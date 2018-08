La Vida Moderna | Patata de feria veraniega vol. 26

Voz 1 00:00 bienvenidos a todos

Voz 0323 00:13 si acabas en esta fría noche agosto Peña agosto peñas se porque gran este último martes último martes antes de volver a trabajar esto está grabado así que este es un momento duro es un momento de transición justo ese allá al verano leves el final si es que empieza a través de la rutina pero hasta el rabo todo es toro pero se va a hacer duro volver mientras tanto David Broncano

Voz 2 00:39 lo que más ha notado que estoy o no si yo también yo también

Voz 0470 00:43 hoy veintiocho de agosto no hoy es que tengo un problema hora que no sé es el de mi padre y de mi madre porque mi padre uno no cumplen el veintiocho de agosto el veintiocho de septiembre bueno yo creo que es el de mi madre bueno creo recordar felicitaba el XXVIII pero no hace la felicidad aquí en la en antena era el día quince quiero felicitar a mano se te pasó si quiero felicitar a mi que te agota difícil ver claro hay tanta fiesta Exxon da el veintiocho de agosto es el nombre de mi madre sí

Voz 3 01:11 me puede desde aquí debe cumplir cincuenta le mandamos un beso a Isabel Isabel vosotros cuando eh

Voz 0470 01:17 desde Edimburgo ahora mismo está con sorpresa no la tú estarás en tu casa IMIM Madrid a saber Beteta comidita pero es que el otro día me mandaron una foto al grupo de Whatsapp

Voz 3 01:31 a mi madre está cumpliendo años loca

Voz 0470 01:34 está volviendo a ella fue incipiente jóvenes gallegos dieron funcionarios ya lo estamos viendo a hippie

Voz 0759 01:39 y ahora te te llega ese monte bonito en el que tú como hijo de este es decir cortados un foco cortados un poco

Voz 0470 01:44 correcto el otro día me mandaron una foto al grupo de Whatsapp familiar con mi hermano y yo y mi padre mi madre de hemos estado esta mañana aquí nos mandan una foto en una poza allí en la sierra no me mandó desnudo mala pero que no me por favor Chávez de correr y tu madre los manden perdóname que es programa que sobre esa imagen mental desnudo explícito no porque en el agua metida bueno menos que en el en el en la corriente del con agua no se atisbaba detalles pero se veía que está dando dos pero había cierto sentido artístico diga pero pero claro yo no ha duerme con eso pero es una buena edad para ser hippies y si no si me parece bien de hecho por eso felicidad junto digamos sales ah ya podemos empezar programa Bali mañana Tzipi joven viejo eso es medio gol de viento no solución

Voz 2 02:34 te vas a empezar a dar noticias palos Manolo dos yo dos ya yo no sé rescatados de la profesión

Voz 0470 02:44 y bueno felicidad de mama mal

Voz 4 02:47 y ahora vamos a poner las croquetas las

Voz 0470 02:49 Vida Moderna es que compres iPhone porque tu abuelo era de Apple y entonces tenemos un problema que no han surgido últimamente al es fue el rival que le llamamos forro hombre es que la gente que hace las cosas es amarla es como que no quiere la a lo astuto ha escrito alguna gente por Twitter y tal chicas tenemos un problema que que mezcla Moder Doña el patriarcado claro que nos dice una vez más una además hay chicas que no te dicen yo estoy haciendo cosas muy de zorro claro pero no me pueden decir Ford claro porque a mí me pasa estos días con alguna amiga que ha hecho alguna cosa un poco que sería conveniente quiere decir ese montón

Voz 0460 03:27 quizá no al zoo claro ya es que casi es peor casi peor peor sí sí sí sí es muy obvio que esto está intentando hacer una elipsis para evitar la palabra queda más remarcado ahora como cuando los presentó

Voz 0470 03:39 por es dicen el de en Word no la palabra de la ene así para siempre le decir negro ya queda más subrayó este intentando evitarlo lo que consiguen es subrayarlo más claro aquí nosotros nos gusta estos traigan la efectivamente en no nos gustaría poder decir porra claro con el mismo pero sin la connotación negativa que el pan le ha dado a la palabra liberal pero esa palabra apropiados culturalmente altamente alegrar la de las cadenas hay otro una opciones empezar desde este programa instaurar a España a utilizar zorra sin como significadas hay mucho palabra que masculinos o

Voz 5 04:19 cuando una mujer esté haciendo algo tutti

Voz 0759 04:22 a M de Zorroza claro ya está

Voz 0470 04:25 en total de ida y hay otra opción que sin inventándose otra palabra más Xorret Ozores

Voz 6 04:31 es que a Ponce ya ya

Voz 0470 04:36 entonces los hombres meto aquí tanto al chamán perdona tampoco porque no queda muy cursi no sé qué distinto es que Torrente o no era no es nada ni sexual la cosa porque al fin Campos

Voz 0759 04:46 hemos tres polla viejas hablando de vamos a preguntarle a a ellas

Voz 0470 04:52 a chicas de la pasta en paralelo

Voz 0759 04:54 entre el público como zorra

Voz 0470 04:57 zorro otro concepto que habría que inventar venga yo tengo aquí el hambre pero pero va a ser un voto no vinculante va a ser voto vinculante vamos a hay que preguntar a tres políticas Alba vale aquí yo creo que yo tiré autoridad moral directamente algo voy para allá eh tú muy importante perdona no te importa Alba como te posicionan ante este debate es decir zorro en femenino como deberíamos hacer las feministas rex Xorret

Voz 7 05:28 poco del futuro Rennes Torres Sarre como en las feministas

Voz 0470 05:32 con la X para cumplir

Voz 7 05:34 feminista esperamos sigue es decir zorros con el

Voz 0470 05:37 otro sentido dejáis claro en estos momentos de charla sobre el que acariciando las

Voz 8 05:42 pero oído que yo pero muy cara rara

Voz 0470 05:49 si hay alguna posibilidad de que me pregunte

Voz 8 05:52 sí

Voz 0470 05:52 para entonces liarla con las feministas yo creo que propuesta en medio forjadas gracias

Voz 0460 06:00 sin X vete a este perfil aquí

Voz 0470 06:03 venga por aquí pasó por ejemplo no se usa vale vamos a ver no estoy pues respuesta al que sí porque a veces dentro de algunas corriendo al feminismo se usa la ahí como para no darle ningún género entiendo vale claro sobre una segunda Peñíscola como te llamo

Voz 5 06:16 As Elizabeth Elisabeth qué opinas de esto farragosos acabe ya al torero

Voz 0470 06:24 para quitarle a zorra el significado ese asqueroso sea sólo astuta vale fue un voto hay que desempatar hay que desempatar entonces alguna una chica allí la chica para Lope los Lope hola con toda vez sube que a ver cómo te llamas esperanza como hemos visto exacto a ver severa Esperanza vale perfecto estado está tapando el micro Alinghi vale vale Esperanza tú tú

Voz 0759 06:57 esto es empata es crucial tu opinión en esto Esperanza cómo actuamos ante la tesitura Zorrozaurre

Voz 5 07:04 yo diría Torra porque ya hay mujeres que han cogido esa palabra Aguilar invertido que como hicieron los podemos decir si pues estamos diciendo que hay que el cinco

Voz 8 07:22 uno de julio las cadenas esto

Voz 0470 07:26 esto es maravilloso porque está porque yo te iba a decir para la semana que viene lo contaremos zorra sin con Simon patriarcal pero es que resulta la casualidad uno con nosotros

Voz 9 07:47 Julio Julio nos podrías nos podrías lo ocultar

Voz 0470 07:52 has oído un poco esto no estaba pasa por aquí muchas veces por estar siempre al piel claro no siempre dos la estructura fundamental al programa aquel ocultar Borrás pasa es que no sé si vamos a tener un problema no porque es porque es porque las bases han decidido que entonces sí se corra la mayoría de la que manda el todo lo tienes que decir sin atisbo de patriarcado de hecho por si acaso yo diría zorra un segundo de pausa y como si fuese una nota de la farmacéutica dice decir sin patriarcal claro es como cuando esto de este medicamento hay durante una año sin patriarcado sea primer de que con el tono de zorro pausa ahí aquí esta esta locución no tiene trazas de patriarcado la voz no se note tampoco crees masculino

Voz 8 08:35 se va a hacer

Voz 0470 08:37 lo que tiene que ser en silencio porque esto ya lo grabamos patriarca cómo me has dicho apuntas a lo Nacho se en esta en esta locución no hay trazas de patriarca en esta no hay trazas de Patria mercado apunta Saló asistimos en directo vale estamos ustedes este luego cuando Julio termina de patriarcado ya la ley empieza el programa Perfect mal tener Dios eh emoción Julio una pequeña pausa Potes matriarcado K aquí ves aquí estoy viendo porcino un profesional trabajar por primera vez en este por primera vez me también a las escuderías

Voz 10 09:20 los no

Voz 6 09:24 en esta locución no hay patriarcado eh

Voz 11 09:37 la vida moderna es comprar un ataúd en Ali Express y que no te llegue a tiempo bueno

Voz 0759 09:41 bueno yo la sección Deimos usted hace una pequeña introducción porque en este programa somos deudores somos de si lo que sentimos por Amanece que no es poco es verdad

Voz 0470 09:51 en verdadera devoción utilizando frases

Voz 0759 09:54 la propia película somos ya digo vamos besáramos por dónde

Voz 0470 09:59 es una de las cosas que más te agradeceré a ti como amigo y como compañero es que yo no esto Amanece que no es poco cuando conocimos tú yo hace ocho años me obliga a este me dijiste si no han visto Amanece que no es poco hablen nunca sacar ahí joder y la verdad es que te lo agradezco mucho vino bien me vino bien la verdad

Voz 0759 10:13 sí hay hay una escena muy bonita Amanece que no es poco que es la de las elecciones que muy resultado ya sabes que en ese pueblo se vota todo se vota quién va a ser el guardia civil segunda quién va a ser la punta del pueblo con todo no total en la adúlteras

Voz 0470 10:28 es la democracia paz definitiva exacto es un mar

Voz 0759 10:30 de Círculo de Podemos ahí en medio La Mancha hay un momento en las elecciones al grupo de americanos en la película que está visitando el pueblo según los resultados de las elecciones los americanos se tienen que ir y vamos a ver catorce segundos de cuando el alcalde alcalde echa a los americanos Antonio Resines que era profesor en Oklahoma en la película les quiere defender vamos

Voz 0470 10:57 que yo es que que es tener un poco con los americanos porque también tienen cosas positivas

Voz 8 11:04 el Prado

Voz 0470 11:06 no

Voz 8 11:08 para el actor que Rafael Alonso

Voz 0470 11:11 Rafael Alonso Rafael Alonso qué es el actor

Voz 0759 11:14 qué hace

Voz 0470 11:14 alcalde por supuesto es contingente innecesario Rafael Alonso en esa forma de mandar a la mierda con qué gusto mire pero con esa media sonrisa que no puedes decir nada entonces a mí

Voz 0759 11:29 me gustaría bautizar aquí esta sección así

Voz 0470 11:31 ah pero hay un nuevo si sea Massey como Gemma vete a la mierda

Voz 0759 11:38 para que quedase bien y bonito me gustaría que hiciésemos lo que ha pasado la película decir si yo voy a decir una frase vale y a continuación todos junto o qué gusto con el tonillo ustedes

Voz 0470 11:47 entré despectivo y sobrados vale me es un poco como como como dando todo el pie vete a la mierda su juego lo que yo voy a decir

Voz 0759 11:57 como Resines me gustaría defender una cosa que en realidad tal

Voz 0470 11:59 vale entonces aquí comenta la sección

Voz 0759 12:02 me gustaría defender un poco la Navidad porque también tiene cosas positivas

Voz 0470 12:07 vete vete a la mierda muchísimas gracias por qué pasa en la mierda

Voz 0759 12:22 si es que pasa una cosa con la Navidad que que va la gente que a la que le da muchísima rabia si hay gente que se posiciona en contra pero yo creo que ya con la Navidad y tanta azzurra es la gente en contra de la Navidad sea el postureo

Voz 0470 12:36 el peor casi que sí que te gustaría pro navideño eh yo supongo que si tú Nacho

Voz 0759 12:41 Navidad así Navidad saben a tope

Voz 0470 12:44 echo mucho de cuando vivía ya solo en un piso hace años a pie tenía las luces navideñas todo el año para que te alumbrados en mientras vamos es como si supieras cómo es mi vida segundo hace vamos masturbarse con dejando en la luces de Navidad ojo del sí pero eso no le gusta el niño Jesús temas turbas vestido de Papa Noel no te sientes tan malos y al final dice bueno bueno porque esa gente que lleva digamos con la eh

Voz 0759 13:20 su crisma Human

Voz 0460 13:22 ya hacerlo

Voz 0470 13:23 yo tengo mis trucos para no sentirme culpable esa canción claro

Voz 0759 13:30 gente que se pone muy anti navideña que ya han Pla que ya da rabia tarda había gente que a lo mejor te dice esto feliz solsticio de invierno entonces un hijo de puta

Voz 0470 13:41 vete a la mierda modales del siglo XIX

Voz 0759 13:46 no pasa nada si se puede disfrutar de la Navidad desde muy puede ser ateo y una ocasión más como es el caso tuyo eludió por ahí no pasa nada hay que comer y te emborracha no pasa nada esto lo han entendido muy bien el Ayuntamiento de Sevilla que

Voz 0470 13:58 me gusta mucho perdona yo diciendo de una fiesta capitalista no como el resto de baño que vimos en la estéreo anarquista dijo el padre dijo el Papa lista que la fiesta el consumismo caso el delantero del Sevilla han decidido que

Voz 0759 14:14 efectivamente la Navidad tiene más significados tiene más giros y ha pensado que era buena idea hacer un cartel vamos a ver lo que lo mismo sirve para la vida que para no

Voz 0470 14:22 yo gay por eso es un cartel que es una especie G pero que es un será San Gabriel San Gabriel Gabriel de Queen claro si con una flor un poco también con una retirada a Griezmann eso foto Griezmann navideño

Voz 0460 14:36 en un poquito el el el que no hablaba de los Wham

Voz 0470 14:39 usted después aquel que no hablaba de los sí sí hay una gente no millennials que estás estás sintiendo de las conocemos millennials lo han flipa claro habrá gente que bueno en el cartel por describirlo donde donde debe estar en Italia del ángel de explosión navideña la estrella de Belén eso es muy bonito

Voz 0759 15:02 sí a mi me gusta la Navidad así porque no pasa nada querencias o no pero da igual lo importante entonces vamos a ver por ejemplo hay tradiciones absurdas en la Navidad todos lo sabemos pero hay otras que se han ido instalando sin querer por ejemplo en una qué pasa aquí en Madrid que a mí me fascinó

Voz 0460 15:18 sí eso es

Voz 0470 15:20 este capricho capricho gratuito es una cosa con la otra rueda que este es el Madrid Carmena el Madrid Carmena en el que nace el Niño Jesús todos los años por Navidad hay que respetar mi hay que abortar abordarlo joder

Voz 0759 15:34 creer Pepe no pasaba porque el Belén estaba puesto todo el puto pero hay otra cosa que me acabo de acordar la que decíais esto quedará rabia también que es lo de lo de las Navidades español que mierdas esa de Papa Noel

Voz 0470 15:47 yo a los Reyes Magos que española los primeros refugiados sirios se pudo entrar hombre amigos venían en camello yo desde así las Canella sí que pensaban que era algún vecino me sentía más identificada vemos que en Canarias hay camellos hay carreras de camellos esto se nos olvida

Voz 0759 16:10 pues sí así lo de la la tradición absurda que se instauró en Madrid de hace unos años para casa en Madrid ponen un mercadillo en la Plaza Mayor compuesto de repente yo llegué a Madrid a vivir en dos mil dos así la explosión de esa mierda llega el puente de diciembre pone en el mercado

Voz 0470 16:28 López está a tope de gente llena de repente

Voz 0759 16:31 un año la gente compra pelucas locas

Voz 0470 16:34 quién sería el primero y sería el primero cabrón Josep Antoni Cantó ahora

Voz 0759 16:42 tú caminas por la calle a partir del ocho de diciembre por la Plaza Mayor Yves a todo dios con una peluca absurda a cual más loca que otro

Voz 0470 16:51 luego cero sin darse importancia

Voz 0759 16:53 es una peluca lo mejor es un abeto de Navidad dio un metro ya tiene todo el día si ya vas con el carrito niño buena dónde comemos

Voz 0470 17:00 han pagado el IBI Maricarmen ante lo de la hipoteca de la otra con una estaba a lo afro claro que sí cariño alitas de olla que por lo que sea agarran bien eso agarramos este todavía en nuestra sociedad para que eso de la pelucas

Voz 0759 17:12 exacto y además cada año tiene su peluca de moda el año pasado al reino este año tras año

Voz 0470 17:16 señor concuerdo terreno diciendo pues parece que lo de madres es maravilloso estar con su jefe lo que sí señor para la sepultura de mi hijo un aguinaldo

Voz 0759 17:33 me gustaría hacer una pequeña gira pero también llegas es el momento la Navidad de la mano invisible todas son mierdas yo quiero decir que ayer ayer vosotros dos me hicisteis no

Voz 0470 17:41 a lo que me regalaron AVE nos quedamos un poquito tirados

Voz 0759 17:44 acción del AVE zaragozana ahora hay esperar una hora va a cerrar la cafetería hay todo sólo había sólo estaba abierto el All hope

Voz 0470 17:51 en la tienda Cuqui de la votación y una botella de oro

Voz 0759 17:53 que me estaba abierta cabrones llegan y me dicen te hemos hecho un regalo porque sabemos que te gustan estas cosas

Voz 0470 18:04 es una ley Tetita que pone vive cada día con ilusión y un arco iris una nube son Hope tiene que ser el infierno para el rancio y un boli que es nacida para ser yo misma espero que lo está utilizando esta va año que viene

Voz 0759 18:21 llega el momento del buque más también pero me gustaría defender porque es muy difícil que en Navidad si a pesar de que puede parecer también se puede hacer buena música la música navideña en general es un bajón en España los villancicos te esa cosa rancia

Voz 0470 18:34 ella al niño de quién eres

Voz 0759 18:37 esta son una puta mierda ahora vamos a ver si el disco vamos a escuchar nada el disco navideño que has sacado este año siga

Voz 10 18:45 ah sí

Voz 0460 18:51 sí

Voz 10 18:55 te digo yo que me

Voz 0323 18:56 dinos Borne tenga que sacar un disco todos los años navideño pero esta tradición que sí existe en América hay en el mundo anglo

Voz 0470 19:02 de los grandes artista Frank Sinatra Elvis sacar su disco de Navidad y hacer una cosa maravillosa sí ya

Voz 0323 19:08 para dos por cierto esto por favor por favor Taburete cuando

Voz 0470 19:13 pues Taburete ya Pignoise y hasta que hasta Bob Dylan Bob Dylan que hombre es difícil imaginar

Voz 0759 19:21 Sabina por ejemplo estaría guay

Voz 0470 19:24 el rancios el año que viene igual entre ellos el caso invicto de baladas usted Javi ahí ya me pilla tarde microbiana no sé

Voz 0759 19:33 bueno hasta aquí la sección que me gustaría acabar otra vez con el homenaje

Voz 0470 19:37 vale así que hasta que me gustaría defender

Voz 0759 19:40 poco también la Navidad porque también tiene cosas positivas

Voz 12 19:43 venga ahí está

Voz 11 19:46 puesto para el que la vida moderna es que te compre su bandera y a los dos días se disuelvan su principal enemigo

Voz 0460 19:53 en realidad la realidad es el enemigo hay que inventar la realidad en la realidad el ojo la realidad en el sentido de mediocridad la realidad en el sentido de de en el sentido de sentido común pero de la manera más convencional y anodina posible en la realidad en el sentido de la nada vale nada raya rayas de Ciudadanos C's como pasada somos basada en la película La historia interminable te acuerdas queda Granada iba conquistando el terreno de la fantasía y la única manera de poder claro iba podrá la realidad más mezquina genocidio

Voz 0470 20:31 no la he visto nada

Voz 0460 20:33 sí lo apoderando de todo el universo la única manera de responder ante la nada era creando a partir de la fantasía como como si la fantasía cubos de agua que le hizo al fuego para detenerle para que no progrese para que no se propague vale diagrama que diagrama

Voz 0470 20:50 diagrama era el día que tenía que tener promete

Voz 0460 20:52 aquí vamos a ver vale este sigue culo de aquí un de aquí es el Círculo donde está englobada la ficción la imaginación la fantasía la invención la magia es un circo

Voz 0470 21:03 me dio el papel sí alrededor de este círculo

Voz 0460 21:06 sí está la realidad los sentido de la realidad el sentido común el convencionalismo la mediocridad

Voz 0470 21:13 sabes

Voz 0460 21:16 este límite este límite entre la burbuja donde está la imaginación está la realidad aquí es donde hay que luchar esta es la trinchera

Voz 0470 21:26 aquí

Voz 0460 21:27 este es el refrán hay que proteger el refugio adelante e está aquí donde el Ejército tiene que defender el terreno que pertenece a Alá

Voz 0470 21:38 imagínate todo al final

Voz 0460 21:42 es que no es bueno se entiende no está diciendo aquí hay donde se libra la batalla ahí hay que estar emboscado trae esa hay ahí desde el arranque aquí es donde hay que buscar a los agentes de la mediocridad de la realidad hoy es dominio todo especialmente e imaginaciones un arma la comedia es saber cuándo hay que apretar el gatillo

Voz 0470 22:08 a mí me estoy emocionando eh

Voz 0460 22:10 a partir de ahora la mejor manera que tenemos la persona de defender nuestro ámbito nuestro refugio del arte nuestro ámbito de flexión ese refugio de imaginación y de fantasía es inventando la realidad para inventar la realidad el mejor arma con media a su modo errónea

Voz 0470 22:30 con apenas quedan

Voz 0460 22:33 Estonia que es un estado de ficción por supuesto estado mental que sea fundado sobre la comedia Modern Konya tiene que declarar la guerra a la realidad que se necesita para que un país en este caso virtual declare la guerra con un ejército señora pido que pase aquí a la mesa atención quién va a fundar hoy mismo éxito de Shiva percibiendo un aplauso para las fuerzas armadas de moderadores señoras y señores

Voz 8 23:05 muerto

Voz 0470 23:18 tomando posiciones vamos a ver viene Fuerzas Armadas hacemos Konya han venido adapten el día de hoy y que llevando declararon la guerra

Voz 0460 23:25 en realidad pero déjame que describa la cena para los oyentes de la puta

Voz 0470 23:27 eh de pronto sale más difícil de describir si han a cuatro chicas y tres chicos con una máscara neutra la tiendas caras sí distintos tocados de Mina la Guardia Civil Parras del Ejército Morró Pichi guarro Pichi hice han puesto de otra de Ignacio como su guardia pretoriana e Ignacio sacó una escopeta va va va va asiento Puerto Hurraco no así acabo la ETA también parecía esto de Shiva cada vez somos más terrorista te va a pasar a continuación a leer un común claro quién ha ni siquiera tuvo uno de sus representantes pero reconoce la chavala no a costa estaba ahí están brindando los micrófonos de la putas es Ador desconocidos con con máscaras como es todos Felipe González

Voz 0460 24:23 hola amigos adelante

Voz 13 24:26 les hablan los portavoces de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Mother Doña el Ejército

Voz 14 24:33 eh sí va bueno perdone vive en la ficción y en la ficción nace en nuestra lucha contra la realidad por esta razón el Estado crea estos cuerpos y fuerzas de seguridad para combatir la realidad con con media

Voz 13 24:48 la realidad y el sentido común son mediocres la paz ya no sirve para combatirla desde que existe el grupo musical Taburete

Voz 0470 24:57 no nos queda con medio

Voz 14 25:02 Moder Doña acepta todo el mundo que venga en nombre de la comedia la realidad no la realidad es racista el PAN tiene gluten

Voz 13 25:15 con la comedia en cara a la realidad por eso hoy es el día de creación de las Fuerzas Armadas de moderna

Voz 0470 25:25 cuánto queda ibamos a combatir la realidad en su propio terreno con cosas reales

Voz 14 25:35 por eso anunciamos el primer movimiento de las Fuerzas Armadas de Moder Dania anunciando la convoca

Voz 0470 25:40 Doria en las próximas semanas de diremos cuándo pero será por la tarde ha apuntado de la primera manifestación promover la emoción Goran

Voz 0759 25:53 no

Voz 0470 25:54 que se anunciará en la página de Facebook Twitter el Ejército de Shiva

Voz 8 25:59 muy fuerte aplauso simbolizó necesitan flípolo bueno con primero

Voz 0460 26:09 soldados del Ejército vamos a declararle la guerra al pan perdone declara la guerra

Voz 0470 26:16 el mexicano no

Voz 0460 26:19 eso es simboliza la realidad más convencional in mediocre y es una barra de pan que simboliza a la realidad al sentido común a la convencional irá más anodina y mezquina señoras y señores

Voz 0470 26:33 una como Garrincha el Bautismo de un soldado

Voz 0460 26:39 el Ejército de las Fuerzas Armadas de ese país virtual consiste en atacar a una barra de pan que me voy a colocar sobre mi pecho continuas y para intentar partir con catas com con golpes de karate

Voz 0470 26:51 pero pero espera en el corazón que está enfermo tumba tumba debilitando la comedia

Voz 15 27:04 la puerta fuerte ahí ahí ahí ahí ahí ahí muerte habréis dado que lo mataron cuidado que lo partes lo parte cuidado

Voz 8 27:22 un aplauso para las puertas revolucionario ya no plazo para el líder

Voz 9 27:32 la vida moderna es pelearse por una herencia de bitcoins

Voz 0470 27:36 que lo podemos en lo de de los coros del medio para definir el programa y sería muy bonito que en un Estado de melancolía como el de hoy todo el mundo se levantaran melancólico deambular pero pero intentar luego cada uno tiene que elegir su camino para ensamblar un deambular individual y mientras cantaba poniendo directo no puede ser otra anomalía se pero pero sí hombre más cuál cuál cuál cuál te sabes tú que no sepamos la letra para alguna sí sin campamento el Opus campante al Opus se canta los capos dentro del Opus ETA

Voz 0460 28:13 por lo visto de Beni

Voz 0470 28:15 como arroz pero hay alguna hay alguna quién te sepa

Voz 16 28:18 las así de si dentro popular Mónica también

Voz 0470 28:22 la que una petición que es verdad que cree

Voz 17 28:27 la la va a bares

Voz 0470 28:30 eh quizá a la marea mi señor

Voz 12 28:39 a una buena música para que en una sala no pero pero de momento

Voz 0460 28:47 deambular deambular

Voz 12 28:50 la haré Almodóvar le daré

Voz 0470 28:55 hay que buscar algo que deambula llegaré a mi rollo

Voz 18 29:01 hablaremos la puta singular en la en la misma

Voz 0470 29:04 sin Kaká dicho lo de Pedro mucha porque

Voz 18 29:06 claro la putas e mal él no

Voz 0470 29:09 la gente de Angulo llegamos el problema voy mañana será otro día yo canto vosotros deambular y aquí no ha pasado hay hay esperanza después de poder daño eh anda este cachito a los de los Premios Ondas que mucho se tiene que torcer vale envía este mensaje de empiezas a cantar en el estudio ya las teníamos el programa Primer primero y luego ya

Voz 12 29:27 los populares deambula Arés deambular haré deambular bien sean populares la ruta serlo todo populares polares populares

Voz 0470 29:41 no gusta ser

Voz 12 29:44 amor abre la polares volveré a la policía