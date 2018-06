Escucha las noticias de las 12:00 (06/06/2018)

No hay resultados

Voz 1 00:00 es medio día a las once en Canarias

Voz 1018 00:03 hoy por hoy una doce los empeño barcos muy buenos días hola qué tal buenos días a la espera de confirmar la relación completa de integrantes del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez en la última hora nos conocido otros tres nombres propios que van completando ya el gabinete del nuevo presidente Inma Carretero

Voz 0806 00:22 si la gran sorpresa sorpresa es Pedro Duque astronauta de la Agencia Europea del Espacio que viajó en el Discovery en mil novecientos noventa y ocho el primer astronauta español va a ser ministro de Hacienda de de ciencia no se había barajado este nombre en ninguna quiniela sí que sigue el presidente el esquema de los nombramientos anteriores en educación y en empleo de nuevo mujeres con experiencia en el ámbito autonómico para gestionar estas carteras en Educación Isabel Celaá que fue consejera de Patxi López en Euskadi y Magdalena Valerio que fue titular de Empleo en Castilla-La Mancha con José María Barreda es experta en pensiones que es una persona muy cercana fiel al presidente del Gobierno

Voz 1018 01:00 hemos por tanto gracias Inma dos mujeres más Isabel Celaá nueva ministra de Educación Magdalena Valerio nueva titular de trabajo IS fichaje sorpresa el astronauta Pedro Duque que asumirá la cartera de Ciencia al astronauta será por tanto el primer eh la primera persona que forme parte de un Gobierno en España que proceda del espacio

Voz 2 01:25 retraso que siempre ha habido en la cantidad de recursos que se dedican con respecto a los otros países de entorno como siempre se dice de Europa tal no más o menos un tercio de lo que de lo que se dedican otro sitio si realmente no lo entiendo bueno pues debería haberse no debería ser gente que que veía a largo plazo

Voz 1018 01:44 de esta forma se pronunciaba Pedro Duque en declaraciones a la SER hace algunas semanas precisamente sobre los recortes en investigación a las cinco de la tarde el presiente del Gobierno informará al Rey sobre la composición de su Gabinete del que todavía faltan algunas hace eh carteras por conocer entre ellas Interior Justicia o defensa en paralelo El Partido Popular intenta hacer la digestión del relevo en Moncloa busca ya relevó para Mariano Rajoy el Congreso que previsiblemente se convocará para el próximo mes de julio de falta de candidaturas oficiales casi todas las miradas se dirigen hacia Alberto Núñez Feijoo el presidente de la Xunta de Galicia que como cada semana ha participado en las así de control en la Cámara autonómica en un entorno de aparente normalidad pensando incluso en los próximos plenos ir sin mostrar sus cartas Ricardo Rodríguez

Voz 1817 02:26 eh hijo no anunciará su decisión hasta que se convoque oficialmente el congreso extraordinario para designar al sucesor de Rajoy hace unos minutos a las puertas del Parlamento ha pedido calma y asegura que mantendrá su agenda como presidente de la Xunta

Voz 3 02:37 no hay congreso convocado y en consecuencia no tenían nada que decir ni nada que pueda cumplir a mía siendo como el presidente asunto ahí yo agradezco mucho le agradezco mucho su interés pero insisto en que no hay ningún congreso convocado por parte del Partido Popular hay un congreso anunciado que convoque el próximo lunes en la junta directiva en consecuencia vamos a cumplir la gente vamos a cumplir nuestros

Voz 1817 02:58 qué te dijo emplaza el lunes a la convocatoria oficial del Congreso antes durante la sesión de control se ha resistido a aclarar su futuro a pesar de las insistentes preguntas de la oposición eso sí sólo se ha comprometido con el Parlamento de Galicia hasta el veinte de junio es la fecha de la próxima sesión de control en la que asegura que estará presente la presión

Voz 1018 03:15 esta del Congreso de los Diputados Ana Pastor cuyo nombre también se baraja como posible aspirante al liderazgo del PP tampoco quiere adelantar acontecimientos

Voz 0140 03:22 bueno yo en eso no no como puede imaginar no voy a entrar pero lo que quiero para mi partido es lo es lo mejor siempre trabajaré para para que mi partido siga siendo una referencia en España y es un partido de gobierno como saben y entonces a eso aspiramos si trabajamos desde el primer minuto

Voz 1018 03:46 hora doce y trece minutos en el Parlamento catalán el presidente de la Generalitat Quim Torra ha reiterado a Pedro Sánchez que esa avenga a tratar de manera urgente la cuestión de Cataluña hace falta soluciones ha dicho tomar riesgos diálogo negociación pero con un añadido el independentismo no se rendirá Pablo Tallón

Voz 1673 04:02 el perciben anuncia que a partir del viernes iniciará la ronda de contactos con los partidos empezando por Arrimadas e Iceta reivindica que el diálogo entre quienes piensan distinto es el más necesario pero ya advierte al presidente Sánchez de que el guber mantendrá su objetivo de avanzar hacia República no da mono conflictos Sacchi las diseño como condición para haga el presidente afirma que en ningún país desde del mundo donde ha habido conflictos ha exigido la rendición para dialogar y advierte que su guber no se va a rendir que este no va a ser su punto de partida para la negociación Ciutadans les reprocha que esté repitiendo los errores de Puigdemont el PSCL pide que busque grandes consensos para abordar temas como la financiación y los Comunes les reprochan que su Uber no es el adecuado para la nueva etapa de diálogo que se abre con Moncloa

Voz 1018 04:43 en Castellón el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó ha reanudado los trabajos para derribar un monumento franquista la cruz de los caídos en cumplimiento de la ley de Memoria Histórica noche se vivieron algunos momentos de tensión cuando algunos vecinos intentaron paralizar las tareas que parece que han terminado ahora mismo allí se encuentra nuestro compañero Vicenta Arnau

Voz 4 04:59 efectivamente ha terminado a las doce menos veinte en otras obras que se paralizaron ayer a las siete en lo que tengo estos porque algunos miembros de la plataforma polacos habían acordonado pero el Consistorio primando la seguridad de las personas que yo aplazarlo hasta el día de hoy de que la ciudad ha amanecido que con las medidas de seguridad pertinentes la zona acordonada unos trabajos Tristan iniciado sobre las nueve menos cuarto de la mañana que a las doce horas veinte minutos que haya prácticamente todo el edificio de la Cruz

Voz 1018 05:29 Nos queda todavía otra conexión con Oviedo acaba de fallarse Premio Princesa de Asturias de Investigación que ha recaído en un biólogo sueco especialista en Genética Evolutiva informa Silvia Rúa buenas tardes pues el jurado ha elegido al biólogo sueco Svante Pepo por haber desarrollado métodos precisos para el estudio del ADN antiguo que han permitido la recuperación y el análisis del genoma del especies desaparecidas hace cientos de miles de años de hecho pegó está considerado como uno de los fundadores de la palés genética ha demostrado en los ochenta que podía analizar el ADN de momias egipcias Easyjet

Voz 5 06:01 la bajando establecer métodos rigurosos para rescatar secuencias de ADN antiguo una labor complicada según el jurado de este premio por la degradación de modificación de los procesos químicos que pueden originar errores un ente la réplica la metodología FP ha sido utilizado para la estudio de la filología y también en la genética de poblaciones de animales extinguidos como el caso de los mamuts título

Voz 1018 06:25 según Carlos Cala Isabel Quintana suspendidas temporalmente

Voz 0325 06:27 las labores de rescate en Guatemala por un incremento de la actividad del volcán de Fuego el número de muertos ha elevado hoy a setenta y cinco y hay casi doscientos desaparecidos varias comunidades han quedado completamente sepultadas por la lava

Voz 6 06:37 dentro de Derechos Humanos de Nicaragua asegura que al menos ciento veintiuna personas han muerto durante las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega entre las víctimas hay al menos seis menores fallecidos en ataques de la policía o de grupos oficialistas

Voz 0325 06:48 once personas han resultado heridas al explotar un almacén de grano en Estrasburgo por causas que todavía se desconocen tres de los heridos se encuentran en estado extremo