pues en la repetición congelaba el punto más alto de esa trayectoria del lanzamiento bueno es un jugador mágico

Voz 2 12:40 para ese tipo de cosas así de momento bueno pues es el jugador que está marcando más diferencias este es un momentazo a mi me gusta escucharlo

Voz 1 13:01 Carlos Santana interpretando el himno de Estados Unidos evidentemente sin letra

Voz 0995 13:06 es fantástico eh sí sí sí yo creo que estaba motivado él es de allí de de la bahía de San Francisco voy de Auckland y muy vivo no pues yo creo que todos en todas estas finales por cuarto año consecutivo interpretar el Himno acompañado de su esposa en este caso de Cindy mala pero

Voz 2 13:23 comisión mixta

Voz 0995 13:24 ya hubo críticas el año pasado porque hay gente que dice que se equivocó en alguna nota ahí bueno él salió muy motivado me contaron que estuvo ensayando antes Si estuvo fantástico no la novedad no en la interpretación de el himno

Voz 7 13:38 tiene les dijo que sabía que hubo buena nota pero bajo

Voz 0995 13:41 hubo espectadores en redes sociales te te lo poco que había repetido en pues no sé el verso de la estrofa aunque sea instrumental pues había repetido esas notas y que tenía que haber cambiado veintiuno y recuerdo el el año pasado pero lo he leído este año cuando se anunció que iba a volver a interpretar típico

Voz 0779 13:57 lo de las redes sociales todos los que estaban hablando seguro tenían X de solfeo y cosas de esa claro no habían visto gravemente una flauta en su puñetera

Voz 7 14:04 queda pero bueno en fin ya sabemos cómo funciona esto un gran de Carlos Santana dale dale dale cañitas

Voz 9 14:25 ni una nota repetido ni una a los puristas

Voz 0779 14:30 que no sé si te queda algo más por comentar en los dos partidos que que hemos tenido lo que tenemos por delante y no voy con los oyentes lo que tú me digas

Voz 1018 14:37 no bueno simplemente que da la sensación de que en el tercer partido bastar Iguodala que se ha perdido

Voz 2 14:43 los seis últimos encuentros con gorros sí que puede ser otro hombre más de los que lance gorrión a defender a Le Bron va a estar igualaba pero va a estar igualado tengo más dudas eh tengo más duras

Voz 1991 14:55 pregunta Luigi Quillo qué equipo finalista de la NBA está mejor trabajado entrenado como conjunto

Voz 1018 15:03 yo creo que es sin duda Golden State Warriors tampoco me gusta ha pues ir con la mayoría lo de criticar a Taylor Luque Taylor uno es un entrenador que lo puso ahí Lebron y tal yo creo que es un buen entrenador con experiencia como jugador y técnico ayudante muchos años en la NBA pero es un equipo que por los cambios que que ha tenido sobre todo es un equipo con con menos recursos no Golden State es todo lo contrario lleva cuatro años con el mismo bloque y con un gran entrenador con el que tampoco se hace demasiada justicia a veces que es etiquetas

Voz 1991 15:34 deje siete villana te pregunta si crees que la esperpéntica jugada del primer partido acabó con el futuro de Le Bron en Cleveland

Voz 1018 15:41 no no no creo que tenga mucho que ver es más tengo la sensación de que el tendrá tomada la decisión desde los playoffs el hecho de haber llegado a la final no cambia nada el hecho de haber perdido estos dos primeros partidos tampoco muy bueno veremos si decide salir de Cleveland que yo me

Voz 2 16:01 yo

Voz 1018 16:01 yo me decanto más por eso por la posibilidad de que el no continúe en Cleveland

Voz 1991 16:05 Justo Rod te pregunta te hace tres preguntas en concreto no sé si es que quiere ir de vacaciones por allí pero te hace preguntas cómo cómo van las obras del nuevo Omega pabellón de los Warriors

Voz 1018 16:17 también también está muy avanzado han avanzado mucho de un año a esta parte y bueno pues todavía tienen un año de plazo no la la idea es empezar en la temporada diecinueve veinte allí en San Francisco en la parte de Misión Bay ir al lado de un puerto oí bueno pues es un va a ser un pabellón

Voz 2 16:36 no muy grande pero sí con mucho lujo y por lo tanto de entradas más caras y muchos más palcos hace tanto frío en San Francisco como dicen

Voz 1018 16:44 hace frío cuando hay viento sí sí hay que abrigarse porque además es un viento que vine de Alaska del Norte ahí bueno pues es traicionero por el día puedes ver el sol y pensar que que bueno que estamos en junio que puedes ir en manga corta Hay luego puedes acabar mal de la verdad

Voz 2 16:59 no si te pregunta qué comidas típicas

Voz 1991 17:02 sí velan

Voz 1018 17:03 en Cleveland no hay muchas comidas típicas ahí postres creo típicos de de festividades de pues hechos con castañas con cacahuete no la está pasta de cacahuete sí algunos postres que vienen de la tradición centroeuropea por toda la inmigración que hubo en Ohio por la industria de Ohio pues en todo el siglo XX sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial con polacos alemanes húngaros que llegaron en en más aquí hay postres de ese tipo pero luego lo que es comida anormales y pico de

Voz 1991 17:32 pues hay perritos que la crema de cacahuete una vez en la vida Illana Huelva aprobar qué asco qué plasta que que que empalagoso Ésa es darle un bocado es decir no quiero más en la vida es como si te venciesen cuatrocientos en cacahuetes en la boca como una pasta es bueno bueno es terrible en fin yo no eres bueno allí comen de todo pero bueno en fin era una acotación y Aganzo te dice en plan irónico que si quieres que los mosquitos defendería mejor que los compañeros de Le Bron

Voz 1018 18:00 bueno ya he dicho que tienen que mejorar los los mosquitos que en realidad es una especie se llaman maíz Lies aquí no pican pero pero son invasivos es de puede entrar por un agujero de la nariz por el oído

Voz 2 18:14 que sí hay hay muchísimo

Voz 1018 18:17 son sobre todo en en el centro de la ciudad oí antes del entrenamiento y después pues están molestando todo el tiempo y ya te digo que sí que están muy sincronizados entre sí además

Voz 1991 18:28 vale fenomenal pues nada si me paso por ahí con tapones en la nariz los oídos por si acaso y terminó con soy Manuel que te pregunta de momento en Viti Carrick claramente

Voz 2 18:40 sí yo creo que sí sí sí tuvo desde luego subió

Voz 1018 18:45 momento en el primer partido y se fue a veintinueve puntos con nueve asistencias y luego bueno fue el mejor con diferencia en el segundo partido con esos treinta y tres puntos y el récord de triples en un encuentro de la final por ahora sí pero esto puede cambiar mucho no hay que recordar que en el dos mil dieciséis cuando gana cuatro tres Cleveland también habían empezado dos cero ganando Warriors ICOM palizas considerables incluso más de lo que hemos vivido hasta ahora

Voz 1991 19:10 pues nada mañana por la noche a las tres de la mañana hora española tenemos el tercer partido de esta final entre Cleveland y Golden State