Escucha las noticias de las 09:00 (06/06/2018)

decir el el el partido del centro derecha en España es el Partido Popular que tiene ciento treinta y siete escaños es decir tiene más de cincuenta escaños más que el segundo que no es de centro derecha que es el Partido Socialista no

buenos días si así lo ha confirmado la Casa Blanca que ha tenido que explicar la razón de esta incoherencia Donald Trump justificó el movimiento de la embajada amparándose en una ley de mil novecientos noventa y cinco que dice que a la embajada de Estados Unidos tiene que estar en Jerusalén pero todos los presidentes desde Clinton han firmado un anexo a esta ley para mantener la embajada en Tel Aviv alegando motivos de seguridad bueno pues ese mismo nexo es el que ha firmado ahora Donald Trump el traslado de la embajada no se ha hecho completamente el anexo dice que si no se lleva a cabo el presidente debe dar explicaciones al Congreso cada seis meses para no perder los fondos de mantenimiento de las embajadas de todo el mundo así que aunque oficialmente la embajada se inauguró el catorce de marzo en Jerusalén va a seguir estando operativa en Tel Aviv al menos durante seis meses más no sé

la opinión de Iñaki Gabilondo buenos días Pepa buenos días a todos el adiós de Rajoy tuvo elegancia y emoción pero surtirá un efecto escaso si su partido se empeña en no querer ver lo que de verdad ha ocurrido la interpretación victimista que están manejando ese contubernio de sus enemigos para despojarle supo ver con malas artes puede valer como placebo para amortiguar el dolor pero no le va a ayudar a afinar sus estrategias si el PP no entiende que sus políticas de las que tan orgulloso está ideas que sólo quiere ver sus logros han provocado destrozos sociales de gran importancia que esa sociedad castigada percibía la corrupción como un insulto muy grave leerán mal su realidad como nunca valoraron en su justa medida esta realidad les está resultando imposible comprender el impacto de la Sentencia Gurtel cuyo texto era el relato de una estafa vieja hay persistente que instalados unido en el partido desde hace muchísimos años la deuda que nadie había querido asumir que no podía saldarse con los pagos de los casos aislados llegaba al cobro enterito in con intereses en la sentencia judicial ya Rajoy le ha tocado hacerle frente Rajoy se despide bien liberando a su partido de la tiranía del dedazo no interferirá en la designación de su sucesor aunque ese regalo democrático podría llevarles a la bronca por falta de costumbre y en estas estábamos cuando al olor de la sangre llegó Aznar desde su actual independencia dice para brindar ser construir el centro derecha osea para apuntillar al PP de Rajoy para recoger los cadáveres para lanzarse al abordaje de Ciudadanos con la intención de ser una especie de Roberto Alcázar que convirtiera Albert Rivera en su padrino lo normal es que tanto el PP como ciudadanos Lehman negocios para que siga trabajando en ellos