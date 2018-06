Ellas lo bordan. “Lo que no existe hay que crearlo”

Voz 0313 00:00 vamos a hablarles un proyecto social que promueve la inserción laboral y ofrece una oportunidad de vida autónoma es un taller textil se llama ella es lo bordan ahí trabajan hay conviven veinte mujeres en situación de riesgo Sonia Ballesteros buenas tardes

Voz 1913 00:13 hola buenas tardes pues como tú decías ellas lo bordan es el nombre de un proyecto de un taller textil de una idea que ya ha empezado a cambiar la vida de una veintena de mujeres tienen en común ser madres estar solas ya haber sufrido violencia de género siendo éste el perfil para que algo se mueva lo primeros poder conciliar por eso empezamos el día desayunando con los niños hola buenos días

Voz 1 00:38 Laura García está claro

Voz 2 00:41 entramos en la casita donde han ido llegando para desayunar repasar deberes o jugar antes ir al cole sus sus madres los dejan aquí un pequeño chalet en el barrio madrileño

Voz 1913 00:54 de Entrevías poco antes de las ocho para llegar puntuales al trabajo hasta hace unos meses dependían de los servicios sociales de las ayudas que recibían del Estado o la Comunidad fueron seleccionadas por ser madres maltratadas y estar solas pero se les pedía algo más que tengan ganas y capacidad para dicha posibilidad

Voz 2 01:10 los dos apoyamos mucho y hacemos mucho lógicamente los podrían pero ellas tienen que pelear aprender a hacer cosas que no hemos hecho nunca como coser y tienen que trabajar y pelear por subir es Carmen Rivero responsables

Voz 1913 01:23 de ellas lo bordan uno de sus retos es conseguir la conciliación familiar total cuando hay colegio cuando no en vacaciones o si alguno se pone enfermo eso permite que las madres se centren en su trabajo en el taller textil donde además de coser han aprendido el cómo se actúa durante una simple

Voz 3 01:40 es un horario cómo se trabaja en equipo resolución de conflictos no y entonces después de esa formación más laboral realizaba una formación textil iban aprenden a coger la idea es que poco a poco se vayan integrando en en en la labor del taller de las

Voz 1913 01:54 de las producciones que realiza mutismo Alberto Albee tres responsable debería financiera cuenta que la idea en principios que tras un periodo de tres años estas mujeres salgan al mercado laboral ordinario aunque de la conciliación seguirán ocupándose mientras haga falta

Voz 1 02:11 le corriendo

Voz 1913 02:18 entre ellos se fueron al cole nosotros al taller

Voz 1 02:22 cuando entras por nada más dar pues lo primero que tiene son colores un espacio cuidado

Voz 1913 02:31 en el taller Raquel y Borja responsables de la producción me enseña los recortes de tela para los cojines en los que se está trabajando me llevan de la mesa de montaje a la rematadora

Voz 1 02:40 hermandad son unas unas máquinas que bueno pues a que para que no se pregunta

Voz 1913 02:46 ha sido efectivamente le hacen en dos puntos de la rematadora vamos a la máquina de coser llegase

Voz 1 02:56 en una sujeción externa coma cinco milímetros

Voz 0313 03:02 oye Sonia las mujeres aprendan a hacer un trabajo así muy específico muy concreto en esta cadena o participan en todos los procesos

Voz 1913 03:07 pues es muy importante esto porque las trabajadoras pasan por todos los puestos ellas cosen remachan plancha nace en el packaging y hasta la preparación de los envíos

Voz 1 03:16 si esto por otro lado es muy interesante para las mujeres a nivel forma porque tienen la oportunidad de comprobar digamos cómo se desarrollan producto desde la creación hasta en aparte comunicativa e incluso eh que ellas mismas puedan elegir en qué parte de este proceso pueden podrían trabajar en

Voz 1913 03:34 Silvia Gómez es la directora creativa en los espita que están trabajando para clientes grandes como Ikea que aporta en la sostenibilidad económica al taller y al mismo tiempo para marcas más pequeñas interesadas en etiquetas social producción local y Moda ética estamos ante un proyecto ambicioso con voluntad de crecer hasta emplear a un centenar de mujeres pero de momento las voluntarias son pieza clave en ellas lo bordan

Voz 2 03:55 para el veces planchar amotinamos y los damos la vuelta

Voz 1 04:00 de Dios que hacerlo él

Voz 4 04:01 a ver si sus una del imperio entre los más de ellas que son las que llevan el taller ligados a veces no sólo queremos ayudarles siempre

Voz 1913 04:12 ganamos nosotros ellas trabajan de ocho a cuatro de lunes a viernes sin el agobio de pensar dónde dejar a sus hijos son de quince países distintos cinco religiones tres continentes todas comparten un pasado difícil in ninguna sabía coser

Voz 5 04:24 no tenía ni idea no había cogido una aguja de mano en la vida y una máquina ya que al principio sí que costaba ahí me frustra va conmigo mismo porque no conseguí hacer que aunque parece una tontería una línea recta esa eh

Voz 1913 04:37 es Natalia una alumna aventajada Silvio nos cuenta que quieren conseguir una beca para ella porque tiene actitudes para el diseño ella de momento

Voz 5 04:45 a mí de la máquina no me quitan ni queriendo o sea yo me agarro la máquina y no la sueldos me encanta coser no

Voz 1913 04:53 lo que sí sabe es que desde hace unos meses tiene trabajo y un sueldo digno que ha salido de la rueda de los subsidios tienen futuro una casa a la que llamar suya y además este verano tendrá las primeras vacaciones pagadas de su vida

Voz 0313 05:06 Regina Cárdenas buenas tardes hola buenas bienvenida La Ventana Regina Cárdenas es ginecóloga y creadora de este proyecto ellas lo bordan que nace cuando

Voz 0762 05:13 el proyecto en sí arranca en julio de el año pasado realmente ahora llevamos diez meses bueno pues creo que hemos avanzado bastante para el tiempo que Lleó pero pero pero como suele ocurre cómo cómo surge la idea yo llevaba muchos años trabajando como voluntaria y cooperando en proyectos que se centraban en el apoyo a mujeres madres víctimas de violencia de género instituciones públicas o privadas que acogían en un sistema residencial a mujeres con esta situación y bueno durante muchos años que estos proyectos son extraordinarios protectores pero cuando se acababan sus plazos que son plazos fijos entre seis meses año y medio dos años las mujeres y sus hijos iban a la calle y a la calle una mujer con todo el destrozo psicológico que suelen llevar estas mujeres solas sin mucha formación una con con dificultades grandes con el idioma en situaciones administrativas irregulares tenían ninguna posibilidad pasado años viendo cómo era una y otra y otra y otra pues vidas rotas vidas fracasadas hijos tutelados historias tremendas he visto mujeres volver con su maltratador porque la alternativa era ellas a la calle y los hijos tutelados que historias terribles no y la idea fue buscar una solución de empleo que se adaptara a ellas después de un año buscando no encontré nada así que la idea fue pues lo que no existe hay que crearlo de esa manera pues justo fue el ocho de marzo de dos mil dieciséis

Voz 0313 06:46 precisamente casualidad

Voz 0762 06:48 pero bueno pues cómo cae una reunión a un montón de gente conocida pues proveniente de pues el pues el derecho de la empresa de la periodismo de lo social de la economía un poco con la idea de vamos a ver vamos a ver que eso nos ocurre no yo soy un montón de gente que ese día pues estamos la idea de que lo más conveniente era un taller textil no al final el el taller textil Nos aportaba cosas que yo puse un poco como condiciones no la primera es que tiene una curva de aprendizaje relativamente rápida de hecho nuestras mujeres lo comentabas Natalia no el uno de agosto del dos mil diecisiete no habían visto una aguja y ahora bueno ha visto ya que por ejemplo de Afganistán dijo y por otra parte era esencial preservar la tranquilidad las mujeres en cuanto a su identidad religiosa cultural quiero decir que una mujer musulmana que lleva sube Eloy qué hace como están haciendo ahora su Ramadán viera respetada en sus opciones culturales en sus opciones religiosas realmente muy pocos trabajos hoy en día están abiertos a estas mujeres no y luego que permitiese la intimidad de de bueno pues de quién se siente violentada al estar expuesta no porque de hecho varias de nuestras mujeres quieren actualmente medidas de protección entonces bueno al final el textil y luego hay tenía un componente componente extra no que es la idea de crear algo bello como si mismo no como un elemento de recuperación de tanto dolor de tanta cosa sórdida de tanta historia la capacidad de de poder ver creamos sí que creamos algo bello y algo completo y algo que tiene utilidad

Voz 0313 08:21 contáis con ayuda pública en España

Voz 0762 08:23 podemos estar con ayudas con el muro a ver estamos ya en el programa No somos nos han catalogado como empresario inserción a mí me ha sorprendido porque sólo somos dieciséis empresas de inserción en Madrid nosotros somos las grandes tenemos programa de inserción hay unos fondos europeos que la verdad es que son muy muy grandes muy contundentes están a la espera de que haya más empresas como ésta que que los reciban otro sí que hemos entrado

Voz 0313 08:47 cuántas personas están implicadas en ellas lo bordan en ellas no

Voz 0762 08:51 aparte de las mujeres desde las siete mujeres que suele trabajar tenemos contratadas cuatro personas de una bueno pues dos jefes de taller Un de un director financiero y una y una directora creativa

Voz 6 09:02 dice Regina da cuenta de la vigencia de lo que llamamos Cuarto Mundo en el seno de las letras ciudades occidentales y además una época de supuesta bonanza económica tú que tiene una experiencia en África te ha sorprendido la magnitud del problema encontrarte esto en una capital europea mía yo cuento

Voz 0762 09:16 muchas veces yo la verdad que tiene la fortuna pasar muchos años trabajando en en África y en en Sudamérica como como ginecóloga he visto muchas cosas muy duras allí pero las historias que tengo aquí y me ha sorprendido porque jamás he visto dureza similar la capacidad terrible de sufrir de estas mujeres historias tan terribles como las que tengo aquí

Voz 0313 09:37 no no lo había visto en ninguna conclusión nos lleva Regino fue

Voz 0762 09:41 es la conclusión de que de que hay que cambiar la forma de ver los social y una de las grandes ideas es de este proyecto aparte toda la gente a la que lleguemos que creo que es muy importante pero creo que el mundo se cambia con ideas nuevas y sobre todo demostrando que son que son ideas útiles yo creo que otra forma de hacer economía es posible y lo estamos demostrando una economía que se base en la gente que trabaja y que incluye a las mujeres que yo creo que no hay mujeres con capacidad y con ilusión como la que tenemos nosotros que otra forma de hacer en lo social es posible yo lo defiendo mucho porque nos estamos basando muchísimo lo asistencial no muchísimas Remi muchísimas subvención y muchísima cosa pagada que al final lo que hace es que adormece a las personas las hace las hace dependientes término haciéndolas inútiles y a veces lo digo cuando me preguntan qué quieres digo yo no quiero que me subvenciones yo quiero que me contrate es eh yo quiero contrato público sea hay empresas las pues las instituciones se Madrid Ayuntamiento del Gobierno hacen grandes compras textiles no las hacen a empresas privadas que a su vez a esos se cosen en China en Bangladesh en lugares donde están cosiendo y pues eso hundiendo a la gente y hundiendo al medio ambiente yo lo que lo que solicitudes no me desde enero contratarme vamos a levantar a la gente no vamos a levantarlo juntos

Voz 1603 10:54 el interesante también es lo necesario que es en en cualquier país en cualquier momento una sociedad civil fuerte porque el Estado no puede dar solución a todos y cada uno de los problemas que son muchos que son urgentes y que efectivamente no nos se nos abrirían los los ojos de dolor de pensar la situación la que están las en las mujeres esa reunión del ocho de marzo con un grupo de personas que están preocupadas por el mundo y de ahí surge

Voz 0762 11:20 la idea que mejora la

Voz 1603 11:23 no solamente el caso de estas veinte mujeres sino que además ofrece un camino y una huella a seguir es fundamental pero esto es sociedad civil

Voz 0313 11:30 que sí que se dijo fortalece vemos esa capacidad

Voz 1603 11:33 la de hacer cosas y luego pide ayuda y luego exige todo tipo de de responsabilidades por parte de las de las administraciones pero hay una parte que es os sale de nosotros nuestra manera de organizarnos de pelear por lo que vemos que no que no está bien o es imposible

Voz 0313 11:51 pero eso músculo lo tenemos en España ese músculo yo creo que lo teorema es lo que falta es e ingresarlo en fin y nutrir lo porque claro por sí solo no puedo tampoco levantarle el músculo lo tenemos pero eso ha planteado Regina es tan sencillo es decir instituciones públicas administraciones que compran en materia textil coño pues ahí está y se dedicó y como y como ellos lo bordan habrá otros proyectos podría haberlo

Voz 0762 12:13 algo podría haberlo si podemos crecer hasta luego hay una cosa que yo planteo muchas veces no crea que ahorro estamos suponiendo las instituciones públicas no caben a nuestras mujeres estaría cobrando la Remi estaría recibiendo un piso de protección oficial en sus hijos terminarían tutelados por los terminan tutelados tutela es una millonada Ito son mujeres que no cotizarán a la Seguridad Social que era pagarían impuestos es que aparte todo económicamente es que compensa compensan

Voz 0313 12:39 no es por puro egoísmo masivo

Voz 0762 12:43 es entraría no pero si lo que dices es cierto no ha habido una puerta de una de una persona perteneciente a la sociedad civil que yo haya tocado que no se haya abierto la gente está deseando encontrar algo con sentido bien pensado para meterse ello Illes el apoyo sostenido in innumerables