Un extraterrestre denuncia a Pedro Duque: Me debe dinero

Voz 2 00:00 viva el vino vino aquí a hacer amigos a la política en la trae floja de la trae al fresco frescos que mire preguntas al actuar así que yo propongo quede aquí mando claro es si nos parece un razonamiento muy brillante del Miracle

Voz 3 00:42 hasta el último día ha sido

Voz 4 00:52 y a Ramos o el rostro en este caso Toni Martínez buenas tardes hola Especialistas secundarios ahora al hombre

Voz 5 01:05 hola no no si era bueno pues yo estamos y Roberto servidor no todo por la radio en familia

Voz 0230 01:15 adiós con Pedro Sánchez que ha ido a ver al Rey bueno sí a B para enseñarles su nuevo gobierno un gobierno con muchos golpes de efecto podríamos llamarle el Gobierno Chan es como las películas musicales infantiles no cuando el protagonista le dice al Rey majestad le traigo un gobierno mayor

Voz 6 01:32 ya de mujeres un gobierno de profesionales un gobierno de europeístas un gobierno con Borrenes el primer Gobierno de la historia de España con un astronauta

Voz 7 01:51 pues aquí

Voz 0230 01:54 es cuando Pedro Sánchez comienza a bailar gustándose eh está ajustándose Pedrosa el Gobierno con astronauta exige comenzar hoy con el Consultorio extraterrestre

Voz 9 02:05 no no

Voz 1 02:10 otra vez

Voz 10 02:15 esta terrestres porque desde que se fue que quiere de de aquí pues hay que reconocer que les daba poquita gol en la SER a los alienígenas amigos y eres extraterrestre oeste terrestre es el adhiera pero te apetece aquí hablar un poquito con nosotros con Francino y con toda la vasca pues llevan los al teléfono que ahora mismo

Voz 11 02:30 estoy pasando telemáticamente estoy pasando número teléfono de la Cadena Ser

Voz 10 02:37 mira ya hay uno que acató la señaló la buenas chao chao has dicho vale echábamos el saludo de qué planeta eres

Voz 12 02:44 el planeta estación de servicio

Voz 10 02:47 esta se llama así está haciéndose el parque está

Voz 12 02:49 ha situado la salida de la Vía Láctea lo AMPAs muchas naves espaciales para reportar a parar a comer estirar la pierna robar bolsos

Voz 10 02:58 a escasos los bajos todas se come bien allí haciendo servicios les

Voz 12 03:03 eh planeta estación de servicio así que te sugiere

Voz 10 03:06 yo no sé qué muy bien el IVA

Voz 12 03:09 aquí en la cama que hacerle daño a ahora que me planetas mucho lo de gato mientras pan vale seis millones de yuan

Voz 10 03:17 dado no sé si es mucho o poco vuestra moneda que es el yuan

Voz 12 03:20 si no hay casi todas latas el yuanes

Voz 10 03:22 que como en Cataluña oye y que contarnos

Voz 12 03:25 ver y para ellos en el departamento de diplomacia de nuestro planeta llamo en nombre de nuestro presidente para felicitar y desearle suerte a vuestro nuevo presidente

Voz 10 03:33 el presidente de España muchísima gracioso siempre

Voz 12 03:37 es pura diplomacia en fin a ver quede parte del planeta estación de servicio letras la Days señor Zinedine Zidane mucha suerte y nuestro deseo de seguir colaborando como lo hemos hecho hasta ahora con el anterior presidente

Voz 10 03:49 Zidane no es es Zinedine Zidane como dicho usted no es el presidente de España era el entrenador del Real Madrid que se acaba de marchar

Voz 12 03:57 el creador de Madrid en todo el Madrid para cuestión está pero no era Rajoy no doce haber requerido pero el vuestro nuevo presidente quiere Pedro Sánchez Pedro Sánchez

Voz 10 04:07 sí sí sí sí sí sí igualitos así ese

Voz 12 04:12 pero no a costa está de presidentes Parlamento Cataluña

Voz 10 04:17 no el para la ven es

Voz 12 04:20 hostia puta madre no bueno pero a ver depresión de Parladé nuestra Rodríguez Ibarra del Parlamente que es suya no no en absoluto no ahí presente los presidentes de Estados Unidos Felipe González

Voz 10 04:32 al Tram madre mía

Voz 12 04:34 todos los ojos a Sidao pelo liso peinado raya que se que dirige sí

Voz 10 04:40 este diario razón

Voz 12 04:42 oye pero buques Pedro Duque

Voz 10 04:45 el flamante ministro de Ciencia a vale

Voz 12 04:47 veré pasta porque vino aquí con la nave Vostok sino para mí

Voz 10 04:52 no tenía el cambio yuan yo no creo que tendrá que hacer

Voz 12 04:56 ha hecho un lío mira vamos a hacer una cosa ver os vamos aniquilar ya si acabamos antes

Voz 10 05:03 pues me le vale a mí me vi a mí me bueno bien este hombre ojo que esté este es el diplomático

Voz 12 05:10 va para cierto para deportar a mi presidente yo con quién estaba hablando todo este rato conmigo tú tú aquí para aportar el nombre de Cristiano Ronaldo vale lo que pensaba eh en una que cierto venga hasta luego

Voz 10 05:25 hemos establecido ya los puentes de comunicación con los Sotés

Voz 0230 05:27 sí extraterrestres mediático el de el de Pedro Duque es un golpe mediático le le está faltando a Pedro Sánchez un último golpe de efecto qué sería nombrar ministra portavoz a la Reina Letizia ésta habría sido ya la sorpresa definitiva tenemos un Gobierno de jóvenes profesionales europeístas titulado Si aseados las siglas serían da siglas de todo esto jóvenes profesionales europeístas titulados y aseados así las eh el Gobierno Jo PETA que podría haber sido además el Gobierno de Albert Rivera un gobierno de jóvenes profesionales europeístas españoles esto era lo que le tocaba a él tiene que estar Albert Rivera mirando a La Moncloa como el extraterrestre de Spielberg o Time mucho marciano hoy mucho extraterrestre mucho astronautas

Voz 13 06:14 la Télam

Voz 14 06:21 mucha twiterías hola así días Pedro Duque sin duda es el nombre del día

Voz 10 06:27 twitter con este te emitan pues se ha puesto en órbita

Voz 5 06:30 vamos a ver si cada día temas que gente empezamos

Voz 10 06:35 con Tristan Meyer que ver a Pedro Duque como un rival imbatible en el Parlamento los debates en el Congreso siempre los ganará Pedro Duque con la frase tú has estado en el espacio pues entonces te callas caes a la grandiosa Lucía Taboada grandiosa sólo le falta la guinda a este espectacular Gobierno que está formando Pedro Sánchez falta Beyoncé como ministra de Cultura ya la otra cara de la políticas Rajoy que para hola la de foie tiene una idea para tenerlo siempre con nosotros Rajoy deja la presidencia del PP para lanzar una línea de tazas con sus mejores frases estas lluvias torrenciales en junio estantes colocando a la gente Mister Dios es un ejemplo no sé qué guardar si la ropa de verano o dos animales de cada especie ya acabamos las tutorías con alguien que gana todas las discusiones el Twitter de Bin siempre quieres decir la última palabra buzón

Voz 15 07:32 yo no

Voz 8 07:47 sueco nos

Voz 0230 08:26 ya conocemos casi todo el Gobierno no todo o casi todo faltan algunas carteras y seguro que alguna sorpresa no en vano es el Gobierno chan chan chan conocemos por lo menos la fachada del Gobierno ahora falta por saber cómo será la oposición de momento quién más critica al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez son los independentistas catalanes eso ya le viene bien al PSOE lo peor que le podría pasar a Pedro Sánchez es que los independentistas y especialmente Carles Puigdemont dijera este es el Gobierno que nosotros queríamos

Voz 17 09:01 están viaje

Voz 5 09:19 día

Voz 0230 09:19 cada día Carles Puigdemont escribe cada día por lo menos un comentario crítico hacia Pedro Sánchez desde Moncloa deben estar pensando que no pasa por Dios área por lo que decíamos ayer porque Pedro Sánchez tiene hay que quitársela ayer hablábamos también de la despedida de Mariano Rajoy con esas frases

Voz 18 09:42 está

Voz 0230 09:44 así como hay Pedro Sánchez ha presentado su Gobierno Chan ayer Rajoy se despedía con frases dedicadas a José María Aznar especialmente esta que pareció una alusión a la corrupción y al caso Bárcenas que según los jueces comenzó mientras José María Aznar dirigió el Partido Popular ha asumido mis errores

Voz 3 10:00 y también los que no eran míos

Voz 19 10:04 eh

Voz 0230 10:06 frase que fue respondida por José María Aznar ayer mismo diciendo Jo varias cosas el PP ya no es mi partido no me representa yo advertí todo esto me ofrezco para reunificar el centro derecha es pocos imbéciles además la corrupción es inadmisible os digo que la Ángel

Voz 3 10:27 acción es un cáncer que no podemos tolerar

Voz 0230 10:31 o Nico no yo creo que estaba viajes de micros clave muy gravoso bueno cuando mandas esto ya sabes que lo explico Marlon Brando cuando estaba preparando su papel part de Vito Corleone para el padrino cuando manda los demás tienen que esforzarse por escuchas

Voz 10 10:49 levantar la voz nunca nunca hay que levantar bueno bueno

Voz 0230 10:52 entonces bueno en una comparación por Marlon Brando no por Bitton

Voz 5 10:55 algunas vienes a la boda de algunas

Voz 0230 10:58 es voces al después de estas palabras de José María Aznar ayer algunas voces del Partido Popular han respondido a José María Aznar hay gente que se molesta portada por cuatro cosas que dijo el alcalde de Antequera varón

Voz 20 11:10 porque si vamos a tirar de hemeroteca hay vamos a tirar de Historia empezamos a hablar de los que están en la cárcel de los que eran del Partido Popular está en el alcance o están siendo imputado eran como ministro de Aznar o cargo que había puesto Aznar

Voz 0230 11:24 bueno esto es así si escuchamos la frase de José María Aznar sobre la corrupción que es inadmisible si la escuchamos intercalada con noticias de los últimos años sobre casos de corrupción del Partido Popular quedan diecisiete segundos que podríamos decir que son llamativos os digo jueza acusa Eduardo Zaplana claro

Voz 21 11:43 corrupción en once meses de parón el juez del caso Rato acciones cáncer balear Jaume Matas ha ingresado esta tarde en prisión para cumplir las no podemos tolerar empresarios y pagaba sobresueldos a sus dirigentes entre mil novecientos ochenta y nueve ya veo los

Voz 0230 11:57 me voy a sacar la que se avecina un poquito de follón en el Partido Popular pues si lo único malo lo único malo para Pedro Sánchez es que el Gobierno tiene que gobernar y hacer cosas a Pedro Sánchez lo que les iría bien sería estar nombrando ministros durante dos años cada dos horas nombrar ministros no hacer nada y dejar que los adversarios se vayan apuñalando dejar que José María Aznar se ponga en en modo Aznar como estuvo ayer sabéis que dar Baker cuando quería hacer daño a alguien personalmente hacerle daño quería estrangular Le por ejemplo utilizaba el estrangulamiento a distancia de él no cogía personalmente a la gente por el cuello e Darth Vader usado la fuerza que es este poder abrirla la mano separando el pulgar abres la mano separando el pulgar como si estuviera midiendo el grosor de una farola no pero en dirección al cuello de quién sería su víctima estrangulada a distancia a veces hablaba le decía a la víctima por qué el estrangulada que es algo de gusto dudoso porque se está estrangulando a alguien no te justifique ante la opinión pública ya le estas estrangulado déjalo estaría pero esto es así es útil de cara al desarrollo de la película estrangula si explicas si nos imaginamos a José María Aznar vestido como Darth Vader caracterizado como dar veía a cuatro cinco metros de Mariano Rajoy con la mano abierta con el pulgar separado como si estuviera midiendo dice lo siguiente

Voz 22 13:30 el CAR las políticas que se estaban realizando si es que el Partido Popular quería sobrevivir a la crisis más graves

Voz 5 13:42 dónde está Rajoy en este momento pues está hoy en el suelo

Voz 0230 13:46 eso sin que José María Aznar le haya tocado la estrangulado a distancia está un poco la intención de urna de Aznar Baker pero por lo que ha contado esta mañana en la Cadena Cope Mariano Rajoy no tiene ninguna intención de pelearse

Voz 23 13:58 pero mi intención es abandonar la la política de manera definitiva hay más cosas que hacer en la vida que dedicarse a la política que en cualquier caso para mi ha sido un gran honor

Voz 0230 14:10 de momento se vamos iba a ir al Mundial de Rusia y fíjate lo que era la política he dicho que Aznar se ofreció ayer para liderar el centro derecha pero si escucháramos atentamente sus palabras lo que dice Aznar exactamente es que él está dispuesto a contribuir desde su posición actual Hinault desde ninguna otra él dice que hay que reunificar el centro derecha

Voz 24 14:34 si estuviese dispuesto a ello desde mi posición actual Hinault desde ninguna otra contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad en el futuro

Voz 0230 14:48 os esperó desde mi posición actual de la va a ponerse a currar jubilar para no hombre nombre reunificar el centro derecha que sería fundido el PP y Ciudadanos digamos no una confluencia no de PP de Ciudadanos que mala suerte la de Rivera porque ese es el papel que él esperaba que es un bajón y completo porque estaba a las puertas de la Moncloa como líder de la derecha hay un okupa en la Moncloa José María Aznar se ofrece para liderar un poco para dirigir de todas maneras la política da muchas vueltas bueno a ver lo que dura Gobierno Sánchez la semana pasada quién lo hubiera dicho quién lo hubiera dicho que la que Pedro Sánchez estaría a la Moncloa Mariano Rajoy lo decía esta mañana

Voz 25 15:31 bueno he estos apolítica yo efectivamente pues hace unos días estaba contento de ahora pues manos viendo eh porque todavía puede dedicarse a crítico gastronómico

Voz 0230 15:43 el resto de restaurante

Voz 26 15:46 esta

Voz 10 15:49 Especialistas secundarios a ver qué pasa bueno hemos incidir en uno de los hechos más sorprendentes de los sorprendentes hechos de la semana pasada que fueron las siete u ocho horas que pasó Rajoy es comido en un conocido restaurante de la capital activamente qué pasó en ese tiempo ya conocido popularmente como las siete horas de mayo vamos a tratar de averiguarlo con algunos testigos que estuvieron allí testigos como Racine que es un vendedor de flores paquistaní que acudió al restaurante pues a realizar su trabajo Racine qué tal hola

Voz 12 16:20 sí una muy buenas tardes veo que no tienes acento

Voz 10 16:23 el vendedor de paquistaní

Voz 12 16:25 este año se Madrid ah vale vale vale el acento solo uso para vender tú cumplir sus es bonito señorita para

Voz 10 16:33 sólo para vender bueno es la sientes tuviste un restaurante verdad vendiendo flores

Voz 12 16:36 bueno entre varias veces por la tarde que allí estaba Rajoy su gente que me compró flores cada vez que entraba

Voz 10 16:42 te compró Flores Rajoy

Voz 12 16:44 Torres señorita si encontraba todo el rato dos asuntos estuvo irreprochable

Voz 10 16:51 irreprochables Rajoy desde desde el punto de vista pero oye pudiste huir alguna cosa algo de lo que hablaba con sus allegados allí

Voz 12 16:57 percibí que estaba cabreado porque decía todo el rato de pasta mierda me he perdido yo la final de Champions verdad repetía

Voz 10 17:04 pues así muchísimas veces por tu destino

Voz 12 17:07 dura dos ahorita vale sí déjame Un para aquí venga

Voz 10 17:09 gracias vamos con otro testigo que estuvo en ese restaurante les tuvo Rajoy es uno de los camareros del local su nombres Ramón Ramón qué tal de que no puedes decir

Voz 27 17:20 no yo lo siento pero no puedo decir nada por Cook camarero que honre su profesión tiene que postín ocultar una especie de contrato dice de indolente ni ético critico con el cliente si eso que le impide revelar cualquier detalle privado

Voz 12 17:34 sonaba así no sí bueno es una relación de privilegio como la de un abogado a su cliente un cura hecho creyente en sí sí sí yo no voy a ese equipamiento

Voz 10 17:47 Vine a cinco euros mira Rajoy sí que dice usted

Voz 12 17:49 su séquito comieron y bebieron como una como una boda gitana sí sí toda la noche Rajoy se abrazó a María Dolores de Cospedal sí sí sí sí

Voz 13 17:58 queda mucho derroche yo te yo hoy no no no

Voz 5 18:11 que bueno

Voz 10 18:14 esa estuvo cantando Rajoy cuando el Cospedal pues cree Ramón muchísimas gracias hay seis cinco euros para tienen otro testigo que es un cliente que estuvo ayer el restaurante hola buenas tardes buenas tardes a ver qué me para ahí en ese restaurante tan exclusivo y tragaperras

Voz 12 18:32 me suena acabó el dinero vaya la estaba calentita camareros hípico desenchufan esto que yo era par dinero a cambio si cuando a cuidarla un amigo Rajoy jugando así con el pelo largo

Voz 28 18:46 hay falda Fátima Báñez

Voz 12 18:48 sí sacó a máquina con ella

Voz 10 18:52 que existe alguna cosa que te quito el premio que tú llevamos ahí calentando la máquina

Voz 12 18:56 una tarde la mía y vacas raya joder

Voz 10 19:00 eh rabia guerra ya por extenderlo perfectamente muchísimas gracias poco a poco como veis estamos tejiendo un tapiz donde se muestra un tapiz estamos tejiendo un tapiz donde está la imagen de lo que ocurrieron estás fatídica horas de mayo y tenemos ahora me dice Toni una llamada no prevista eh hola buenas tardes

Voz 29 19:19 muchos lentamente dijo investigado rico deja de investigar

Voz 12 19:25 por favor no

Voz 10 19:28 esto que es una una amenaza quienes ustedes deben nombre valiente de su nombre y su nombre sí sí

Voz 30 19:36 eh tío gente yo tu no lo explico tuvo la ganar dos todos modificando oiga

Voz 10 19:55 pues parece bastante solida interrumpamos esta investigación porque yo ahora mismo tengo miedo