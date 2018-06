La Vida Moderna es votar a Ciudadanos y decir que eres cispepero

Voz 1194 00:00 ahora más tranquilito aunque tranquilidad programa tranquilos súper tranquilos hoy es además miércoles hola así que estamos muy felices de que esté todo el mundo aquí no sé si tenemos patrocinada por cierto bueno pues no te igual mañana si no vales mañana mañana hay patrocinado hoy no pero hoy podemos decir mañana mete la publicidad hoy no mañana la publicidad es el ejemplo más claro de poner el talento de una persona a al servicio del mal y quiero pedir un fuerte aplauso para David Broncano sillones ah pero señor pero pero pero te pasa algo que pues no sé a lo mejor es que la sorpresa es de las armas cómicas más eficaces gente tiempo no lo mejor claro pero leal porque estaban los que estaban ahora ahora ahora hay que remar todos juntos

Voz 0470 01:17 o sea que yo no quiero contribuir a la estabilidad

Voz 1194 01:20 el español se ahora como hay una coalición

Voz 0470 01:22 no es si te gusta una coalición de izquierda más o menos

Voz 1194 01:26 tú ahora vas a basar tu comedia

Voz 0470 01:28 el phishing lo van a tener que para

Voz 1194 01:30 para gobernar porque el PP sólo va a poner complicado en la oposición y tal entonces creo que toda la gente honesta de buena voluntad tenemos que ayuda ayuda es como como cómico rojo

Voz 0470 01:46 ahora no venir durante unos meses una Ignatius Line no Ignatius que está a favor del status quo una Ignatius eras el esté ahora va a ser pues todos si no hace daño claro suave

Voz 1194 01:57 yo mi pequeño granito de arena lo antes era desestabilizar Isère un agente

Voz 0470 02:03 del KO y ahora ya yo ahora es aprovechar que el viento sopla en una dirección para remar para dar un uso matinal en Europa FM tú presentando Gil periodo de Shiva para sustituir a Cárdenas

Voz 1194 02:23 sí yo esperando una oferta de televisión española yo creo yo digo que no

Voz 0470 02:27 eso es bueno

Voz 1194 02:30 el diez de momento viendo todo el mundo le gusta de esta imagen si la gente

Voz 0470 02:36 pero está mira incluso cogiendo joder Le veo hasta más atractivo porque claro

Voz 1194 02:40 es que claro es que realmente esto es todo un paquete la erótica del poder y hay que hace dos semanas me estaba sacando el apoyo aquí estaba Rajoy había que sacarlo

Voz 0470 02:51 tengo que decirte que desde algunas posiciones digamos de la empresa no de la radio sino de de la corporación no sea censurado coacción descarta apoya aquí pero se me ha dicho se la sacó verdad por supuesto ya alguien torció un poco el morro no no a nivel como canarios no a nivel creativo es como hasta ahora eh qué desagradable que hay que recordar que para para describir al nuevo Ignatius llevas hoy camiseta de béisbol con con cuello en uve con Piqué

Voz 1194 03:24 es un detalle fino no sí sí

Voz 0470 03:27 no es que estás pero

Voz 1194 03:29 sí estoy lleno de detallito que innovan a parar de de de florecer el temporal muchas gracias

Voz 0470 03:34 vale e los monólogo quiero hacer previo antes de lo tengo una noticia de los monólogo que de un cerdo eh Cerdó ya cerdo cerdo con señor juez

Voz 1194 03:45 tiene todo tiene todos los sí

Voz 0470 03:47 pero antes de eso el el último día hice una noticia sobre sobre que habían encontrado Dick en alta mar y tal y lo describían como que era un mamotreto Nos en osito muchas gracias a que significa mamotreto porque decía el dique cómo lo definiría como un mamotreto Into the se mamotreto ahora voy con el monólogo pero mamotreto dice del latín tardío mamotretos o gesto buenísimo del latín si esto del griego mamotretos que significa criado por su abuela

Voz 1194 04:14 muy bien

Voz 0470 04:16 y de ahí dice ID ahí Gordillo infló o abultado o es precioso que fuerte mamotretos es eh cebar once vuelan claro su mamotreto Jalón Priego sufrirán los efectos de una ya hace mandado chiquillos y mira que Palencia sería difícil porque claro que es de Grecia Dieta mediterránea pura saques algún chiquillo mamotreto en Nebraska a nada que lo deje sueltos pero en Grecia todo a base de que eso y uvas que te tienes que poner un embudo al chiquillo como Gorrín es como una verdad absoluta como niño criado por su abuela iguala niño monstruoso a lo largo de la mañana esto parte a mí me alimentó yo no se lo contaba una veda que a mí me alimentó mi abuela durante años Nos denota ya ya lo sé pero no me RCD pero yo tengo metabolismo como una turbina del avión claro pero hay una empresa que yo cuando vine aquí a Madrid allí cenaba con mi abuela hermano IMI mi abuelo que estaba of Mi abuelo era como yo eh parecían Lute in Mi abuelo no tenía el metabolismo de un chaval y entonces no sirvió de grupo de control como ganó de nuevo como de test entonces con ello no mantuvimos igual pero mi abuelo paso de cenar yogures a sufrir la dieta de una bola cebando no chiquillos con lo cual Mi abuelo en tres meses eso era pasó de ser el Vaquilla a ser el Spiderman de Plaza Mayor eh Mi abuelo se puso tuvo que enterrarlo en un tanque de agua al Canal de Isabel Segunda es que yo era increíble todo por por cómo te cebo un abuela ya lo sabe lo vemos y luego ya en la definición de mamotreto dice Coloquial despectivo libro muy voluminoso es un mamotreto que tiene lo de despectivo porque no me imagino a Ken Follet diciendo pues escrito otro mamotreto quien lo quiera y luego ojo a esto y la acepción dos es Coloquial despectivo dice objeto en especial una máquina o un mueble grande pescado tosco y poco útil o demasiado grande sopesado para la utilidad que presta es una pena que se refiera objetos porque la definición sería perfecto para García Albiol el PP catalán sea o grande y pesada para utilidad luego pero también en inglés que dice Yus les Great Ovalle el inglés hay que es un idioma de mierda no tiene no mamotreto es un objeto gran no afinan y la otra no opinan y la otra es monstruoso es un poco excesivas a la llamaron niño eres un mamotreto a otros hay un CES estoy agotado la palabra mamotreto es que mira ya no vencer el el monólogo del cerdo mañana eh pero he pedido a julio para lo el mes y medio que quede que no grave cosa de mamotreto hay trece hay tres no es la que han me gusta la tercera vez Gómez dijo que has hecho un mamotreto estás hecho un mamotreto ponga la segunda valla mamotreto vale la tercera julio una vez más sin darle indicaciones agravado esta maravilla empezamos el programa mamotreto eh el plazo para julio la está bien

Voz 2 07:53 actriz sí

Voz 3 08:02 ver Roldán hace historia

Voz 1194 08:04 Ana suprimiera liga en la primera división de fútbol sala femenino

Voz 0470 08:07 la vida moderna Martín Salamanca mil novecientos setenta y siete ataques a golpe en la mesa lo está haciendo mal a destiempo pero educado eso es emerge me parece que lo cesa a contratiempo siempre tanta intentando sacar de la

Voz 1194 08:47 de paz de la cajita

Voz 0470 08:52 pero cuidado hombre primera

Voz 1194 08:54 de Pepa Bueno yo me meto hostias en todos los rincones de eres tú tú eres como el catador de Ringo de Pepa Bueno yo ya lo he dicho a Pepa Bueno donde hay un ángulo muerto aquí y inspirada

Voz 0470 09:11 recordemos que cuando te el hachazo cuando la sacase a pasear el otro día en el único ángulo muerto del estudio eh yo lo pregunté para para para

Voz 1194 09:21 asegurarme por lo que sea lo sabía dijo ay si quieres a enseñarla ideal ya me está diciendo porque ya se sabía que les gusto ya me está en entonando para hacerlo en más sitios de de la cadena

Voz 0470 09:31 en otra en otras cadenas

Voz 1194 09:33 gira a la Cope todo el mundo con la polla sería una más

Voz 0470 09:41 bueno pues hoy es miércoles en viajeros hoy no que ya se ve el tiempo se merece un continuo en miércoles seis de junio no acaba nunca temporada no no queda aquí queda un Messi poco a poco es miro el seis de junio están en que iba a decir dos mamotretos pero la verdad es que a usted reta a mí me temo me aguardaba hasta ahora sí lo que pasa es que mamotreto ya doña visto que implica también un poco qué muy gordo hoy muy grande pero que luego no vale para nosotros hombre mamotretos pero luego tenía autoridad pero tenemos nuestras caras vale pues bueno más retoma gusto vale perfecto pues mamotretos unos versos que que puede hay has mencionado

Voz 1194 10:26 alguien futura pero sabías que que que esta hora versionando arriba colgando en Youtube hombre caro acciones suyas como estáis dando la azzurra con el uso le muchísimo en Youtube pero muchísimo estás

Voz 0470 10:38 labrando una carrera como yo tuve

Voz 1194 10:40 criticando mucho no tanto por lo mal que canto y lo que que podría ser sino porque grabo en vertical no voy voy a seguir subiendo todos los vídeos a partir de ahora en vertical pero por qué porque me encanta el vertical es verdad joder por qué es un detector de subnormal acuerdo totalmente igual yo no sé qué suyo que es verdad pero es un detectarlos cuya

Voz 0470 11:05 estoy a tope con el horizontal Alfaro

Voz 1194 11:07 no te has enterado de nada de cómo van las redes pero es absurdo precario repetir vídeos lo puedes año por qué por respetar un formato totalmente convencional porque deja huecos a los lados pues claro claro You Tube te lo rellena con cosas locas con tu propia bueno he dicho lo cual nos ha presentado ya sino un segundo pues no me acordaba os da como mamotretos que ahora con Pedro Sánchez si se me olvida las cosas hacemos un poquito Promoció

Voz 0470 11:41 pues sí pero ya casi no queda nada

Voz 1194 11:43 final para nada

Voz 0470 11:46 la semana pasada contra bueno prosa para la promoción gracias por qué vamos a hacer es recordemos lo que va a pasar si bueno que no iba bien en la segunda lo acepten estamos bien un misterio absoluto porque todas las funciones del año las no es una de las

Voz 1194 11:59 claro las teorías más mal que más se repiten de Albacete de por qué no funciona esa esa función

Voz 0470 12:04 ha recordado que el sábado una función que está llena el hace un mes y nos venimos arriba no me servía hicimos una segunda son malos no hay ni Dios ánimo poquito por lo que costará a la

Voz 1194 12:13 estafa si es que resulta que que ese día nosotros pensábamos habrá un mitin de Alves Rivera o algo no todavía peor hay una media maratón en Albacete que que Albacete lo que siente por la media maratón es verdadera devoción

Voz 0470 12:27 a la gente echa a las calles animales

Voz 1194 12:30 Semana Santa es para Sevilla exacto la medias maratones palos para

Voz 0470 12:33 la para hacerle es que muy buen terreno para maratones todo

Voz 1194 12:36 ya está todo facilita todo tranquilidad pero bueno pues nada

Voz 0470 12:38 haremos contra maratón de verdad que nosotros lo ampara no para ganar los puntos

Voz 1194 12:43 tienes que esto ya sí que es humillante gesto es terrible en una reunión de divorciados para eso

Voz 0470 12:50 que no pase a Onda Cero en el EGM aquí a que no parece que los runners

Voz 1194 12:54 la verdad que no no digo que va a vi polarizar Se la población de Albacete claro era la gente que quiere mantenerse en forma y la gente que quiere Telephone en la mente

Voz 0470 13:10 me que diga una cosa previa fijado Héctor que que lo que he dicho que yo de gusta de béisbol

Voz 1194 13:15 esta camisa me la compré hace años me entiendes

Voz 0470 13:18 mano pero en esta nueva tendencia tuya Chamberlain hay Chamberlain fotógrafo Mike un parcial de béisbol pero en tu tendencia a ir a lo más suave no es de béisbol El de Sot vale

Voz 1194 13:28 Paul os proponen sí señor

Voz 0470 13:35 con el Software a Paul que salve con lo que

Voz 1194 13:37 nunca había dicho que la tengo desde hace años

Voz 0470 13:41 lo que no va despacito si mal no tira no tiran la idea por arriba que no tienen coma cuchara la es un mamotreto sí es excelente

Voz 1194 13:56 en el béisbol pero sin ira

Voz 0470 13:59 claro es que te viene perfecto para toda tu desgracia

Voz 1194 14:01 el de campamentos claro

Voz 0470 14:04 porque la agresividad animó eso es evidente porque es súper agresivo tiras a muerte bateas a muerte y el sopa

Voz 1194 14:09 como la llevas a doler vale gracias amigo me estoy triste porque te tristón necesito una canción que me alegro un poco el corazón has puesto ya alguna vez qué tal

Voz 5 14:27 la actriz que quiero has hecho un amago de Canedo pero Trip Jamis de joder es que estoy triste es que ya no está Rajoy

Voz 1194 14:40 ya verás que hay que asumir yo sé que hay que hay que asumirlo hay que pasar página como lo Verdonk ya no existe asúmelo digo hay que hay que pero no estoy triste y ayer cuando vi cómo se despedía de todo un poco sí yo también me con quieres sale una cosa incómoda de tu cuando hay veces que es un nudo en la garganta entonces vas a título además volvió a decir otra cosa se dieron una no si se despidió a lo Mariano que eso a mí me encanta y vamos a ver el trozo el primer vídeo Pablo de Mariano Rajoy compungido diciéndole a sus compañeros de partido que se pira que es aspirar ya no sólo de presidente del Gobierno sino del partido y que lo deja con treinta y siete años es servido al llegar porque es muy tres nuestro en toda clase de cargos he sido militante de base anda que no se cosas presidente local día llegamos a ser vuestro presidente nación vuestro muy bien Buesa quien represente a nuestro partido muchas instituciones he sido desde concejal de Pontevedra de Pontevedra hasta presidente el Gobierno de España uno de esos Carlos los se que una ternura ni a ternura peleado para desplazar a nadie le han venido por ningún durante casi cuarenta años que todo el medio vestir allí donde el partido me han pedido que estuviera madre mía ahora ahora que pienso que pasa Mariano quebrara que Gago en el momento de poner el punto final a esta tarea no Profumo bajo el Partido Popular ojo que la Marana seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles

Voz 0470 16:23 bajo el liderazgo

Voz 1194 16:25 igual no es tal problema kurdo razón por dos razones la ver es lo mejor para mí

Voz 0470 16:32 cuidado para el Partido Popular maneja muchos otros es lo mejor para el Partido Popular para mí

Voz 6 16:48 estoy joven

Voz 1194 16:49 de hecho me enamoré regalo esto Rato gracias por la música porque claro se queda es de asesor de Pedro por favor

Voz 0470 16:59 he visto esto que es una de las especialidades de María

Voz 1194 17:02 bueno pero hay un hueco lo de nuevo es maravilloso lo hacía mucho antes en las entrevistas me acuerdo una con Alsina conoce quién que mirándole fijamente a los ojos le decía lo voy a decir una cosa ser presidente muy difícil se lo diré de otra manera es muy difícil

Voz 0470 17:19 qué tal invito hay cuando dice por dos cosas la razón por el Partido Popular dice Betty de otra manera y ahí se les guiña un ojo que es Pantalla Azul de Wenger

Voz 1194 17:32 es

Voz 0470 17:33 a un momento anterior cuatrocientos cuatro y ella sabe que ya lo que viene

Voz 1194 17:42 es decir se derrite la piel y salen ciborg

Voz 0470 17:45 no no me digas que no es irse pues eso dándole

Voz 1194 17:48 la gente espera decir María nada si no estoy programa

Voz 0470 17:51 todo para para dimitir se poner ese justo cuando Letonia seis coma al final del Villapalos Tagore precioso cuando seréis alojar bajo ya sabes que viene a el alcalde

Voz 1194 18:06 el cambia de color el iris se les vuele de de la Arcoiris muchos otros bueno lo vamos a echar de pero bueno mismo es el mismo en el mismo discurso ya lo habían puesto el mecanismo en modo víctima que de repente no mismo discurso al final Mariano Rajoy es una persona que habrá que nos ha hecho reír tipo normalmente frío muy seco seco no no no deja traslucir sus sentimientos eh ves poco pasional digamos pero en este discurso al final se emociona un poquito se poquito les tembló la voz

Voz 0470 18:42 eh bueno acabar de destacar con otra María nada muy bonitas

Voz 1194 19:14 la frase textual yo que alguien pare coño joder que alguien pare coño es es maravilloso Mariano le vamos a echar muchísimo

Voz 0470 19:25 dicha ahora ya sí que lo bueno de Mariano lo lo bueno es que ahora ser de menos porque ya no va a tener ninguna reponer exacto exacto sí lo malo de la cual tenía que hacer cosas pero yo creo que ahora

Voz 1194 19:32 bueno cuando pase un tiempo ya de repente un año así que esté tranquilo y vuelva a dar entrevistas o tal creo que nos va a dar sin unos vaqueros

Voz 0470 19:40 pero como ciudadano de España me encanta que esté en este país una idea de cañas con el totalmente duraron los problemas y hay que tomar decisiones

Voz 1194 19:46 vamos a recordar yo creo en la imagen con el Deed más

Voz 0470 19:50 por el edil del barco nuestro favorito

Voz 1194 19:52 piano siempre estarás en nuestros corazones siempre será saludo

Voz 0470 20:01 Juan te lo nosotros de mirar para allá finos pueden enfoca a los tres hacemos un homenaje hablaré pero para hablarnos un plano general salir de aquí lo lo que acabó con la saludamos a los chavales no tiramos sí homenaje a Mariano en su despedida

Voz 5 20:38 sí joder no sé si lo que viene será tan divertido pero lo que sí lo que sí es un cambio de música sí

Voz 1194 20:47 ya se ha puesto que es de todos los tiempos de Lori Meyers grupos favoritos de Pedro Sánchez no es que Pedro Sánchez le gusta mucho el indie le gusta mucho vio con gusta mucho la cosita de los indies yo no sé innovar tantas alegrías Pedro sí ha pasado una cosa que hay que llevamos desde que Pedro

Voz 0470 21:09 pues sienten este programa tiene muchos chistes también de Pedro Sánchez Pedro Angel da mucha tralla

Voz 1194 21:16 en las últimas elecciones hemos nombrar así de pasada una frase de ser malos colegas

Voz 0470 21:20 ser malo ser malo complejas decía él

Voz 1194 21:23 twitter claro entonces hay mucha gente que no sabemos mucho mi mi porque él sabe que hay mucha gente empezó a seguir hace poco y no se ha enterado y que César malo o qué está mal dicho se sí sí ahora estamos parodiando al propio Pedro Sánchez que nos dio unos años de gloria en Twitter cuando no era nadie ha era diputado pero era un socialista yo hoy he hoy voy a hacer la mayor forrada que he hecho la sección últimamente has hecho que es poner un vídeo nuestro de este programa no hombre

Voz 0470 21:56 os humilde nuestro com

Voz 1194 21:59 hombre

Voz 0470 22:01 a quién y que por muy bonito

Voz 1194 22:04 visual porque hay que que hay que contextualizar porque claro Pedro expresidente a Pedro le dedicamos una sección en dos mil quince creo que estamos mil quince dos mil dieciséis sería al principio eso es

Voz 0470 22:14 obtuvo segunda temporada si yo creo que era domingo

Voz 1194 22:17 Odom porque galas las elecciones creará la primera fue diciembre dos mil quince creo cinco o Val pues yo creo que era por ahí le dedicamos una sección mi sección a la rama cuñada de Pedro Sánchez en Twitter

Voz 0470 22:27 el coñac para que entendáis simplemente porque

Voz 1194 22:30 textual porque vamos a hacer muchas referencias a todo esto así que por favor Si mover el dinero puesto de moda reflotar los tuits antiguos de Sánchez cuidado que va a salir pronto no afecta gracia no por ejemplo por poner un ejemplo tuits

Voz 0470 22:43 porque hay que sería Pedro Sánchez hace igual concejal diputado diputado pero uno más de la purga del último el último

Voz 1194 22:51 bien podrían te porque eso lo que no dividir en subgéneros no

Voz 0470 22:54 entonces clasificados Pedro Santín subgénero que Pedro Sánchez

Voz 1194 22:56 trabajó mucho que es el de saludos y despedidas esto sea mucho en Twitter cuándo

Voz 0470 23:02 twitter al principio al principio que poner

Voz 1194 23:04 pones buenos días no bien saludos y despedidas de Pedro Sánchez muy cuñados

Voz 0470 23:10 al Rayo cuñados mi cuñada

Voz 1194 23:13 buenos días in the morning el próximo presidente del Gobierno

Voz 0470 23:19 bueno el el The Morning in the night trabajado mucho el bilingüismo ahora por la radio no sabe quién habla esta mañana

Voz 1194 23:28 France

Voz 7 23:31 y aquí ya arriesgando muchísimo

Voz 1194 23:33 Pedro Sánchez se lanza al inglés siguió tomorrow

Voz 0470 23:37 yo estoy siempre le criticamos a los presidentes que no se le pues pues ahí lo llevas lo llevas al otro

Voz 1194 23:42 subgénero Pedro Sánchez te da órdenes a ver como Pedro Sánchez de repente te dice

Voz 0470 23:47 la cama

Voz 1194 23:51 porque a la cama a dormir incluso órdenes con fallos gramaticales a lo mejor

Voz 0470 23:59 ser felices ser felices me parece un programa de de la Cadena SER de en Toledo

Voz 1194 24:07 esto pasa favorito sin duda conversando con nosotros bien con aquel creo que vamos a abundar este que decía con mis colegas en el restaurante Luna

Voz 0470 24:19 comiendo una pizza cojonudo

Voz 1194 24:24 gracias

Voz 0470 24:27 hacer referencias claras puede ser que queda aquí una vez más

Voz 1194 24:31 gracias a este programa ya ha hecho historia de la radio cojo eres más cuadrar decir por me voy a hacer una sección ya yo venía advirtiendo eso como Jackie Gabilondo buscando pidió suyo yo cierto lo conté

Voz 0470 24:51 mira esto me ha dado esto sería reacios a hacer alguna excepción de hablando nosotros mismos con no nosotros y poniendo muy o bueno esta esta sección luego nombramos el Tour ese otro tuit de Pedro Sánchez no te órdenes que era ser malos malos con Pedro Sánchez le gusta sale mucha moverla

Voz 1194 25:13 por Andrea Levy entonces yo creo que deberíamos presentar Jean salió nuestros respetos como programa institucionalmente como la vida moderna presentar nuestra respuesta a Pedro Sánchez en en calidad de presidente del Gobierno llamarle Pedro eh mira un top

Voz 0470 25:28 no llamarle

Voz 1194 25:29 Marley lejos bien me he dicho a ver tenemos es un algunos llamamos y dejamos mensaje llamamos a Ferreras podemos recuperar ese programa ya vamos a Ferraz una vez en pide sola que que alguien dijo a pero en el camino de la Izquierda Unida perras no no no no no no no sé no sé si voy a ser indiscreto con lo que decir ahora seguramente sí seguramente sí apostaría que sí se ofreció a jugar con los otros la verdad de contra colgaba de no ilegítimo

Voz 0470 25:59 no no que arroja menor

Voz 1194 26:11 entonces yo he nardo trabajo de investigación que ha consistido en preguntarle Alex Alex tenemos peor Sancho

Voz 0470 26:16 el hijo de puta se textualmente

Voz 1194 26:19 dicho Alex tengo un número de Pedro Sánchez de cuando no era nadie entonces la hemos ido basar no sabemos si va a responder había algo Nota vamos a marcar es de números en estos momentos

Voz 0470 26:32 no no eran pero hay que planificar por si lo coge

Voz 1194 26:34 pues saludaba de hola Pedro aquí somos de la SER quiere jugar al baloncesto nuevos clave Ignatius tiene que tener comunicación directa Moncloa no sabemos que va a salir igual igual no sale igual no Dani línea igual de igual tiene un un número de teléfono sólo para abrumar Telefónica sino pasamos al plan B llama dale dale a ver a ver llama pero qué bonita ha sido el número esta sección hablando con

Voz 8 27:03 información Movistar número que usted ha marcado no corresponde a ningún cliente a pasar

Voz 1194 27:13 el número guste ha marcado no corresponde ningún presidente qué pena el plan B yo creo que vamos a llamar a Ferraz no así a la sede del PSOE adelante a ver si tenemos suerte no pasan con compete es que no sabemos si estará ya en Ferraz

Voz 8 27:27 la has llamado al PSOE si desea contactar con atención a la ciudadanía pulsa uno eso es cierto exmilitante desea realizar una consulta sobre afiliación perdón de lo contrario mantente mientras se intenta transferir la llamada

Voz 0470 27:47 el que está ahora con la gente igual lo coge soy mi propio secretario

Voz 1194 27:51 ahora sólo está él hola buenos días hola buenos días qué tal mira llevamos de la vida moderna de la Cadena SER Nos ustedes a ver si podemos hablar con Pedro Sánchez favor pues mira

Voz 9 28:02 no te voy a pasar con centralita para este primer pase con el departamento de

Voz 8 28:05 prensa eh un momentito Tomás Felipe

Voz 0470 28:07 esto

Voz 10 28:10 no no porque Pedro Duque

Voz 1194 28:16 hola buenos días qué tal mira te llamamos de la vida moderna de la Cadena SER para ver si podían hablar con Pedro Sánchez por favor

Voz 8 28:22 se bolso con los compañeros de pensamiento La Ser que vaya por el camino de la

Voz 0470 28:27 gracias cara al botón de la Ser claro es que todos los de un sino está aquí yo estoy haciendo yo tengo que como nuevo ministro sino que dice que segundo astronauta el español que forma parte donde no no termina ya no digo lo que siempre la información no hace falta segundos tono oye lo coge pasa pero se coger el teléfono

Voz 1194 29:14 pensaba que era una línea directa que

Voz 0470 29:17 cuando estaba el PP no que nunca tales buena pasamos a ser eh yo no sé está pasando yo no sé Ales no lo dejamos Un mensaje en Twitter hunde de la La Ventana

Voz 1194 29:32 claro

Voz 0470 29:35 hola soy Carlas no hay nadie en el PSOE es una metáfora igual también enserio Nos han hecho el aparato del PSOE

Voz 1194 29:45 el aparato el aparato del PSOE

Voz 11 29:48 pero una cosa una cosa hemos dicho dicho además otra serie de la cadena se diciendo somos pero somos compañeros para que dicen de la vida moderna joder al de las vamos a perdona

Voz 1194 30:04 eso a ver si así que vamos a hacer una cosa hablo yo ahora podrías hacerlo porque estás en esta nueva fase pero vamos llamamos otra decimos que somos de la se de la SER

Voz 0470 30:17 no lo comentamos de la SER en general no no no

Voz 1194 30:21 mentir de la Ser de los toros

Voz 0470 30:25 yo diría sólo de las eh no incurrimos en ningún delito ya que bien si no de ganar con mejor de la mejor

Voz 1194 30:34 de Prisa Radio PRISA pero medios de comunicación general hace poco a la defensiva de la si tú entras diciendo hola soy gay hijo gol SAF

Voz 0470 30:49 mía atención a la ciudadanía a ver de la SER Pedro Sánchez

Voz 8 30:53 es Pere Miró implica transigir

Voz 0470 30:56 somos de la sede de la institución

Voz 8 30:58 los ecos se en comunicación con la atención a la ciudadanía del PSOE todas nuestras líneas encuentran ocupada correo info arroba abc punto somos nada si cuando del hombre

Voz 7 31:21 somos de queremos hablar

Voz 1194 31:25 Meshal cuando no suena el esos que lo han descolgado están escuchando versiones echando hasta el teléfono descolgado están en una época difícil hay mucha más

Voz 0470 31:50 mucho jaleo no sólo se comunican con yogures

Voz 8 31:55 estar en comunicación con atención todas nuestras líneas encuentran ocupadas si puede enviarnos un correo a la dirección PSOE punto Es no te puedes dejarnos un mensaje indicando tu nombre y número de teléfono

Voz 1194 32:09 no me vale

Voz 0470 32:12 hola pero

Voz 8 32:19 Nos estar enviar este mensaje pulse uno

Voz 0470 32:23 pulsa pues a uno

Voz 8 32:27 si decía comunicarse con una extensión puede hacerlo

Voz 1194 32:30 el Sage mensaje extensión Pedro Sánchez en aquella escena grabó el mensaje

Voz 0470 32:54 pese a que después del pitido lo que hemos dicho así Italia bueno pues igual conociendo el Ferrari no vayan conociendo frente también bueno yo qué sé vamos a intentarlo todavía fracaso absoluto pero seguiremos intentar

Voz 1194 33:10 lo es por favor vamos a ahora mismo el trabajo mío como prevista investigación por favor que no soy

Voz 0470 33:15 conseguirlo de conseguir el número de Pedro Sanz

Voz 1194 33:17 eso es llamarle que obliga

Voz 0470 33:20 que no lo consigan no nos vamos de vacaciones bueno

Voz 1194 33:22 al tampoco

Voz 0470 33:25 destacó

Voz 3 33:29 Juan Ignacio Delgado Alemany ya eran nada

Voz 5 33:32 Villa de alguna mil novecientos setenta y tres

Voz 3 33:46 no

Voz 1194 33:52 qué pasa qué pasa que llevamos treinta minutos no hago lo mío no lo es hacerlo no se Fall sólo ocho folios que si no lo hace eso ya hasta el lunes no lo haces lo hago mañana mañana lo porque cuenta sabe que el programa y luego tuvo otros en el escenario yo te lo puedo quedarme

Voz 0470 34:12 es que lo haga hoy a favor ya estamos bien

Voz 1194 34:15 ah coño vale la tampoco el otro que tirarse un pedo lo tituló

Voz 0470 34:20 además son ocho no verdad luego Ignatius bien en un momento que ha sido una cosa para que la gente entienda la mente de Jiménez Delgado sólo ocho folios pero mirad lo que hay por folio a este bueno pero luego hay folios de dos frases

Voz 1194 34:35 yo estoy prescribe digo bueno esto ya lo completar a escribo una idea lo pienso esto luego ya lo remató Goya a boli ahí fue cuando cuando fui a cantar con el petróleo a la reticencia la canción así no se eh tras esa así comedia quince iban verso por esto es tengo una teoría de la comedia quise ayer que que está inspirada en lo que me pasó el lunes que estuve a punto de compartir ascensor con Felipe González es verdad en la Cadena Ser

Voz 0470 35:06 esto el lunes después de toda la movida justo el lunes después de todo

Voz 1194 35:09 vida oye lo pasa que el paso primero vamos que me ha Toré me tú me pudo el vértigo era como si estuviera mirando un abismo yo cómo me voy a montar yo en el mismo ascensor que Felipe González está claro que EE

Voz 0470 35:24 porque tú recordemos que iba en pantalón corto camiseta de baloncesto Botín Emilio Botín

Voz 1194 35:28 sí sí bueno algo hago mi cerebro me dijo que él no era ahí donde yo pertenecía entonces su gesto como inoperante ante yo entre sí entró solo el centro solo pero se Alonso jugárselo tomaría peor porque

Voz 0470 35:45 cuando los dos decidiste entrar ya ha pero yo creo

Voz 1194 35:48 no sé no sé no sé si sabina mal pero luego empecé a especular con lo que pudo haber sucedió en ese ascensor o fíjate esas ocho plantas se Lillo solo sin guardaespaldas Linares el y yo sólo subiendo pero el ascensor imagínense que uno de los dos Tirán pero cuidado clásico de hacer si en pido la ayuda a todo el mundo a en esa hipótesis a quien le hubiera quedado más gracioso a por favor hombre Felipe González siempre Felipe González siempre pienso medio yo yo aquí hay una teoría el humor siempre dos personas que entró en una semana

Voz 0470 36:19 por

Voz 1194 36:19 una de ellas te tirón pero siempre queda más gracioso si se tira el pedo la persona de más importancia porque es más sublime porque tiene más responsabilidad cada entonces es una ley de la comedia medio tanta mierda con las redes sociales Diego las redes sociales con las ciencias sociales te igual se quedan paciencia y a lo mejor es el primer peldaño a para elucubrar una futura teoría del humor Javi para imaginemos por lo distinto que quedaría Si el tie el pedo me lo tiro yo si el pero me lo tiro yo queda muy previsible en unos quince Vardy pero nadie votó loco de innato ya hace venir un poco no tiene ese efecto no queda sube subversivo porque va a ser para imprevisible pues ya es cliché jazz convencional paradójicamente para que la comedia sea subversiva de verdad tiene que venir de la comedia siempre es un acto de terrorismo claro en el Balsamaiso el vierte advierte el sistema se advierte el sistema una Status Quo es es vierte ya es lo que significaba comedia paradójicamente es más efectivo si se hace desde el poder lo que pasa que paradójicamente en cuanto se hace ese gesto cómico desde el poder ya deja de pertenecer al poder ya baja tu altura pero por eso digamos que la comedia es el arte de tirarse un gran pedo y conseguir no sólo que sea soportable sino hasta agradable es el arte de la comedia tomando apuntes tiene más o menos no a este componente terrorista en la comedia se integra en un sistema de complicidad la prueba de clase de realidad entonces imaginemos lo bonito que sería cuanto cuando soy yo el que me tiro el pedo no no me va a presionar

Voz 0470 38:03 es que siempre estamos con la misma mierda es porque eso preparándome yo no

Voz 1194 38:07 yo haré imaginemos que iba Ginebra ahora me derrumbo

Voz 0470 38:13 pero no voy a poder llegar a nosotros mira que te puedes antídoto real preguntarte qué

Voz 1194 38:20 no puedo continuar lo bonito que sería que si si soy yo el que metió el pedo Felipe González en un gesto disimular se tira un pedo

Voz 0470 38:30 no

Voz 1194 38:31 eso no sería Sorolla mira el hundimiento del poder lejos de mirarte mal soy cómplice quiero ser cómplices digo yo que no tendría por qué serlo Carmel tiro un pedo aquí con textos de de que notas que has Caca qué bien al final quedaría muy distinto a él y soy yo que me hago Alguaire digo te voy a echar un guante quién soy yo para darle la plana los muy distintos en las circunstancias dos personas tirándose un pedo una de ellas ahí hay un universo entonces casi me tiró el pedo yo sería el pobre payaso que no sabe cómo divertir a la gente del cumpleaños en cambio sí se lo tira Felipe González es como alguien de ser el sábado tira con estilos como señor Arenas un pedo me mira como diciendo catorce años presidente Juan esto tiene que ver con la teoría Kiss Ortega y Gasset que que explicó en el libro Meditaciones del Quijote que la comedia es la distancia que hay entre lo sublime y lo absurdo Él hizo la primera fórmula cuanta más distancia haya entre lo sublime y lo absoluto lo sublime como entendido como algo importante algo de pertenece al poder a algo responsable hilo absurdo como lo ridículo ahí pues cuanta más diferencia más distancia entre entre lo sublime y lo absurdo más gracioso va a ser por lo tanto

Voz 0470 40:12 ergo ergo que desde las

Voz 1194 40:15 tirarse un pedo es el gesto más obsceno obsceno en el sentido etimológico también obsceno fuera del escenario digamos que hay un escenario social un escenario que pertenece al Status Quo a la manera de comportarse que que tenemos nuestro sistema todo lo que suceda en los márgenes de ese escenario eso es obsceno por etimologías

Voz 0470 40:33 de la de Juan Carlos

Voz 1194 40:36 lo cual tampoco indica mucho quiero hacer un concurso voy a voy a ser nombres de pares de dos personas que entre un asesor para que usted me digan íbamos a estar todos de acuerdo en que automática ensalza sabemos quién va a ser más graciosos si se tira un pedo él Soraya Sáenz de Santamaría y Monedero Soraya mucho a Felipe González Monedero va por la vía libre no sería otra más de Toledo dice Soraya que espera

Voz 0470 41:13 el acoge así el socialista neta

Voz 1194 41:30 toma nacionalista esto privatiza Rajoy y Pedro Sánchez ahora mismo el poder lo tiene Pedro Sánchez acaba de entrar cara es más grande si te tira pero Rajoy ahí a Sáenz de Santamaría y Cospedal he jodido eh yo diría haya porque tiene pinta de que se le escapan por todas las juego Obama If Donald Trump Donald Trump nombre Obama yo ya van ahora entrar sería lo lo previsible no perder el poder pero tiene tiene tiene el poder en revertir ya voy yo me yo me me acojo a tu teoría no ahí es verdad que dudo porque no lo sublime correspondería adoptarla ahora mismo lo sublime pero bueno pero al mismo tiempo les chabacano aunque esté en el poder ir pero luego también por otro lado o más negro un negro un blanco quince tiene el pelo negro Barack Obama hombre más gracioso Mis hermanos eso mismas gracias a mí me quedé que leer viene además eh Michelle Obama o Hillary Michelle Michelle Michelle Obama sí estaba posiblemente sea la persona que tirando siempre de un asesor quede más gracioso se a día de hoy

Voz 0470 42:51 el número uno si Michelle Obama está en la cima

Voz 1194 42:53 no solamente es el pedo más gracioso Ada Colau Manuela Carmena Manuela Carmena sin duda Manuel Roger Federer o Rafa Nadal

Voz 0470 43:09 Federer que estáis hablando un imposible como tiene que ser humano no se tira pedos no directamente Cano en un hasta en su no no no porque por energía solar no hay nada que que no hay que sacar sea cuando le da muy claro no no fue bueno sí sería gracioso pero no es imposible

Voz 1194 43:28 algo en nuestro interior no has saber casi siempre al cien por cien de exactitud quién sería Magazine Zidane o Cristo no Ronaldo y Zidane obviamente Zidane gracias a Cristiano Ronaldo o Albert Rivera la atención batalla de putas luces sólo falta sólo falta caí Lorraine y sería más gracioso yo yo lo veo muy muy empatado gracioso yo apostaría por Rivera primeras eh yo creo que eso es lo tiraría al mismo tiempo idean como en la frase ésta cuando cuando hice una palabra al mismo tiempo que otra persona chispas pero al mismo tiempo dirían chispa quizá Albert Rivera diciendo la Cristiano bueno posibilidad así que señores todo esto ya tenemos la primera regla de oro de la primera teoría sobre la comedia y es que si estás tú y tu madre tengo ascensor y uno de los dos se tiene un pedo siempre es más gracioso si sólo tiene tu madre

Voz 0470 45:36 vamos a ver vamos a ver este tema es tan voy a hacer una cosa que bueno que se que no gusta pero me gusta que la Review comparador

Voz 12 45:48 que

Voz 0470 45:49 he visto que soy inasequible al abucheado esto está y luego mañana voy a poner una canción era puto lucir ahí he temió comparada hay un fan de la ruido comparada pues no estaba preparado no lo estaban habrá que tiene Gilito tienen que sí

Voz 10 46:09 te quiero aprovechar

Voz 0470 46:11 nada pero la

Voz 1194 46:13 Coma que disfruta de la vida

Voz 0470 46:19 eh quiero hacer revivir comparada entre eh demás te voy a poner el que se sube me la radio de Enrique Iglesias suben de la radio claro porque es lo mismo tan años reído suben a la red te lo digo ya bueno pero hay mañana a partir de la otra ya cuando notó por Chano digo a yacen yendo en donde claro ir comparada no sé muy Tommaso eh

Voz 13 46:45 este detalle no sí sí sí sí bueno comparada así es la vida moderna es votar a Ciudadanos

Voz 1194 46:52 es decir que eres CIS pepero