La Vida Moderna | Patata de feria veraniega vol. 25

Voz 1 00:00 lo noto que se me presté presentándolo debería ser diez estamos al lunes seguro en la verdad es que no seamos los aquí estamos siete

Voz 0470 00:27 algo algo sí Vince aquí vendido poder como en al mar en una

Voz 1194 00:31 o sea que vaya tiempo está haciéndose pasar por su hijo de lunes veintisiete de agosto señoras y señores

Voz 2 00:37 hola qué tal

Voz 0470 00:40 el lunes veintisiete de agosto en la última semana de

Voz 3 00:42 cosa grabada no pudo y quién sabe

Voz 0470 00:45 ya lo dijimos Un día que cuando volvemos

Voz 1194 00:47 estamos anunciando esto ya lo merece Time

Voz 0470 00:50 sí ya lo dijimos hace dos semana como no estamos hablando en mayo junio julio ya ya en junio no engañemos a España junio y esto es el Uld la última tanda de cosa grabadas del verano

Voz 4 01:00 fíjate que es junio osea estoy por cogerme las vacaciones y luego ya si eso volverlas siete temporada imitando un perezoso en estas difícil hallar la última semana de vacaciones pero que me ha puesto

Voz 0470 01:13 tenga en cuenta que cuando llegue esto cuando éstos está emitiendo tuya llevará un mes de vacaciones

Voz 5 01:18 eso semanas descansando a claro o voy a volver

Voz 0470 01:22 pero no sé si han dicho ya donde pensaban donde crees que Estarás en este momento en mi puta casa pero hay algún garbeo internacional

Voz 4 01:31 a viajar en verano y pobres horteras de no tienen otro remedio que el año pasado no me fui a descansar a otro lado yo no yo no viajo

Voz 1194 01:40 ahora a descansar otra no me voy a descansar así descanse itinerante será Los Ángeles Caso

Voz 0470 01:49 la casa te fuiste a Los Ángeles a descansar allí hombre porque había una piscina lo valoro muchísimo la tranquilidad van ya está como yo creo que ya hemos cubierto último necesitábamos Ignacio Vegas mañana nos podrías contar dónde crees que estarás en este momento mañana pues si bien el pienso te parece bien si mañana Edimburgo fija ayer piratea mañana joven valor siempre haya las bueno bueno a lo mejor no es sorpresa si van a las croquetas claro cocina eh

Voz 6 02:19 la vida moderna es poner en el portal de Belén el cartel de refugiar welcome aquí en Hoy

Voz 0470 02:25 llama especial por qué después de un tiempo de hacerlos monólogo voy a volver a hacer los monólogo de algún tiempo antes os acordáis que ahora ya no hago los monólogo porque problemas gordos a ver desde cuando el líder de tener que dar explicaciones porque no quiere hombre tienes un delimita que hoy caro hoy los monólogos en han echado encima son los monólogo han entrado en mi casa para que lo haga porque la noticia de hoy te han hecho si hoy los monólogos han hecho un Pontiac porque la noticia es

Voz 7 02:51 un anciano o ya de setenta y siete años ya se enfrenta a un oso en joder

Voz 8 03:01 ha sido así

Voz 0470 03:08 ha sido es El renacido palentino eh eh Palencia de nuevo os acordáis que que en Palencia donde hace poco que hablamos con él y tal un señor se enfrentó buitre que quería llevarla al más allá y ahora de nuevo un ya yo en Palencia se enfrenta a una bestia del del infierno Palencia en esa cosas en la tierra donde la Policía Nacional es la mejor de España efectivamente ustedes lo pasé Valencia tú nunca contará bueno me encanta la noticia en Palencia Home of the ya ellos la noticia Secundino está sea más años paseaba por Peña cereza en el Parque Natural Fuente Cobre cuando se encontró cara a cara con el oso poderes que parecen nombre de videojuegos de rol

Voz 1194 03:49 ahora que ojo Peña cereza Fuente Cobre uno

Voz 0470 03:52 parece parece el Diablo III como Secundino paseaba por Peña cereza buscando la daga del infinito pero destacó tuvo que hacer un conjuro de protección parece Legend of Zelda pero es Palencia juró de protección si es una como un truco de del

Voz 1194 04:08 Ava avales que no no no hay real

Voz 0470 04:12 el suceso ocurrió sobre las seis horas de la tarde cuando Secundino paseaba junto a su perro le encanta andar por el monte y su jubilación le permite disponer de tiempo para hacerlo también en su buena forma física pese a que tiene ya setenta y siete años ojo jubilación y buena forma física el doble combo del jazz lo puedes usar para el mal rollo Ortega Cano claro ropa para el bien rollo secundino pérez

Voz 1194 04:33 por eso quiero decir lo ideal sería que no llegarán esa edad con fuerza claro porque porque la lían mucha si te jubilan si estás

Voz 0470 04:40 de puertas es el de Money money líder Secundino ojo a la historias que es puro rol Secundino vio una calavera de un venado con su cornamenta y todo lo que había sido cercado contra las peñas devorado por los lados joder macho Palencia la Tierra Media que es increíble de aún así siguió avanzó no verse habría otro reto más reciente de animales que habían sido pastor de los cánidos es que no quiere necesita porque demasiado épica sólo bien no es una historia de pronto su perro empezó a ladrar se dirigió hacia el CAM éste se envalentonó y en ese instante desde las peñas salió un su enorme yo aquí ya esperaba que Secundino si va a subir una Roque Vidal soy Aragón a las esto no Patxi vengo a darte muerte bloqueado Tolkien es claro hice de pronto en aquí aquí ya habla Secundino él dice estaba a menos de un metro y me planté ante él porque no había otra solución

Voz 1194 05:29 claro que si el estoicismo ante el peligro es esto

Voz 0470 05:32 característica del héroe mar diez en valor para Secundino y le di en la cabeza con el palo que llevaba yo en la mano un palo Falomir diese sepa Tropez más quince en materias primas mal veinte en experiencia IMAS treinta en huevos como pelota de nivel breve pero los los me empujó y me tiró al suelo esto para que te saca un poco la épica porque claro es ese os diciendo quita ya joder quita hombre que estoy a lo mío es en plan aparto un poco que no te quiero pero bueno hice Saturnino Secundino me quedo un poco aturdido me alejó de allí rodando huyendo a gatas a gatas cierta que estaba doscientos metros no volviera atrás por supuesto más cuarenta en recogida de cable el EBIT ojo doscientos metros Agatha por el campo con ochenta años que ahora es igual son quince minutos el os hoy a lo lejos diciendo que no te voy a joder a donde ir siendo me arrepiento de no haber sido más precavido aseguraba a la salida del hospital Secundino que dice estar soltero cuidado claro cuidado cuidado que está soltero Secundino aprovechando la atención mediática para tirar ficha como nos ha entrado de esta Juan y Medio piratas más veinte en zorro por supuesto más de condena Secundino su cara a Milito e secundado igual saben ahora manipulación del ocho a igual cuando te acompaña pero te salva de las bestias así que joven están vamos a intentar investigar el tema Secundino porque Secundino es el renacido así que vamos a acabar quedando Secundino ordena ácido

Voz 8 07:02 club ha sido no enorme y empatamos

Voz 0470 07:12 la vida moderna es que tu colega de Retuerta tu tuit para que el abogado au salga a medias

Voz 9 07:17 esto en la vida moderna de Guadalajara que tengo perdón

Voz 0470 07:21 ya he estado nosotros Ignatius hay un aplauso

Voz 9 07:23 no para

Voz 10 07:26 no acto también por qué ha puesto

Voz 11 07:54 cierre

Voz 12 07:55 no

Voz 13 08:02 ha como saber metido perdió toda la peña ojos está Elosua allí el Orio el nazi abrió el nazi porque lo llamábamos el nazi porque porque era puto nazi la carrera anda que no hemos ido veces arrastrar Travelsa bueno qué tal el Sescam damos de Montoro ha llegado es

Voz 14 08:23 es es que viene de los pureta el youtuber que no entiende las movidas de ocho clubes youtuber que les dice a su hija mira esto que me ha salido en el móvil

Voz 12 08:36 dicho todo aquello era música de mi época

Voz 0470 08:49 te agradezco que haya pedido a Guadalajara gracias por invitarme a esta dieta invita gracias al espárrago ya pensábamos que había muerto

Voz 15 08:57 en alguna cuneta qué haces aquí las clases de pádel he venido hoy porque me gusta mucho

Voz 0470 09:05 excursiones más hablará el micro inalámbrico al otros muy hablada que me salga de la Davis

Voz 15 09:12 perdona que te corta esta casual

Voz 0470 09:15 no al Javier salido

Voz 15 09:19 sólo ha perdido los personajes vuelvo al personaje de camarero

Voz 12 09:24 camarero una de Caracol Caracol con

Voz 0470 09:33 hombre eso no no no obstante perdón perdón perdón perdón perdón bueno ha llegado

Voz 13 09:38 el youtuber que no encienda los youtubers el youtuber que te dice que si quiero que si tecno el youtuber que te hace del crucero

Voz 1194 09:46 sí quiero que existe

Voz 0470 09:47 pero el youtuber con el colon irritable que toda vez que decís no lo sé es que no tenía vaya a salir montado vaya a que cumplía o capitanes sois estamos tú también el espárrago y en los

Voz 15 10:02 así que si hay Ignatius no la entiendo muy bien lo que dice pero veo que la gente se ríe joder y me hace gracia afirma en Oviedo cómo va tu relación sentimental allí eso tema Matilde sabéis que me dejó si sí o por problemas políticos co problema porque ya es de Podemos de UPyD yo sigo fiel a UPyD bien amigo

Voz 13 10:27 los consejos de rancios ojo con el plazo de la renta que está a punto de acabarse sacaba mejor con el plazo trimestral del IVA que está a punto de acabarse

Voz 15 10:36 hacía mucho que no te dije que tenía algunos problemillas en el currículum agradable todo descubrieron que a veces sabían el programa hay me lo prohibieron en el currículo en el tajo en el curro

Voz 12 10:52 no avala el trabajo no hay trabajo no el trabajo no

Voz 15 11:00 estuve a punto de hacer no al trabajo totalmente involuntario porque me querían echar yo soy el convincente manager de la Renfe que nunca lo había encontrado me quedan echar pero me adelantado me he pedido la excedencia la excelencia es la hostia los funcionarios la excedencia excedencias ponerle los cuernos a tu contraria y que no le importe

Voz 0470 11:20 y luego vuelves a casa

Voz 15 11:21 Porta he cambiado de vida porque si no lo intentas nunca conseguirá As persigue tus sueños tan metido también en otra ayudas Si la vida te da limones algún gintonic

Voz 12 11:32 me choca con hoy dos ahora doy consejos a la peña ahora les digo Crane anti

Voz 15 11:38 lo que faltaba Plenty tengo un taller lo doy en Móstoles en la Casa de Cultura lo voy a Móstoles los miércoles por la tarde forzó queráis apuntar mandar un email a Londres y me he apuntado a clases de salsa Jorge

Voz 16 11:55 pero es eso

Voz 15 12:02 me da clases de salsa y en mi nueva vida y lo tengo que decir me da un poco de apuro pero de momento me echó del Tinder comunicado del tildes me echó de Tinder madre mía el correo que hay ahí estaba todo bien hasta que vi a mi hija

Voz 0470 12:21 como Woody Allen que el pasado domingo

Voz 15 12:25 le di Mats sin querer novias o de los nervios más de los nervios que ayer Maite que hace Papa yo yo qué sé yo que sé pues mira me estorba salieron el móvil como ha de la estancia por la mañana una pulsera de andar

Voz 0470 12:40 así joder a dar los pasos de la fuerza

Voz 15 12:43 da todo y fíjate hoy llevo nueve mil pasos pobre tres con siete kilómetros doscientas calorías bajas tres incluye tres

Voz 0470 12:54 la las multas o está en un terremotos detrás de aquí algo pasa

Voz 15 12:59 bueno a ver ya me ver ya David pero voy a voy a venir al final del programa me he traído la puta guitarra la guitarrista a guitarrista me llevo la guitarra propia gritar mi propia guitarra íbamos a cantar todos la canción del rancios pero será luego al final ahora me voy sabe dónde adónde

Voz 0470 13:22 lo había olvidado nunca se les deben aunque siempre hacia el puto Arranz pop de la fechas esto

Voz 12 13:29 gracias

Voz 0470 13:32 la vida moderna es creer que Boko Haram es un grupo de afrontar así que

Voz 1194 13:37 Looking for Míster chamán encontrado otro referente más que que acotación vamos a ver el vídeo

Voz 5 13:43 él es es igual

Voz 0470 13:46 quién es Un parecer indie

Voz 6 13:48 africano leyendo la Biblia no indie

Voz 17 13:50 in the city ni Pinilla

Voz 1194 13:54 quién es la primera fase de la habilidad del libro uno del verso uno del Génesis Colomina

Voz 18 14:01 aquí ni ni ni Idaira hable bien y Men in Tippi

Voz 1194 14:11 está atontado e indies Ringling

Voz 18 14:15 en y

Voz 1194 14:20 quiere decir individual con gente que te el principio que tenía el comienzo digamos que es la primera frase de la Biblia y El ida ahí ya no salió

Voz 19 14:31 sin mini mini ni inning

Voz 8 14:35 pero lo gracioso que según Antonio

Voz 19 14:38 cada ni ni ni Mi

Voz 1194 14:42 es bonito escucharlo

Voz 19 14:44 él Lady M

Voz 1194 14:50 sí yo soy un guiri lleva me atraía estamos hablando que yo me a Toro y me trabo ya entro ahí esto para mí es la biblia

Voz 0470 14:59 la vida moderna expedir en el metro tocando el Guitar hay que decir que un día jugamos tuyo al GTA en el la FIDE tutorial que hay en el que te enseñan cómo hacer las cosas e hiciese todo lo que controle lo que hay que hacer es matar a los rehenes yo dije Austria no esto no no se le puede dar un claro entonces que no se puede el caos al caos claro yo yo es que

Voz 1194 15:18 otro lado creo que da una ventaja ser un ignorante te da la ventaja de intentar cosas que no son convencionales porque como tú lo tienes digamos o como se dicen ojo no no estás contaminado de una manera de hacer las cosas no no tienen ese vicio en tetas cosas que a lo mejor alguien que tiene más práctica ni se le pasa por la cabeza porque es ridículo alguien puede pero te da te da la ventaja de intentar cosas que no son normales entonces yo quiero antes de comentar la sección agradecer a todo el mundo en Twitter que respondió a mis preguntas que yo hice durante este fin de semana y vean sobre sobre el GT ahí sobre los videojuegos en el arte gracias a todo el mundo voy a comentar además algunas respuesta que me dieron la la la primera duda que me surgió es jugando en casa tú solo no con mi hijo a otros jóvenes recomendase Alan chárter

Voz 0470 16:11 pues bueno que es muy guapo es buenísimo

Voz 1194 16:14 sí y luego ya me quedé yo bueno ya que mientras él jugaba yo reflexionar sobre lo que sucedía a mi mí me miro la pregunta siguiente existe alguna expresión en el mundo de videojuegos para referirse a cuando no te dedicas a seguir la acción lo África del relato sino que te dedicas a deambular au simplemente quedar sentado mirando el paisaje saca juegos Davide que son creemos que Son Sant Boi dijeron sí a crear un universo tan completo que que tú puedes caminar pues entorno sin dedicarte a a seguir la acción propiamente hay mucho luego hombre yo me entero este fin de semana de eso hay otro dotaría que como el GTA

Voz 0470 17:01 es justo eso es lo que quieras pero en el oeste

Voz 1194 17:04 vale me dijeron que el que más lejos lleva este tema es de están ley para Bono he Juno que tú te mueves que sí bueno es uno que tú te decía que era un oficinista te despiertas un día o te das cuenta un día de que en todo el edificios de oficinas sólo estás tú entonces te dedicas a caminar por todos los pasillos para buscar a tu jefe es muy existencialista es ese es el remolque oral hablaron lo explico entonces digo hay alguna palabra hay una expresión que se refiera a no sin una acción propia del relato sino que te dedicas a estar ahí me contesta uno por Twitter si se llama hacer un Benzema era muy gracioso que la gente demencia ese mayor esa señor mayor ahí jugando esperando la muerte porque claro yo les decía que yo no sigo me decían padre el relato padre la acción de cosas yo me quedaba ahí esperando la muerte deambulando por el videojuego entonces así puedes estar horas no claro porque la muerte no te llega pero es que hay gente que ese día que se divierte esta forma siempre de seguir es un poco otro LEAR el propio juego es que para mí es un universo que semiabierto empecé a investigar la gente me respondía fortuita empecé a preguntar quiero decir

Voz 0470 18:23 oye disculpa yo tengo un tiempo que jugué intenté que mi madre jugabas al GTA les separaban los semáforos

Voz 1194 18:29 en serio es que otro me decía eso sería un corte a comportarme bien me dijeron que hay una palabra que vine desde la época de Baudelaire la palabra Flor franqueo hacer FLA un heroísmo el que va por la vida paseando pero no se dedica a visitar algo no va de ambulante paseando fijándose en las cosas pero sin en cosas que no son reseñables ni siquiera sí

Voz 7 18:56 no hay rollo problemilla

Voz 1194 19:00 lo Aragonés le da como un glamour en realidad es como estar amosal y me dijeron que existe una disonancia Lugo narrativa como y cuando cuando hay algo en el juego que no encaja con el propio Juan se llamas disonancia saludó narrativa que por poner un ejemplo sería como cuando estás viendo porno en el ordenador mal pero de repente se va la imagen y te quedas tú mirando a tu propio refleja que bonito es la falta de ese momento es maravilloso cuando te

Voz 0470 19:31 con la pantalla negra venga todo va bien

Voz 1194 19:33 si te pasa eso te ves hay un señor serio con la cara con la cara el más turbante que yo me pongo triste mando esta tarde para abajo muy entusiasmada

Voz 8 19:48 sí

Voz 1194 19:48 pero de cintura para arriba esté ahí como Esquerra

Voz 8 19:51 el masturbarse pero no me sale donde sólo yo me he dicho ni siquiera media sonrisilla

Voz 1194 20:02 no no está ahí como cuando nadie

Voz 0470 20:09 la maduración riéndose la valoración bache psicópata que he visto en una

Voz 1194 20:18 muy claro realmente de mucha soledad uno se comporta de forma eso sería una luz Donald te iba que es por antagonismo a lo que sería una inmersión total que también es una expresión de videojuego en inversión total es cuando estás enchufadísimo juego que ya está haciendo por ejemplo pero ni siquiera tienes que mirar a los genitales sino miras a un codo a una maceta que hay por detrás estás tan metido que hasta una maceta que está por detrás de la acción lo que ellos tienen mucha disonancia luto narrativa en la ellos intentan meterse en la jugada de la modernidad no les sale entonces tienen esa disonancia lo narrativa por ejemplo ya ellos que dicen la comida de gana puede estar igual de buena que la de verdad

Voz 8 21:11 eh

Voz 1194 21:13 lo intentan pero no les sale hay una disonancia obra en la verdad lo de Badajoz que va al gimnasio donde yo voy se mete en la sauna y nos cuenta cosas de su pueblo eso muchos tiempo la sauna jacuzzi

Voz 0470 21:26 en cuanto a aquel ya en concreto yo siempre

Voz 1194 21:29 intento no meterme en la conversación porque sé que Telia puede pasábamos mucha hambre allí las auna diez más aún mucha hambre pero que tenía una huerta que era escueto

Voz 0470 21:39 esta una de un total no

Voz 1194 21:42 no no no lo es una de gimnasio vamos con los bañadores pero hay mucho gay hay muchos ya está señor cuando sale el Gates verdaderas Nos quedamos me dice cuidado cuidado que se empieza por ser gay acaba por ser tan

Voz 16 21:59 ah claro

Voz 1194 22:03 en su mentalidad está agotados empieza fumando

Voz 8 22:06 o Rooney

Voz 1194 22:07 hice acaba en la puta heroína y luego hay otro término jugabilidad emergente jugabilidad emergente es cuando algo no está en el propio videojuego como acción está lo que tú tienes que acometer sino que existe esa posibilidad Tula descubres en sí misma es entretenida tan hay Juve la jugabilidad emergente por ejemplo las chicas cuando utilizan el teléfono de la ducha en posición chorro buena masturbarse no no está hecho para eso eh pero pero hay una Juba jugabilidad emergente ahí queda muy bien ese hecho reposición chorro potente chorro eh charlar porque a veces que ha jugado ahí o cuando ves películas pasas de la acción propia de la película te dedicas a buscar quién es el gay y quiénes loco mi novia siempre a ver si a ver si de adivinar quién es el gay y quién o quiénes lo común y no pasa más y las películas hay una jugabilidad emergente en la de Kevin Spacey coinciden hay una jugabilidad emergente si tú ves cada película pero en clave de quién es el gay y quién es el loco es que no estaba hecha para eso la peli pero no te lo pasas mejor incluso porque ella trama paralela claro igual que con lo de grifo de la ducha quiero decir hay una jugabilidad emergente saltan en todos los videojuegos queda cuando ha de nada Pablo Pintos juego tres minutos tienen la pasarle lo no te queda nada pues no pues nada lo aquí pero si no no lo dejo ahí no hombre no es como la videojuegos enfrente no no no pero no

Voz 0470 23:50 no

Voz 1194 23:53 en un videojuego que pongan en duda esta premisa exprimen cuanto no no pero ya te miran sino la última reflexión hay alguna es tenía más cosas si pero no las digo que no sé si lo lo bonito es saber cuándo

Voz 0470 24:05 mira si quieres decir quieren decir la rápido

Voz 1194 24:10 la última reflexión es que es que hay videojuegos os ayudo más ya digo hay algo en juego porque toda la premisa parece que se basa en hacer cosas para seguir adelante carece que cualquier avance la trama hay que hacer cosas para continuar adelante claro hay algún videojuego que ponga en duda esto esta premisa hay algún videojuego existencialista ayer videojuego Epic y que si la acción vale la pena hay algún videojuego que no caiga en la tentación de existimos deberíamos inventarlo y me conteste uno si el FIFA si juegas con el Pontevedra

Voz 8 24:53 yo para poco jugar GTA pero jugar con el jugador negro Icon arte intachable veinte durante toda la partida y luego por la noche IRTA fue la ciudad a mirarla alude a como yo hice en esta en este pantallas hoy su me voy con el puto negro a las afueras de la ciudad tras la luna reflexionar muy siendo a enough for You Now bailó como frenado en los semáforos no tropezó violando nueve arrimado

Voz 1194 25:24 cebolleta ni siquiera señor lo suficientemente bueno para dicho yo soy un Geimer místico un aplauso para gamers la vida

Voz 0470 25:37 mes que tus hijos crean que los reyes magos son los repartidores de Amazon ya era ya debían ser feminista

Voz 1194 25:44 pero hoy ya que habla de la prehistoria sí

Voz 16 25:54 qué todo esto qué

Voz 8 26:03 al lado de esto el hombre que explique lo que está matando porque claro

Voz 0470 26:17 Ignacio sentado vestido de tiranosaurio un gigante icono una crítica donde el PP vale con esto

Voz 8 26:25 pues metáfora que no de forma muy pura te lo voy a poner hablando tuvo si en estos momentos David Broncano intenta ponerle a la acreditación de apoderados además siempre vestida esta Folman los si me está escuchando a ver intenta claro es un disfraz son de Izar de estos hinchables abandonarán como el de las mascotas de la NBA esto es que se ha puesto ahora pero es imposible osea yo creo que es que no vas a poder si oye un ventilador por dentro en serio o no David Broncano lo sigue intentando pide ayuda a las gentes vamos a ver si entre todos esto ay ay ay ay ay ay ahí está ahí está herido un día más en la vida moderna Kungun pero oye

Voz 0470 27:43 ahora mismo hay entre los abrió con nunca antes del paquete está empañando lo de ver a ver si te basado perece es quién te lo ha traído

Voz 8 27:53 lo llama el Barcelona que vale

Voz 1194 28:00 ahora me da mucha crecerá un ventilador cita dentro que para no morir pero claro hostiles

Voz 0470 28:07 esto pero bueno siéntate siéntate siéntate siéntate siéntate del programa así el dinosaurio peperos y claro ahí está el Rajoy Lawrence ahí está siéntate hola ya estoy Star

Voz 8 28:25 qué nota sentar claro está por toda mi colas manitas parezco Raúl

Voz 0470 28:31 Álvaro siéntate siéntate siéntate siéntate siéntate tú te presentaron que no se puede sentar con la siéntate siéntate siéntate ahí ya está ya está venceremos

Voz 8 28:45 para en la vida moderna Manuel Fraga

Voz 16 28:52 él tiene claro

Voz 8 28:55 sí

Voz 0470 28:56 pero qué pasa ahora al señor que Almuñécar

Voz 8 29:01 Juan Manuel no Manuel abrir

Voz 0470 29:11 cubrir tu un haciendo

Voz 8 29:21 el dificultó no lo tenía muy coreografiada

Voz 1194 29:27 sketch que no iba a ningún sitio por hacer bulto

Voz 0470 29:31 fíjate que han antes de empezar vamos a contar la intrahistoria antes de empezar en el descanso entre otros nos ha dicho hoy dan paso no empieza dos que tengo una entrada especial una entrada especificó esto no te has enterado pero hemos dicho lo dicho por ahora no lo vamos a dar paso diez minutos a ver qué hace porque