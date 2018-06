Mientras una mujer siga dudando si elegir ser madre o su profesión seguiremos en la prehistoria

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser

Voz 0789 00:40 pues a lo mejor se cruza una importante noticia como lo vez pero es que lo que equivale estará muy bien pero siempre ser más interesante

Voz 3 00:51 pero es que estamos ahí el futuro cierta hace dos semanas no pudimos entender si la dimensión de la noticia que estábamos contando la sentencia de la Gurtel pero hace dos semanas la demostración más fiables

Voz 0789 01:05 desde de que el futuro es es un sitio donde envidiable miente pero es imposible realmente conocerlo decisivamente además cada minuto es el futuro del minuto anterior de forma que es imposible por eso todo lo que se hace en torno al futuro es más o menos eh en vaticinar vislumbrar vislumbrar qué tipo de rutas Caminos van abriendo porque luego lo que pasa es que los seres humanos tomando decisiones y las decisiones de los hombres son completamente desconocidas hasta que los hombres toma las decisiones hay cosas que son imposibles de es decir es muy bonito de un libro que que que Jolie un día en el que varios este historiadores españoles tenían que imaginar tiene que colocarse en la situación de cómo veían los españoles a final de siglo XVII cómo iba a ser el dieciocho al final del día dieciocho silencioso me va ser diecinueve al final del dieciséis de cada historiador trabajaba en este sentido todos los ciudadanos al final de siglo dieciséis ya imaginaban una cosa que luego no fue así porque pasaron cosas que no habían podido incluir habían incluido las que tenían más o menos a mano pero no han podido incluir las novedades que las decisiones humanas introducen que alteran de una completamente radical el destino de las cosas digo comparado

Voz 3 02:23 hace dos semanas que fue la última vez que en ese mismo estudio Nos sentamos con Iñaki Gabilondo

Voz 0789 02:28 te gusta este futuro Vigo comparado con el que teníamos hace dos semanas sí creo que este futuro es mejor que el que teníamos hace dos semanas quiere decir creo que después de de el cambio de la moción de censura a la llegada al poder de de Pedro Sánchez yo creo que tenemos en este momento un panorama que me gusta a mí más además de decir que me está sorprendiendo para bien el tipo de equipo que estoy viendo que está montando porque había una primera percepción de que como como el presidente Sánchez en un señor levemente desconocido y un poco líquido o algo desconcertado de decía nunca hemos tenido en La Moncloa una persona menos conocida en La Moncloa vive aún desconocido que además para más inri habla inglés lo cual es más descontrol total entonces porque nunca los políticos cuando van a llegar a la Moncloa les estamos viendo en campaña electoral pues un montón de cosas sobre sus planes van siendo revelados de una forma permanente pero aquí en veinticuatro se produjo el cambio tenemos la sensación o el temor de que habiendo sido en cierto sentido sorprendido atropellado por los acontecimientos iba a encontrarse en una situación muy difícil y a lo mejor llevan a cometer el riesgo de construir un equipo un poco en fin al galope y algo pilla por los pelos pero está apareciendo gente de mucho tonelaje aquí el grupo en conjunto sale luego vino mal pero tiene un aspecto de solvencia que está sorprendiendo hasta los críticos más feroces y algún nombre más que va a andar por ahí que no creo que tarde en aparecer va a formar parte también del grupo de gente con mucha solvencia

Voz 3 04:02 esto no sé si es bonito lanzar la piedra

Voz 0789 04:09 que que algún nombre de los cargos que todavía están pendientes pues va en la misma dirección de buscar gente con con peso con valor con solera y finalmente el grupo que parecía que iba a venir para estar diez minutos y irse empieza a tener pinta de que va a estar más tiempo del que parecía sabes

Voz 3 04:27 bueno vamos a hablar hoy cuando ya no esté de Movistar cero pues si es muchos misterios hay muchos asuntos asombrosos

Voz 4 04:34 hemos hablado con uno de los dos inventores de Internet los cuenta como un acierto y cuál puede ser el futuro de Internet y algo que a mí me impresionó sobremanera yo os digo Si quién inventó el sistema más sofisticado de comunicación de la tierra vivido cuarenta años con su mujer sin que ella pudiera oírle porque eso

Voz 3 04:53 yo ya no esté está en su tercer capítulo Movistar cero al hilo de lo que hablábamos podemos algún día decidir no saben de aquí sino decidir nuestro futuro de seremos conscientes y tenemos las herramientas como para construirlo de verdad no solamente apurando las opiniones y unos y otros sino una vez los ciudadanos de este país de Europa le este vendrá tenemos la oportunidad realmente de construir de una forma decidida nuestro futuro creo que todos los seres

Voz 0789 05:18 manos van construyendo permanentemente el futuro con cada cosa que hacen lo que ocurre es que no hay una especie de diseño final que uno pueda en cierto sentido colocar porque no existe el final no puede haber diseño final porque no puede haber final los seres humanos tenemos mucha facilidad en entender que venimos de un largo viaje y sabemos distinguir muy bien el dieciséis diecisiete diecinueve y mil novecientos cuarenta de mil novecientos setenta pero creemos que hemos llegado

Voz 5 05:46 no no está tan en movimiento

Voz 0789 05:49 como la anterior

Voz 0789 05:55 porque el tema está a tope de Fago el ente no no quiero decirte que es muy difícil de de calcular un dibujo final porque no hay un final cada ser humano le hace mucha ilusión creerse que con motivo de su llegada al mundo todo esto ya está todos los viajes anteriores ya han concluido finalmente ha quedado ya aclarado esto esto es lo que hay no no esto está tan en movimiento como os lo anterior por tanto no es posible hacer un diseño final sin embargo a los humano les cuesta mucho entender que todo lo que están haciendo está participando el diseño

Voz 3 06:25 el futuro no está bien además hemos hecho el ejercicio claro tu programa plantea es la idea de mirar hacia adelante legítima útil nosotros hemos hecho algo un poco más conservador que es mira hacia atrás no pensando hace veinticinco años podíamos siquiera sospechar de lo que está ocurriendo hace veinticinco años en XXIII sonaba en la radio una película llenaba las salas de cine Una proposición indecente algo que yo supongo que hay cosas que dinero no puede comer película de Robert Redford Demi Moore y sin cobrar propuesta que moralmente suscitó polémicas no alguien que ponía un billón de euros por acostarse con la mujer de otro una noche ya está ahí desaparecía quiera

Voz 0789 07:06 gracias sobre en la radio un día planteamos este tema la gente salió un alguien te muy divertida que decía me parece bien pero yo no sé cómo voy a encontrar un millón de euros para acostarme con Robert F

Voz 3 07:20 pero eso está todavía pan Slate y en Televisión Española hablamos constantemente Televisión Española es un gran foco de de noticias tú presentadas Gente de primera donde evidentemente la victoria Felipe González a última editorial era un argumento que les eximía de esta manera

Voz 6 07:36 a esos que decían que Baltasar Garzón era un gran hombre hasta el día que dijo que estaba con nosotros

Voz 3 07:44 hemos seleccionado este este porque Baltasar Garzón acaba de salir de este estudio me encanta esa frase muy aplicable a tu programa

Voz 0789 07:52 las multas que da la vida la vida muchísimas vueltas pero mires por donde mires donde esta Babilonia Nínive no la vuelta da vida tantas vueltas que se carga civilizaciones enteras mundos idiomas que están en todo está en transformación absolutamente extraordinaria velocidad que nunca y además con todas las ventanas puertas abiertas del mundo con la globalización la circulación de corrientes es tan grande el cruce de esas corrientes suman oleajes tan difíciles de precisar que no podemos sino notar esa velocidad yo suele decir muchas veces la gente ser día de mí cuando yo siempre he sabido que la tierra es como un bólido que viaja alrededor del sol pero ahora lo noto todo muy aprisa y entonces eso hace especialmente difícil partitivo de vaticino pero cuando yo me acerco a la gente que está ahora haciendo grandes investigaciones etcétera no me acerco para que me digan como base el futuro sino para que me digan en qué direcciones tenemos que mirar para ver los seres humanos dentro de veinte o veinticinco años con qué tipo de situaciones van a tener que lidiar el viernes sale el programa qué hago yo ahora que me fui a Arabia Saudí entrevistar a un famoso oceanógrafo español que tiene ahí posiblemente el Centro Oceanográfico más importantes te ayuda a entender hasta qué punto además de mirar a las estrellas tenemos que mirar al fondo del mar porque yo a lo mejor tenemos la el supermercado del futuro la farmacia del futuro y la respuestas a las necesidades energéticas del futuro luego veremos qué hace el hombre con esas posibilidades pero nos enseña me hacia donde conviene que miremos porque va a haber muchas nubes

Voz 3 09:26 vamos a seguir hablando con Iñaki Gabilondo a ver si somos capaces también de notar esa aceleración

Voz 3 09:42 durante más de veinte años Iñaki Gabilondo Nos explicó hoy nos enseñó a pensar en el día

Voz 8 09:47 en el hoy en el Hoy por hoy dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración la investigación el aprendizaje Vero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro

Voz 3 10:02 y quizá consecuencia de eso ahora Iñaki está en el futuro cuando ya no esta cuando no estéis la tercera temporada este viernes estrena su tercer capítulo Liberes además viajas esta temporada es viajado mucho

Voz 0789 10:15 sí viejo mucho este este programa se hizo acerca de la Meca sí he estado en todo el mundo practicamente en Asia a América del Norte estado en estado arriba estado en Nueva York estaba en Alemania está en muchos sitios para hablar con gente que me diga en que anda gente que me cuente que en qué anda no es tanto para que me explique qué va a pasar sino para que médica qué tipo de circunstancias van a desafiar los seres humanos obligarles a modificar sus estructuras de tónica jurídicas y éticas de visión de la vida etcétera etcétera etcétera y ahora descubierto una cosa que es que viajar se ha convertido en lo más incómodo que existe en cualquier lugar de la tierra tú coges un avión de de de de la capital del Cynthia Frankfur un martes a las siete de la mañana hay overbooking ya hay cola en los aeropuertos no se puede estar todo esto no ha hecho más que más empezar porque me dijeron a mí un día en Hong Kong que los chinos tienen previsto soltar al espacio abierto para disfrutar de la vida a unos doscientos millones de seres humanos en los próximos treinta o cuarenta años no quiere decir que que el movimiento de la gente circulando de aquí para allá que no está empezando a marear que están los aeropuertos se no se cabe o es que no se cabe que está todo pues no no ha concluido también lo mismo no es un hecho cerrado que ahora no hay podemos analizar es un hecho en movimiento en movimiento creciente y esto está haciendo también al tiempo que como todo está más a mano se llega todo muy fácil yo pienso que dentro de unos cincuenta sesenta años pues ya nos tiene especial interés Sirte muy lejos vamos todos el viernes a comer donde ha cogido un sitio en Tokio juega otra vez a Tokio o Manolo pero hay que ver qué hacía Tokyo estamos está el pelo y a Tokio dentro de sesenta setenta años la gente después de ya ha venido a Tokio ochenta veces y ver qué ejes como aquí pues semana terminar otra vez pieza reafirmando en su mi Talavera de mi alma

Voz 3 12:13 en pero con eso veces viajar y es cierto que no acaba más que empezar y los aeropuertos convertidos entre viendo es centros comerciales no son lugares de pasa siendo un centro comercial más tratas de no ir

Voz 0789 12:24 más secas enorme yo no de verdad que en este momento la fragilidad de una persona que esté embarazada porque tenga un tobillo hinchado porque está un poco gordo lo que se ha convertido en los aeropuertos en una situación en un sitio verdaderamente incómodo sean estuve Tobías es algo para jóvenes está fuerte

Voz 3 12:41 no de de élite ficticia atletas del pero cuando hablas el tamaño enorme hace pocas semanas tuvimos aquí en este estudio a la a la directora así como la alcaldesa de Barajas no de los aeropuertos de Madrid Barajas el dato que unos yo hoy seguro que muchos muchos de nuestros oyentes recuerdan es temiendo el aeropuerto el perímetro del aeropuerto de Barajas esta de que Madrid cadena él los cinco distritos de Madrid los que están dentro de lo que conocemos como almendra central que es lo que está dentro de Madrid saben y no se los picos que está dentro de la M30 que es la Autovía Circunvalación bueno el perímetro del aeropuerto fíjate es tan grande que Madrid cabe dentro todo Madrid cabe dentro del aeropuerto de Barajas Adolfo Suárez claro

Voz 0789 13:21 esta es de las cosas sorprendentes como cuando yo descubrí hace muchos años que en el Teatro Real en la caja el Teatro Real cabe el edificio de la telefónica hasta la y desde la bodega hasta la la la hilera última de de de de de focos

Voz 3 13:38 de Real por cierto el día seis de julio va estar actuando Miguel Ríos ya por unir completamente entonces uno modelos de los puntos Iñaki cuando cuando viajas en busca de esas preguntas cuando viajas buscando además cómo hablamos hace unas semanas antes de que todo cambiara en este país cuando cuando viajas buscando esas nuevas preguntas y esas no respuesta sino si ese camino de todas las entrevistas que ha realizado hasta hasta ahora cuál es para ti la más certera cuál es para ti la visión más certera sobre dónde vamos a estar

Voz 0789 14:08 es lo que pasa es que a mí me parece que todas son certeras en el sentido de que la suma de todas las miradas pueden a lo mejor construir un punto de alguna precisión como certera porque es difícil saber cuál de las miradas puede ser cierto porque es que ninguno me está afirmando nada que vaya a pasar pero estoy dice por ejemplo como digo en San Diego en en el Instituto de genética así te dice estamos pudiendo ya en este momento demostraciones confirmadas de que utilizando el ADN de un animal pasándolo a la cadena de no sé qué puedes ya eh construir digamos nuevas realidades físicas de manera que además de Darwin puede ir a la mano del hombre actuar pues no te está diciendo que va a pasar pero te está abriendo una puerta llena de interrogantes respecto a la posibilidad de que el ser humano pueda construir y manipular genéticamente seres humanos debemos construir seres Nos de otra manera que va a pasar no lo sé pero eso va a poder pasa

Voz 3 15:03 no bueno sí mirará al futuro fíjate vamos a a tener que parar en el presente nos vamos al Congreso de los Diputados porque tenemos una una noticia noticia de última hora Inma Carretero desde el Congreso muy buenos días

Voz 0806 15:16 hola buenos días tenemos en nombre de luego

Voz 3 15:19 ministro de Ciencia

Voz 0806 15:21 si la sorpresa que estábamos esperando Pedro Duque va a ser ministro de Ciencia ex astronauta está trabajando en la Agencia Europea del Espacio ha sido el primer astronauta español fue premio Príncipe de Asturias en mil novecientos noventa y nueve de cooperación internacional por su aportación a la exploración pacífica del espacio y el presidente del Gobierno lo ha fichado para para su Ejecutivo Pedro Duque será ministro de Ciencia del Gobierno de España es la noticia que nos confirman desde el equipo de Sánchez que sabíamos que quería tener alguna sorpresa Le gusta los golpes de efecto ya ha llegado en esta mañana a la noticia de que será Pedro Duque miembro de de su Gobierno

Voz 3 16:04 Imaz Carretero desde el Congreso muchísimas gracias Pedro Duque ministro de Ciencia esto en el terreno personal encierra una una derrota porque le ofrecimos a Pedro Duque colaboran en este programa hace pocas semanas me parece que se complica el fichaje por Hoy por Hoy se ha engañado a aparecer diese con otra

Voz 0789 16:21 a mí me parece mucho más importante que el nombre de Pedro Duque sumido me llamativo la voluntad que tenga o no tenga este Gobierno de hacer un esfuerzo de verdad en ciencia en tecnología porque es lo que ha pasado en los últimos años es sencillamente un suicidio lo que España está haciendo con la ciencia y con la tecnología es un suicidio cuando uno se mueve por ahí ve hasta qué punto el mundo corre Hinault hasta que ir rezagados nos estamos quedando en Nos vamos a quedar con cómo estamos en esto se han suprimido presupuestos que han cortado en en en en pero en su raíz proceso de investigación en marcha es un escándalo el mundo de la ciencia está espantado de la ceguera de nuestra de nuestros gobernantes respecto a esta materia de manera que a mí me parece bien la noticia que es a Pedro Duque o mal no se terminó mal no tengo opinión en principio me parece bien me gustaría saber con qué viene viene con las manos vacías o con una nueva voluntad del Gobierno de hacer una apuesta seria ahí

Voz 3 17:11 pero fíjate en ese título yo creo que ya hay hay algo optimista es usted ciencia no ciencia

Voz 0789 17:17 no lo hacía vanguardia prometedor pero digo yo quiero saber que trae en la mochila y qué tipo de de de compromisos trae que espero que los traiga porque lo que no podemos es continuar como estamos en este campo

Voz 3 17:28 bueno déjame hacerte la última pregunta que parece que hoy tenemos asalto informativo pero este nos va a permitir seguir

Voz 0789 17:34 bueno

Voz 3 17:35 la mujer has dejado por todo el mundo has conocido los tipos más listos quiero que me hables de la mujer y el futuro de todo eso que has visto de toda la gente de toda la tecnología y la Vanguardia que has conocido dime cuál es el futuro de la mujer

Voz 0789 17:48 el que hagamos las mujeres es yo repito el futuro no está hecho el futuro va a ser lo que hagamos sea cómo va a ser el futuro la pregunta no es cómo va a ser el futuro sino que futuro vamos a hacer porque el futuro va a ser lo que hagamos no otro sólo lo que hagamos nada más que lo que hagamos lo que sí se ve claramente es que es el el elemento más en en en Dinamo lo que en este momento en el mundo eso está fuera de toda duda en todos los sitios lo estamos viendo mucho en los países más avanzados pero sí en África en todos los sitios hay unas verdadero corriente lo que sí se puede decir es que como la mujer no consiga la posición que está buscando reclamando y que parece que va intentando pelear para conseguir no saldremos de la Prehistoria sea yo he dicho muchas veces yo he tenido compañeras que han tenido que plantearse la pregunta de quiero ser periodista o Quiero ser madre yo nunca he tenido que plantearme la pregunta quiero ser periodista o quiero ser padre mientras una mujer tenga que hacerse la pregunta esa pregunta estaremos en la prehistoria por tanto yo tengo la sensación de que por ahí no solamente tenemos que ver qué pasa si tenemos que hacer que pase porque no llegará nunca El Mundo a un Estado más o menos de civilización general hasta que no hayamos resuelto este tipo de problema hombre ya estos muy difícil bueno más difíciles hacia la microcirugía del iris del ojo SAC eh es ponerse a intentar buscar vías de conciliación tan novedosas tan espectaculares que permitan afrontar de una manera nueva es la mirada que ha sido siempre una mirada muy sesgada ahí obstaculizado

Voz 3 19:16 ha mirado al futuro pues entonces Iñaki tenemos la obligación de hacer que eso pase la tercera temporada de cuando ya no esté se emite en Movistar cero el viernes vamos a conocer las profundidades no está nominado Sarrià está digamos abajo con Iñaki Gabilondo aquí una vez más tengo que agradecer a todo absolutamente todo mucho más de lo que Cristina Iñaki agradece esa es la última hora por cierto Pedro Duque ministro de Ciencia ministro de Ciencia y Ciencia Tecnología Desarrollo esos planetas ministra de Ciencia Pedro

Voz 0789 19:46 qué

Voz 3 20:38 en la Cadena Ser