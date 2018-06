Escucha las noticias de las 04:00 (06/06/2018)

también los que no eran míos

Voz 0096

01:01

sabe aquella frase que dice que todos somos dueños de nuestros silencios pues también somos dueños de nuestros momentos yo creo que quizá hoy aunque haya sido coincidencia no era el día precisamente para que se pudieran decir esas palabras las respeto pero desde luego no las comparto eh yo creo que es bueno que el presidente Aznar quiera participar en la reconstrucción de aquello que él considere que debe ser articulado pero desde luego yo me quedo con la grandeza de las palabras del presidente Rajoy