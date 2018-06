"La política está sirviendo para algo"

Voz 1 00:00 con Toni Garrido Miguel Ríos

Voz 2 00:09 los digas que tanto él como está muy feliz y encantado de tenerte aquí parece más gracias verás cuando cuando éramos pequeños cuando yo era pequeño que llevaban a misa yo durante años estuve convencido de que cura decía señor no soy digno de que entre ese mi casa pero una canción tuya bastará para sacarme

Voz 3 00:28 y como luego cantaban

Voz 2 00:30 yo estaba convencido dioses es la música era mezclar que que va a ser sino Dior

Voz 4 00:34 de ahí tú de ahí tu gran trayectoria tu amplia trayectoria intentando promocionar este oficio desprestigiado ESAC bueno tanto en tiempo a lo estoy consiguiendo

Voz 2 00:45 que está consiguiendo buenos días vamos a escuchar una canción tuya estabas tratamientos Carme es una canción muy buenas inversiones decirte esto veinte la canción que mejor ilustra el camino de un español pretendidamente les pido todos ustedes por favor que escuchen muy atentamente la letra de este tema

Voz 5 01:03 sí sí se se en este viaje y a donde hoy en realidad es ida si el furgón triple gira symbol qué dices si se cargar todo ser mi vida

Voz 2 01:44 Miguel vamos a introducir algunos elementos para situar bienestar Todo a pulmón que es como se llama esta canción una canción que podría ilustrar la lucha por las pensiones vale para los estudiantes que ahora mismo se están examinando de selectividad

Voz 6 02:09 todos estamos bastante nerviosos porque es una prueba super importante para todo claro este nervioso es decir está homosexuales más importantes como sector en nuestra vida complicado

Voz 2 02:35 ido podemos ir más allá esta canción

Voz 7 02:38 pagaría cara Pedro Sánchez prometo por tu conciencia y honor

Voz 6 02:42 cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de Gobierno

Voz 1 02:46 vale para Mariano y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta

Voz 6 02:52 el Partido Popular

Voz 4 03:00 esta canción vale Porfirio para explicar la vida de un hombre con coraje y con inquieto

Voz 8 03:06 no es lo que está pasando es terrible no están haciendo inhumanos

Voz 1580 03:10 de que hemos elegido nosotros en Europa para que no sirve

Voz 8 03:13 Europa esto es una mierda señores hay que salí a la calle CITES

Voz 5 03:18 bastaría se amplíe esta ruta de hielo

Voz 6 03:30 pues la verdad

Voz 1580 03:31 con una especie de diez de primavera Rosal Zazi que no entre no metereológicas pero realmente es un es un es un terremoto me encantaba porque pronto no te das cuenta de que la política sirve para algo sirve pero bueno sancionar conductas que que no era nada edificantes no oí para brindar esperanza porque de pronto pues resulta que que un renacido vuelve a estar en la posibilidad de de hacer un gobierno que represente a todos los ciudadanos que tenga que que tengan en cuenta la la lucha contra la desigualdad ese es el gran el el gran tema que hay que solucionar ya en este país en en el planeta no cambiar de paradigma en bueno pues pues pensando otra vez que a pesar de todo lo que lo que hemos vivido de todo lo que hemos luchado pues siempre hay esperanza siempre ahí

Voz 2 04:34 gente que dice Miguel que te has retirado ya más dice Gemma

Voz 1580 04:36 sí sí bueno Manolete se retiró era Antoñete

Voz 4 04:39 Antoñete perdona buenos días todo el día que da cuenta de que la precisión taurina nosotros nuestro amigo sueco le encanta me encanta son que es están integrado que sepan más de toros que nosotros

Voz 2 04:54 pero unas veces ya nos hemos retirado pero no

Voz 1580 04:57 no no la verdad fíjate que te digo yo sí de hecho todo todo lo que está sucediendo es un cúmulo de casualidades yo había dejado con el Bye Bye Ríos la había colgado las cuerdas momentánea Bye Bye Ríos ya estaba estaba claro entonces lo que pasa es que si cantaba hacía conciertos solidarios y tenía un poco la había vendido mis cuerdas a a la solidaridad ir de pronto surgió lo del gusto es nuestro me me llamaron Víctor y Juan para rehacer ser la conmemoración de los veinte el veinte aniversario en en ese interregno cuando estábamos haciendo América me invitó el Festival de Música y Danza de Granada a cantar pues me rock'n'roll en la Alhambra en el Palacio de Carlos Quinto con una orquesta sinfónica y con mi banda y entonces es son cosas a las que no le puedes decir que no la verdad que yo en ese sentido sigo estando mira estoy también porque me cuido muchísimo pero porque me cuido mucho para poder cantar bien sea que no es para otra cosa entonces eso se lo debo la obligación de tenerle a la gente mucho respeto a la gente que paga una entrada es la gente que para nosotros los músicos son nuestros mecenas entonces hay que estar es perfectamente listo para para esa revista irreal mente realmente la todo ha sido un juego de carambolas que me ha traído sobre aquí pero no crea la gente que voy soy inmortal

Voz 4 06:34 quiero dejarlo claro nunca mueren él es de los pocos músicos que tiene la Medalla al Mérito al Trabajo contrasentido en sí mismo las diez y once minutos una hora menos en Canarias

Voz 2 06:53 con todo respeto empezó cantando a los hijos del rock'n'roll y terminó haciéndolo a los nietos derrocarlo

Voz 10 07:02 cuanto el rock and roll

Voz 2 07:10 lo que no sabía Miguel cuando compuse este himno es quién era el padre del rock and roll un chaval del barrio de La Cartuja en Granada que decidió andar el camino del rock'n'roll la tierra del flamenco y cuplé y que a ver si talento y cabezonería porque tampoco cartones hemos sido el terminó cambiando para siempre la la industria hoy vuelve vuelve con algo que está siempre se utilice carísimo pero

Voz 1580 07:32 la me no entrar en términos económicos no es lo estoy pero llevará una orquesta sinfónica Miguel Ríos buenos días y eso tiene que ser carísimo bueno la verdad es que yo he aquí soy cantante de orquesta sinfónica no soy sabes que estaba metido en toda la guerra sido empresario de muchos de mis propios espectáculos pero en este caso no tengo una idea de los costes pero sí es caro te digo que mantenía una orquesta sinfónica para una ciudad como Granada la OCE eje pues es un gasto que yo creo que es de primera necesidad pero para la propia ciudad porque realmente la es la medida de la cultural de la ciudad lo da sus prestaciones culturales no ir en una orquesta sinfónica poder mantener una única tendría que ser un artículo de primerísima necesidad no la verdad es que en ese sentido Claudio la verdad que en ese sentido en este espectáculo lo que lo que sí tiene y vamos a hacerlo en sitios estupendos vamos a a los jardines de Pedralbes el día veintiuno hemos aquí al Real el día seis de julio ir eh que lo vamos a hacer con con mucho cariño y sobre todo a mí lo que me gusta es la la idea de fusionar que lo han hecho otra gente ante metálica muchas va algunas bandas anteriores han hecho esta fusión de la Sinfónica sinfónico y el rock pero a mí lo que me gusta de verdad es hoy estas canciones este bienvenidos hoy lo con vestido con una orquesta sesenta personas

Voz 2 09:14 han más que tienen menos desde todos los días pero beben menos eso sí claro

Voz 1580 09:22 claro

Voz 2 09:23 hombre aquello de los flamencos no comen pero es cierto que hay algunos ejercicios muy interesantes cuando el rock y la música sinfónica se acercan el primero que tememos del que tenemos constancia en año setenta y dos compró colgaron

Voz 11 09:35 adiós

Voz 12 09:41 Metallica como tú bien decías hizo lo propio siguen de gira Arica sigue de gira

Voz 2 09:53 Scorpions os verdaderos especialistas en la épica musical grabaron lo Glory junto la Sinfónica de Berlín Kiss hizo también un disco sinfónico y pintó a todos los músico en la cara de blanco y negro

Voz 12 10:20 la música de Gustavo Cerati este Stereo él grabó también

Voz 4 10:27 algunos de los arreglos de este disco es de de Teherán que es de Alejando te dejan detrás que es el arreglista yo de hecho lo vi yo una de las pues lo lo lo lo llamé porque vi

Voz 1580 10:40 concierto de será muchísimo un tipazo tío con el que tuvimos alguna relación en algunos encuentros expresamente en Méjico estuvimos cantando Un diez Soda Stereo hoy después entre yo en el Auditorio Nacional itera es un tipazo que ha hecho unos errores increíble tal

Voz 2 10:58 han también está en este sinfónico tres tendrán porque hay una anécdota tuya que no sé si es cierta perdona que después de la gran gira Rock de una noche de verano yo creo que esa es la figura más grande del rock'n'roll que había existido nunca en este país llenando todas las plazas de toros todos los excesos de país cuenta que tú llegas a Granada cuentan que una tía tuya con muy buen criterio te dice Miguel te vas a poner a trabajar o vas a seguir con lo de la música

Voz 4 11:55 eso es verdad no no eso es eso es una leyenda urbana dotar por qué

Voz 1580 11:59 no la verdad es que esto de de currar en la música parece que yo creo que lo otra es traer la anécdota por por esto porque parece ser que no te no conlleva esfuerzo es algo realmente es forzada o inventar tu una canción y que luego esa canción te trastienda eh y que llegue y que se haga de la gente no es es algo que ni en los mejores sueños puedes puedes que no porque claro cuando tú oyes cantar a la gente a un estadio de veinte y treinta mil personas pues canta canciones como Si de verdad de pronto tuvieras tuvieran bendecido de pronto te dijera gente la razón de que éste es en este en este mundo es ésta que yo que han de tus canciones y eso es es maravilloso es una es muy difícil dejar este oficio por eso no porque es algo narcótico

Voz 4 12:56 ahí hay algo negativo no carga lectiva te enrolla que te metes

Voz 2 13:00 eso se consigue todas las noches o noches con todo el buen corazón con todo el esfuerzo

Voz 1580 13:06 sí hombre mira tiene que conjugarse unas cuantas cosas primero que tengan una que estés bien físicamente no que te verás es que eso es la gente como yo una época en que la fuerza personal se imponía a todas las cosas no pero ahora es la fuerza de trabajo la que cuidarte y tal la fuerza ensayar yo estoy ensayando en mi casa con los play back de estas canciones estoy ensayando llevo ya un mes ensayando para poder cantar el día veintiuno antes no tenían y que ensayar antes salía el esfuerzo de tener respeto a la gente tener una de de de sentir que la gente viene a verte que eso es el mejor regalo que te pueden hacer te obliga a estar a esto sacrificios pero ya te digo que que yo creo que no hay un oficio más bonito que éste en el sentido de emocional de la palabra es que pasa mucho pasa casi todos los días te buscan la excusa TDAH de buscar la trampa para te te auto convence es la de mismo que es el último concierto hay de pronto una necesidad de que la gente no salga desilusionada de ese concierto yo las momentos peores que pasar mi vida es cuando he ido concierto y por alguna razón no he podido tocar el domingo pasado el sábado pasado estuve en un acto de una asociación y de la memoria histórica en Oviedo yo en Oviedo el día veintitrés de septiembre del ochenta y dos no pude actuar porque hubo un diluvio y entonces no se pudo no se pudo salvar el concierto y al Cristo acojonado de pronto en el otro día había gente que me decía Miguel yo estuve yo vine de un pueblecito verte jo qué desilusión la gente todavía pensaba que yo había hecho un viaje de quinientos kilómetros hasta Oviedo para tocar no había querido tocar por un capricho Grecia pero tú sabes lo difícil que es meterse en un autobús día tras día a día tras día llegar a los sitios para no tener el premio que vas buscando que es tocar si no es esa la pasta lo que busca también por supuesto pero pero realmente tocar es algo tocar en las condiciones decidió tocado los últimos cuarenta años de mi vida que he estado con los mejores músicos con lo mejor es aire es lo mejor que yo tengo que darme por por por satisfecho pésima tenía también

Voz 2 15:28 valor que alguien recuerde que el veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y tú no te gasta claro vengo

Voz 1580 15:35 he aquí claro a recordar que no pero a recordármelo buena ven fíjate estábamos en un restaurante y chica que Serbia el restaurante me dice en su asturiano Serradilla era lo dice todo tiran puedo quitar tú una foto por quitar una foto estamos posando para su teléfono en la foto el teléfono él me dice es que yo me escapé de mi casa hace pues todos estos años el día en septiembre cuando vino aquí a Oviedo por las fiestas de San Mateo me escapé con otras seis amigas dieron una excusa para venir al concierto y el concierto en las ese libro entonces claro tú todavía ves

Voz 4 16:15 a que estará enorme yo por ejemplo

Voz 1580 16:18 pero aparte de por su por su talento por todo esa a Sabina porque es que Sabina suspende y la gente no se lo bueno parece que es parte de

Voz 4 16:27 la ceremonia de la liturgia nueve vender caro pero yo intento hice queda treinta años después una especie de de rumores que no se te senderos eso nota que Cabrero deja más realmente yo sé que la gente me quiere porque sino no me hubiera mantenido tal como lo que va a haber con tiempo aquí el autor de himnos como eh

Voz 1580 16:50 este no

Voz 11 16:50 eh

Voz 2 16:54 bueno pues lo de los ríos el que te eligió para poner voz a este cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven que se convirtió en el verdadero himno de la alegría conocimos otros signos más cercanos es este vivimos contado hay muchas más pero hemos contado doce versiones de esta canción

Voz 10 17:29 iré a alguien

Voz 6 17:40 no

Voz 1 17:46 yo juntos

Voz 4 17:50 el chileno Luis Jara

Voz 13 17:56 me pregunto si algo

Voz 14 18:15 no conozco nada

Voz 4 18:19 pues bien cuando una versión de quitarle es que la canción no es mía cliente no pues hasta canciones de rock grupos hablar con que entonces no formara como lo agradecería eso sigue te mira a ver si es el primero que ha hecho ha sido yo miro arreglos están haciendo rock no

Voz 1580 18:35 da la verdad es que Roqué está encantada porque es

Voz 0269 18:39 no la verdad es que digo esto sí que a mí

Voz 16 18:51 el PP quiere vive ahora viene Bertín Osborne

Voz 6 19:03 lo que no sí

Voz 1580 19:11 serio con que ahora la gira del gusto es nuestro estábamos no esto en Rosario me da una alegría verlo porque sabes con Roque yo vi una cosa Pete sufrí un momento de no sé cómo cómo calificarlo Toni porque cuando tocó esta esta esta canción fuimos claros en ello dijo lectiva hay un tío que canta puta madre un tío que compone canciones muy bonitas que Avenida Argentina recién allí era conocido el tuvo tuvo en la en la joven la Joven Guardia Roja entonces pese quiero que debe tiene tema muy bonito sí creo que podía darnos un tema para discreta fuimos a ver qué estaba por por la plaza de Castilla digamos Aita tú sabes lo que es cuando tú ves que alguien va a empeñar algo cuando tú no sé si has tenido alguna vez esa cuando ibas a casa de empeños las familias pobres y pequeños con los última joya que tenían con la última gente que que que empeñaba la la la mantelerías entonces yo estoy hablando con Rock que me decía su hijo Carlos este tema no se habría de puta madre hija yo veía que Roque le costaba desprenderse como un hijo entrega noté algo maravilloso yo tuve una sensación de de solidaridad con él me dio una pena que que

Voz 4 20:43 el estandarte no habré hecho yo este tema pero no es robar

Voz 2 20:50 seguimos con Miguel de la gira el próximo veintiuno arranca en Barcelona el seis de julio en Madrid el veintitrés en Marbella lo Chase tiene con el veintidós ese tener Santander después hasta final de año con Valencia Salamanca Valladolid Bilbao

Voz 6 21:16 rica

Voz 2 21:24 son las diez y treinta y seis minutos una hora menos en Canarias nos vamos a la frontera es una canción de mil novecientos ochenta y tres porque Miguel Ríos empezó hace mucho tiempo a cantar por la ecología uno de los pinos músicos que peleaba con contra lo nuclear usted de los primeros en utilizar ese altavoz enorme que servía para bailar disfrutar divertirse recorrer kilómetros para verte pero también saltado tenía mucha más movilidad justo uno de los primeros utilizar ese enorme altavoz en beneficio de todos

Voz 1580 22:04 sabes qué pasa tiene yo me acuerdo que cuando yo empecé a cantar Manolo nosotros yo no no sabía lo que decían las letras de rock'n'roll a mí me vino a salvar un mexicano echaban Enrique Guzmán puntero del cantante de los Teen tops que que yo estaba vendiendo discos entonces en una tienda de discos en Granada en una tienda

Voz 4 22:24 en este disco unos grandes almacenes estoy fíjate que todavía no había tiendas

Voz 16 22:30 de opción el pasado todo un bucle enormes estos días hemos estado arriba y abajo

Voz 1580 22:40 pero ese atienda me acuerdo que yo sacaba los discos de gente como Elvis Presley o claro para mí era como si sacaran tótem no era una cosa que ocurría sonidos que no entendía lo que quiero decir que no sabía lo que decía pero sí entendía sabía que van a mí yo voy a un disco de Presley sabía que el interlocutor al tío que iba dirigido esa canción hasta que yo Enrique Guzmán entonces me di cuenta de las tonterías que se decía quiere decir tontería era cojonudo pero las banalidades no ven chica vamos a bailar porque lo que no sabía que el rock'n'roll aquí no lo subimos hasta mucho tiempo después era un lenguaje oculto sexual sea la liberación de la gente joven sobre todos los negros en Estados Unidos y entonces nosotros oíamos simplemente digamos la primera lectura e través vamos a bailar muy letales y nosotros pero a mí me enseñó sin embargo Enrique a a cantar en castellano que siempre ha sido uno de los mejores sino el mejor pero yo me daba cuenta de que estaba perdiendo la oportunidad de decir algo eh ya tuvo que salir Dylan para que yo me diera cuenta de que tenía que usar también las las sea creo que la única forma de independizar los de el choque cultural que no sabíamos

Voz 2 23:55 mira me tienen esa cantidad de MP3 la cosas personal es decir Miguel es de los pocos músicos que ha calado hondo en distintas generaciones y en ese problema somos muy del Empirismo vamos a demostrar científicamente que eso es así María Garzón muy buenos días buenos días Baltasar Garzón muy buenos días buenos días de la música de Miguel Ríos tenéis cada uno seguro que estas canciones favoritas la más a que menos pero es de esas de esas cosas que compartís como padre y como hija genera finalmente ahí no hay ningún tipo de duda verdad

Voz 0269 24:23 bueno lo que pasa es que ni el Miguel Ríos compañía o yo creo a mi desde que tengo uso de razón no tengo apenas un nueve años pero hay menos que él pero fue el cantante el artista y la persona comprometida en el momento cuando había que serlo ha seguido siendo no continúa siendo los daba siempre la cara no es un ejemplo de de compromiso de solidaridad de defensa de los derechos humanos en todas las causas solidarias que haya podido haber en los momentos más críticos ha estado él sus canciones su presencia y eso de una persona dice muchísimo porque se convierte en lo que es un modelo de modelo a imitar a seguir modelos de vida por lo tanto yo lo de todo diariamente oigo diariamente

Voz 2 25:25 diariamente me pongo mis canciones todos los días

Voz 1580 25:30 la imagen que tengo yo perdona de de del juez en en mi vida una Jones y te acuerdas de esta haya sido solamente conocido pero se te conocía mucho cantando Enrique Enrique Morente en el teatro Alfil en la puerta queremos un premio que se llama entonces a los France aporta Alcalá

Voz 0269 25:50 así es que había ganado la puerta criticó que es

Voz 1580 25:53 era el día que creó gran amigo caro lo vi estaba justo detrás de mí me volví dijo a esta juez Garzón en la definición le dice algo muy querido que monstruo absoluto oí ahí hizo una cosa yo no sé si te acuerdas que entonces eso eran premio purista absolutamente Ceará por todos los cánones el canto con el que en Pepe Habichuela amagó con los dos estaba con Pepe con con Juan con Juan entonces canta canta perfecto entonces le dan el premio metálico ITS Sierra idiota otros se cierra el telón empiezan unos ruidos detrás de la cortina antes

Voz 18 26:32 es la primera vez que tocó parte de Omega se come ahí ahí bueno y la gente dijo bueno dijo de algunos pido te decía pero no a tomar pelo es no premio

Voz 1580 26:51 escribe entre lo que me decía

Voz 0269 26:54 desde que canciones hay una que a mí me evoca siempre no que es Vuelvo a Granada fue también

Voz 2 27:02 con tu padre María bueno haya ya lo he dicho alguna vez

Voz 19 27:05 es que mi padre tenía música puesta a todo el día con lo cual era inevitable compartir

Voz 2 27:10 no sea un asuntos graves de terrorismo escuchando a Miguel Ríos buenas noches bienvenidos

Voz 19 27:15 a a todas horas el tiene la radio y además luego estamos y no cantando con lo cual yo creo que es que tenemos una banda sonora continua en la cabeza no a lo mejor lo que más me gusta a mí es precisamente lo que destacaba hace que la el poder hacer letras comprometidas con la música utilizarla la música como una manera de cambiar las cosas que hoy en día se echa un poco de menos existe mucho grupo que lo hacen pero no son los que suena

Voz 0269 27:39 es la primera vez que salió si digamos de cascarón al escenario público comprometido fue con la guerra de Irak Nos subimos al escenario de la Puerta de Alcalá de tu cantaste el para gritar No a la guerra no entonces ahí también fue un punto en el que estuvimos sonidos luego en el apoyo que a mí me brindó también cuando la suspensión

Voz 2 28:06 año del año dos mil diez manifestación en Madrid en defensa del juez Garzón ahí estaba Miguel Ríos

Voz 12 28:13 la gente reponiendo por la democracia hay por la por la justicia de cualquier forma yo creo que es mucho más de lo que la gente podía esperar esta esta convocatoria tan multitudinaria no

Voz 2 28:27 estas palabras vuelven otra vez a estar de actualidad precisamente estos días porque esta sentencia de la Gurtel que conocíamos hace apenas semanas han dicho que este país dos semanas después parezca distinto yo lo único que quiero es que algunas de sus canciones bueno no sé creo que es casi mejor algunas de las sentencias de juega Azón cantadas por ríos de sería

Voz 18 28:46 eh

Voz 4 28:47 eso sí es mucho pedir que se que deja un auto alguno porque se le ponía música a todo a todo no es verdad cuando Enrique Morente había que vivirlo era

Voz 0269 28:58 a partir de las tres o las cuatro de la madrugada era ya cuando había acabado conciertos se estaba ya en reserva un poco tarde

Voz 1580 29:08 es una de las cosas más más graciosas que Enriqueta estábamos cuando puso música Picasso escritor Picasso que era como bueno como te voy a contar aquello todas las riquezas como Picasso como escribía dice mira es mucho más fácil ponerle música

Voz 0269 29:28 a la guía de teléfonos

Voz 3 29:30 no

Voz 2 29:32 Miguel Ríos toda la suerte del mundo finitas gracias muchísimas un rato estupendo llama There

Voz 1580 29:39 aquí a a al juez de