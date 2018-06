Mª Ángeles: "Tras el secuestro de mi marido en el Alakrana, mi familia y yo seguimos con estrés post-traumático crónico"

Voz 1 00:00 Tales buenas noches buenas noches Macarena gracias María Ángeles por llamar y adelante

Voz 3 00:06 pues nada mira yo intenté hablar con unos Rosa ayer pero bueno en mi

Voz 1 00:13 estaba viendo la felicidad que tenemos todos llamaban Paco por eso Macarena

Voz 2 00:20 vamos a ver el

Voz 3 00:23 me voy a permitir ir un poco hacia atrás también nosotros somos una familia de inmigrantes Mis padres ninguna eran de Andalucía adecuado puesto en los años sesenta pues buscando mejorar el tema a mí a en la economía y tiraba y éramos cuatro hermanos la verdad es que nosotros hemos sin la familia de obreros toda la vida hemos ido seis muy felices dentro de él

Voz 2 00:53 sí

Voz 3 00:54 de nuestro estatus social pero pero yo en mi casa recuerdo lo mejor de mi padre que siempre era positivo ante todo y mi madre siempre tiraba conel haciendo hombro con hombro y salíamos los cuatro a los seis adelante porque no hemos vivido en un área vijará feliz con mucha risa con mi llantos también Porres porque siempre las circunstancias de la vida pues llegan nada menos que tú las Bush tele ni mucho menos niebla Ny ideas tienes que hacer frente Macarena in hemos conocido muy a nuestras parejas personadas diosas trabajadoras también ya nos haga falta alteraba Badajoz Tim que teníamos salud siempre estábamos juntos

Voz 2 01:49 pero

Voz 3 01:50 hace ocho años sucedió una cosa en mi casa por super fuerte y creo que tuvo la recordarás Inmocaral gente tan

Voz 1 01:59 me me acuerdo perfectamente María Ángeles y me hace muchísima ilusión volver a saber de usted llaman muchas gracias María tengo

Voz 3 02:09 la verdad es que lo vivimos todos va bastante fuerte luego cuarenta y siete días de secuestro de treinta y seis personas en barco entre ellas están a mi marido y yo sigo recordando lo que dije el primer día cuando hablamos dimos la noticia juntas Macarena

Voz 2 02:32 muy

Voz 3 02:33 que esto años iban marcará fuego que lo dirá nuestra vida mi amiga la digamos a poder recuperar como la Peña vamos a Viera que yo sé superego luchamos mucho peor lo pasan

Voz 2 02:46 no es muy mal verdaderamente al que

Voz 3 02:52 que efectivamente tenemos secuelas tengo una hija con veintitrés años tiene secuelas que yo tengo secuelas tengo un estrés postraumático crónico ahí aquella felicidad que yo siempre trataba de lejanía ideas porque en todo momento a parte de defender sus vidas esa cobren en aquel y seis personas entre ellas Varley la de mi marido era también defender el mayor tesoro que ella tenía porque sin tener grandes fartóns niñas para tu social el elevado teníamos algo que jamás se puede comprar con niños es alegría es el amor de mi casa dañadas dividir deseos de luchas eso es el componente la felicidad porque la felicidad no es uno se compone de una cosa cosas solas y no tengo que decir que soy feliz él no sé no sé qué punto de unas guías tiene más otros días tiene menos Sainz sí porque volvieron los XXXVI volvieron sanos volvieron con vida pero volvieron de los ramos yo no sé que tarde casas los compañeros de mi marido cómodo han superado como no lo han superado a mí me supuso hasta cambiarme de ciudad

Voz 1288 04:38 Vieron que ciudad finalmente

Voz 1 04:40 sí porque nosotros vivíamos englobado si recuerdas estamos vivían nada

Voz 2 04:50 soy un ya

Voz 3 04:52 tras siete años porque bueno pues mi hija tenía catorce años cuando todo esto sucedió mi padre había muerto hacía un mes cuando veintiún días cuando secuestraron Henar Merino veníamos pues de algo fuerte algo más porque no entonces mi hija en el entorno se portó yo tengo que decir que descubría amigos con los que no contaba con los que contaba pues me defraudaron a mí pero como más que tampoco sin más bienvenido sales que llegaron buena suerte Carlos fuera que es lo que se suele decir no in English mínimas las mismas porque mi hija no la remontada no entró dentro todo le recordaba a lo mismo ella es una persona sensible y estamos camilla está en un primer momento trataron Nos trataron como mes y medio a las familias y en ese más inmediatas supone que teníamos te superar el estrés postraumático no volver a nuestras vidas normales con China hubiese sucedido jamás nada que ha habido quién lo ha podido superar aunque eso siempre te queda en el recuerdo INE nosotros no sé si por Mi lucha fue más férrea

Voz 1288 06:25 luego desde luego de hecho fue usted la que formó todo el grupo de defensoras de los de los marineros la que exigió al Gobierno central que hicieran algo con estos hombres que estaban en ese barco retenido por piratas somalíes sí sí y es verdad que a partir de ese momento usted empezó a no dormir a preocuparse todavía más a reivindicar a trazar una estrategia

Voz 3 06:50 era mi casa estaba abierta para todas las medias de

Voz 1288 06:54 exacto prensa políticos en fin su trabajo fue importante y así lo reconocieron los marineros cuando

Voz 1 07:01 cuando volvieron dijeron

Voz 3 07:05 era Silvia de Galicia también era otra mujer que también desde Galicia luchamos mucho pero yo recuerdo que la primera vez donde saltó la noticia fuera aquí

Voz 1 07:19 sí sí sí de Hablar por hablar cuando estábamos en el diseño

Voz 1288 07:25 yo en el informativo de la cadena SER

Voz 1 07:28 a mí previamente me habían avisado llamado

Voz 3 07:32 sí

Voz 1 07:33 la vieja más la vimos el armador ya que el armador me ha llamado usted al jefe de personal bueno es igual da lo mismo quién de la noticia bueno los gestos son importantes desde luego pero es verdad que AMPAS que ha pasado tiempo pero eso no es todo

Voz 3 07:49 el el armador estabais mira

Voz 5 07:51 el acampados en el

Voz 3 07:53 se trasladó a hacer eso sea no se movió hoy estuvo en todo momento estuvo osea no hablaba con nosotros pero pero nos hacía llegar a a través

Voz 2 08:09 de la oficina de Al

Voz 3 08:12 el contacto diario hasta osea en ese sentido no no tengo que decir nada pero yo no me lo que me voy a referir con todo esto y más que nada porque se me entienda Macarena es la vida un son las circunstancias las que te da la felicidad o las de restan felicidad porque eso está fuera de nuestro no está y no sé cómo expresar eso es algo que por mucho que luchemos o lo consigan eso no lo consiguieron pero están fuera de nuestro alcance porque las circunstancias que te rodean te cambian la vida de un segundo Peralta de la vida hay que valorarla Camins también que yo lo que más recuerdo que siempre decía esto ni nos va a señalar a fuego sea vamos a tener cicatrices de por vida no se vuelva a repetir no sé se lo que todos los recuerdan muy trata de evitar el hablar de ello pero a nosotras por ejemplo al tema que decir que se me ha hecho crónico ya extras postrado más

Voz 1288 09:35 manejables de qué manera se manifiesta el el estrés postraumático

Voz 3 09:40 bueno a mi hija

Voz 2 09:43 eh

Voz 3 09:44 yo tengo yo tenía fibromialgia en tengo aquí predominancia no entonces en aquel entonces me lo acababan de detectar claro obviamente cuando el tiempo pues tampoco tenemos unos tratamientos a la ciudadanía a pie cómo se puede hacer a otros no entonces Sapa a acostumbrarse a vivir con con el dolor me acuerdo que en mi médico de cabecera de ahí el norte de me dijo María Ángeles yo leí único ponis consejos que puede Alarte es que te hagas a mí a ver el olor porque el olor Tea legislativa de compañía y no se me olvida entonces tienes que aprender a vivir cada día con esa compañía no con ese compañero El estrés postraumático Guancha pues mi hija con catorce años le dictamina ante amplían fibromialgia no componente hereditario podía habérsele desarrollado más tarde o no haberse desarrollado como sucedía lo que sucedió pues se lo detectaron en pruebas ella ha desarrollado al niño se al no logra superar el estrés postraumático ha desarrollado una agorafobia Safina el ir una ahora a estar hecha entonces ni super inteligente empezó una carrera ha tenido que aparcar ahí esto se manifiesta de la siguiente manera tienes días que estás muy enfadado como que la vida me ha tratado bien hasta hace enfadada con el entorno con con las personas con con todo contigo misma por sentido

Voz 2 11:40 tiene ataques de pánico pánico

Voz 3 11:44 que quiere abrir la puerta y correr hacia ninguna parte Eli Le tienes ataques de ansiedad en los que quieras que te estás muriendo países reales es tu cabeza irme

Voz 2 12:01 una inmensa tristeza

Voz 3 12:04 a veces incomprendida te sientes incomprendida todo el mundo te dice que eso ya tenía que estar superado esas palabras todavía te duele más si en síntesis es el estrés postraumático con muchísimas más cosas claro muchísimos más componentes porque te afectan al sueño y me estás cansado porque los ataques de pánico te dejan ha dado en fin ésta es esto es en en el estrés postraumático simples

Voz 1288 12:37 María Ángeles iba como está porque volví a la mar

Voz 3 12:41 sí vamos a estos hombres están hechos de otra pasta recordaran Macarena siempre te decía ID son dignos de admiración yo aparte de de ampararlo con locura porque es verdad que cuando tuve la inmensa fortuna de que la vida yo lo traje se suma a buena maravillosa alegre están hechos de otra pasta Rice que muy camaleónico ahí está va al amadas pelo surge por nosotras porque sabe las condiciones que nos quedamos claro entonces ese pero él ha superado no lo ha superado vamos a ver no tiene ataques de pánico no me nervioso nerviosismo así lógico no pero ellas tienen una seguridad en el bar tienen personas seguridad con lo cual ellos se sienten protegidos

Voz 1288 13:42 de hecho fue a raíz precisamente del secuestro del Alakrana cuando se puso seguridad en en ese tipo de

Voz 1 13:49 de barcos que faenaban en la mar si desde

Voz 3 13:51 del dos mil el dos se llevaba la seguridad en los barcos recordarás que dije que se había pedido negaron a raíz de de lo que he pasado en el Alakrana los movimiento de todas las mujeres

Voz 2 14:11 de todas

Voz 3 14:12 que ayudó a que esa seguridad hijo Gobierno camillas se porque claro nuestras vidas también también eso influye en nuestros gobernantes nuestros dirigentes

Voz 2 14:28 que que en

Voz 3 14:31 nosotros la verdad es que no Sarro paran pero nos arroparon porque fuimos mucho ruido Macarena

Voz 1288 14:36 el tanto

Voz 3 14:38 porque yo tengo yo siempre he tenido una teoría es bueno de las mujeres de estos hombres están acostumbradas a esperar porque es cierto que la mujer del marino se pasa la vida esperando a que el hombre vuelvan a casa pensaron pues nosotras nos íbamos a quedar quieta en el momento en que todo esto asaltó yo dije que yo espero por trabajo a mi marido pero no por un secuestro ir a la señora Chacón Ana María a la señora María Teresa Fernández de la Vega la diciendo que todo se podía alargarse hasta siete yo dije que no estaba dispuesta a estar surgiendo siete meses sin a ver qué situación podría tener mi marido compañeros porque yo jamás hable sólo de mi marido yo hablaba de sus compañeros porque me dolían como si fuese un mío porque vivía la misma situación in dije que para nada que quién era anillos para marcar mi tiempo me y me dijeron que eran hombres fuertes que podían soportar cualquier cosa tenía la desfachatez de decirme que estaba

Voz 2 15:50 también

Voz 3 15:52 cuando a mi marido le han entrado a horas de la mañana con un cólico nefrítico que expulsó una piedra sin mí

Voz 2 15:59 pocos sin medicinas

Voz 3 16:02 que le habían dado un culatas a Griñán le pusieron una pistola en la cabeza le dijeran que los enfermos no tenían cabida en la vida según los somalís que se ha acabado para con ellos porque eran un lastre esto la bebida me María cuentan mucho

Voz 2 16:25 poquito muy poquito Gaizka Cuenca muy poquito lo que pasó ahí

Voz 1288 16:32 perdón que la interrumpida pero que habla de contar qué les pareció una serie de televisión que hicieron sobre el secuestro de su marido sobre los marineros

Voz 1 16:40 sobre el Alakrana que no sé si la vio si tenía banda además Telecinco

Voz 3 16:47 como muy irónicamente lo voy a decir tuviera la amabilidad de invitar más aún pase privado Hilarión dieron que no ninguno ninguno porque me me pareció

Voz 2 17:03 que Cedar como la carroña como las aves carroñeras

Voz 3 17:11 no dejaron pasar a tiempo para que nuestras heridas estuviese a mi cicatrizadas

Voz 1288 17:17 hubiera necesitado usted un poco de tiempo

Voz 3 17:20 o por lo menos te llegan pregunta para asesorarse

Voz 1 17:23 sí ha porque no les preguntaron no doce de lucidez y decidieron

Voz 3 17:28 no esta se recogió hacen porque claro yo vamos a ver yo me planté yo me plantee que en la medida de que en todos los días estuviese estuviésemos en los medios a todas horas de la radio la televisión empresa esto no se quedaba en el olvido entonces esto señales del Gobierno ya me CX porque me da lo mismo que se llame en tengan unas siglas un color o otro color me la igual estos señores que no había hermano pobre de él no se iban a medida o por lo menos yo no iba a dejar era

Voz 2 18:09 yo fui muy molesta

Voz 3 18:11 y me lo hicieron saber que hubo llamadas de teléfono para que me callara porque estaba entorpecimiento que era conveniente que yo en mi bien que hayas que podía estar señalando a mi marido como una diana móvil como no tenía bastante en qué pensar pues me dieron un poquito más entonces me dice que no

Voz 2 18:40 la información tiene tanto poder como lo tienen los gobiernos más y que en la medida que a mí me lo has personas

Voz 3 18:52 tenían ese poder misiles en canso y me escuchas

Voz 2 18:55 pues yo iba a estar ahí

Voz 3 18:59 sí la verdad es que sí y la verdad es que tú la enorme suerte que todos vosotros me refiero a periodistas das Viñas informativo estuvisteis de mi lado bien porque era noticia bien porque era muy bien yo facilitaba mucho

Voz 1288 19:19 sí sí nos atendió nos atendió usted muy bien a todos si es verdad es todo tan tan claros unos consta

Voz 3 19:26 todos os por hacéis muy bien con mucho respeto con mucha educación incluso con cariño entonces creo que fue recíproco yo a lo que voy a que me pierda parones porque

Voz 1288 19:43 sí lo hizo ya con esto terminamos María Ángeles tampoco quiero cansar la hay

Voz 3 19:47 lo mío no no no Nàstic a cansada lo que es lo único que quería decirte que la falta de felicidad el ser humano

Voz 2 19:56 eh

Voz 3 19:58 nos viene dada por muchas circunstancias en este momento la encuesta del CIS que hablaban ayer somos menos felices porque han conseguido que no tengo mina estemos unidos los seres humanos han conseguido Mi matarnos un poco las esperanzas y las expectativas de un futuro contrabajo nos han recortado en bienestar social

Voz 2 20:28 un Yllanes nos han llevado a un punto en el que no

Voz 3 20:34 Nos falta la alegría entonces somos mucho más fáciles de dominar yo digo una cosa y no es por mover a nadie ni hacer apología de nada pero que las personas unida con esperanza y con deseos de luchar Podemos si tenemos en derecho de si a esas personas que pagamos para que nos dirija Hinojosa Game la vida muchísimo mejor tenemos el hecho es la obligación de exigir que velen por nosotros

Voz 1288 21:11 es lo que querían pues con ese recordatorio nos quedamos María Ángeles no sabe la alegría que me da volver a saber de usted de los suyos de verdad de todo corazón me me han acción y una pronta recuperación para Lastra

Voz 3 21:26 pero os agradezco muchísimo con que siempre me habéis recibido muy bien con mucho cariño os agradezco la labor hacéis les animo a seguir siendo como soy no pues ni ha vivido una mordaz en las personal es importante que las personas se expresen libremente muchísimas gracias de verdad Mis felicitaciones a todos