Boyero: "Jurassic World me parece discreta y sin entusiasmo"

Voz 2 00:42 Carlos Boyero

Carlos Boyero buenas tardes

Agencia de del presidente Pedro Sánchez que está con el Rey parece que va a ser sobre las siete pero vete a ver si no se adelanta la cosa

las nos callamos y les escucha qué te parece que lo que está pasando

Voz 0324 01:17 pues yo me extrañamente ya sabes que soy un cenizo y un pesimista incurable lo cual puede ser una forma de imbecilidad también eso de poder defensa insta o de pero se siente un estado jovial y ultimamente porrón por cambios no cambios en en este país cambios también en en cosas que me atañen profesionalmente entonces estoy estoy muy contenta si muy contento espero mantener este joven tan inusual en mí desde hace tiempo

tiene alguna esperanza de que este nuevo Gobierno cuyo un poquito mejor al cine

Voz 0324 02:16 son ministras con nueve

nueve mujeres y cuatro hombres estamos ahora lo conocido pues cultura no sabemos quién

Voz 0324 02:23 que son que son unas profesionales fantástica me me pareció un poco lo cuando dijeron nueve ministras de quiere decir yo es que haría haría

pues todo todo ministros

Voz 0324 02:43 el ministras o transexuales de lo que fuera a condición de que que sean buenos Sansa Yola el rollo de claro tiene que haber tantos hombres tantas mujeres no que sean que sean profesional

hay que darle la vuelta a eso y esta tarde lo ha contado muy bien Montserrat Domínguez de aquella frase tantas veces escuchada de no si ya nos gustaría poner mujeres cuyo pero cuesta encontrarlas sólo hace falta mirar pues sea esa cosa esa frase de es que es que cuesta encontrarlas sólo hace falta mirar porque estar ahí de las que están

Voz 4 03:18 hoy en día formando parte del nuevo Gobierno son personas agregadas llevan años eh estaban ahí prorrogando estaban incluso alguna fuera de España como es la nueva ministra de de de Economía pues oye no hacía más que cambiar la forma de mirar yo no tiene otra estoy muy contento también por

Voz 0324 03:35 que el país ese periódico en el que trabajo o sí bueno últimamente en los últimos años muy poquito ha nombrado directoras Sol Gallego Díaz que que es una es una persona que me merece respeto y admiración de siempre yo creo muy consecuente muy muy brillante en sus análisis así creo que bueno no es no creo eso alguien de de izquierdas esa palabra que intentan devaluar tan no lo sé te quiero de Ile de las ministras me cuentan que que que en en su rollo que han demostrado que son que son muy buenas que saben mogollón de de de lo que se van a ocupar no entró es pues ojalá vamos les deseo toda la aventura sobre todo por lo que va a repercutir sobre

Voz 6 04:36 o sea que tú para cada ramo pides especialización conocimiento

sí sí y profesionales ya

Voz 6 04:45 porque entonces tienes que estar de acuerdo con un montón de mensajes que vivo aquí en Twitter del tipo Carlos Boyero ministro de Cultura

ahora Carlos Boyero asistiendo a la gala de los Goya como ministro de Cultura calificándola

Voz 6 04:57 cuando la propia gala con una estrella sobre cinco llamando a todos tienes extravagantes e yo a Pedro solo Le pido que ponga Carlos Boyero de ministro

culturas y adiós un cargo público lo aceptarías no ministro no lo sé no no pero si alguien te dije oye alguien con mi equipo a hacer cosa no no no si no he votado nunca

Voz 0324 05:27 bueno si queréis era que queréis alguno lo de secretario de Deportes

yo en principio no no pero tampoco me lo admite ocurrencias hablamos no me imagino a nadie

Voz 0324 05:39 Siria es es yo en pues es en un en un grupo político en la la política pero sí deseó que los políticos me me den satisfacciones más que el permanente disgusto ella siempre me provocan

tiene la quinta entrega de la saga de los de los dinosaurios de Parque Jurásico Gold el Reino caido

Voz 11 06:24 también en este Zisis

en Marrakech erupción

Voz 4 06:30 eran amenaza los dinosaurios de la isla nublar donde han vivido durante

parque temático y ahí empiezan a ver

Voz 4 06:37 parque temático y ahí empiezan a ver

Voz 12 06:39 el cosas

Voz 2 06:42 especies Blue es la última de la suya jamás la captura usted conoce a alguien que podría ayudarnos a una operación de rescate que podría salir mal me conoces bien conmigo sabes que no puedes quedarte aquí

Voz 13 07:00 a su sombra

Voz 2 07:01 es que se vaya usted demostró que lo raptores obedecen órdenes nunca pensó cuantos millones faltaría una van a vendernos la quién para el

en este momento Carlos que enseguida nos cuentan quienes esa Blue a la que hacen referencia pero vamos teniendo noticias del nuevo Gobierno van cayendo van goteando

Voz 4 07:31 me hizo buenas tardes hola buenas tardes quiere hablamos ahora

Reyes Maroto será la nueva ministra de Industria

Voz 4 07:37 yo estoy en el Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0527 07:39 es una mujer de cuarenta y cinco años que nacida en mil novecientos setenta y tres es vallisoletana de Medina del Campo pero ejerce su actividad en Madrid es profesor de la Universidad Carlos III es diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta ahora ha sido portavoz de Asuntos Económicos en asamblea por PSOE forma parte de la dirección regional del partido desde el último congreso ir durante muchos años ha sido asesora del partido en asuntos económicos Sellés economista

Voz 0313 08:06 pues tenemos de momento diez mujeres y cuatro hombres

pues tenemos de momento diez mujeres y cuatro hombres el Gobierno de Cultura no el de Cultura e Interior no perdonó en Cultura Interior y Defensa y falta bueno sigo sin contarte nada de lo de Cultura sabremos quiénes luego la nueva ministra de Industria quién es esta dinosaurio dinosaurio no sé si no

Voz 0324 08:29 pues no sé me pierdo porque hay dinosaurio y dos dinosaurio lazos Sosa los hay malos los ayer sabes de qué va la historia de protegerlos en la isla esta y luego pues los millonarios que los quieren utilizar para sus para sus negocios para sus Business y los protectores es una película que ha no soy un

no soy una entusiasta de te gustó la primera

Voz 0324 09:00 pues no no más vamos

veo IS Spielberg rehúye buenos los os doy está

Voz 0324 09:08 es tan listo que se se montó un género con con con estos bichos extinguidos de hace tantos años no y creó un no pero tampoco soy un loco de la saga de de los dinosaurios que el otro día pensaba ahora propósito de de sagas de superhéroes de he vuelto a ver por tercera vez seguida a las siete temporadas de Juego de Tronos Juego de Tronos hay dragones

ahí brujería ahí batalla hay magia muerto ahí viven te quiero decir

Voz 0324 09:45 que que yo adoro el espectáculo dice espero que guiones que personajes que actores que actrices os a como está rodado que espectacularidad

que no tengo pero me veo lo

Voz 0324 10:00 esto de los dinosaurios son Los Vengadores esas que no los soporto me gusta

malos Dinosaurios que los venga Los Vengadores

Voz 0324 10:08 o el otro día que me volvía a ver es del Jan sólo porque es que usted otra vez pues con con una pareja de mellizos maravillosa de de ocho añitos un niño y una niña porque quería querían verla no iría

tras un poquito más no no no no me pareció tener

Voz 0324 10:27 porque además es es oscuras que no se ve nada ahora alejado por oscurecer como Juego de Tronos su saque cuando los últimas temporadas llega el invierno y entonces pero ahí tiene un sentido pero aquí no las películas cada vez son más negras no saque qué dices tienes que andar a ciegas pero lo a los niños los gustó mucho y sobretodo me estuvieron preguntando toda la película y a la salida pero la chica la princesa está cómo se llama no es ley aquí hubo algo así la primera novia de de solo pero la chica es buena o es mala la chicas buena o es mala o sea que tampoco se lo dejaba claro yo me aburría muchísimo y Mi única distracción fue ver su entusiasmo que eso no tiene precio ver cómo los niños disfrutan en el cine Iniesta vamos saberes eh

porque la mano de Bayona iba a preguntar es

Voz 0324 11:21 yo te diría que no la podría haber realizado cualquier y director eficaz de la factoría Spielberg no tiene cosas sobretodo en la segunda parte hay una niña temerosa Hay perseguida que eso es pertenece al mundo de una casas y cómo el Gòtic a dónde acorralan a a la niña que eso pues igual la conseguido meterlo en en guión por lo demás me me parece me parece digno discreto pero no me provoca ningún ningún entusiasmo así luego hay hay una cosa en el cine de Bayona que a mí me molesta mucho y es la que no concibe un plano en el que no haya música la música subrayando todo y yo entre los rugidos de los dinosaurios y la y la música la abrasa y todo el rato pues te quiero decir bueno la la vid pero no no me provoca ningún

entonces tengo anegado aunque sí a todos los niños será de la pedirá no mayores de doce años no te has para mayores y si películas para mayores de doce años y si eso no quita para que los se pasa miedo

Voz 5 12:43 yo no yo no pero no no no

pero vete a saber los los niños y los dinosaurios pueden formar parte de sus pesadillas también seguro que sí pero pues ya verás me contaba yo la vi pero como quién quién ves llover no me no

Voz 4 13:00 mira te voy a cambiar Dinosaurios por gladiadores

Voz 15 13:09 eh

Voz 0313 13:12 cambio especiales porque esta noche trescientos espectadores van a poder ver a Gladiator o Gladiator en el Coliseo de Roma es una proyección benéfica

Voz 4 13:21 que sí que ha promovido

Voz 0313 13:24 de Russell Crowe que en una rueda de prensa donde estaba nuestro corresponsal Joan Solés Nos lo podrá contar Joan buenas tardes buenas será

de Russell Crowe que en una rueda de prensa donde estaba nuestro corresponsal Joan Solés Nos lo podrá contar Joan buenas tardes buenas será

Voz 16 13:54 Roma con lo cual ha hecho felices principalmente a los tifosi de la Roma de fútbol

Voz 0946 13:59 esta noche asiste en el coliseo a la proyección de su película cinco premios Oscar con la música de la banda sonora de Hans Zimmer otro Oscar en directo con doscientos maestros de la orquesta italiano del cine exclusivamente para trescientos espectadores que pagan hasta tres mil euros de entrada espectáculo que se repetirá el próximo fin de semana ante decenas de miles de personas en el Circo Máximo de la capital italiana a precios populares todo ello en beneficio de una noble causa que promueve el actor originario de Nueva Zelanda la lucha mundial contra la poliomielitis también para comprarle un ascensor al ayuntamiento de Roma porque sus alcaldes han sido incapaces hasta ahora de habilitar un acceso al Coliseo para personas con movilidad el beneficio se destinan al Coliseo para que personas con dificultades puedan disfrutar de la experiencia de visitar el monumento ha dicho en rueda de prensa para alcanzar otro objetivo luchar contra la polio enfermedad que creíamos Celada de la faz de la tierra y que por el contrario hay que seguir luchando para erradicarla no estoy aquí por dinero ha añadido sino por la película que hice hace muchos años por amor y al servicio

Voz 17 15:16 son bien pues al muy mal

Roma y el Coliseo tendrán sus Gladiator porque como seguramente ya sabéis la película no se rodó aquí sino en escenarios en un anfiteatro que se levantaron en mal

Voz 18 15:32 a mí me gusta mucho gusto

a mí me parece de las buenas películas siempre que hablamos de Ridley Scott tiene tres que son intocables tiene equivocaciones bastantes tiene Pelli en las fallidas y tiene buenas películas yo pondría está en el grupo de las más peligrosas como es buena Thelma y Louise N y tienen el tono épico Le

Voz 19 16:02 funcionan los

los malos Si hay algo complejo y esos amores imposibles tiene un punto de de Pompeya y te crees a Russell Crowe no que por cierto lo que puede hacer el alcohol las voces como cada vez pero cada vez es más si es una es una película que la recuerdo bien incluso la la veo de vez en cuando así ya tiene ese punto de el del cine épico qué te sientes como El protagonista algunas ante tal está está muy bien la Beatles

Voz 20 17:21 oye

