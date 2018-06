"Si alguien sabe de sexualidad femenina es una trabajadora sexual"

Voz 1 00:00 sí

Voz 0401 00:05 pronto guapa con toda probabilidad esta es la pregunta que más veces han escuchado nuestras invitadas de profesión putas la prostitución está encima de la mesa pocas veces se ha hablado tanto del tema como en los últimos tiempos el libro de Mabel Lozano el proxeneta es el mejor testimonio del calvario por el que pasan las mujeres y niñas que son obligadas a la esclavitud sexual léanse lo es imprescindible para entender el horror que hay detrás de la trata de mujeres la disputa es de esta noche también ejercen la prostitución desde hace años ellas mismas decidieron ser prostitutas viven de ello y no se ocultan buenas noches Paula Vip desde los estudios de Radio Barcelona

Voz 2 00:54 hola buenas noches refrescan bien

Voz 0401 00:56 la memoria Paula hace cuántos años que te prostituye

Voz 2 01:00 pues ayer fue Mi decimosegundo Putic cumple

Voz 0401 01:07 décimo segundo Putin cumple felicidades

Voz 3 01:10 muchas gracias

Voz 0401 01:13 tenemos prejuicios sobre vosotras porque lo primero que has hecho ha sido reírte y a lo mejor la gente siempre que piensan prostitutas no está muy acostumbrado a pensar que Sarrià

Voz 2 01:25 bueno somos las mujeres de vida alegre por excelencia no

Voz 3 01:31 yo creo que eh

Voz 2 01:33 hay un hay un sector de la población

Voz 3 01:37 sí sobre todo dentro del mismo mar

Voz 2 01:39 por qué se empeña en querer mostrarnos siempre como como mujeres explotadas como mujeres violentada con mujeres que están siempre amenazadas y coacción hadas y bueno lamentablemente dentro del mundo de de la trata de mujeres hay cosas muy distintas pero dentro del mundo de la prostitución ejercida de manera voluntaria Ilich mire todo lo libre que una pueda ser en una sociedad capitalista pues la verdad es que bueno este es un trabajo más hay no hay no hay mucho más misterio

Voz 0401 02:19 es decir Paula es feliz

Voz 3 02:22 sí muy feliz hago lo que quiero y eso no

Voz 2 02:26 puedes decir todo el mundo así que decir soy feo

Voz 0401 02:29 pues ocurre lo mismo

Voz 4 02:31 Mclaren que estás ahí al lado de Paula en Radio Barcelona hola buenas noches buenas noches

Voz 5 02:36 eh sí sí la verdad es que muchas veces te das cuenta que haces haces lo que tú quieres a a la hora que tú quieres sobre todo siendo autónoma cuando trabajas para terceros evidentemente es es cumplir dado pero cuando todo el mundo trabaja para terceros no puede hacerlo lo que quiere aquí tú aquí en la Cadena Ser puedes decir bueno pues hay ahora yo quiero extender programa cuatro horas y a lo mejor la gente deprisa te dice

Voz 6 03:08 mira aquí a estudiar que no oye quiero quiero ganar más dinero

Voz 5 03:13 no no lo con esto que has mencionado que me llamó la atención que Paula se Zerrichera me vino también ha con su respuesta también me vino a la cabeza como como se les llamaba a las prostitutas en en el imperio azteca a su nombre en agua es Iowa mine la traducción sería como la sale grabadoras o las alegres

Voz 6 03:42 queda por ahí van por ahí es la definición de prescindir de prostitutas también ha ido unida también a la vida normalmente culto la instituciones llegaran los conquistadores si cambiaran toda la visión de la sexualidad

Voz 0401 03:55 a ver si a ti te conocimos también hace un tiempo pero quizás alguna persona que no esté escuchando no te sitúa puedes presentarte por favor

Voz 5 04:02 pues yo soy una mujer trans y vengo de México llevo doce años en este país también llevó doce años ejerciendo el trabajo sexual y estoy en la soy parte de la asociación también de diversas redes de trabajadoras sexuales también en Europa

Voz 0401 04:26 al ex es la asociación de los profesionales del sexo

Voz 7 04:30 y ahí estais reunidas

Voz 0401 04:33 eh prostitutas no que debate sobre vuestra profesión que debe indicáis vuestros derechos y que os conocéis todas y luchar por vuestra por vuestro trabajo corregirme si me estoy equivocando

Voz 2 04:46 sí bueno no solamente prostitutas sea cualquier tipo de trabajadora o trabajador sexual y puede estar y participar en el proceso

Voz 0401 04:58 pero es un tema incómodo señoras quiero creer que con este programa nosotros también contribuimos a que esto cambie pero pocas personas se sienten cómodas a veces hablando explícitamente del sexo y les aseguro que yo esta parte la sufro bastante a menudo imaginados Si hablamos de prostitución en primera persona cómo lo hacéis vosotras cómo defendéis ejercer vuestra profesión cuando vienen todos los reproches

Voz 5 05:24 pues su simple Minds simplemente decimos oye pues mira es el trabajo que yo realizo es el trabajo que la opción menos mala que yo yo elegido dentro dentro de este sistema también teniendo en cuenta las circunstancias personales iban a Messi y a quién no le guste mi trabajo que venga que me pague seis mil euros al mes y de ahí para arriba y podemos empezar a hablar porque eso es lo que gana

Voz 0401 05:53 más

Voz 5 05:54 no bueno va variando a Mariano pero Dinamo digamos que ya es una cifra con la que pueda estar tranquilamente

Voz 2 06:01 es muy confortablemente todas maneras yo no recuerdo así en distancia corta estoy intentando hacer memoria no recuerdo a nadie que me haya reprochado que yo haga trabajos sexual sea desde el sector en sí

Voz 5 06:18 ha sido uno de los días nos dicen cosas monísimo

Voz 2 06:21 en Twitter y en Facebook pero en la distancia corta cuando la gente se pregunta por qué has escogido este trabajo porque lo haces no te gustaría cambiar no hay reproche sea lo que hay son muchas ganas de querer saber de querer aprender sobre todo de de personas que están ejerciendo Trabajo sexual en primera persona no que se lo podamos contar nosotros yo creo que esto sí que que que que lo he vivido y lo vivo casi a diario pero reproche más

Voz 5 06:52 sí sobre todo cuando cuando es el cuando es alguien muy cercano como como una madre como como una hermana lo primero que te dicen ser bueno pero estás viendo estas concentra astas esta estás estás feliz estás bien ir tú les dices que si simplemente se preocupan mucho por por por tu seguridad por nuestra seguridad que también es un poco un mito porque también muchas veces ha habido muchos accidentes laborales en en obras y hay gente que se cae de los andamios y nadie les pregunta si estás bien si les dices que el paleta entonces la seguridad también una ya se las se la se la busca una misma pero es también parte de todo este mito que la gente tiene que que estamos inseguras el cien por ciento el tiempo vamos igual de inseguras que puede estar un obrero en un andamio insisto en el ejemplo

Voz 7 07:43 no sé si viste su escuchas te

Voz 0401 07:45 es el vídeo de las Togo anda revuelto

Voz 5 07:48 quiénes son esas no

Voz 8 07:51 no no las conozco las tengo

Voz 5 07:54 la las las tengo como borradas de la memoria

Voz 0401 07:56 es decir le dice que no Paula yo

Voz 2 08:00 lo que menos

Voz 0401 08:02 me por lo menos que os ponga un pequeño un pequeñísimo fragmento

Voz 3 08:07 no Montero voy a contar tu secreto

Voz 9 08:10 ninguna de las mujeres a las que has pagado querían estar contigo ninguna parte de su piel quería que lo han hecho por dinero

Voz 10 08:17 Botero deberías empezar a llamar a las cosas por su nombre esto no va de sexo va de poder tú no pagas por Folha tú pagas por violar con

Voz 0401 08:26 también

Voz 8 08:27 el argumento nada que decir nada

Voz 5 08:31 es que no igualmente porque porque no no no ya de hecho mira hay una hay una campaña os voy a darme un dato hay una hay una campaña de unas compañeras trabajadoras sexuales que se llama ola abolicionista creo que ellas pueden responder bastante bien porque sean corridas sean Parrado el vídeo está también en Youtube it is creo que ellas pueden responder mejor porque lo han hecho también en en redes

Voz 0401 08:59 ha habido han aparte de la conversación antes

Voz 4 09:02 Aula que me ha gustado mucho porque ha utilizado un verbo que yo utilizo cada vez que puedo

Voz 0401 09:07 que ojalá ejerza todos los días de mi vida ella dicho aprender Paula podemos aprender de vosotras

Voz 8 09:18 bueno nosotras

Voz 2 09:20 vivimos la sexualidad todos los días sobre todo la nuestra sea yo creo que si alguien conoce sobre sexualidad femenina es una trabajadora sexual ir dentro del trabajo sexual quién más sabe pues podríamos ser nosotras las prostitutas las las actrices porno porque es bastante obvio sea nosotras tenemos que

Voz 11 09:44 eh entender

Voz 2 09:46 cómo funciona nuestro cuerpo tenemos que saber que nos gusta que no nos gusta es es algo que a veces se da por entendido que tu cliente va hacer lo que él quiera realidad esa es una confusión bastante bastante importante bastante grande es suficiente tú tú eres la que decides lo que quiere y lo que no quieres en función de lo que a ti te gusta y lo que a ti no te gusta por lo tanto es importantísimo siempre que la trabajadora sexual sepa perfectamente que quiere hacer y qué no quiere hacer para no tener que hacer eso que no le agrada

Voz 0401 10:21 porque vosotras hace es el sexo que no queréis hacer

Voz 5 10:26 no absolutamente para nada cuando cuando los clientes nos contactan nosotras ya ven ya ponemos qué servicios a ofrecemos y que no pero siempre te puede venir alguien con yo qué sé

Voz 8 10:42 la extra intentando convencer te no

Voz 5 10:45 sí desde el clásico oye mira te doy cien euros más y lo hace sin preservativo no digo mira a mí me das usar no no no hay dinero que lo pueda pagar hasta cosas gustos bastante extraña sexualidad

Voz 0401 11:02 no convencionales que no concuerdan con la tuya exacta

Voz 5 11:05 entonces a partir de ahí sus voy mira esto no lo hago simplemente yo ofrezco lo que ofrezco hay veces que que cuando hay sexualidad es diferentes de lo que yo fresco a alguna vez me da personalmente me ha dado cierta curiosidad

Voz 2 11:21 bueno vamos a probarlo

Voz 0401 11:23 quiero otra persona como muy podría pasar

Voz 2 11:26 la gente mira yo por ejemplo tengo dos clientes a los que les encanta meterme la lengua en la nariz

Voz 0401 11:34 que curioso

Voz 3 11:37 no sé qué les se encuentran no no sé qué placer pueden encontrar ahí pero les besa y tan felices ellos

Voz 0401 11:48 bueno había oído

Voz 3 11:50 dile a tus clientes que sirven a favor me cuentan que es como no se encuentra tú ves esa cara de de placer infinito que dices a mí no me da placer pero tampoco claro me molesta sabes entonces pero te lo preguntan es cómo

Voz 0401 12:07 te importa si

Voz 3 12:10 el agua yo le dije no esto no me lo han hecho nunca mira que me han hecho cosas raras dices bueno hija si a ti te gusta pues pues bueno pues pues vale

Voz 2 12:22 bueno pues es sentir curiosidad verdad como como se muy bien Shirley pero bueno hay cosas que tú ya sabes que no te van a gustar a mí no me gusta que me azote en por ejemplo ya pongo expresamente explícitamente en mi página web yo bajo ningún bajo ningún concepto hago obedece a otra cosa que es muy importante yo creo a la a la hora de recalcar este este punto vale el decirle a estos hombres que van ofreciendo por ahí hacer sexo sin preservativo o a los que pinchan los preservativos y que están violando claramente una una ley la ley de salud pública por lo tanto que se vayan con cuidado y con una trabajadora sexual implica un contrato verbal y por supuesto a nosotras sabemos muy bien qué es lo que tenemos dentro de los poquísimos derechos que tenemos vale la pena sobre todo decirle a las mujeres que esas prácticas no hay que aceptarlas ni siquiera por dinero porque en fin te juegas tu tu salud te juegas tu vida porque por cien euros por doscientos euros no vale la pena pero decirles a estos señores que a ellos y les podemos poner una una denuncia por ello

Voz 0401 13:39 quienes podemos ir a Santa Si putas todas

Voz 5 13:41 todas las mujeres todas las que se identifiquen como como mujer puede ser una mujer CIS una mujer Trans Ike tengan ganas de de aprender nuevas técnicas sobre sobre sexualidad o simplemente reforzar las que ya tiene conocer algo nuevo conocer gente diferente y sobre todo divertirse un montón sobre todo divertirse mucho eso no es bien bien imponerse cachondo

Voz 0401 14:08 tu además Shirley enseñas algo muy especial y muy concreto

Voz 5 14:13 sí yo el taller se llama digamos que el digamos el taller se llama a tomar por culo muy explícito muy explícito totalmente yo soy así muy fina

Voz 8 14:24 ya se a enseña

Voz 5 14:27 básicamente lo que es las cuestiones de el sexo anal EA cómo se realiza la mejor manera de hacerlo los mitos que giran alrededor del sexo anal un poquito también de historia habrá sorpresa habrá sorpresa al final de toda la explicación teórica habrá sorpresa

Voz 0401 14:47 Paula Cuéntame cuándo y dónde

Voz 2 14:51 pues el donde va a ser en Barcelona no nunca en estos talleres nunca se da la dirección hasta la noche anterior por una cuestión de discreción de confidencialidad y va a ser el día nueve de junio sábado empezaremos puntualmente a las diez de la mañana y terminaremos más o menos sobre las ocho de la tarde

Voz 0401 15:16 cómo me puedo apuntar

Voz 2 15:17 pues te puedes apuntar en nuestro correo que es formación arroba a pro sex punto o RG

Voz 0401 15:25 pues Paula Vip McLaren gracias por abrirse en canal en el estudio de radio Barcelona y mostrarlos tal y como soy