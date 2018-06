Adiós, Rajoy

Voz 1727

muy buenos días no parece que Pedro Sánchez esté configurando un Gobierno para unos meses la verdad los nombres que se van conociendo suman trayectorias sólidas y ambiciosas la propia estructura del Ejecutivo apunta en la dirección de meter mano a grandes reformas pendientes por ejemplo incluir igualdad en la única vicepresidencia o una única cartera de Clima y Energía otra ese de Andalucía a una política curtida en la financiación autonómica para Hacienda o desde Valencia a otra política curtida en la defensa de la sanidad pública Easy a Bruselas envió ya una potente señal con Borrell en exteriores la elección de Nadia Calviño como ministra de Economía coloca España de nuevo en la locomotora del europeísmo frente al empuje de los euroescépticos Calviño era directora general de presupuesto de la Comisión Europea no no tiene pinta desde luego de ser un gobierno para unos meses no sabemos nadie sabe cuánto va a durar pero parece por lo menos concebido para intentar tener futuro y quién ya pertenece al pasado es Mariano Rajoy deja la política después de que la política del Parlamento el poder legislativo lo obligara a abandonar La Moncloa Rajoy se va sin alterar ni una coma relatos sobre la corrupción tras la Sentencia Gurtel pero deja completamente abierta la puerta a la renovación de su partido porque en contra de la tradición popular se olvida del dedazo Se va sin señalar un sucesor comienza por tanto el baile en el PP con Núñez Feijóo como favorito y con Cospedal de Santamaría pujando también por el liderazgo Rajoy volvió a ofrecer ayer sus dos caras la del opositor Ferrero que deslegitima la moción de censura como instrumento democrático el Rajoy que defiende con mano de hierro solo sus intereses pero vimos también al otro Rajoy al político educado más bien decimonónico y elegante que garantizó a los suyos que cuando se vaya no intentará tutelar al sucesor exactamente el reverso de Aznar que eligió el día de ayer el día en el que en el PP despedían a Rajoy entre lágrima para reaparecer Aznar no mencionó no mencionó la Gurtel que nació y creció durante sus gobiernos Aznar se atrevió a dar clases de moralidad a los demás y a explicar qué es una mentira se atrevió a ofrecerse para unificar el centro derecha dividido ahora entre el Partido Popular y Ciudadanos tienen faena por delante los populares ejercicio para la melancolía qué hubiera pasado en España Si todo lo que estamos viendo y viviendo ahora hubiera ocurrido en el año dos mil quince o en el dos mil dieciséis cuando por primera vez las urnas arrojaron mayorías muy similares a las que tenemos ahora y los hechos sentenciados en la Gürtel eran conocidos ya cuánto sufrimiento como país nos hubiéramos ahorrado o quizá no o quizá haya hecho falta este tiempo de tensión de parálisis de errores y de aprendizaje para que todo empieza a cambiar veremos Pepa Bueno