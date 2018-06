Escucha las noticias de las 07:00 (06/06/2018)

yo ofrecerse como salvador que cada uno tiene que responder de sus actos os digo que yo respondo de los míos desde el primero hasta el último hay que saber también el victimismo cuando se cita como político es exactamente lo contrario al liderazgo en ningún compromiso partidario ni me considero militante de nada ni me siento representado

Voz 1727

01:14

no me siento representado por nadie Aznar no se siente representado preocupa mucho la división de la derecha entre el PP y Ciudadanos sabe que esa división impide grandes mayorías como le ha ocurrido a la izquierda ISE ofrece atención a reconstruirla