La Vida Moderna | Patata de feria veraniega vol. 27

Voz 1 00:00 vamos Valencia feliz día lunes miércoles ahora perdón miércoles muy feliz feliz miércoles eso hay que felicitar pero todavía veintinueve veintinueve de agosto en Twitter por ejemplo si esas pelotita felling miércoles

Voz 0470 00:43 sí pues la gente gilipollas si hay un

Voz 1 00:46 corría un día felicitó a tope con el martes la gente flipa muchísimo David qué tal cómo estáis David Broncano por mí

Voz 0470 00:58 a mí sino Ignatius sé que ha sido Trending Topic alguna vez y habló de feminismo eso es tú así otra vez en Twitter

Voz 1 01:06 yo una vez que sí sí la última con la entrevista que ya El Mundo a verdad

Voz 0470 01:11 ante el del el desafío soberanista el pues yo creo que no yo creo que no he sido nunca

Voz 1 01:18 mejor ordenar que que sentiste siendo cuando el hombre una alegría yo nada yo una una recompensa si lo que pasa es que luego hoy estuve porque yo estuve diez quince días esperando el check in

Voz 0470 01:34 nada por haber sido tres claro está aquí una otra

Voz 1 01:36 bajando para Jack ir solucionando les mierda de puta red social que tienen que no vale ni para tomar por culo y luego encima te mandan un cheque su yo pensé que a partir de quinientos tuit

Voz 0470 01:47 algo algo te tiene aquí

Voz 1 01:50 en las grandes golpes porque cogí el tren en Madrid empecé a poner tu sobre el feminismo si se colgaron

Voz 0470 01:58 fue la que se colgarán quiere si los colgaremos todos los bronco

Voz 1 02:01 a dos pasiva

Voz 0470 02:04 sí sí

Voz 1 02:05 hice fue la cobertura no lo volvía a revisar y cuando llegué a Barcelona a tres

Voz 0470 02:09 claro que sí me acuerdo me voy a poder me volvió hace todo me da envidia porque yo no he sido nunca creí de verdad bueno estamos a veintinueve de mayo

Voz 1 02:18 no estar de moda lo mejor es no estarlo nunca claro para no dejar de estarlo yo en eso baso mi carrera es verdad

Voz 0470 02:23 vale pues yo esta mañana de experimentalmente hago

Voz 1 02:27 esto hay contamos más que al exponer la una semana ya

Voz 0470 02:32 ya puede que sea light puede que estemos o no

Voz 1 02:35 o no sabe o no

Voz 0470 02:39 de este cambio no supongo que han de empezar casi ya dentro ya a ver si está Pedro Sánchez porque ahora mismo está pero pero igual está Monedero ya Virgen vaya vaya se abre ahí la ensalada

Voz 1 02:54 porque estoy haciendo dominadas la vida moderna es tener

Voz 0470 02:57 la cena de Nochebuena por Skype tengo una noticia bastante guay una mujer se hace pasar por ciega veintiocho años para saludar a los vecinos

Voz 1623 03:07 no

Voz 2 03:08 el aplauso de bien llego diciendo ya me han pillado

Voz 0470 03:15 si alguien se me adelantado y ahora a ver qué hago claro dice que lleva lleva haciéndose pasar por llega veintiocho años haría que latía tuviese veintiocho años y que hubiese empezado con meses el bebé haters joder la puta vieja con los ya voy a cerrar los ojos y aquí no ha pasado nada pero no dice una madrileña fingió una lesión ocular con veintinueve años con teniente nueve años porque estaba harta de pararse a saludar eh no sabes pero amarilla verdad pero yo lo entiendo osea que es convecinos que te quitan el alma te quitan te quita la vida yo tengo uno a estos casos reales tengo uno que habla cada vez que me cruzo habla y habla del tiempo casi ganbrendring pero a lo irónico que Topas a mucho que es en enero o vaya calorcito eh bueno vale la primera vez charlando en julio vaya raca vecino y échate un abrigo no vaya a ser que claro yo hay veces que cinco no verle también claro estimulante que igual es una enfermedad igual te tienes tiene un problema en las en las células de la piel yo me estoy riendo y ese pobre persona discapacitada ahí hundía va va a pillar una hipotermia pero bueno dice todo comenzó hace veintiocho años cuando la mujer fingió una lesión ocular que le privó de la visión por completo ya lo fingió de golpe e México como lo haría como forzando dónde en qué partes del mundo hay eclipses mirar ahí a cada perro buscar picando a Mourinho imagináis

Voz 1623 04:40 ah

Voz 3 04:40 acapara dijo cabrón

Voz 0470 04:44 y luego dice según aseguró la mujer haciéndome pasar por ciega evitado muchos compromisos sociales efectivamente lo que se conoce en sociología como hacer un Rajoy que no hace continuamente que el presidente aquí Carles Puigdemont eh viene hablarle de una movida de queme habla en quién que voces oigo voy a andar Monster no me ponga nervioso y luego dice lo familiares amigos llevaban años sospechando algo dicen ojo eh estos Un familiar siempre iba muy bien maquillada cómo sorprendida e claro no iba a para el yo yo pensaríamos que idea como se les entregó a Barral acabe sin embargo Rodez llevaba smoking AIS degradados joe como puede ser incide y muchas veces no parecía haber la mirando de reojo a la televisión es como joder en la tía podía con todo veintiocho años aguantando menos con La ruleta de la fortuna con eso no podía ella también sentando hoy de rejilla como de incómodo

Voz 3 05:44 al bote bote

Voz 0470 05:46 el vetara fortuna joder y te pica mucho y además Jorge Fernández muy atractivo en su incluso para una persona ciega no lo puede evitar lo nota osea Jorge Fernández su fuera dan osea pasan la pantalla anacronismo tema increíble así que joder me gustaría que hoy fue seis eh en como el público en la rueda de la fortuna ahora que lo he dicho esa es la actitud que queremos siempre en la vida moderna a ser posible sin la discapacidad intelectual así que muchas gracias por venir está en la vida moderna grande achica alegó que llevará más grande

Voz 4 06:19 la vida moderna es guardar las cenizas de la abuela

Voz 0470 06:21 en el Shaker de las proteínas vamos a hacer la vamos de Review del partido de el Defensor también hicimos a los zorro por si perdíamos es aquí no sabemos si perdimos a lo anunciamos no no lo cuenta todo

Voz 5 06:31 sí hay que decir que tú que tuvo doble formato el el encuentro por un lado hubo partido digamos normal tres para tres sí y luego unos contra unos es muy amigo

Voz 0470 06:45 como free style uno contra uno de no barrio exacta a los Harlem aunque el orden fue al revés si queréis lo vemos si primeros uno contra uno

Voz 1 06:53 esa es la hostia que se llevó por su parte que mi hijo todavía dijo estaba para tener el partido todavía me lo recuerda que él sirvió mucho con eso pero no Chacón

Voz 0470 07:03 bueno pues me dice porque vino usted porque vino un señor mayor hacer una entrada a canasta y casi lo mata sin ninguna Gianni de porque no iban ya a tirar

Voz 1 07:10 claro no pueda desequilibrar le ya que cayera mal

Voz 0470 07:13 todo bien empezamos por los duelos

Voz 1 07:15 no no no sé cuál es el primero que tenemos quizá

Voz 0470 07:18 era una al primero que en dos canastas sí

Voz 2 07:20 a Pablo vale estaban a Shipman contrastó que que contra Kovacs ya que fuerte empecé lleva llegan hasta marzo son individual FC fortísimo

Voz 6 07:29 pues mira no hay evidentemente

Voz 2 07:32 de Fito y estaba muy muy el tope estaba muy a tope este señor no no no daba margen para la comedia yo ya temía que iba a morir los allí ya yo ya aquí temía el ictus bueno ya ya estaba ya todo el rato hacerla jugada del tractor

Voz 1623 07:46 yo es que estos después del partido bueno ahí entonces ya ya veré yo creo que cuando ya me te la canasta definitiva

Voz 2 07:54 el te hace buena canasta suya sabe jugar gracias Pablo

Voz 1 07:59 este fue el primero de los duelos individuales luego vino el duelo Ignatius si contra perdón el título espera espera porque quiero vamos a ver qué leí siga canasta a un medalla de plata olímpica sí señor Juanpe lo vamos a poner a los avales por qué no han dejado la sorpresa Pablo por Colo Colo y lo vamos comentaba

Voz 0470 08:19 el pico esto

Voz 2 08:22 nadie es es fue el envío y pide el partido totalmente con diferencia la primera la primera fue del millar de mera suya marcando luego tú defiendes defiende que totalmente en contra de las normas de defensa gallego menos Zelaya tira a Iturriaga al suelo antes a la atención de lo que se trata centralita

Voz 6 08:48 la verdadera voz

Voz 1623 08:51 así gana el médico vuelva a hacer la viva huelgas en las mismas compramos ancho que España tenga confiamos plenamente en él después de haberle metió una canasta de Uranga yo me asomé al abismo

Voz 2 09:02 te jugando de media distancia esquimal todos claro es que no lo había visto ahí Iturriaga de fumar no

Voz 1623 09:08 de varias ocasiones de ganar horrenda pero como lo desaprovechó

Voz 0470 09:11 y luego ya tableta lo Ricky Touré tirando tablero

Voz 1 09:17 qué hace bueno íbamos a ver el último duelo que fue el que me pudo la presión el que enfrentó a los dos los perdimos perdimos perdió Nacho perdí yo pero David se enfrentó a Daimiel y pasó esto

Voz 2 09:28 mira mirada Juan muy muy bueno sí halló ese hay falla eh yo con camiseta de Mc Grady hombre porque eres tan bueno ahí bueno este duelo hubo la verdad es que tensiones porque los dos tenemos ansia sí sí además edad

Voz 1 09:42 que dirimía Elvira

Voz 2 09:44 a ver si un reverso con un Face Shot

Voz 0470 09:47 eh alejándose cuidado eh yo me la juego ahí

Voz 2 09:49 ver si todo el mito muy dentro uno uno aquí hay mucha tensión porque no jugamos el combinado ya habíamos jugado el partido tenía ganar los tres casi la decisiva había ahí un poco tarde decisiva no lo sé si la decisiva la doble finta eh uf

Voz 1 10:11 ahora falta con lo cual esto tocaron los uno contra uno es jugaron después del partido y ellos tenían que ganar los tres contra uno para empatar diga eso porque vamos a ver ya así que pasó durante el partido las peores porque creo que no hay adelante

Voz 2 10:28 no

Voz 6 10:28 ahí ya sólo ve a los tres jugando

Voz 2 10:32 cuando bueno no hay que decir que tengamos jugadas ensayadas y joder que algunas salieron incluso salió estoy bailando tiros como lucha debajo del tablero mucho

Voz 6 10:44 bueno pero por qué dirán mucho claro

Voz 2 10:48 la bici pagándolo bueno yo me Filipe bastante el hijo de Mikel Iturriaga que vino de Juan Miguel que vino a darme descansos como te animas a ti misma

Voz 6 10:59 Miguel estuvo muy bien eh

Voz 2 11:01 el último hueco rebote que como aprovecha para tomar aire buena canasta estéreo

Voz 1 11:14 a Broncano

Voz 2 11:17 buen tiro ya eh porque te pasas todo el partido en el estudio pero porque me empujó limite ahí cinta de Cobas vaya aquí

Voz 1623 11:31 vi hizo una falta antideportiva pero como quitaban los que defendía pues no pintamos nada

Voz 7 11:40 el jurado dio porque llegamos al momento está la clave eh aquí vamos llegamos empatados el que metió ganaba el que metió Torreal estábamos diez diez íbamos a once eso es ahí haríamos nosotros tenían para jugadas ensayadas a las intentamos dar partidos no salió

Voz 0470 11:57 una de ellas era la cuatro que es la que lleva el balón y ellos hacían doscientas ganaste salió ya ven sorpresa

Voz 1 12:04 yo jamás será el Rand pero a mitad de camino vi que no podían físico cambia la salir a la IV Castilla

Voz 7 12:13 a otras siguen que que es que la que sí que es necesario y además hay que decir que hasta este momento el partido ya digo ya el final yo había jugado un rato a viejo a cinco minuto Alice absolutamente desfondado

Voz 0470 12:23 podía haber en la mejora jugadas que Tunis sales

Voz 7 12:26 en alerta ante eso le le pedí mi mi puesto al hijo de Juanma a Mikel que lo hizo bastante bien también te de un poco refresco en otro momento que estábamos y si Agadir Simon sí pero yo no había hecho

Voz 1623 12:37 nada nada menos que estar con tu hijo ir estar ponernos de la Conca de energía que te quedaba aguardando para tu último te vamos a ver

Voz 0470 12:47 bueno es que teníamos una jugada que era la tres la traición lo hicimos para Lot para lo momentos de tensión que que yo entro a canasta tu halo zorro te vas atrás yo te la echaba tú con tu tirito de militancia de rico vamos a verlo

Voz 2 12:58 a última jugada con él

Voz 0470 13:01 cada hombre mira yo pensando que va a perder la III el balón balón la indico de A tres tú metes un bloqueo te queda

Voz 2 13:11 buenas reverso velador usted que aunque no puedo

Voz 1623 13:36 me emociono

Voz 0470 13:38 toda a Juanma

Voz 2 13:39 venga a ver esa medalla que yo

Voz 7 13:42 sí Reis revancha no y todo era Enel no es un Snowden ahora se puede ser más zorro en bloque de verdad ahí es sensacional

Voz 1623 13:50 patronal todo el partido todos te la Webber si miramos ya no hay público nosotros lo tres viendo nuestros

Voz 7 14:00 hay que decir que está esta derrota les escoció muchísimo porque la semana antes habían juega contra un equipo formado por Manuel Burque Arturo Valls Raúl Cimas para calentar para preparar también perdía la vida moderna

Voz 0470 14:13 ver una partida del cien que yo por tuits lo Messi el Annapurna el Everest la ponen ante lo sabía ya o te lo sabía porque lo he dicho yo ahora

Voz 1 14:22 sabía hay una marca de ropa deportiva no la Annapurna no me suena Chenoa yo creo que es poner unos cuadernos Pardo

Voz 0470 14:40 hay un par de ochomiles que no son difíciles obispos no vamos pero de hecho deberé no muy difícil osea que decir técnicamente bueno bueno Take no el deber San flipa mucho porque ahora ya no

Voz 1 14:50 una atracción turística claro a la gente sin años

Voz 0470 14:52 difícil porque hace ocho mil y pico metros y ahí ya tu cuerpo está muriendo todo el rato

Voz 1 14:56 sí

Voz 0470 14:56 eso es la hostia mío más a partir en una de las cosas que antes no son saber que a partir de siete mil y pico metros aunque descansen no descansas no hay forma preso cuando al quién se queda allí quince Se que amoníaco porque tú te voy a dormir un rato Illano y por la mañana dices estoy peor ya que el sueño no te repara no no no no porque eso sí que no está jodido vivo pero os dura difícil pero por ejemplo el Everest hay uno el Cho Oyu que dicen que no es aparte de la altura tal que no es súper complicado o sea que si tenéis alguna intención de un ochomil pues no la yo recomiendo el Cho Oyu vale vale vale pues si algún día

Voz 1 15:30 no

Voz 0470 15:31 yo qué sé si no que el telesilla de pompas hubiera llevará el fácil el chollo auténticamente no muy difícil

Voz 1 15:38 puta te lo aquí usted es muy bueno oye Liberes pero para compensar vestido así

Voz 0470 15:46 camiseta de rejilla es un ocho mil fácil

Voz 1 15:48 pero llevo mi camiseta Iraqiya o mejor un resfriado entonces es que te salías a deberes en el Ampurdán el agua en la Aconcagua el papel de los de Suiza los druidas el Montblanc nombrarán el Bárcenas consolidar el Montblanc los Apeninos Los Alpes bienvenido sea geografía primero los Andes Suiza quién es el famoso hay muchos años

Voz 0470 16:23 esta que sería el Roger Federer

Voz 1 16:25 de de los montes máter Hong

Voz 0470 16:28 perfil máter joven máter máter Hong si no me lo sabía muy bien joder será gusto verlo como un como una pirámides Munitis las subidas es casi Casino David porque sí o casi yo casi también lo suyo

Voz 1 16:44 este

Voz 0470 16:45 la final no vamos a ver llega un momento que estás casi arriba si casi casi hay una cosa más bonito que está que está ahí en un cortado se torció un poco la mañana en tiempo de tiempo eh hubo un par de compañeros míos que dijeron nosotros subimos nosotros de disfrutar ah sí sí sí yo una vez recogía hábleme que de ahí como mí me quedé como un PRT ahí en el refugio iba pero me quedé a poco poco estaba hasta cuatro mil cuatrocientos ir a buscarlo algo no ya una vez que te separase el grupo ya cada uno allá cada uno cada perro que es el que se dice mucho en montaña y si es una de ellos que no pasa nada pues espero que no veamos ahora ya o así un placer conocerle ellos a nuestro por otro ya está bien ya y aquí estoy necesitas gracias a eso

Voz 1 17:35 cuál es el objeto más raro que te has encontrado a esa altura entonces no me entrevistaba se al Diallo de Patricia por David Broncano montañero que cuando la pregunta el objeto más raro

Voz 0470 17:49 me encontraba sí que Camus que alguien se dejó allí

Voz 1 17:51 en la ilusión

Voz 1623 17:54 la vida

Voz 0470 17:56 bueno bueno es que me he encontrado no como objeto pero alguna me he encontrado este verano me encontré un Big Foot un señor que estaba Malle

Voz 1 18:07 hostias haya Estafeta bueno si lo mira viene un objeto de la prácticamente un objeto sí claro y luego pues no sé cosas cuando estaba ahí ese teen del mismo señor

Voz 1623 18:20 no vale no bueno una vez

Voz 0470 18:22 encontré esto Morita una vez me encontré en Suiza también en un sitio que está pasando muy mal por dentro tormenta yo pensaba que que a él también que volcaba allí me encontré un una piedra una piedra con la forma de España hostia os lo juro y fue una señal no hizo una señal por una vez me sentía español

Voz 1623 18:41 osea ante la cómo afecta la falta de ancho claro es cómo es Pedro Rivera me ha mandado tengo que vivir

Voz 0470 18:53 estaríamos a cuatro mil cuatrocientos las y entonces estamos jodidos os lo juro una una piedra un troche en cancha tenía la fórmula pensar así en Portugal menos mal claro y entonces a lo mejor que me emocioné joder por Félix UCO y de la Merkabas ardió esta Marta Sánchez Iglesias y con la energía de la de España llega Zarrías mira tú mira tú para que luego digan de España en el Monterroso es lo que tienen con tal objeto bonitos una piedra con la forma de España Romay lo llevas Vox

Voz 1623 19:27 lo que está a la altura pariente una nube miembro de

Voz 0470 19:29 box estar ahí que parece un anuncio de Bosch un chaval un chaval fuera de España que apunta a morir que ve España en a me cago en la puta que podían hacer así el anuncio electoral la montaña España España joder lanzándole esa piedra Pablo Iglesias

Voz 1 19:50 bueno pues eh

Voz 0470 19:52 las de montaña crees ya una chapa al final porque me pregunta hay cosas que tiembla la vida moderna es tirar la corona de flores hacia atrás en un entierro para ver quién es el próximo Finca La diez y salir a la calle con la gente exacto

Voz 1 20:05 es muy bonito que que que en un momento dado dijo venga

Voz 1623 20:12 lo que aunque iba contra natura

Voz 1 20:24 pero no lo dije muy graves

Voz 0470 20:30 es que yo estoy siempre alerta e en el lobo de Wall Street entra esa frase to siendo el último que te escucho decir a Rita

Voz 6 20:36 no

Voz 1 20:45 por eso es mi madre que apuros

Voz 2 20:49 la vida moderna conserve ganó pero meterte medio pollo

Voz 1 21:06 pero no todo es comedia

Voz 8 21:11 Josefa hacen pieles Men Afiuni en Santiago está mamá no eres hay que pierda yo gasta

Voz 9 21:21 tenemos una gran tenemos una última cosa puesto una he puesto un tema bonito así era obeso escuchado puede estar muy muy bueno

Voz 2 21:29 sí es como joder es como

Voz 0470 21:32 tristes como sombrío en realidad es como si un tema muy Millenium sombrío porque tenemos una noticia hemos llamado esto la media porque nos hemos despertado esta mañana con la siguiente noticia que no nos duele España aportó la Bertín

Voz 2 21:45 los bordo y Arévalo

Voz 0470 21:48 peleados por la foto de la paella con el Rey Juan que resulta de que decir es decir tiros y parece que Arévalo puso una foto hace unos meses con Bertín el Rey menos que le hizo una paella a Rey emérito señor mayor ahí con su hija la Infanta Elena Khalid a ETA y la subió a Twitter ahí sin nada quedo aquí con el Rey y la Infanta no piso se enfada

Voz 7 22:15 un gesto inocente pienso pero Arévalo estuvo el otro día

Voz 1 22:18 ya en Sálvame no así algún programa de esos sí contó que efectivamente Bertín ya

Voz 7 22:25 no le habla o le responde con monosílabos o manda semáforo pollas Tafalla entonces tenemos a Don Juan Carlos Rey emérito al otro lado teléfono

Voz 6 22:39 para qué

Voz 0470 22:41 aquí el noticia dice ambos han compartido medio siglo como colegas de escenarios y proyectos empresariales pero una supuesta indiscreción de Arévalo habría Abbado con todos no estamos tristes muy es muy triste queremos llevar a cabo la mediación para ello desde la sobriedad la educación y la media ha sido tenemos al otro lado el teléfono un aplauso a Paco Arévalo Paco cometas muy bien estupendamente oye tú eres amigo del programa ha salido mil veces aquí en serio tiene un cariño enorme la gente cada vez que hoy otro nombre Corea pero ojo el estamos has dejado molinos cortamos triste porque aquí somos somos grandes seguidores de vuestra trayectoria profesional y amistosa y queremos saber que podemos el el el el fin de si podemos hacer algo o en qué punto está al Gobierno a puede mediar clara una manera

Voz 10 23:34 bueno las mediaciones siempre son buenas

Voz 0470 23:36 por eso para todo tipo de cosas claro

Voz 11 23:40 así que yo

Voz 1390 23:41 B pedís cien y que tengo que mediar sobre

Voz 11 23:44 eh

Voz 2 23:45 sobre quién no no no no no

Voz 1623 23:48 el problema no entiendo nada

Voz 0470 23:55 aquí hay gente que te llamamos para mediar con Puigdemont

Voz 1 23:58 exacto es el que tiene que mediar digo que habría alguien que habría que buscar algún ejemplo que mediara entre Bertín

Voz 1623 24:08 bueno no yo

Voz 10 24:11 el mejor el foco enfadados pero o sea la da demasiada importancia osea no es que nos hayamos tirado los trastos a la cabeza Nos hallamos insultado ni nada simplemente hay una especie de parón estoy en están Bike para poder hacerlo nuevo no tiene muchísimo trabajo no es una persona además que tenga por costumbre llamar mucho ya llama digamos poco y entonces pues hombre

Voz 0470 24:39 vertiente manifestó su disconformidad cuando te pusiste el tuit de del Río siguiendo tú lo intuyes se mostró disconforme

Voz 1623 24:46 mira de qué modo me quemó que el icono no nos vamos a ver

Voz 0470 24:59 están hace tú ya hay entendiste que no la había hecho gracia no

Voz 1390 25:02 ya ya me me di cuenta de que no le ha gustado

Voz 0470 25:07 cualquier

Voz 1390 25:07 modo sí que te puedo decir que yo lo hizo de una manera hombre Carmen inconsciente total e con con con orgullo porque cuando tú haces Un arroz finales tan bueno

Voz 1623 25:18 eh Janko porque Garrosa el Rey al lado de la yo creo que sí

Voz 1390 25:24 cualquiera le hubiese encantado joven yo yo estaba pues super feliz a toro pasado nunca mejor dicho pues nosotros somos muy aficionados

Voz 0470 25:33 si te digo para mí fue uno no

Voz 1390 25:36 yo no conocía los todo el tal pero estar haciéndole un arroz una paella yo sí pues para mí era algo con muy dando lugar a celebrar caro nada sabes que el Rey emérito hacen contra ciudades sólo rector antes con los camareros con los dueños del estarán de es una persona muy asequible estaría bueno extraordinariamente campechana

Voz 0470 25:54 claro diez si tú tú en esa en esa misma en esa misma línea a Paco que gente conocemos sabemos que tu noble de corazón

Voz 1 26:04 tras sería muy gracioso Paco que ahora confesara

Voz 7 26:06 la paella fue encargada en un bar

Voz 1623 26:10 tú dijiste que lo hecho

Voz 1 26:12 ella veinte años

Voz 1390 26:13 yo iba dentro de los o Quito que éramos ahí la expectación era tan grande que se puede asegurar que las gamas me Pelé con ella sopapo por la por la paella mirando a ver si veía

Voz 1 26:27 dándoles con el tema era la infanta Elena

Voz 6 26:36 creo

Voz 1623 26:37 pero lo más simpático que

Voz 1390 26:39 yo sí faltan en una señora con un sentido del humor estupendo además queda saltar Bonilla es verdad

Voz 0470 26:45 Paco pero ahora ya la cosa desde entonces requiere es lo que quieres que te tosa porque nosotros yo creo que aquí no son claro tú cuando a Bertín mucho más que nosotros pero aquí en la SER tendrán su número igual le podemos llamar de una centralita que no lo acogerá número oculto y decirle algo tú prefieres que la cosa siga su curso

Voz 1390 27:02 yo creo que yo prefiero que las cosas sigan su curso porque cuando sucede algo así te llaman los medios situaban los periodistas pinte van haciéndolo cada vez más grande ya y al final se magnifica todo yo creo que no pasa nada y me da mucha rabia pues no tener más diálogos convertir más a menudo echo de menos en todo caso también lo están haciendo teatro porque para nosotros que nos ha ido muy bien hombre claro soy era un estímulo el al Ghraib no hay que pasarlo bien de comer

Voz 1 27:33 claro pero bueno bueno Paco sí

Voz 1623 27:36 como decía como decía el título

Voz 1390 27:39 vaya si lo

Voz 7 27:43 pero no no puede no puede acabar así lo que no te esas referencias

Voz 1390 27:49 estoy de acuerdo contigo que esto no puedo no puedo

Voz 0470 27:51 pero en cualquier caso a Paco si te pediría que si alguna vez nosotros tres nos peleamos por Valencia y coincidimos y nos peleamos por favor no sería una paella

Voz 1390 28:02 a Jorge que estoy esto ejercido de hacer una paella

Voz 1623 28:06 oye mandaba en la foto advertían oye pero pero pero es verdad que vamos a Valencia

Voz 0470 28:16 no estarás en Palencia este fin de semana Paco

Voz 1623 28:18 claro está para hacer una cómo hacer un programa de mi casa

Voz 0470 28:28 es que el domingo tenemos un problema que es que como se vendió viernes el sábado muy rápido el domingo metimos función por la mañana por la mañana y después vamos a comer con descaro tiene que ser a partir de las dos y media

Voz 1390 28:38 ya vieron que horario por la mañana quién van teatro estadio como yo

Voz 0470 28:42 pues han fuego luego esto es de miedo oye pero de pronto Alfredo aquí un plan sensacional cuidado eh pero yo creo que mejor paella Areba los sábado tienes que trabajar en el teatro sí pero vamos antes a comer claro y luego te digo eso es que el arroz exige sobrepeso no cuando sobremesa larga venga bueno vamos a hablar luego ya en privado lo vamos a hablar pero sitios invitas allí estaremos para luego lo que estaré encantado muchas gracias vale Paco pues muchas gracias vamos a estar muy al tanto de esta disputa este Biz Arévalo Overjoyed desde luego es qué cosas les arregla el otro estamos de tu lado total pactos aquí aquí tienes a tres peones a tus seres dice para lo que queda con la foto en Twitter

Voz 1623 29:23 buscaremos no sólo está

Voz 0470 29:26 para Paco Arévalo

Voz 6 29:35 que no pare