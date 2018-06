Carmen: "Me hacían cantar el cara al sol en el colegio y yo me negaba"

Voz 1 00:00 bueno ya en Cádiz salud

Voz 2 00:02 vamos a Carmen buenas noches hola vendarle gracias por llamar ya adelantó lo escuchamos

Voz 3 00:09 gracias a ustedes para verme Macarena si te voy a tutear porque es como un mí

Voz 4 00:15 hay muchísimas gracias que piropo eso sí que se cumplió así muy mal te veo en la tele tras casa como con la noche digo vamos día con Macarena

Voz 2 00:31 gracias pues nada pues me la queda usted como madre que lo sepa e ya tengo dos Hoyo yo yo cuando quiero darle tanto trabajo bueno por un ratito podemos ser madre es un ratito porque claro

Voz 3 00:45 le digo a Carmen mira todo este cuento que hablarlo de los castigos de los colegios yo te hablo de los años cincuenta si es niña el colegio sea tenía la costumbre era una obligación era eso era respetar lo que tenían que pasábamos al patio de recreo levantaba la bandera y teníamos que cantar caras son claro pero yo no lo cantaba ni levantaba la no porque mi padre le Cerda sabe si irlo el TC que no que no lo teníamos café ir detrás mía mí y a darme cogote pues dieta que cantes que cantes que levantaría la mano que levantarle la mano yo no lo hacía caso se enrabietado ama más me pegada sabe ir entonces bueno yo se lo comenté a mi padre

Voz 5 01:47 padre me dijo un día me dice mira hija

Voz 3 01:50 a ella se va a cansar si tú me das bonita aguanta te pero nobles tuviera azotó sé que eso es lo que lo que pretende

Voz 5 01:59 sabes lo aguantaba

Voz 4 02:02 yo cantaba Víctor días me quedaba

Voz 2 02:05 pero qué fortaleza tenía usted qué determinación y valentía con que da más o menos

Voz 4 02:09 seis años soy yo que mía

Voz 2 02:15 sigo no hablaba aquí no acaba gusto llorando no lo hacían llorar

Voz 3 02:18 no no no no no que va yo lo veo a lo de regalar nada tú tú pega todo lo que tuviera que yo no levantó la mano únicas caras para ir después de pago Villar Mehdi la clase lo lune venial el cura pasaba revista fulanito sea como yo no iba a Niza nunca poca quedando no no era ensayan yo tú vas ahí al diciéndome de ser curas bajera liricismo que uno no nos nunca misa yo no sé qué pero bueno Macarena te cuento que pues al cabo del tiempo

Voz 4 02:59 sí cuando yo tenía unos ocho o nueve años

Voz 3 03:02 ese mismo cura que tanto me me criticaba de todos no es de las niñas

Voz 5 03:07 pues me decía algunos fría

Voz 3 03:11 me cogía por la noche la plaza jugando ya en la calle y me decía dile a tu madre que va a hacer no me casado e iba yo a mi casa decía te voy a hacer ha comentado el padre Juan me decía yo te doy de Xfera pero tú lo tienes que a cantar mi madre una de que una canción de Antonio Molina

Voz 2 03:34 bueno porque cantaba usted muy bien

Voz 3 03:37 frío sí bueno sí me me habla de casa pero bueno lo sabe pero ha dado las gracias a verme está te de cantándole bueno pues no te digo

Voz 2 03:50 y allí en ese entorno no trataba de de aleccionar a usted ni de adoctrinar

Voz 5 03:55 él sabía que no podía Macarena Él sabía que no conseguía nada no no no él no sabía que yo no conseguían nada así que no ni lo intentó

Voz 2 04:10 qué canción de Antonio Molina cantaba usted Carme

Voz 3 04:12 estoy cantaba Antona espero verlo a la madre a las madres de de él le gustaba muy son una que la de cómo era la del agua de la Bella no si si aquella aquella que decía

Voz 6 04:30 eh

Voz 3 04:31 que Chita

Voz 7 04:33 el civil

Voz 8 04:36 el yo

Voz 4 04:41 ahora la hasta ahora no pero bueno Carme

Voz 2 04:44 eh pero tienen un tono estupendo usted que son las tres y media en las dos y media de la madrugada tienen tono estupendo

Voz 3 04:52 sea lo que es lo que sale ya no es lo mismo

Voz 2 04:55 bueno pero si usted conservando el arte y las ganas de cantar claro por lo que escuchamos

Voz 3 04:59 eso sí yo todos los días mi amigo me Cameron

Voz 4 05:03 y con todo el mundo le sí sí

Voz 2 05:07 Carmena muchísimas gracias ha sido un placer ser su hija durante igual botillo

Voz 4 05:11 me ha llamado otras veces en sí sí si se lesiona otra vez se nota

Voz 3 05:17 verdadero negativo toda la gatita que estaban celos

Voz 4 05:21 ya se llamaba cocas y que vino la policía vamos a recordar a los oye

Voz 2 05:27 antes Carmen

Voz 3 05:30 que de eso que llamó dadas llamaron a la cuenta si yo no sé quién era claro está yo tenía una gatita que estaban celo yo tenía un gato negro que nos pusimos Coco de nombre le ahora se le ve yo encontramos una novia ir poco caso claro el coco y la Copa ahora yo te digo que yo digo un un barrio muy

Voz 4 05:57 inmerso digo eh muy agitado sí sí porque

Voz 3 06:01 tanta sí sí ICO e irme de digo amigo chico guarda la Lacko

Voz 4 06:10 no no se me escapara y cuando abrieron el esa escapada claro pero

Voz 2 06:17 los agentes de policía que estaban fuera escuchaban niño guarda Lacko

Voz 3 06:21 Alcobendas claro después su número esto cuando me dieron el hay que me todavía no pues muchas de las siempre se lo señoras igual no dijo De Niro dice usted sabe los gusta dicho antes de abrir la puerta

Voz 5 06:38 Il Divo pues eso

Voz 3 06:41 no me acuerdo la verdad lo que dice el señor aunque con Guardiola con casas y les digo yo digo es verdad que lo he dicho si yo debuté no eso lo he dicho y claro los policías se miraban entre él decía latía

Voz 2 06:55 es cara

Voz 3 06:59 les dimos pero tengo momentito hocico sacada con caza sirvió de mi yo que lo hará Domínguez

Voz 2 07:08 el Carmen de simpática

Voz 3 07:10 debe dudosos

Voz 2 07:13 gracias por recordarlo

Voz 3 07:15 a veces soy numerito vamos tanto que lo no policías leyeron esto tenemos que contarles

Voz 4 07:21 pues nada porque todos lo pasó todos los me dijo