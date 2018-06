Iñigo Errejón: "La prioridad debe ser respaldar a este gobierno para que no defraude"

Voz 1727 00:00 Íñigo Errejón muy buenos días qué tal muy buenos días les recibos en Hoy por hoy la mañana en la que estamos con Mariola Urrea con Teodoro León Gross con Luis Alegre vamos a analizar esta realidad este momento de la actualidad de España tan vertiginoso alguien podía imaginar hace sólo quince días cuando Rajoy decía Estoy preparado que animado para seguir que quince días después no sólo había dejado la Moncloa sino que ayer

Voz 0799 00:28 dos de de semana diez días históricos vivimos días históricos como cada veinticuatro horas aproximadamente no no yo creo que en unos podíamos imaginar porque es muy difícil calcular cuándo va a ser de repente la gota que colme el vaso y como no lo sabíamos calcular durante mucho tiempo hemos querido que el vaso en realidad no tenía fin lo peor de todo es que se lo creyó el Partido Popular mientras estaba en el Gobierno que creyó que daba igual que daban igual las sentencias las muestras de soberbia la indignación porque nunca íbamos a ser capaces el resto de fuerzas políticas y la sociedad española de ponernos de acuerdo y de sobreponernos por eso yo creo que Rajoy esa imagen tan gráfica de las últimas horas de Rajoy en la moción de censura que ni siquiera no estaba sentado en el escaño y recluido en un restaurante yo creo que da cuenta por una parte de una confesión de lo que son las instituciones como si fuera un cortijo privado así que el presidente del Gobierno de España se ausenta de la moción de censura que se plantea a él pero también duración de incredulidad Rajoy en mi opinión nos echó un pulso moral a la sociedad española porque cuando fue reelegido presidente no dijo un discurso de futuro básicamente acudió al Congreso es decir miren ustedes yo voy a estar siempre aquí no hay ninguna alternativa a mí porque más allá de de mi persona sólo está al caos la incapacidad de entenderse así que hemos hecho un pulso moral intentó que la sociedad española se designara a que no podíamos tener nada mejor ya ha perdido ese pulso moralista teniendo que acabar yendo

Voz 1727 01:47 cuál era su pretensión está claro continuar no de conservar el poder el mayor tiempo posible pero ellos los temas porque ha sido posible ahora lo que en el quince y en el dieciséis no lo fue las mayorías eran muy parecidas y todo lo que la Sentencia Gurtel nos ha dicho ya lo sabíamos

Voz 0799 02:02 el que ha pasado en este tiempo porque ahora ha sido posible hay un elemento yo sé que esto no suena muy muy como muy contundente pero hay un elemento en política que nunca hay que descartar que tiene que ver también un poco la fortuna e incluso cuando la moción de de censura se presenta al principio cuando se presenta no tiene muchos visos de salir adelante hizo van con catenaccio cosas que lo van permitiendo desde hechos pequeñitos hasta elementos muy importantes y ahora lo más importante para mí es por una parte que esto creo que nos han enseñado a todos mucho aquí en ese sentido bueno pues nunca es tarde si la dicha es buena

Voz 1727 02:37 el miembro de la dirección de Podemos y candidato de Podemos a la presidencia de la unidad de Madrid que la enseñado este tiempo

Voz 0799 02:43 bueno que es verdad que yo soy bastante previsible llevó bastante tiempo diciendo diciendo lo mismo pero que lo que hace falta un equilibrio bueno entre o un equilibrio virtuoso entre las convicciones que no tenga la flexible atisbo para llevarlo a cabo porque dos años de bloqueo Le han pasado mucha factura casi si quieres anímica a la sociedad española lo que en dos mil catorce dos mil quince eran ansias y expectativas de cambio en dos mil dieciséis y diecisiete casi se nos pudre en el tiempo político de Rajoy que intentó otra vez dormir y aletargada anestesiar la sociedad española por eso este Gobierno que nace que no nace por la fortaleza de un partido que no tienen los números no nace por un respaldo abrumador en las urnas nace por la cooperación entre muchos también entre las expectativas y ilusión trasversal de la sociedad española que es como si otra vez recuperara la brisa fresca del dos mil catorce dos mil quince es la política española se puede desbloquear yo a veces tira la sensación en el en los últimos años tenía la sensación de cómo que fuéramos una especie de hamster hiperactivo que corre muchísimo en una Poveda pero que la rueda realidad no se mueva esa gira pero sin moverse yo sé que el camino va a ser muy difícil y que el Gobierno que nacen hace con adversarios muy poderosos y con muchas dificultades pero a quitar a Rajoy y al Partido de la Gürtel de La Moncloa ha sido como soltar amarras eso no significa que ahora remar sea fácil tendremos que remar con cooperación con pragmatismo con sentido común con capacidad llegar a acuerdos pero niegan el derecho a remar por fin abandonamos el puerto y ganamos el derecho a remar

Voz 1727 04:12 tiene enemigos poderosos dice el Gobierno que nace ahora ajenos pero también hay tensiones internas políticas lógicas que se otea en el horizonte por ejemplo cuánto tiempo puede aguantar la luna de miel entre el PSOE y un Unidos Podemos que ha hecho posible la moción pero que no tiene ningún cargo ni participa de la Administración Sánchez con un horizonte electoral como tenemos en España en el que legítimamente cada partido tiene que remar para los

Voz 0799 04:39 pero es en mi opinión el horizonte electoral de las municipales ponen el diecinueve de las generales cuando lleguen sean el diecinueve en el XX va a ir mejor a todas las fuerzas progresistas si las cosas van mejor si se demuestra que las cosas pueden cambiar no hay nada tan enemigo o qué puede ser tan dañino para todas las fuerzas transformadoras como la conciencia de que las cosas no se pueden la resignación de que las cosas no se pueden transformar Si las cosas empiezan a andar poquito poquito y si yo creo que hay que tener la mirada muy larga pero el pasito muy corto seamos modestos pero si las cosas pueden empezar a cambiar si se renueva Televisión Española eh eh si se deroga la Ley mordaza los aspectos más lesivos de la ley mordaza si se aplica en los permisos iguales intransferibles se aplican se ejecutan lo que está presupuestado en materia de prevención de la violencia machista si se empiezan a desbloquear cosas le mandamos un mensaje a toda la sociedad española que quiere modernización y justicia social se puede y eso es bueno para todos por tanto yo aquí creo que todos tenemos que pensar a menos en siglas imagen lo que avance porque si se avanza eso nos beneficia en mi opinión a todos

Voz 1727 05:44 es el estoy entendiendo bien si Pedro Sánchez lo hace bien le viene bien a Unidos Podemos si Pedro Sánchez cielo

Voz 0799 05:50 el Gobierno que conduce Pedro Sánchez genes

Voz 1727 05:53 los llega a un acuerdo político sólido

Voz 0799 05:55 estable con el resto de fuerzas que han hecho posible que nazca este Gobierno avanza transforma cosas eso es un mensaje muy bueno a toda la ciudadanía progresista y demócrata de nuestro país vote lo que vote se pueden cambiar las cosas en España no hay por qué resignarse España puede ser mejor que el pantano en el que no asumió Rajoy los últimos años y eso va a ser esos viento de cola para todos eso es eso es sólo Ibiza para para todos en mi en mi opinión y a eso es a lo que hay que estar también porque precisamente porque este gobierno nace con adversarios a duros además ya sabemos en general lo la derecha en nuestro país cuando pierde el poder en tiene muy mal perder y cuando pierde el poder suele intentar incendiar la convivencia en nuestro país eso también es su mensaje para en mi opinión para el nuevo Gobierno si titubea del otro lado no se va a encontrar mano tendida se va a encontrar más hostilidad en los titubeos la indecisión digo que va a hacer es excitar más el ánimo y tan estén ultra confronta activo del Partido Popular así que para que no titubeó para que avance para que produzca ya transformaciones que le mejore la vida de los españoles que más lo necesitan nos ofrecemos como una fuerza que respalde que empuje que marque el horizonte

Voz 1727 07:02 usted que hubiera preferido como han dicho ya públicamente Echenique Pablo Iglesias un gobierno de coalición

Voz 0799 07:09 lo más importante en mi opinión es llegar a un acuerdo sólido que hasta que no tengamos que estar cada semana e digamos acordando Caracas John sino que fijemos un horizonte compartido y ahí hay que discutir de todo no me parece lo más importante esa cuestión me parece lo lo fundamental me parece que hay un acuerdo sólido estable y permanente ya digo porque como este Gobierno no es el resultado de la fortaleza de un partido sino de la generosidad acuerdo entre muchos de una ilusión transversales de la sociedad española yo llevo desde el viernes la gente claro me imagino que los que no le gusta no me lo dicen pero la pero a mi la gente me saludan me me me me felicita más por recaigan de alivio de alivio cómo gracias venga enhorabuena acertar ahora por favor está a la altura que bien yo lo cierto optimismo recuperado eso significa que no se puede defraudar y para eso bueno pues ochenta y cuatro diputados es también ochenta y cuatro más sesenta y siete pues estar mejor

Voz 1727 08:05 le dejó de beber agua la la última pregunta con el vaso en la mano por lo hacen por lo que vamos conociendo del Gobierno de Pedro Sánchez todavía no es completo a lo largo del día de hoy se lo comunicará al jefe del Estado y por tanto se podrá hacer público pero ya tenemos una doce uno una decena de cena nueve nombres confirmados sino recuerdo mal ningún es un Gobierno Omella literalmente de mujeres de mujeres en en algunas

Voz 0799 08:30 ah y además las carteras clave mucho peso claro eso

Voz 1727 08:32 peso que incorpora la igualdad a la vicepresidencia única en ese es el gobierno que necesita este momento a su juicio

Voz 0799 08:40 bueno yo no sé cómo se van a desempeñar importa más qué tipo de políticas van a llevar a cabo que se ya digo que se pueden hacer ya el gobierno del Partido Popular ni siquiera ejecutó la miseria de ciento veinte millones de euros que los presupuestos había fijado para el combate contra la violencia contra la violencia machista eso se puede hacer ya de inmediato y esas van a ser las medidas que que diriman el rumor ahora con respecto a la composición es claramente me parece que es claramente una composición que escucha el eco de ocho m de la revolución feminista que hay marcha en España más importante que el número el numeroso está destacando mucho a mi me parece mucho más importante por el número por el tipo de de carteras porque no son digamos eran las típicas carteras tradicionalmente como asociadas digamos al poder duro y reserva poder duro digo entre comillas y reservadas a los hombres me parece que ese asunto no ya digo lo importante es el desempeño pero en cuanto a los nombramientos me parece que se escucha el mandato el ocho M

Voz 1727 09:34 te voy a abrir enseguida esta esta mesa voy a incorporar a la conversación a Luis Alegre Mariola Urrea y Teodoro León Gross pero una última pregunta que les dije de Ciudadanos porque tanto el PSOE como Unidos Podemos como el Partido Popular hay una especie de coalición contra Ciudadanos el partido que todas las encuestas situaban en primer en primer lugar entonces quería de todos los partidos políticos pero los progresistas particularmente preguntarse porque la gente vota Ciudadanos porque la gente elige a Ciudadanos porque lo sitúan los primeros el su preferencia en lugar de decir que lo hace Ciudadanos que hace bien para que otros lo elijan porque algo era bien

Voz 0799 10:16 de momento se le dan mejor las encuestas que las urnas pero es verdad que en las encuestas hasta ahora al Iregua hasta ahora creo que el tablero político español con cambio Gobierno cambia mucho yo lo iba a ciudadanos notablemente descolocado mucho más que el Partido Popular en la moción censura eran los últimos en pedirle a Rajoy por favor que dimitiera que salvara la moción de censura cuando ya había dicho Rajoy que que se mantenía fíjate que yo creo que Ciudadanos ha sido también en gran medida un una cierta opción por descarte en la medida en que en el campo progresista la ausencia de cooperación no sabía instalado en una dinámica de bloqueo mutuo y que el la podredumbre por casos de corrupción del Partido Popular el desincentiva aún cierto un cierto voto conservador creo creo que era más creo que era más el síntoma de la de la dificultad de la incapacidad hasta el momento de las fuerzas progresistas para ponerse de acuerdo y ofrecer una alternativa que un mérito propio creo que lo vamos a ver cambios me da la sensación y luego es un resultante de la tensión territorial o entre pueblos en España en la medida en que la reconozcamos quiénes no estamos interesados en añadir gasolina al fuego del enfrentamiento entre territorios o entre pueblos e creo que ese dato va a cambiar

Voz 1727 11:23 Teodoro León Gross que están Málaga y que siempre es tampoco en desventaja con respecto de la palabra el primero no bueno

Voz 1926 11:30 de hablaba hablaba Íñigo Errejón dedo un término que la utilizado recientemente en varias ocasiones cooperación es decir la la oportunidad para lo que él llama la fuerzas transformadoras para las fuerzas progresistas para la izquierda digamos la oportunidad la cooperación es evidente que esta emoción ha tenido mucho de táctico no o si se quiere el estratégico las a todo el mundo ha encontrado su oportunidad y y uno de los alicientes era evidente yo creo que ahí coincido con Pepa alejar las selecciones que en este momento parecían ser especialmente interesantes para ciudadanos pero no para el Parador en qué momento piensa tú crees que que la cooperación puede resistir mucho tiempo o en algún momento el propio horizonte electoral que es muy limitado hará que todo el conjunto de fuerzas vuelva de nuevo a tener que definirse tácticamente pensando en las urnas

Voz 0799 12:18 va a haber para para ser honesto te diría que va a haber las dos cosas no podemos ser tan inocentes de creer que todo puede ser cooperación pero sí tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para saber en mi opinión que la cooperación no renta todos yo llevo mucho tiempo dando Lam perdón pero según este tipo de la matraca con esto las fuerzas progresistas au aprendemos a cooperar o nos peleamos en la oposición ya eso no significa como defendemos proyectos diferentes en mi opinión nosotros defendemos un proyecto más ambicioso en las transformaciones democráticas y sociales que quiere hacer en España seguiremos compitiendo en las urnas ahora que la competición sea por quién ofrece las propuestas las medidas a las iniciativas más transformador así que mejor conecten con las ansias de cambio de la sociedad española en mi opinión eso significa que hoy la dinámica política es como una bicicleta hoy el Gobierno es como una bicicleta su estabilidad que avance si se queda parado van va a ser tanta la hostilidad desde los sectores conservadores que que va a pasar momentos difíciles tiene que demostrar desde ya en lo inmediato que transforma la vida de la gente que los jóvenes españoles que con Cate Henin a contratos en precario les puede cambiar la situación que a los mayores que han salido a defender las pensiones mañana puede blindar las pensiones en la media en que demuestre en lo inmediato que transforma la vida de los españoles que más han sido golpeados por las políticas injustas del Partido Popular será estable sólo puede transformarlo y con esto te respondo Si operamos si decidimos una agenda ojo que no va a ser del Gobierno de Can yo creo que el gobierno de cambio tiene que llegar del mandato popular de las elecciones del diecinueve veinte esto es un gobierno de transición para que esas elecciones lleguen en una España un poco más saneada con un clima político más respirable en la que las reglas sean iguales para todos en condiciones un poco más de igualdad de oportunidades si nos ponemos de acuerdo en eso que es de sentido común y que yo creo que en el fondo es podemos estar francamente de acuerdo yo creo que eso es mejor para todos y luego que las urnas decidan quién conduce

Voz 1727 14:08 Mariola el Pablo Iglesias que vimos en la moción de censura apoyando sin condiciones esa instrumento constitucional ya no era el de la sonrisa del destino que apuntaló a Rajoy el Pablo Iglesias de la moción de censura es el que quizá por utilizar las palabras de Íñigo Errejón ha sabido combinar con más acierto convicción pragmatismo la pregunta es señero Errejón tuvo que perder usted Vista Alegre para lograr una Errejón y facción del señor Iglesias si la respuesta es sí cuánto le va a durar hay cámaras se empezó sí empezando micrófonos pueden ver en Cadena Ser punto com empezando

Voz 0799 14:50 por la empezando por la introducción yo diría que no sólo eso creo que hice ha comentado el movimiento táctico de Pablo proponiendo inmediatamente una segunda moción instrumental no funcionaba la primera ayudó de forma definitiva a que la primera moción pudiera salir adelante y pronto contribuyó de forma definitiva al cambio político que hemos visto yo en fin siempre he defendido lo mismo creo que cree Jémez

Voz 1727 15:16 que haga de Pepa Bueno la pregunta era señor Errejón tuvo que perder Vistalegre espero que no fuera Errejón izar a Pablo Iglesias espera

Voz 0799 15:25 que no no creo que no creo que se hayan producido tal cosa espero que no eh creo que a todo el mundo los años de bloqueo en Le han hecho pero todo el mundo e Pedro Sánchez ha dicho citando me reconoció desde la tribuna dijo yo me me equivoque con Ciudadanos que ha tenido una deriva casi aznarista y me equivoqué de andar por ese camino yo creo que ha venido bien este tránsito y nunca nunca es tarde si la dicha es buena

Voz 1727 15:46 esta imagen extracción de de Unidos Podemos en empujando la moción de censura sosteniendo la llegada de Pedro Sánchez a a la Moncloa puede aliviar el coste electoral que para su formación para Podemos en concreto puede tener el episodio del chalé

Voz 0799 16:04 pero es que como ya decía que vivimos temporadas intensas las que cada día nos despertamos con uno nuevo acosó intensa en si yo creo que nosotros cerramos rápidamente e aquella cuestión y la consulta también a la a la militancia o a los inscritos y lo cerramos ya cuando la moción de censura o cuando sale la cuando sale la sentencia cuando la moción de censura está ya en puertas y eso nos permitió también volcarnos más hacia hacia fuera en lo fundamental y lo fundamental fue que la sentencia de la Gurtel no se saldara con otra derrota moral de la sociedad española poder formar o poder contribuir de forma decisiva la formación del nuevo Gobierno creo que así lo hemos hecho que tiene que haber una sola prioridad que es respaldar y empujar a este Gobierno para que no defraude unas expectativas que va más allá mucho más allá de sí mismo

Voz 1727 16:49 porque tenía coste electoral el asunto del chalé

Voz 0799 16:52 bueno yo creo que generó polémica generó discusión sobre todo nos hizo centrarnos más en nosotros que en los retos que tenemos como país afortunadamente no estamos

Voz 1 17:01 eso ya Luis Alegre Bueyo cría dentro de dos amigos el Rey no hay hay un reencuentro todo el rato no lo digo

Voz 2 17:12 no yo quería retomar lo que lo que planteaba Íñigo que creo que es completamente verdad lo de que la cooperación lo de la cooperación entre las fuerzas progresistas unos no renta todos porque no sólo estamos hablando el Gobierno central y también de gobiernos locales autonómicos estamos hablando de afianzar de afianzar liberador locales como el de puedes el de Mònica Oltra como el de cómo helada Colau ir vamos también a las elecciones autonómicas que decir las elecciones autonómicas donde tiene que haber una cooperación entre entre fuerzas progresistas y en lo relativo al Gobierno central hay una cosa muy importante hay un margen amplísimo de entendimiento aunque sólo sea permitiendo que se tramiten las iniciativas legislativas que el Gobierno ha bloqueado haciendo trampas ya sea con el veto ya sea bloqueando las la mesa simplemente permitiendo que Circe un gobierno que es esa vía sin la confianza de la Cámara ha bloqueado haciendo trampas permitir que eso se vuelva a discutir que sea ahora que se que entre las distintas fuerzas políticas eh se discuta eso es ya un margen enorme para dos años de legislatura

Voz 1727 18:05 una última cosa Íñigo Errejón así pero que quería decir algo no no totalmente al

Voz 0799 18:10 el gobierno del Partido Popular no sale fue tanto la mano que restableciendo sólo cosas como tan revolucionarias como que se respeten las normas e en eso no podemos claro hoy eso es un programa de cambio posible encuentro entre fue

Voz 1727 18:23 quizás no haya ni siquiera prosistas entre fuerzas decentes

Voz 0799 18:27 en sólo eso nos permite llegar al ciclo de elecciones del diecinueve y veinte en condiciones de igualdad de oportunidades para todos en bueno pues hay un horizonte posible el entendimiento de entendible para hacer posible en lo nacional lo que ya está siendo posible ciudad a ciudad de muchas comunidades autónomas me dirijo

Voz 1727 18:44 para terminar al candidato Iñigo Errejón me imagino que esta colaboración entre los progresistas de impediría que se llevar una enorme alegría si Pedro Sánchez tira de Ángel Gabilondo para el Gobierno se lo quita de competidor en la Comunidad de Madrid

Voz 0799 18:58 bueno no lo sé es un os ha me Joe Joey en con Gabilondo creo que sería buen ministro de de Educación pero el tendrá que decidir qué prefiere si el Ministerio de Educación que hace falta un ministro de Educación que se ponga a recuperar eh buenas condiciones para la educación pública para la universidad pública en España si prefiere digamos la batalla de la batalla de Madrid yo creo que es fundamental al mismo tiempo ahora ya hablo en primera persona a al mismo tiempo que fortalece un gobierno de cambio de forma en España que seamos capaces de llevarlo a las comunidades autónomas que son los que garantizan en el grueso de los servicios

