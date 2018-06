100 Yardas - Se nos fue 'The Catch' (Programa 122)

Voz 1 00:00 ya

qué tal estáis bienvenido sea cien yardas bien los al mundo del fútbol americano ya sabéis nuestro podcast que compartimos ondas con un montón de podcast de fútbol americano pero nosotros vamos a otro ritmo al nuestro cada cual suyo y nosotros vamos a nuestro Joyce sin ninguna duda tenemos varias historias la primera importante un recuerdo que lo vamos a hacer en unos instantes a The Catch porque así es como se recuerda a ETA el número ochenta y siete de San Francisco Florin I Nurse que no sabe dejado esta semana ya os contaré yo insisto ahora le hacemos un guiño hace una semana muy intensa porque sabéis que soy Riders según publicaba The New York Times han empezado a hacer acciones legales contra la Liga por qué no la situación en la que están en los últimos años situación absolutamente lamentable por cobro de dinero miserable por situaciones en donde han tenido que ser entre comillas Hinault me malinterprete AIS pero creo que me entenderéis perfectamente la distracción de de muchos ejecutivos luego tenemos un punto más un punto más en donde se cruza la política el deporte desafortunadamente a la Casa Blanca una vez más ha dicho hilos hubiera dicho que no va a verse después de ese de la consecución del título por tanto Donald Trump dice que él celebrará de manera muy especial todo viene a raíz de la rodilla en el suelo y de la última decisión que han tomado los propietarios será la segunda vez que intentaban los Eagles ir a la Casa Blanca o la segunda pues que la Casa Blanca pretendía que los hijos estuvieran allí va a dejadme que salude a la tropa que hoy la tengo así que repartida por medio mundo tengo por algún lugar no sé si de Euskadi a Iker Sagasta hola Iker donde te tengo muy buenas rumbo a San Sebastián está Iker en Barcelona fijo está Louis Jones

Voz 1388 02:36 hola Luis bueno oye yo también me sumo eh yo tampoco voy a ir a la Casa Blanca El Loco lo dejo aquí caer pero que sí ganó algo tampoco voces

Voz 1025 02:45 la NASA la petanca en tu barrio hasta ahora te tranquiliza Autrán también le tranquilizaba

Voz 3 02:51 por eso la Casa Blanca

Voz 4 02:53 yo el próximo cien yardas luego con Diego amparárselo

Voz 1025 02:56 la vieja quería algo más grande eso palmeo Noruega también en algún lugar de Madrid por ahí tengo Andrea hola Andrea hola qué tal

Voz 5 03:05 vale dale como Madrid

Voz 1025 03:07 dónde estás en Guadalajara donde está claro es dónde estás tío

Voz 5 03:10 me tengo que rectificar blocar de Castilla La Mancha

Voz 1025 03:16 si hay algo en algún lugar de la Mancha ya lo decía el Quijote es antes que nada la quiero poneros un sonido porque es es el sonido de la semana es nuestro pequeño homenaje a ese hombre que con sesenta y un años nos ha dejado pero que que era de calle

Voz 1025 05:03 son algunas de las voces de los protagonistas de esta jugada Dwayne Clark que era el protagonista el número ochenta y siete de los ponen el Joe Montana de cuota va en gira a la derecha ve que está cubierto vienen tres tíos de los Dallas Cowboys encima lanza y encuentra en la son a Dwight que insisto que han muerto con sesenta y un años precisamente de algo que hemos hablado mucho y que que ha sido denunciado entre otras cosas en la famosa película de Will Smith porque sabéis que ha sufrido una serie de de trastornos en el último año que le han llevado al amor que todos parecen ser vinculados con el haber jugado fútbol americano y con con los golpes en la cabeza

Voz 1388 05:46 ante todo ante todo pues gracias gracias por haber hecho este deporte de varado por haber sido un embajador de este deporte y por haber hecho lo que has hecho en ese equipo

Voz 3 05:56 sale tan tan tan tan hombre era era un referente en sí

Voz 1388 06:01 es una duda ahí él Yell ha trabajado muchísimo en en en todo lo que es

Voz 1025 06:06 de San Francesco totalmente osea que gracias

Voz 1388 06:09 llevar podía estar aquí podíamos estar aquí un ahora hay el programa lo hago yo solo no de de las cosas que hay que esta persona ha hecho en esa casa tan gloriosa no estoy convencido esto vamos si no estaba ya si no estaba ya hecho que que ha hecho el te va va todavía poner más más énfasis en en la regulación de de de la norma no de la jugada of no yo creo que que es evidente

Voz 3 06:34 de no sé porque no hay que hay que que va a ver

Voz 1388 06:36 modificaciones para evitar esa esa dureza no de de de los golpes en esa jugada infracciones de este tipo pues muy probablemente a caben de de de tomar decisiones

Voz 1025 06:48 pasa Luis que estará de acuerdo conmigo Andrea ahí queda claro en los setenta el fútbol americano a tortazo limpio era era tremendo y los cascos claro claro

Voz 0318 07:01 pero fundamos un poco si luego la la la causa del problema es probable que venga de ahí sentado con él ha fallecido en porque poner en la que

Voz 1025 07:17 lo lo que lo que es la esclerosis lateral amiotrófica remota

Voz 0318 07:22 exactamente vale pero la esclerosis

Voz 1025 07:24 tendrá la mio trófica sabes que muchos jugadores de fútbol americano será detectado

Voz 1610 07:30 bueno ya pero quiero decir que no me antología no afecte solamente el juego sudamericano y no sabemos si en ese caso está directamente relacionada con su carrera como sudamericano hay otro tipo de patología de otras cosas hablando mucho de la que se ha hablado en la película que además son los después vendió Xavi después

Voz 0318 07:52 de fallecido porque hay que analizar SD cerebro claro

Voz 1025 07:56 el nombre pero pero sabe sabes que desde desde su entorno del entorno de él se se ha dicho que era tenían muchos datos de que probablemente le llevó a la práctica cabe del fútbol americano porque además tenía una una enfermedad que se conoce como Luque Erin que ataca también a las células que controlan los músculos de la velocidad con

Voz 0318 08:20 ya pero si no digo que esto es una patología distinta a la de otros muchos que que luego es la de la que se habla en la película

Voz 1025 08:31 sí sí vamos ya ya ya hombre es que la película va

Voz 0318 08:34 el que venga que pueda tener mucha relación con otras grasas de hecho Guincho bueno hay varios en en en un porcentaje hay varios jugadores de de es de Fito el de fútbol baloncesto

Voz 12 08:48 sí sí les han padecido varios vamos a ver pero claro que hay casos exacto quisiera pudiera ser porque es también algo que que digamos que golpear el balón con la cabeza contribuye

Voz 5 09:07 no hay con mucha cautela esas cosas

Voz 1025 09:10 no no sí si si nosotros nos hacemos eco de qué hacemos con la familia de lo que ellos han

Voz 3 09:15 dicho esto es evidente que el pero es evidente que la dimensión de lo que

Voz 1388 09:18 este jugador lo que ha está obligado en las épocas ha está obligado pues quiérase o no un poco también en hacernos eco

Voz 1025 09:26 al

Voz 1388 09:27 hacer eco de lo que va ser el populismo no ya lo que cómo se va a asociar todo esto que aún como bien dices Andrea no hay un documento certificado que diga que no pone de ahí no

Voz 1025 09:38 a usted sí le invitaran a cero autopsias en los próximos días por cierto una pregunta para los tres que oigo por ahí rebotando me la señal con Iker sí que es el principio de la leyenda de Montana este esta recepción sobre Clark o no

Voz 13 09:57 pues hombre yo extinguido yo

Voz 4 09:59 en esto estoy más callado porque soy el único de los tres que los años setenta no había nacido

Voz 1025 10:04 ya habrás visto esta jugada te puedes acudir ciclón pedía de este deporte y que no te pero ahora va a resultar mayor Flórez es

Voz 4 10:14 no no voy entendiendo la historia de este deporte por supuesto que creo que se inició la leyenda de que yo montana es creo que al margen de él de las causas de la muerte y vi que todos estamos de acuerdo de que además en esa época las protecciones no eran las correctas Mahler sí pero creo que es mucho más importante ahora mismo celebrar la figura de quién era Clark lo que supuso esa jugada hemos vivido monumentos quiero decir los últimos años hemos vivido momentos de la NFL que van a pasar la historia y que dentro de treinta años los miraremos cómo estamos mirando ahora esa recepción yo creo que es muy importante y que se va una gran figura que yo creo que es mucho más importante celebrar porque hay si no solo como jugador sino como persona era una persona tremenda y ahí hay que quitarse el sombrero con él yo tampoco lo llevaría más allá

Voz 1025 11:04 muy bien pues déjame que remate hemos esto con la narración de lo que fue esa jugada a jugada entré yo Montana ahí dueño claro

Voz 14 11:12 no vamos a José Ignacio Ramos

Voz 4 11:18 Na

Voz 1025 11:28 ese ese sonido e histórico maravilloso de cómo allí

Voz 15 11:33 la como era antes eh

Voz 1025 11:36 sí sí

Voz 3 11:37 me estoy seguro que les no no se me poles y me viera un pollo ahora mismo es muy bien

Voz 1025 11:44 el programa hablando de Ben Clark y haciéndole no nuestro pequeño homenaje dedicándole el el trabajo que vamos a hacer durante esta ahora en esta charla de amigos pero bueno tenemos temas para ahí para vender cien ya

Voz 1025 12:17 os voy a ser sincero e otro operador hoy que no está Bruce va va llegando de la música luego no te preocupes que estoy en un poco boquiabierto yo no sé si yo creo que Andrea va a compartir conmigo un poco harto de A vueltas con la Casa Blanca a vueltas con los Eagles a vuelta mezclar otra vez la pole con el deporte es que a mí me ha llamado Le Bron claro porque me espera técnicas del Ebro que estás la otra que esta semana también tenemos la NBA en en la misma línea chico yo no sé qué pensáis de esto que cada uno me dé su opinión pero no sé no sé qué os digo os digo que a mí me dan

Voz 4 12:58 muchísima rabia pero muchísima que que una figura como Donald Trump y todo lo que les rodea esté empañando este manchando la NFL SL no necesita Donald Trump Donald Trump ha querido entrar el fútbol americano de un montón de maneras intentó comprar las mil Si fracasó

Voz 3 13:15 exacto me va paralela que la mano

Voz 4 13:18 no la ruina por intentar precisamente competir con la NFL y ahora por sus IPI tampoco quiere ir más allá pero por por sus pensamientos racistas y sus pensamientos

Voz 13 13:27 exacto

Voz 4 13:28 no quiero utilizar otras palabras pero está consiguiendo empañar una Liga que no tendría por qué tener estos problemas los hijos no quieren ir a la a la Casa Blanca por supuesto que no quieren ir han cancelado la visita de de pues eso como de berrinche no tiene que cancelar la visita los hijos no querían ir a la visita papal y como estaba diciendo dos deportistas de relumbrón mundial como Le Bron James Stephen Curry que uno de los dos será campeón

Voz 3 13:55 exacto sí han dicho que tampoco se les ha perdido nada

Voz 4 13:57 Casablanca y a mí no se me ha perdido nada cuando la entrada estoy artístico de este tema

Voz 1388 14:02 estoy Iker no digo nada más totalmente de acuerdo total

Voz 1025 14:06 claro dime Andrea quiere rematar tú también está movido

Voz 5 14:11 bueno yo llevo tres semanas diciendo que me aburre pero en este caso tanto yo también estoy contigo en todo el puesto comentar dicho así parece que lo sigas no han querido y que no es verdad como como entidad iba a es lo que pasa es que Higuaín del que quería ir cuando ha visto que bueno caqui solamente ver si son

Voz 0318 14:35 me indicaciones de gente que supuestamente The Insider

Voz 5 14:40 a menos de diez lo último que he leído es que al parecer iba si solamente vamos todos los líderes More

Voz 4 14:48 este de la de la plantilla bien lo he dicho que no Sabanés

Voz 5 14:52 es por eso por eso digo y entonces frente a esto él lo canceladas

Voz 0318 14:57 es una pataleta en la cancela

Voz 3 15:00 bueno yo yo exacto hay gente que que que que dice que los deportistas no debería meterse en estos aspectos de política por respetar piñón vale bien no deberían meterse pero para mí es que

Voz 1388 15:12 eso va más allá de política eh creo que va más allá de política que son temas sociales

Voz 1025 15:18 pero como como decía pero no me he despistado creo que tú y no yo creo que es un tema personal de detrás del presidente que concretar que está todo pataleta porque que ha fracasado constantemente en sus intentos de ser algo parte del fútbol americano está ahí dale que te dale con el tema eh

Voz 3 15:41 bueno sí pero por supuesto que sí sí si al final al final es esto bueno esto será una parte luego evidentemente ese ese teórico mal digo teórico porque para mí patriotismo son otras muchos valores pero ese teórico patetismo que él quiere totalmente ensalzaron llevarse a su terreno pues bueno la bandera

Voz 4 16:02 y esto lo hemos hablado otras veces no caigamos en la en la contradicción o en el error de pensar que los jugadores no son patriotas los jugadores

Voz 3 16:10 exacto sí es patrio

Voz 13 16:12 estaba no se lo dije rodilla eh sí sí sí sí

Voz 4 16:16 su sueldo de el año pasado para escolarizar a la gente de de echarlo tan

Voz 3 16:23 no pero eso es otra cosa

Voz 1025 16:27 a mí me parece todo un despropósito sinceramente y sobre todo me parece de como decíais vosotros unas ganas de Mier dar ID ensuciar y que no hay ninguna andantes ya el fútbol americano americano chico juegan todos los fines de semana acabamos en febrero

Voz 1388 16:44 abroncar a una institución como la Casa Blanca delante de los de los de de de

Voz 17 16:49 de de instituciones de de de de tal

Voz 1388 16:51 qué tal fuerza no como social no de tal social al final estás engordando a la Casa Blanca Ilha NFL como la también la NBA pues pues pues por una persona porque al final es una persona

Voz 13 17:04 es que esto es algo es algo que anime

Voz 4 17:06 si el derecho a defender lo que piensas y los derechos humanos creo que eso debería estar por encima de cualquier otra cosa es lo que Trump está haciendo que no se puede hacer

Voz 1025 17:16 bueno pues hasta aquí llegamos a este tema gracias a Dios punto y seguido a rematar si no podemos hablar de de actualidad pura y dura de deporte venga va bueno la verdad es que el artículo de esta semana en el New York Times y no lo habéis leído lo recomiendo porque básicamente a las que están tomando a quién en primer orden y eso que hemos ido contando historias de la chirría desde Washington de los reds King es de otros son las de los Texas por qué porque esta semana también una serie de datos que yo no sé si los habéis visto vosotros pero que yo me he quedado boquiabierto porque yo no sé si sabíais que para cada evento los textos Hans cobraban por chica vale porches líder enviada un evento diez mil dólares vale sabéis cuánto le pagaban a a las chicas dólares siete con veinticinco la hora siete ya me quieres con veinticinco centavos la hora osea el escándalo es de tal magnitud que claro que directamente a juzgados indirectamente a denuncia indirectamente que alguien explique cómo es esto que como que la líder si mandaban veinte Chi River multiplicar por diez mil ya veis lo que hay restarle las dos tres horas a siete dólares con veinticinco sabes es que dejadme que sea muy cruel y muy duro y que por favor nadie que me está escuchando me malinterprete que ya todo yo lo he yo no sí sí sí sí no hay problema yo no le pagaba a la señora que venía a mi casa a echar mano siete dolares con veinticinco la hora es que no le pagaba eso es que me parece la leche tío

Voz 13 19:25 ya pero es que no sé si si

Voz 1025 19:27 está rozando el salario mínimo en Estados Unidos eso es bueno pero claro a todo esto suma

Voz 1388 19:35 para todo esto suma de también para que ese esas horas en algunas ocasiones ha

Voz 3 19:41 vale enfocada a ver espera

Voz 1025 19:43 ahora ahora puntualiza si Iker solo deciros una cosa más sabéis a cuantas apariciones estando obligada hasta al año estas chicas poeta diez mil a diez mil dólares eh a cincuenta cincuenta por por contrato obligadas echarlo números de lo que ganaba el equipo los números de lo que gana en las chicas del que es aglutina sí que luego dicen que se promocionan que pueden ser modelos y no sé cuántos rollo más

Voz 4 20:08 a cuentos chinos y yo yo creo este es un tema lo suficientemente delicado como para que fijemos opiniones muy claras vale yo pienso que en en la cultura deportiva estadounidense hablemos de sobre todo sobre todo de NFL NCAA en ese a las las Charlines

Voz 3 20:29 sí se pudo abrir

Voz 4 20:30 son son fundamentales y NBA yo al menos son los los tres mundos que más conozco el el tratamiento que se da a las tres libras en nca no sólo mujeres sino también

Voz 1025 20:42 no es si si éste uno

Voz 4 20:44 el respeto debe una figura que forma parte de la de la esencia de la imagen

Voz 3 20:49 la franquicia de las universidades

Voz 4 20:52 a mí eso me encanta jo es que claro que que fama tienen las que tú desde los de los Cowboys

Voz 3 20:59 bueno total es América es América solo

Voz 4 21:06 ahí estropear eso que está ligado al deporte de una manera vamos a decir correcta codificado a los estudios líder yo y utilizando esa imagen porque ellas son parte de la imagen de la franquicia en eventos y utilizarlas de esta manera para ganar dinero y a ellas darles las migajas me me parecer denuncia y me parece que a quién a las siete a las franquicias que lo hayan hecho les tiene que caer un puro terrible

Voz 1025 21:31 va vamos vamos a vivir un una movida yo creo gorda con esto este año e me da la sensación de que sobre todo porque las que están denunciando ya están fuera de los equipos importantes no tienen la presión del equipo en en que en intentar evitar esa denunció claro por ahí llegaba a orejas

Voz 1388 21:50 ahora te puedo asegurar ojalá que sólo sea eso porque estas cosas ahí como empiezan haré todo lo demás me alegro cómo está el mundo hoy con todos los movimientos sociales que de repente sale uno de Hollywood que ha hecho durante toda su vida o ciertas cosas detrás de todo esto ya pueden si quieren bueno para mí yendo lo arreglen y que salga algo que tiene que salir que detrás

Voz 1025 22:12 fíjate caer mucha cosa fíjate que de momento la la denuncia hablo de memoria no sé si acordarán mejor Andrea o Iker la denuncia de las Ruiz desde los aparecer en en bañador en fiestas privadas que le echen sí o ojo porque ya estamos en la línea eh ojalá Pocholo sea

Voz 3 22:32 eso e imagina que ya es que no se me malinterprete

Voz 4 22:36 estás utilizando como objetos Aroca es que tú tu lleves a tu a tu cuarto Hervás estrella ya dos Chuck líneas me parece que es lo mismo porque son imagen de de club

Voz 3 22:47 pero ahora sí a tu no

Voz 4 22:50 no no les va a llevar gratis ya hechas a veces estás dando siete

Voz 1025 22:53 siete coma veinticinco tío es que es la leche

Voz 13 22:55 sí

Voz 4 22:56 yo dudo mucho que Tom Bradley que eh

Voz 1025 23:00 vamos ya ya ya te lo digo yo que no van por cierto tú crees que te comentamos tremendo

Voz 4 23:07 Iván de traje como como unos pinceles

Voz 13 23:09 desde luego

Voz 4 23:10 pedir tiros de de fútbol americano que que ni lo comparo con tener que ir vestida en bañador

Voz 1388 23:16 pero es que ya lo lo que es la leche de la leche

Voz 1025 23:19 es que encima los equipos tío sí

Voz 1388 23:22 callen tengan la nariz de ganar Manila

Voz 1025 23:24 Darek llevándola porque llevándola gana miles de dólares y les digan ciento veinticinco y si no te gusta donde está la puerta porque aquí es una escola dices tío que a mí me parece una locura eh primer mundo pero bueno

Voz 3 23:38 sí

Voz 1025 23:39 Andrea que hicieran algo que has estado calladito o los matamos

Voz 0318 23:42 no el arte es lo último que la verdad no no no no lo no lo he visto por lo tanto no no puedo opinar porque no he leído nada lo de los reds quince efectivamente no es tarea que hasta me ha sorprendido un poco que no haya ido mucho más allá no hay abrazos llegaban porque las denuncias denuncian serán bastantes graves Si efectivamente era una también lo había leído todo bien pero el de ahora los detalles no quiero entrar en detalles para no equivocarme no decir cosas equivocadas pero sí ha efectuado no sé si fue bueno ellas decía algunas decían que que era algo más que recurrente no pero que sí

Voz 5 24:24 digamos que en ocasiones no sé si uno de ellos

Voz 0318 24:27 la cuando fueron a hacer las fotos que el calendario y luego había eso sí patrocinador sea lo químicos no lo los directivos de las empresas que patrocinan más o menos un equipo los clientes las de las suites y todas estas cosas digamos que algunas dicen

Voz 18 24:47 que que digamos que es

Voz 0318 24:50 animaba a que fueran amables sin sin sin llegar a nada por supuesto esto era bueno sí claro que lógicamente allí había presiones Si bueno y que bueno toda que que las condiciones eran todos bastante lamentables no le

Voz 5 25:13 no sé si la cosa sigue no sí porque yo creo que la verdad que sí

Voz 1025 25:18 que sean medio al menos sea medio tapado sí que es verdad yo no sé qué va a pasar en las próximas semanas entiendo que si por ejemplo hay bares Charlize desde los tests que que están presentes todo por un demanda por bajos precios pagarles poco y por por trato no recuerdo exacto el término si no no sé exactamente cómo cómo es yo yo entiendo que que de esto sí que se va no sólo seguir hablando sino que van a aflorar en otros equipos porque me sorprendería a usted Sans cobraran eso que los otros equipos no lidiar ahora yo me temo que esto va a ser algo más son menos generalizado me temo ojalá ojalá me esté equivocando eh que y que esto no sea así

Voz 0318 26:04 no te digo no no la verdad que ahí no quiero entrar porque no le leído por lo tanto sin datos no no lo que sí es verdad que de tal manera de sí desde siempre que es un hecho bueno es es decir los que exista bien Sanz digo tener siempre el digamos que se ha tratado siempre han estado en ese estado es decir no y él estando a pruebas mientras da gracias por estás y ahí se acabó esa práctica cuando profesionales si en en en el trabajo pero no tanto las cosa que todos aún una retribución nunca se consideraron a los profesionales del equipo si sino que

Voz 5 26:47 la capacidad y bueno pues bueno Iker

Voz 3 30:35 sí

Voz 21 30:35 la brutal

Voz 1025 30:45 Andreas dando y Jorge coincidí a conceder dime dime lo está comentando al tengo

Voz 1388 30:52 sí yo creo que exactamente este tema eche una manita de pintura porque para las bestias que hay allí no sé si a veces hemos visto los tiempos que tienen en carrera y todo mano sinceramente no que no sé si mitigar la mucho el impacto no

Voz 1025 31:09 no lo lo lo que dice Alfredo quizás están empezando un camino no de poco a poco ha ido recortando por ahí pero bueno

Voz 0318 31:18 yo creo

Voz 5 31:21 tú me voy yo pues es preciso venía

Voz 1025 31:25 ni hablar de tu libro además que venga

Voz 5 31:29 ha dicho que cuando se comentó con el cambio yo creo que de ahí se ve que cuando menos una voluntaria intentar mantenerla

Voz 0318 31:37 estoy intentando buscar maneras que que que puso además

Voz 5 31:40 son los menos violento cuando es peligroso aquí no

Voz 0318 31:42 es cuestión de ser menos bestias cuestión que por ejemplo el hecho de prácticamente a salir lanzados tu antes era más atrás y empezar a correr junto con él Kike y cuando se en el momento de la patada yo ya hay has lanzado y ahora mismo al está muchísimo más de lo que no puede al alza porque si no había fuera de juego que que el chicas estén por delante tuyo en este momento es das un paso y arrancas arrancas desde parado parece poco pero no lo es a este nivel y con estos

Voz 5 32:14 a esos atletas se está intentando hacer qué

Voz 0318 32:17 eh que la forma de Cook tanto de de de del retorno cómo descubrir en cuantas bloqueos mucho más parecida al palco donde realmente estás más acompañando jugador intentar

Voz 1025 32:29 claro eso bloquearon de Pedro

Voz 0318 32:31 quizás mi y no tanto el choque se está sea limitado más todavía el hueso la la la el muro que se pueda crear entre jugadores Se está sentado está obligándoles a estar siempre repartido entre las dos mitades del campo santo nombrado jugador entre los números esa son todas claro que que bueno demuestra que buena intención lógicamente miento

Voz 18 32:56 pues no sé no se pueden ensayó hombre puedo teorizar ahí

Voz 0318 33:01 intentar imaginar las consecuencias que puede que pueden portar contentar es que este cambio de reglas pero mientras no se sabe si cabe la posibilidad que los artículos sean menos peligroso más espectaculares que que de esa manera digamos que el hombre beneficia entre comillas pero el toro pero es más es mejor para los ordenadores si me apuras

Voz 1388 33:27 sí pero las yo creo sinceramente la explosividad que tienen estos animales en en dos segundos se hayan puesto a

Voz 0318 33:35 muy la labor es distinto porque te encuentra día más cerca Rosa ya no

Voz 13 33:38 eso choca con baños

Voz 0318 33:41 yo haré

Voz 4 33:43 Luis aprueba pruebas cambios esté con cinco metros de carrerilla au saliendo de parados ya verás la diferencia

Voz 1388 33:48 sí a ver si sí pero hablamos de un nivel de jugador ni de una explosividad que es inhumana

Voz 0318 33:54 pero es una cuestión de posicionamiento día no es cuestión de animal lo no animados cambia porque eso

Voz 4 34:02 sabes que debería decir

Voz 0318 34:04 o por qué no lo sé os puesto la práctica luego las cosas pueden cambiar la teoría teorías sea el intenciones esa hombre vamos a ver si funciona ojalá

Voz 3 34:15 sí sí

Voz 0318 34:18 la reduciendo la peligrosidad porque el hecho de que Kiko es la jugada que más peligrosa pues esto está comprobado incluso estadísticamente sea el tipo de lesiones si los golpes que se dan ahí son son los más violentos

Voz 1388 34:34 veamos su si lo veremos en el campo club al final no

Voz 1025 34:38 a ver cuéntame da cosa con que quiere rematar Andrea porque te tienes que ir

Voz 0318 34:44 no él me tengo que ir ya pues nada antes se lo he dicho también así para para cambiar un poco más al Deportivo y al final lo decíamos que no iba a tardar muriera opio que no iba a tardar mucho en encontrar equipo que Hendrix y mira tú por dónde para los veranos ojo los Brines yo

Voz 1025 35:05 y yo os iba a decir una cosa la verdad como los Brawn dobla bien con todo el material que tienen tío

Voz 5 35:11 no veo honestamente aparte la simpatía que uno pueda suponer que salvo en momentos en equipo con la purga se porque sí porque ETA migas uno

Voz 1388 35:24 no hombre yo si tuviéramos que hacer esa valoración impedir que hacemos un poco de inicio de temporada siendo está gustando más de cómo están haciendo las cosas yo los pondría la cabeza personalmente no he de decir oye cojamos un equipo llevamos de lo que estás viendo nombre exposiciones demás yo os tras el equipo a menos ilusionante a nivel dimisión luego veré

Voz 3 35:46 sí campo eh

Voz 22 35:48 más que lo Ramis

Voz 3 35:51 los buenos están haciendo

Voz 1025 35:53 muy buen trabajo pero pero ya está ahí

Voz 5 35:58 a ver si aquí extra de de Messi porque en los últimos días no todo el mundo lo sabe bien amigos han ganado un partido

Voz 1025 36:06 Andrea no tienen la sensación que los Brahms igual me equivoqué porque yo ya sabéis que poco o de los Brahms pero que los Brown no no no están haciendo una construcción parecida a la que hemos vivido con los Jaguar sí claro que en el momento que exploten mira cuando en la Junta

Voz 5 36:22 por eso ahora una cosa algo que ya no es para insistir sobre el gran éxodo tras el año que viene no hacen nada y yo

Voz 0318 36:32 que todo el mundo se ríe pero yo

Voz 5 36:35 evidentemente me he equivocado el año pasado porque pensaban no solamente que no acababan con cero victorias sino que yo pensaba que por lo menos conseguían físico cuatro-cinco seis

Voz 0318 36:45 dicho esto también nada risa gratuita sobre los sobre los Brawn se llevan dos años trabajando para para llegar a donde han llegado ahora como estructura los resultados no lo tiene en la temporada pero creo di por eso lo decía John Thomas que no es un tema que no es bueno que que han estado ahí de paso ha sido ha sido casi casi el símbolo de los no los veranos en los últimos últimos año uno de los mejores paquetes de la historia que ahora decía estamos atravesando un proceso doloroso pero pero con una lógica que llegará ya sea hoy por hoy después del draft sea hoy por hoy han tenido entra con todos esos Peaks hoy por hoy a estas altura pueden permitirse de fichajes que entre exige es porque han ido acumulando tanto en cuanto a espacio y en cuanto a a rondas del draft que ahora le ha permitido hacer un equipo que sobre el papel es bueno intentar como nombres tienes unos grandes jugadores no podía permitir por el trabajo que han hecho anteriormente

Voz 13 37:47 sí

Voz 0318 37:48 que guste nada se ría de Johnson no piensas

Voz 4 37:52 el trabajo está muy bien hecho eso está clarísimo y lo de los ramos era era una pequeña trampa evidentemente eh son construcciones de plantilla muy distintas maneras en fichar distintas lo lo rands han fichado estrellas lo raro tienen el objetivo de ganar ya los brazos está construyendo un equipo yo he siguiendo un poco la línea que dice Andrea creo que es muy complicado argumentar contra el trabajo de los dos últimos años de los Brawn se en cuanto a tráfico y construcción de estructura el hecho de poder atraer a alguien como Michael al Kendrick al que habían tocado equipos como Minnesota

Voz 13 38:34 hablaba muy bien de lo haciendo los brazos

Voz 5 38:37 si se tiene en cuenta si a mí siempre me gusta ejemplos raro pero tengo una casa deteriorada diciendo eso está ahí nos sitúa las reglas a base de chapuzas de hoy arreglo esto mañana recala tú vería mal no hay un momento que la tienes que desde me enteré hacerlas todas

Voz 3 38:59 ya no para ir sobreviviendo

Voz 5 39:01 imponiendo un parcheo hay un parche mañana el año que viene a otro patio luego que el tema I ha distinto a todo mundo fuera hacer espacio y acoger y a construir un equipo común

Voz 0318 39:12 a dos tres años tres cuatro años

Voz 5 39:14 hay que estar a cien pero es que además no cuando un equipo que en mi opinión es mucho mejor que que que varios equipos

Voz 1025 39:23 entre estás dos mejores pero esto equipo va va a poder tú crees funcionar este año si bien esto es que sean estoy

Voz 5 39:31 claro yo ahora pero igual que el kurdo gustar eso sí al sentirse que muchas veces dijeron este año garantías partidos pero tengo tendría que motivar yo no lo sé si cada partido no no no dicho pacto ridículo me tienes que decir porqué porque es muy fácil decir que va a hacer el ridículo no te has equivocado no pasó nada factor clave pero el equipo de payasos porque eso no funciona porque esto está mal hecho entiendo lo que está mal hecho y luego lo comprobamos al final de temporada yo creo que que dos partido y que y que siempre

Voz 1388 40:05 no pero yo creo que además además de lo que están haciendo que que es fantástico animal del talento que están fichando joven hay un valor que también notó diferencial están fichando mentalidad ganadora eh están fichando y eso parece una tontería pero no lo es para nada yo quiero

Voz 3 40:23 no los para perfectamente

Voz 1388 40:26 a nivel de talento y calidad de equipo el año pasado podían haber hecho lo que ha dicho esos cuatro cinco seis partidos de Victoria a nivel de calidad de hecho pero todavía las mentalidades no eran ganadoras digamos serán todavía se estaban formando bien esto es todo no va a ir para mí yo creo que ahora estamos viendo también esos fichajes cualitativos pero co de mentalidad ganadora eso eso eso

Voz 5 40:52 claro claro todo el mundo es que me tengo que marchar porque su en remata que llega tarde solamente lo dejo ahí Taylor Taylor es entre los cuartos al que han lanzado como mínimo mil doscientos pases el que tiene el porcentaje de intercesión más bajo de la historia del en eso

Voz 1025 41:16 hala que ahí no ahora ya él ya se puede ir tranquilo guía arreglamos lo que podamos esa

Voz 5 41:24 muy bien apetecía para pedirme un abrazo a todos perdonando pero es que tengo que irme ya ya

Voz 1025 41:33 no Ana se marchan de tratando ni nada estamos con Kent Garay pero estabas hablando tú Iker venga que tenía

Voz 4 41:42 ya era parece

Voz 13 41:43 que me parece que lo que estaba diciendo Luis tiene muchísimo sentido muchísima relación con el fichaje de Michael Kendrick

Voz 3 41:50 total total uno uno verlos

Voz 13 41:52 los que estuvieron los dos últimos años estos Brown no es tanto la falta de talento sino de experiencia un equipo y concede experiencia una plantilla muy joven con jugadores que que apuntan muy alto pero que todavía no han conseguido saber ganar llevar a alguien como Mike al Kendrick

Voz 4 42:12 eh que su calidad está fuera de duda aunque no sea el mejor de la liga pero sí que desde luego destaca por su liderazgo en el vestuario ir dentro de la pista y que es un tío que les va a poner las pilas en el verdes en los entrenamientos y que va a tirar de ellos en los partidos creo es que los buenos necesitan y han fichado muy bien

Voz 1388 42:35 totalmente de acuerdo

Voz 1025 42:37 muy bien pues ese era el capítulo de Brown pero tranquilos que entonces mucho unos cuantos capítulos más fiel

Voz 1388 43:39 yo ya he para allí ya ya son obligatorios

Voz 1025 43:42 pero está sigue hablando es que a ver si vosotros me a lo mejor y que está más pendiente de esta historia que yo porque sigue qué reclamando o queriendo un nuevo un nuevo acuerdo pero no había cerrado ya todos sus acuerdo quedaba algo pendiente

Voz 4 43:58 a ver vamos vamos a separar las dos cosas valen broncos que también Breivik ya ganando

Voz 13 44:03 sí lo es obligatorio que que que broncos que quiere un nuevo acuerdo bueno seguramente seguramente es el mejor de la liga no

Voz 1025 44:15 pero pero no tenía ya un preacuerdo o esto yo confundirse

Voz 4 44:18 es lo voy él él quiere y lo ha dicho pero también es cierto que los Patriots están trabajando con su representante para que tenga ese nuevo acuerdo así que no hay polémica

Voz 13 44:28 bueno no todo está bien están de acuerdo que darle más vueltas al al asunto osea

Voz 1025 44:36 pero pero no estoy equivocado ya había aún no es que

Voz 13 44:38 a Chacón una declaración de intenciones por parte de Jaffa

Voz 1388 44:44 está ahí

Voz 4 44:46 llegar a un acuerdo vale yo creo que cuando llegamos a septiembre y bueno en que iba a ser un poco más

Voz 3 44:54 la principal desgraciadamente ya verás como foco pedazo de animal además de porque Pan aburrir y la la Príncipe yo veía otros dos dos puntos de la principal declaración de intenciones bueno no hay dos claramente saca broncos que ya está entrenando es la principal de intenciones

Voz 1388 45:16 si te digo yo que el Brujo si no estuviera de acuerdo con todo esto negro en Khost Quini Ny

Voz 3 45:23 ya lo sé ya lo hubiera acortado osea que hay dos declaraciones claras vuelve vale vale pero es que esta semana escucha

Voz 1025 45:32 dado palabras del esquí entiendo que va en torno ahora mismo a lo mejor para poner un poquito más de presión para que las cosas vayan un pelín más rápidas pero

Voz 22 45:41 aparte del juego exacto con lo todo esto

Voz 3 45:45 hacemos el brujo ahí no le tiembla eh

Voz 1388 45:47 la temblado si no estuviera

Voz 4 45:50 hablando de hablando de mercado he Luis voy a hacer una mala noticia aunque tampoco es que sea un jugador de primer nivel pero es una mala noticia para dos años Jaycee Wilco el que seis

Voz 13 46:02 de los Steelers viajo a San Francisco para firmar con los Florin I Nurse y estando en la bahía cambió de opinión y decidió coger un avión y ir mal por los y una pena Luis

Voz 1388 46:15 hicieron una llamadita por medio doblando cifras por ahí que curioso eh pero que es curioso sí que ha

Voz 1025 46:21 es bueno los jets también aparentemente es un equipo con futuro no de empleos

Voz 3 46:26 crecimiento te quiero hermano pero no hermano por favor a ver con todo el respeto a los seguidores de los jets eh el proyecto fue ayer hoy creo que es mucho más activo allí para la cuestión de cifras eh

Voz 15 46:39 una cuestión decide vender

Voz 3 46:41 Luis titularidades titularidades

Voz 4 46:45 al a los a los jugadores el equipo de motivación que el el dinero por supuesto pero que les podía otra ver para para firmar por un equipo con otro son diversas pero creo que los diez legítimamente se han ganado el el convertirse en un destino atractivo para los jugadores luego por supuesto que está el en oferta deportiva el dinero todo pero si los orines por supuesto no

Voz 13 47:10 creo que nadie lo sí pero lo son pueden competir en eso Encina atraer jugadores por supuesto

Voz 1388 47:17 pueden competir dijo sin ninguna duda por eso Dios máximo respeto es que ya a todos a todos los equipos de esto

Voz 3 47:23 la NFL cualquiera que esté en vas muy bonito

Voz 1388 47:26 máximo respeto pero visto desde fuera a lo mejor desde mi perspectiva no en proyecto en Los Ángeles no con un club histórico al lado de los que diez de lo que ahora estas viendo que se está haciendo eso eso frente a la propuesta de jets creo que quedan poco más corta creo personalmente evidentemente yo creo que aquí hay un aspecto económico sí tendría que analizar bien de titularidades muy probablemente allí tenga más por ahí de jugar

Voz 13 47:55 probablemente la compusiste no está llamada si en

Voz 4 48:03 es que bueno te pueden jugar juntos pero

Voz 27 48:07 la ciudad Nueva York

Voz 1025 48:13 eso pongo excusas

Voz 28 48:15 que indicara que el claro directo en su programa ya te hemos pinchado nosotros también está en Estados Unidos que un ni el ritmo

Voz 1025 48:34 hola qué tal quede te estamos escuchando de fondo todos los oye volvemos ya estamos quedando estás es claro

Voz 29 48:42 son especiales sobre todo Andrea que me tiene ahora el campeón del grupo ya que yo en cualquier momento me levanto de la mesa y ustedes me vuelvo al aire

Voz 13 48:51 lo cierto es que

Voz 29 48:56 los jóvenes un abrazo para todos es que estamos le conduciendo porque nuestro en Los Ángeles como continúa la finalísima de la NBA que a propósito Cleveland tienen que ganar esta noche va a ser muy complicado muy complicado

Voz 13 49:09 sí sí está mañana sufriendo las cosas es ella

Voz 29 49:11 das me di cuenta que hubo un acuerdo ya antes de los Warriors de Golden State y los Cavaliers de Cleveland para no asistir a la Casa Blanca en caso de que sean invitados esto después de que la comidilla de las últimas horas el deporte de los Estados Unidos ha sido la negativa de Donald Trump y el hecho de haber cancelado la visita de los Philadelphia hijos hay opiniones divididas los creo que el tema se manejó mal desde el comienzo pero hay situaciones que me parecen que están mandarlas a recoger el hecho de que el presidente atienda que de que vayan a visitar al presidente de los campeones de todos los equipos hombre creo que debería limitarse a los que quieran y miro o el presidente tiene tiempo no los jugadores que no quieran más dicen porque no vaya Mancini acabó ese no es parte en el contrato ni es una obligación dice lo puedes ir a nadie quiere a la Casa Blanca pero eso sí ha hablado mucho ir de luto el fútbol americano pues la muerte de es claro que el hombre de aquella atrapada histórica son Francisco cuando yo montando en acuden después recordamos el quinto ayunos Josep Antoni ya estaba transmitiendo en aquella época

Voz 13 50:19 sí sí

Voz 29 50:22 la Superbowl in terminan ganándole al Cincinnati pero el tema en cuanto a la NFL ha sido la negativa de Donald Trump y que de lo de el himno y demás reitero esto tiene dividido al país creo que los políticos sean metidos se ha dado una connotación que no tiene y al mismo tiempo yo estoy de acuerdo con las protestas y con que cada cual el libro de expresarse lo que pasa es que si nos ponemos a analizarlo mundialmente también es complicado que me digan no es una protesta contra el himno nacional cuando se hacen pleno no lo que vaya hay Lemmy ustedes el programa y empieza a gritar ahí están al aire Ivy ganó las protestas contra la Cadena SER no cuanto a cien yardas sin pero terminó dañándose en Yakarta

Voz 1025 51:06 ya ha es un eso es una buena es otro punto de vista más que les sumamos o lo que hemos estado hablando ahí lo dejamos buen amigo no te queremos robar más tiempo tendrá que volver al aire ya o qué

Voz 29 51:18 en eso estamos usted sabe Jorge Antonio que hay que pagarles popular cuenta yesos todos los meses

Voz 13 51:23 sí sí sí

Voz 29 51:26 te paga han sido seis yo yo propongo que se como el como el tuit con Flavio que si uno paga once meses seguidos a tiempo resume gratuitas renta pero no ha podido contar

Voz 1025 51:34 sí estoy muy grande un mes gratis alquiler en EEUU dan da un abrazo enorme bando

Voz 29 51:40 desde Rusia nos hablábamos próximamente un fuerte abrazo y siempre ha esperándolos a ustedes un sondeo dado un abrazo compaña

Voz 1025 51:47 esta casa Desde Rusia con amor ya te pondremos la sintonía de James Bond no te preocupes tiene Garay que también no sábado este otro punto de de vista o esta otra mirada sobre lo que está pasando en Estados Unidos y sobre todos los problemas así todas las historias políticas bueno lo dicho que estamos en cien Yáñez que ya vamos a a la recta final a los treinta últimos segundos también al opinión de Javi Gómez que por cierto esta semana no sé si la habéis visto intentaré luego compartirla ya en Twitter en cien yardas arroba cien yardas guion bajo o en nuestra página web en cien yardas punto com y colgar lo que ha hecho la NFL que no sé si habéis visto que ha colgado y está muy cachondo de cuál es sería tu mejor quarterback que hay ahora mismo en juego en la NFL se ras Aaron Rodgers de está Cam Newton está Garó pueblo está en esta gran

Voz 4 52:49 no

Voz 13 52:49 es una creo que creo que de la NFL quiénes son los tres mejores quarterback los cinco me pone los tres yo yo he visto mejor este abrí Villarroya y te dejan el

Voz 1025 53:05 tercero Collioure

Voz 13 53:06 es muy difícil elegir eso

Voz 1025 53:09 aún aparecida que es los cinco que es lo mismo te ponen a Rogers ya Breivik pero te pone ha ganado lo a a esta hora Cam Newton Darro tics ver leer a River Josep Briz hija más ponían bueno pues son cinco pero aún con cinco Si me parece dificilísimo cinco también me parece dificilísimo

Voz 4 53:31 muy difícil

Voz 1025 53:33 a mí me parece te repito mi top tres están ahí

Voz 3 53:35 dos Years Breivik Russell te quedas como Dios yo me quedo tan para muy bien

Voz 4 53:41 la es si Luis sí pero es que si dice ser también te digo que si arriba

Voz 3 53:48 muy bien

Voz 1025 53:49 acabamos dando a nuestros treinta segundos de espera espera que esto cien yardas ha confirmado que Luigi John está pagando al técnico pero muy entero que esto no no a mí me parece un escándalo venga Batum treinta segundo John yo estaba ya cuando no

Voz 3 54:37 yo conductor hablando de de Russell

Voz 1388 54:39 qué sabéis que bueno los

Voz 3 54:42 su equipo Green Bay en las dos primeras rondas había acogieron a los córner Blacks a dos problemas

Voz 1025 54:50 espera que te perdido dime dime otra vez

Voz 4 54:53 yo digo que que Luis está errando Russell Wilson

Voz 1388 54:56 no lo he dicho Russell dice pues me he equivocado a Aaron Rodgers

Voz 1025 55:01 a vamos bien aquí pitando JR Vedder

Voz 1388 55:06 nos Russell rachas hay que competir al buen hablaba de Royal concretamente Green Bay en sus dos primeras rondas eligieron a los con el Max que suscitaron bastante dudas dentro de de todo lo que era la la la practicada no como se dice por ahí hay por ahí el sur de Estados bien pero pero bueno ha dado un paso al frente Rogers claramente está encantado eh ha dicho que tiene un talento espectacular que los ha puesto ya un poquito ahí al límite diciendo que iba a ir a por ellos y que le han respondido brutal osea que para que Rogers que ya sabemos que este sale para ganar eh

Voz 3 55:43 se pasa frente ya he dicho esto bueno yo creo que se va a callar bastante gente

Voz 4 55:48 tú duda del talento de estos dos jugadores hola

Voz 1025 55:52 una tremenda los dos

Voz 4 55:54 duda era que teniendo libre en ese momento hacer Win James lo dejaran pasar bueno ellos ellos apostaban por lo que apostaron buenos desde luego

Voz 1025 56:03 bueno pues esas son tus treinta segundos los tuyos Iker