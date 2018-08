La Vida Moderna | Patata de feria veraniega vol. 28

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:13 sólo eso puede no sólo es agosto sino que además es treinta

Voz 1194 00:17 sí que ha tiene todo el día tiene un aspecto

Voz 0759 00:20 una queda

Voz 3 00:22 de mayo junio julio agosto queda día a día pero ya es

Voz 1194 00:25 como ya desveló el final ahí ya saqueada

Voz 0759 00:28 ya la piscina sigue abierta

Voz 4 00:30 nadie va ya empieza a porque la piscina sigue abierta pero nadie va

Voz 5 00:35 aquí no paga nadie ya lapas

Voz 1194 00:38 sigue abierta

Voz 5 00:41 nadie nadie va pasa como cuando todo

Voz 6 00:43 le queda nieve en mayo nadie va a nadie esa nieve ahí son nieve derritiendo sola Pepa Bueno presenta vence

Voz 1194 00:50 hay brotan qué tal vamos a ver treinta de agosto hipótesis también a lo mejor la gente va y no se baña porque hace fresco Valle vuelven a la piscina la piscina llena lo que hace frío ya esos esos usted es mucho más entonces melancolía e al final del verano hombre bueno ya lo decía

Voz 4 01:09 Totón su es un ojo de la mente

Voz 7 01:12 sí ella escribió una Greenday Wade mía o de ver bien

Voz 1194 01:19 a esa no es una muniqués

Voz 4 01:22 qué hará por redes

Voz 1194 01:25 qué pasa usted entre treinta de agosto y no hemos recibido aquí nuestra cesta de embudo dos porque está hablando si tú posiblemente estos todavía en Rusia la cena de equipo la acera equipo han revelado los cabreros pasa motín aborto por favor pero no hemos recibido la ceniza fíjate qué va a decir Koke corta al el micrófono pero vuestro cumpleaños íbamos a cenar por ahí nombre pero bueno en una cosa tiene razón en nada en una sólo hicimos una navidad no hicimos como que no este año no fue el año pasado fue el año pasado nada verdad dijimos en números pero no no se hizo no nosotros estamos ha estado aguantando esta rabia hasta final de Atenas el final veces pero el momento Manu Carreño ha hecho ha hecho cena Navidad no me aclaro tu Dani Garrido todo eso sales y cómo estás en La Ventana Francino hacía hacer de Navidad hacia todos los años me cago en la puta pues vamos a piscinas guays y al final somos los más somos lo más lo hiciera que no va nadie ya no pero hicimos una fiesta a final de temporada en julio a no esta esta en dos mil dieciocho te acuerdas la que salió allí lo que sí fue tal que no me acuerdo igual no te pilla bien claro determinar la última sesión del Circo Price enough en vez de fiestas eh eh no os acordáis que cogemos el Pachá para nosotros que Koke que Koke que con que vino de Rusia volvió solo para la piel

Voz 6 02:58 el acuerdo que vaya a tres golpes engorro saben que Río

Voz 1194 03:03 el Madrid Río para Koke vea Pablo Álex como nos han puesto nuestro si hubiera que tacaños suene lo deja les déjale mi deje ya que les piden ellos no no es verdad que presente las croquetas a presentarlos nosotros vamos a comer ya esto esto puesto pago por la pena esto minuto pues siempre quería decir darle Koke que empezamos dale tú y la casualidad jugó el que prestigioso es que empieza ya no la vida moderna es tirar la corona de flores hacia atrás en un entierro para ver quién es el próximo diez de febrero vena

Voz 8 03:43 pues esto es un tema que no eh

Voz 1194 03:46 Kay Kay gordo se convierte en la en la primera arzobispo femenina de la comunidad anglicana en la diócesis de Perth

Voz 8 03:57 Australia haga occidental a la verdad es que hay una mujer más arzobispal

Voz 1194 04:04 porque arzobispo bueno claro es que ellos dicen fin Bale Bishop claro no sé si decirte la palabra arzobispo porque como en España no no hay ese concepto claro empate que no pero porque si Avispa claro si si hubiese

Voz 0759 04:15 al final como concejala que la han aceptado por el uso claro

Voz 1194 04:18 vaya pues aquí es que parece ser de que la comunidad anglicana permite arzobispos por qué te hace gracia porque esto no puede ser David yo no te imagínate entrando en la sala de guionistas de la resistencia

Voz 9 04:39 el las ya no cuela aquí aquí aquí la porra aquí venga lo previsto equivalen

Voz 1194 04:48 Boko otras Álvaro Dani tardarse pero se puede alzar asaltado un paso ha pasado de feligreses arzobispo mes Volcker no mira impasible la la la la eso siempre no te puede saltar pasos Boletus de monaguillo de ello pero de monaguillo a Cardenal hombre te voy a todos los católicos son candidatos a ser Papa en teoría lo ganando el cardenal no o o o enólogo hay una selección pero

Voz 1704 05:17 quería igual ahí los meses de claro sí el sí

Voz 1194 05:21 ahora qué les voy a tope con la fe estás cardenal claro es igual el Vaticano ante un ruido como la masía claro a vosotros porque la cantera eh pero creo que no sería mala idea iguales era una vía de escape saque no sean personas a que no sean niños es verdad de carne y hueso sino creados en granjas eh el calor por ingeniería genética sí igual ya no es delito salvo el sexto no infanticidio que te refieres pues eso los escándalos

Voz 9 05:59 de pederastia va sería la manera de atajar podían tener su rancho con niños dicho creados creados a partir

Voz 6 06:13 a ir de ingeniería pero mucho

Voz 1194 06:16 los o KO por robots sabes que él nació del Román de puta madre yo me fui un robot pero claro eso no contraviene las leyes de la robótica que hablamos joya sumamos ya son roba Isaac Asimov no dijo nada pero en principio lo puede intentar eh yo he visto a gente de encontrar una rumba la cosa pero el debate moral de vale no es un ser digamos nacido biológicamente pero como Dolly no sé si lo fabricamos a partir de del Código un debate ético este si lo si lo fabricamos a partir del ADN de de de alguien biológico sí y te lo puedes tomar para es una personal normal no tuya para que ellos puedan pienso falta sí entiendo tu todo esto es bueno es una aberración pero por eso es bonito a lo que te refieres se qué locura según la doctrina católica no pueden tener pareja porque el camino de Dios pero podríamos crear seres para que ellos puedan seguir recto por el camino de Jesús va para que pagar pero tendrían que ser seres sin sin sin sentimientos exactamente ser famoso que sea muy fieles a la a la humano no

Voz 0759 07:37 pero que yo no tengan sensación de estar pecando

Voz 1194 07:40 ni el cura tensa donde está pecando Huélamo tiene el poder ya hinchable no valdría porno claro eso de que dice es un robo un robot con apariencia de niño

Voz 9 07:54 bueno eso ya pero eso ya sólo para los grandes cargos para la cúpula

Voz 6 08:04 le reunidos ayer un concilio aparezca un robo chiquillos Wiki We con la capilla asiste y no pasaría nada porque es un robot

Voz 1194 08:22 sabes que estaba diciendo que hay una serie sobre eso y luego los robots se revelan pues bueno entonces es que les alentamos muy realista para que vayan de llama la la robots momento que como son también ellos dicen me cago en la puta dice el robot dice lo dice Tate Cuqui que no se tan matando atiende lo hice bien arriba eh porque podría pasar lo mismo por que es el salto cuando ya los robots empiecen a hablar de una manera no robótica claro todo que uno diga Oddo en Dios

Voz 1704 08:58 ya estamos a la par ahí estamos codo con codo

Voz 1194 09:00 joder es un suena una propuesta eh eh sí pero pero ya en cuanto al otro vosotros que estáis bautizado así que me lo otro lo otro quiero sí es en serio que se puede ascender en la en el Clero en la Curia pues puede saltar cosas en otro gatos vemos que somos por eso Google ascender en el clero ascender en el al censo fue al ascenso fulgurante ascenso clerical fulgurante muy grandes baches en que era mujer

Voz 9 09:30 la la la subí igual la tía

Voz 1194 09:36 si para el empleo de mercancías fue muy astuta si como una sorna ya esto esto porque alguien que se incluye el programa ya elegimos un día que usamos el término zorro de forro de de Lien las trazas de de forro vaya porro que mejor que a lo tonto se ha hecho no se que aquí igual la tienen poco a lo zorro pero digamos que prosperó clero llegó a ser obispo y entonces Pontiac ir en el último segundo con una película no yo ahora tomar Esquire tengo tetas es verdad ha señalado igualito Un Chiquetete eso está que no soy arzobispo que es hoy arzobispal ha sido increíble es hoy un ocho parece que no se puede ascender fulminantemente en el mundo americano paso a paso a ver voy vea mira del libro que la Iglesia también lo vas ascendiendo y al final

Voz 9 10:32 el ascenso final que es el más deseado

Voz 1194 10:35 cuando te llega ya te pilla si llegaba antes os digo cómo es el cómo va la como es el rango sí

Voz 8 10:45 vamos a ver primero un palomas

Voz 1194 10:49 que hay muchísimos eh hay muchísimos primero bueno primero pone Laicos que es lo que no son de la Iglesia luego pone diáconos

Voz 0759 10:58 Viacom diácono que es un civil no creían

Voz 1194 11:00 no es auxiliar de un presbítero

Voz 0759 11:03 ya como uno que no está ordenado porque puede dar misa

Voz 1194 11:05 eh curas a la mano y si no pues vale vale es un auxiliar vale Auxiliar del cura Val y luego están los el presbítero a y ahí están los Arkin banderitas

Voz 4 11:17 aquí mantiene pero hombre mola

Voz 1194 11:18 luego están los canónigos monseñor es muy ricos y luego el vicario el vicario general que es recreo son curas seis y lo que es cargo a nivel raso seis curas luego diácono del quiero están dentro del grupo de los obispos a subimos de sí pero es que hay muchos está administrador diocesano ya prelado prelado jo qué bonito prelado

Voz 8 11:45 si hubiera prelado ordinario militar

Voz 1194 11:49 perdón pero todavía me estoy mandando Alex un tuit para que ahora lo ponga por la tele

Voz 9 11:57 pero el escenario B

Voz 1194 12:02 la vida moderna es apuntar sacras Feed para ser costalero en Semana Santa

Voz 9 12:06 crece copas no fuera tan buena racha como diría Ortega Cano

Voz 6 12:13 yo creo que es lo normal

Voz 1194 12:16 ha habido división de opiniones la verdad ha dicho gente va de Madrid Iker las aplaudiendo anhelos fondos madridista y luego había gente que que nada mostrar un respeto al título cambio una corte ya que la Educa vamos a ver la educación en lo que debería imperar enhorabuena ganador aquí con a Podemos hasta podemos Puntí con corazoncito visitando que eso me parece peor que lo del chalé

Voz 6 12:39 el domingo el invitando al Madrid sí sí

Voz 1194 12:41 si nos queremos poner al lado de los poderosos pues mira quitemos no ya las creo que es muy de Madrid si es verdad fíjate phishing vale pues para hacerse presentado antes de seguir bueno claro o queréis hacer Chris alargar los madrileños eh queréis hacer una apología de Loris que ahora es el momento no es el momento daría mascota el programa eh aquí además de por porque es lo que ha dicho muchas veces si no lo sino va a ser tu mejor partido que sean peor es verdad entonces el luego ganar la Champions claro en la mierda casos entrará en la historia el caso entrarle estos cambios ha entrado la historia también ha sido un pez un portero mediocre para nada que se recordará Bale Bale a marca un gol de chilena porque en la final de Champions nadie es increíble

Voz 6 13:28 sí

Voz 1194 13:29 os el el punto cariñosa hundió Abel más que estuvo en cualquier otro partido de chilenos te meten un gol para espalda en la final ver si el cabrón de Canio ha dicho por mis cajones que no se va a acordar nada

Voz 10 13:44 mira tira a las manitas

Voz 9 13:47 porque le tiró el balón llegaba que tuvo tiempo de pensar

Voz 1194 13:52 a ver el diría pero voy a joder

Voz 9 13:55 por el gol que te ante quién va a ser portada

Voz 1194 14:01 vaya vemos fichará Caribe Loris Capirossi símbolo del programa ya en el otro día por por por lusa en tu cuerpo héroe ya lo es pero todavía porque sino va a ser tu mejor partido te sale tan claro que sea el peor

Voz 11 14:15 luego luego le dedique unos no

Voz 1194 14:18 hoy aunque luego puso un par de tuits adquirió tuits que dijo que dicho cuatro vagina estuviera falta gracia ya sí que no cada cosa que intenta ser no nada le sale bien no o que o María que se quitarse la careta de dijese cabrones y una foto con Florentino abrazar siempre sueña como lo que están circulando estos días Zidane le dijo a Florentino que comprará para final Aquarius con chiste quería tener Aquarius Monchi para para el Vestuario me gusta ver me gusta cuando cuando Ignatius club de la comedia estés para el club de la comedia Juan Ignacio Farràs Michel ya de la comedia y ante te suben siete juego de palabras mm me claro te digo mezcla las cosas me actitud con este tipo de chistes claro cree una especie de engendro diabólico pero pero es muy bonito porque le hace más ilusión que cuando cuenta su móvil anormales verdad cuando cuantas tu tu movida de Ignatius estás serio pero cuando cuando estas cosas se te iluminan lo hicieron lo lo hago con estilo con ilusión dice la vida moderna es dar la nacionalidad de un país a los inmigrantes más virales

Voz 0759 15:25 pero el Can Canet acepta todas las modas las modalidades posibles por ejemplo la de hacerlo tú solo en tu casa

Voz 1194 15:30 ah sí está sorprendida que eso es verdad que opte yo ayer sólo ghanesa yo solo en mi casa a lo Philip Seymour Hoffman exactamente exactamente pero evitando el final

Voz 0759 15:45 es decir a decir

Voz 1194 15:46 mira todo el emporio que construir vamos a disfrutar un sofá de siete mil parroquias que en fin que el sofá todo bien ahora a qué paso pero eh bueno porque claro pero con la bandera de España y con la señera

Voz 0759 16:12 es la mitad la mitad en como dices ya pasota

Voz 4 16:15 todo esto nos vamos a relajarnos lo el programa

Voz 12 16:18 me puse en el que tengo el cuatro el que es como un kimono el satinado sí que es de es de es que un kimono sí sí sí que es el pijama

Voz 9 16:33 la bolsita de té se te ve la bolsita de bueno

Voz 1194 16:41 el caso es que el lunes sofás porque el plan era no que que yo no puedo pensar en nada

Voz 6 16:53 decimos porque no quería decir que no

Voz 1194 16:57 esto va para va para la sección es que me gusta regalar esa imagen cuando me agacho la gloria

Voz 4 17:03 sí a a darle agua al

Voz 1194 17:07 así María qué pena no verme tras aparecerán pone bueno es igual el caso es que el plan prometía porque me

Voz 12 17:19 eso facilitó con mi banderitas y muy whisky de ciento veinte pavos con otros factores de la vida moderna es medir la energía en julio

Voz 0759 17:27 hay gente que está flipando mucho pero hay gente que necesita un abrazo también con esto de las banderas porque esto notoria en casa de una amiga a merendar a merendar sólo Meléndez a me gusta mucho que la gente te invita a merendar lo desde se ha perdido un poco una costumbre esa perdido me echan

Voz 1194 17:44 vale lo hacíamos eso es recibirá en casa sí

Voz 0759 17:47 no a un campo de hago un café con leche de amigas en fin de unas palomitas dulces de Mi casa en la Casa de la amiga donde fui digamos que sus dos ventanas dan a un patio interior pues sabía Un vecino que había colgado unas Paco

Voz 9 18:05 era muy minoritarios no quiero dejar claro que soy facha que no es populista que por favor Casa da a un patio interior ibais gente que cuelga la bandera por favor es una obra que lo están pide la

Voz 1194 18:31 la moderna es montar una tienda de Popper artesanal

Voz 0759 18:34 bueno vamos a hablar de Pontón y que fue un futbolista de los cuarenta argentino donde no no es os suena conocimientos Pontón y llegó a competir un poco en en fama claro no no trascendió tanto porque su internacional fue nula pero de una Munich

Voz 1194 18:48 sí

Voz 0759 18:49 con Di Stefano Di Stéfano compara fue un futbolista buenísimo que se ciñó marginada Argentina no salía de ayer todos no tuvo tanta pero con su selección ponía suele ir Pontones si al el gran secreto de Pontones claro es cómo aguantó tanto Pontón y que esa jugadas maravillosas pueblo tenemos gran secreto de de Pontones es Pontón y juega con más ganas porque fuma caravanas

Voz 1194 19:14 en un retrato de Pontón y un paquete de tabaco

Voz 0759 19:17 para caravanas cuando cuando iban con la churras fuera

Voz 1194 19:20 Justo cuando no se escondía porque esa

Voz 0759 19:22 la encuentra fumando ahí medio escondido la puerta antes de que esta gente acaba el partido de hecho bueno esta gente y los ciclistas también fumaba mucho en el descanso del partido fumaba mucho hay imágenes también de ciclistas el Tour de Francia año treinta cuarenta que les sacaban tanta ventaja al pelotón gobernaban ellos

Voz 1194 19:42 se paraban los que daba media hora Pakea

Voz 0759 19:45 es un cigarro se veían unas cervecitas

Voz 6 19:48 el deporte en el que todo habría sido un atleta Cabré

Voz 0759 19:56 tanta el caso hemos cambiado mucho en todo esto ibamos a ver que esta semana mover redes Informe Semanal la gente Informe Semanal tú fíjate ahí sigue Informe Semanal archivo que debe tener esa peña que yo creo pasa banal cuántos años llevan a imponer el programa con el telediario más longevo seguramente habría ganado llevará cuarenta años Informe Semanal llevará todo desde que existe no que empezaba

Voz 1194 20:21 sí esa de los documentos documento estudió documentos la música de París Texas

Voz 0759 20:29 exacto allá bajones domingo por la tarde ocho a la tarde que estás en casa ya que tomen nota ya mal recuerdo de la infancia del del peor

Voz 1194 20:36 claro sale allí Pedro Erquicia el sida

Voz 6 20:43 yo lo recuerdo todo en este plan si suelta

Voz 1194 20:46 pero en Documentos TV violación

Voz 0759 20:49 estaba Informe Semanal que es el de todos los sábados por la tarde los reportajes la música esa entente la tengo que hicieron Venga Monjas y entonces Informe Semanal con un extracto del ochenta y uno de cómo veía entonces la sociedad española el Día del Orgullo Gay esta sección se llama cómo hemos cambiado ya existía en aquella época se empezaba a celebrar días empezaba a ser verdad que concierta la viera no Bocanegra una cosa mucho terraza hubiera visibilidad exacto entonces yo no sé yo premios silbido no sé si hemos cambiado tanto o no vamos a poner algunas

Voz 13 21:23 me imagine que por casualidad os hemos tenido enterarse que puso algún familiar un hijo suyo es homosexual cualquier día su reacción hoy salida ha augurado gracias horrible pues yo creo que eso es una cosa

Voz 14 21:33 qué enfermedad porque hoy día como estamos viviendo hay mucho paro y encima hay cosa decir nadie está parado y además no tienen nada menos que a trabajo y hay mucha gente parada que no que estar sin hacer nada por la hacer cualquier cosa

Voz 9 21:52 fíjate qué bonito

Voz 15 21:55 que por qué uno el último adiós al cielo

Voz 9 22:00 en el trabajo primer día me voy aguantar al segundo día al rabona dícese voy a ser capaz de tercer día si trabajo me voy a comer un aporta razonamiento este señor es buenísimo porque es FT ante la la homosexualidad

Voz 1194 22:16 si te haces aburrimiento la desocupación que lleva como ves a tocarnos los huevos bien el filón del vecino

Voz 0759 22:27 eso es la vamos a acabar con otro testimonio del mismo reportaje que además yo creo que físicamente es un tipo que hace un razonamiento super cuñado ahora vamos a ver y que todavía a día de hoy es un razonamiento que se escucha en la calle y además físicamente subirme a mí Si este tío no debería ser el padre por lo menos de Marichalar sabes

Voz 9 22:46 estoy seguro que es palabra

Voz 16 22:48 me parece un exceso verla la jornada el orgullo gay porque me parece que no tienen porque una cosa es que al fin al cabo pues es una anormalidad una anomalía de la naturaleza que currar ya siempre te parece en cierto respeto no tengo nada sí Siroco participo desde luego acciones de padres quedando como orgullo pues me parece un poco exagerado por otra parte pues no sé porque no vamos a tener la jornada el orgullo machote centros

Voz 9 23:11 en el en el triple como ansiedad de una manera de hablar yo creo que lo mismo lo ha practicado durante tres aristócratas

Voz 1194 23:20 y luego meterse en un animal una anomalía de la naturaleza siendo más bizco

Voz 9 23:26 y también duele pues a dar lecciones desde tu atalaya no

Voz 1704 23:33 sí es verdad que Marichalar en poquito de Mother Toni a dos antiguos Johnny acero la vida moderna por primera vez Luis Piedrahita versus Lewis piedra Chita local hasta ahora tu dialéctica que hubiese venido a conocer a a piedras chiítas que salga que he admirado siempre en la sombra necesito conocerlo tocarlo y oler leerlo de estas cosas podéis au raros dos solamente yo ahora que ya ha estado este ratito Coeli menos que por supuesto el mito de Pigmalión te para ayudar que quiere saber qué dudas muy primitivo de alguna manera tuve mía hay posibilidades vale de refinamiento yo creo que tiene es el el corazoncito sabes el humor que hace falta sabes Carmen un libro iraquí alerta juro que digo qué mierda sabes que el mundo es lo más importante para un cómico es tener corazón efectivamente era un lugar repugnante horrible así lo que tenemos que hacer es aportar belleza gracias bien a través de conceptos bien acercando las alma aportar belleza Nacho a aportar belleza sabe aportar belleza históricamente una cinta que que tú te acuerdas ahora en cabría VHS de esta oferta el primer ganador del Club de la Comedia segundo aportando belleza aportando pero

Voz 1194 25:04 por qué ponen la cinta VHS que pone pone

Voz 1704 25:07 mira pues pone según el certamen de monólogos que que

Voz 9 25:09 pero no no es nada malo de que que perro Gil hubiera grabado pornografía encima que con un perro

Voz 1704 25:18 perfecto entonces el mundo es que son lugar repugnante que aportar belleza como sea por ejemplo yo te veo yo te tú has visto el espectáculo que yo ahora mismo presentó en Callao

Voz 1194 25:28 visto estás invitado a ver

Voz 17 25:30 es móvil el POTA modo

Voz 9 25:35 Jorge cuando fui a ver a Bertín

Voz 1194 25:41 eh

Voz 9 25:42 ya está ya está puesta está muy bien

Voz 1194 25:45 con mi hijo no se puede no se puede ahora tiene que es de la promoción

Voz 1704 25:48 tengo que hacer yo que da Baixa pues es todo los todos los sábados y estás invitado Ignatius en los Cines Callao de Madrid sólo quedan ocho funciones a las veintitrés cincuenta y nueve es una hora de canalla antes te puede gustar entonces

Voz 1194 26:01 hasta aquí la promoción

Voz 1704 26:04 hace por delante con mi hijo dijo mira Poulter papá

Voz 9 26:06 sí

Voz 15 26:12 obligando al cartel de

Voz 1194 26:15 bueno pues entonces lo que tienes que hacer es refinar el habla y yo creo que el tono la cadencia la gente no porque esté deberías deberías ir puedes un poco

Voz 9 26:26 no estimular en realidad soy andaluz Boston un acento gallego deberías impostado una que te veías también debo impostado acento gallego es es la clave de la Vuelta

Voz 1704 26:41 nada nada lo tiene que haga agazapada lanzada están dando no tiene lo tienes ahí lo lo que no no lo vi que luego te envidias y Javier pierde yo no no no no lo tiene lo tiene nuevo consejos la ropa

Voz 6 26:58 el el como de material del de limpiar las gafas están no está mal tan no pero este traje yo creo que me hace extraído una camisa o Ignacio se quita el traje de informarme se queda en calzoncillos mira que es engaños engancha pero que tú tienes de los huevos pero vamos a Teherán camisa a cuadros es muy posible es es es de tu talla por los tebeos sí bueno como les gusta es importante que vaya abrochar

Voz 9 27:32 no no

Voz 1704 27:33 inténtalo tú quiere ser cómico ya como media cuesta y aquí es donde vas a empezar a pagar con sudor creando la comedia no es fácil que te la puesta Malek en el botón no

Voz 6 27:46 sí sí sí

Voz 9 27:54 que abrocharse hasta arriba intento intenta copiar lo que ya nos convertirme en Boston no está mejorando a pasos agigantados

Voz 1704 28:02 hasta el último es importante

Voz 9 28:04 claro que antes estás viendo tampoco me lo tienes David pot luego

Voz 1194 28:09 también el tema esto te va a costar un poco

Voz 9 28:12 co pero lo tenemos saber dejando un momento una peluca levanta una peluca

Voz 15 28:21 qué inquietante primero lleva peluca como Luis ahí está la camisa modernizar las

Voz 1704 28:36 en las las cajas también redondita son chula tirando a Quevedo pero no te recomiendo algo más Álvaro Cunqueiro cuadra no durante algo más cuadró tan nos irá muy bien

Voz 6 28:48 a mí no me da directo al club de la comedia

Voz 18 28:51 es una mujer pasar algún truco es que va a ver tu hijo hable y dónde está Puigdemont claro apoya folla es la me enteré bueno lo tienes ya no sólo las casas P que te parió un buen texto ahora soy yo el rey de las cosas pequeñas pero esta noche me pedía una mierda

Voz 15 29:15 europea actual

Voz 17 29:16 en algunas de África por su parte el PSOE para meter dentro de mi cuerpo toda tu ingenio

Voz 9 29:24 vale

Voz 15 29:26 no

Voz 9 29:34 ahí viene