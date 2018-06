Mindfulsex: practicar sexo de manera consciente

Voz 2 00:00 tú

Voz 3 00:09 no

Voz 4 00:15 eh

Voz 2 00:18 Un

Voz 6 00:31 pues hemos recibido

Voz 0542 00:32 todo un correo en Contigo Dentro arroba Cadena

Voz 6 00:35 SER punto com que dice me encanta

Voz 0542 00:37 el programa aunque siempre os escucho a través de los audios porque a esas horas de la noche de estoy volando por una nube por la nube de los sueños no tiene suerte pues así que continúa en un en un programa escuché que habla seis de mayo Funes y me quedé con ganas de saber más sobre este tema y la relación que tiene con el sexo en qué consiste cómo podría ponerlo en práctica con mi pareja o con un desconocido os hola hace unos meses la psicóloga el sexo lo hagan a Ramos presentó su libro te acuerdas conversaciones sexuales con mi abuela que no se me encantó súper fan superen el libro de ella que lo contó muy bien IN él dedica precisamente un capítulo a este tema así que la tenemos por teléfono esta noche para que no resuelva todas esas buenas noches no

Voz 7 01:24 muy buenas noches

Voz 0401 01:26 lo primero lo voy a decir fatal porque ahí yo todo en los palabros que no sea castellano e incluso antiguo los digo fatal que es exactamente Funes muy bien

Voz 8 01:37 es bueno ahora está además muy de moda porque el mente conscientes significa por así decirlo

Voz 7 01:46 la atención plena el Estado que estás luego bien aplicado a la sexualidad es lo que comentaba la sexualidad plena hola solida consciente por así decir

Voz 0401 01:55 pese a ser consciente de todo lo que nos ocurre sexualmente hablando

Voz 8 02:01 sí sí queremos ser una idea es como un interruptor on o no si si deseamos activa Clos pues es potenciar todos esos nuestros sentidos y

Voz 7 02:12 el de potenciar la percepción de la sexualidad por así decirlo suelen son acompaña como si incluso en tu mente y sin necesidad siquiera del resto del cuerpo

Voz 0542 02:26 claro porque anda en realidad encestó lo que decía antes que son así un poco ha dicho de abuela pero el State a lo que estás y lo que es el lunes se aplicaba el sexo es lo mismo es con centrarte en las sensaciones en lo que estás haciendo en lo que estás intentando que la cabeza no se te vaya a otros pensamientos que es algo que ocurre bastante a menudo

Voz 0401 02:46 pero pero también saber desconectar según han tenido ella no

Voz 8 02:52 el tema es que el el tema si pudiéramos estar Emma insulsa ex permanente no con sexualidad plena permanente pues ocurriría con el dinero que ojalá pudiéramos todo todo el rato pero hay momentos en los que también podemos desconectar no ser consciente está muy bien pero hacer inconsciente en algún momento no y dejarte llevar más está muy bien está la idea es saber utilizarlo nuestro beneficio el tema SEC que muchas personas tienen por ejemplo disfunciones sexuales porque están demasiado en mano ante él pero en las preocupaciones por Montpellier de la mente no no del resto del área de la sexualidad como es el el resto de los sentidos no el cuerpo o en los sonidos los olores los sabores y también en el tema de de donde tenemos la mente proyectada las fantasías también lo que se llama la clave erótica

Voz 0542 03:49 yo yo creo que así en resumen es aprender a desconectar de todo para poder reconectar sólo con el sexo

Voz 8 03:56 perfecto tal cual claro la idea es darse cuenta de que somos seres sexuales nos estemos donde estemos con quienes os o a solas que todos nos da vida puede ser erótico con esos sexual pero no necesariamente genital que eso también imagino vosotras estáis también muy acostumbradas a decir que la sexualidad no sólo genital

Voz 0542 04:17 al ahora es Geni paralización que me cuesta a mí eso decirlo como como aplicamos esto en la como

Voz 8 04:24 claro el tema es que muchas veces estamos tan centradas en en otras variables que no son lo que estamos haciendo en ese momento por ejemplo llegó ya besar a alguien yo tengo yo tengo que ser conscientes de todos los factores que están interviniendo no me entrenamiento porque si lo hacemos nada más que en el momento que estamos excitada costaron muy difícil estar atenta a todo pero si entre antes con pequeñas taras como el agua cuando estamos luego con alguien por ejemplo echándonos no sólo sentimos nuestro propio deseo sino que somos conscientes del deseo de la otra persona no estamos pendiente de los pensamientos limitante o el miedo y el estrés que podamos tener no estamos preocupados sino que estamos ocupado

Voz 0401 05:13 entonces lo que tenemos que hacer es degustar cada una de las cosas que ganamos sexualmente claro sexo afectivamente realmente

Voz 8 05:22 pero podemos entrenar con cualquier otra cosa que hagamos en nuestra vida con Mike purines no es para activando entrenando a nuestros sentidos para que primero para luego no estar pendiente de las cosas negativas que pueden pasa por nuestra cabeza pero también para las personas que diga si yo no tengo ninguna disfunción pues también para ah pues para potenciar ya lo positivo o lo el placer ella sentimos pues para potenciarlo para ganar un placer para ganar en en sensaciones para activar nuestro deseo porque es también una una actividad que el un sex potencia nuestro deseo ir darnos cuenta de que el deseo no sólo está en el tema genital no les intervienen todas las áreas de nuestra vida

Voz 0401 06:08 ojalá pongamos toda esa concentración necesaria empecemos a disfrutar mucho más de nuestros sentidos cuando

Voz 9 06:14 no veamos agua cuando comamos por supuesto

Voz 7 06:17 cuando estemos con unas la pareja final es estar presente en otras cosas no pensando en lo que no debe

Voz 0401 06:23 efectivamente lo que es como decía L a lo que decían nuestras abuelas State a lo que

Voz 10 06:28 tienes que estar hombre este es bueno eso nos gusta tanto la tuya

Voz 7 06:34 claro era muy sabia ya estaba en la vida pero no lo sabía

Voz 0401 06:42 eran muchísimas gracias por enseñarnos a concentrarnos un poquito más

Voz 8 06:46 gracias a vosotros buenas pero que comamos y de guste hemos la vida la sexualidad Emma impulse

Voz 0401 06:52 prometo acordarme ETI durante un tiempo mientras beba agua

Voz 8 06:55 sí sí