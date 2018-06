La opinion de Carles Francino: ¿Consejo de gobierno?

Voz 0313

00:04

las tardes no pretendo abrir ninguna polémica e Nin y lingüística ni del tipo que sea pero igual habría que ir pensando en cambiar lo de lo de Consejo de Ministros no porque claro un gobierno de momento con nueve mujeres y tres hombres sino está completado aún eso es un Consejo de Ministros pues no un consejo de ministras tampoco así que por qué no aprovechamos y que pase a llamarse por ejemplo Consejo de Gobierno como en muchas comunidades autónomas es sólo una idea eh pero como gesto como solo moción de síntesis creo sinceramente que no estaría nada mal eh el feminismo a toda máquina la irrupción de una mayoría de mujeres y además en puestos clave es el gran titular para definir el Gobierno de Pedro Sánchez pero sería injusto o incompleto quedarse sólo en eso aún siendo muy muy importante este no parece un gobierno para estar apenas unos meses como de paso el perfil y el empaque la la solvencia acreditada de casi todos y todas sus integrantes no creo ni mucho menos que envió un mensaje de de provisionalidad de apaño ni dentro ni fuera de España sino todo lo contrario ojo eso no quiere decir forzosamente que Pedro Sánchez que era atornillados en La Moncloa hasta que acabe la legislatura no porque además habrá que ver cuando se empiecen a hacer encuestas se pregunta a los españoles cuando quieren elecciones cuál es su respuesta porque es una clara mayoría estuviera por la labor de ir a las urnas hombre pues no se les debería no se les podría ignorar pero incluso en esa tesitura disponer de un gobierne de un Gobierno como éste como tarjeta de presentación pues la verdad es que tampoco estaría nada mal ya veremos después cómo se maneja eh con asuntos peliagudos el independentismo catalán cómo se maneja en Europa qué margen tienen el terreno económico en la educación Si el astronauta Pedro Duque responde a las expectativas la fiscala Dolores Delgado ministra de Justicia etc etc ya veremos pero no creo sinceramente no creo que nadie ni partidarios ni rivales puede decir que es un equipo ligero o de circunstancias en cualquier caso lo que más debería preocuparnos al menos a mi más me interesa es que el Gobierno el que sea funcione y que no se convierta antes que hablábamos de cómo le podríamos denominar que no se convierta en un simple consejo de administración bienvenidos a La Ventana