Hora 25 deportes: España viaja mañana a Rusia (06/06/2018)

Voz 3 00:07 cinco deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes buenas parece deportes cultura deportes marchó muerta desde aquí le deseamos mucha suerte ya que quiera va a necesitarse

Voz 5 00:43 la la prueba que el hicieron fue retransmitir un parto

Voz 4 00:45 lo de fútbol del Valencia lo hizo tan mal que no recogiendo la volvieran a poner nunca más

Voz 0919 00:50 finalmente donde se retrata Maxine es en un tuit

Voz 0919 01:12 mucha suerte a Maxi cuerda le gusta Rafa Nadal eso sí lo dice en la entrevista del Mundo deportivo como a todos también le gusta la Garbiñe Muguruza que es una de las protagonistas del día porque Garbiñe ha derrotado a Sara en cuartos de final de Roland Garros se ha metido en semifinales va a jugar ante Simona Khaled Rafa Nadal está bajo todo con el argentino su arman un partido duro difícil perdió el primer set seis cuatro en el segundo estaba ganando Rafa cinco dos pero la lluvia ha hecho que ese partido se suspenda hice reanude mañana yo hoy tenemos fútbol en directo porque se juega el partido de ida de las semifinales del play off por el ascenso a Primera División Vaya partidazo en Los Pajaritos Numancia Zaragoza José Carlos a José acaba de empezar buenas tardes

Voz 6 01:58 tal Gallego buenas tardes llevamos dos minutos de este partido de ida de las semifinales del play off en el que debuta el humo que después de ocho años desde esta promoción de ascenso a Primera División el cuadro soriano llega como sexto el Zaragoza como tercero es el favorito pero en esto del fútbol no se puede descartar nada de momento ha dado tiempo que pasen a dos minutos quince segundos de juego en Los Pajaritos Numancia cero para hago facer

Voz 0919 02:18 toda la emoción del ascenso a Primera mañana se jugará la ida de la otra semifinal entre el Valladolid y el Sporting de Gijón y como siempre en el inicio del programa puesto que la gente está muy pendiente de esa promoción de ascenso con el corazón

Voz 7 02:35 tengo en el veinticuatro años seguidor del Real Zaragoza edicto mucho a ascenso ir censo iría de gloria como la Recopa en el noventa y cinco con orden allí en la prórroga me ilusiona mis años te pueda son ya este año Aupa Zaragoza vivas lo maño

Voz 0919 04:27 empezamos con un gol porque hay goles

Voz 12 04:29 a Zaragoza José Carlos del Zaragoza Alberto Zapater libre directo afronta al cuadro de Aitor que Colombia no pudo hacer nada se adelanta a gozar Los Pajaritos minuto cuatro de juego lo marca cero Zaragoza uno cuidado el remate de melena al padre ahora que hemos dio Guillermo empata apenas un minuto después tras el rechazo de la madera a tiro no hay Medina partido que no te espero en Los Pajaritos los próximos ochenta y cinco minutos en un pispás Novo aunque a uno

Voz 0919 05:04 madre mía ya ahora la selección española que mañana se va al Mundial

Voz 3 05:08 días de la red de Opel ofrece en este espacio

Voz 12 05:13 Javier Herráez muy buenas tardes

Voz 5 05:16 hola qué tal Gallego muy buenas tardes pues si mañana es el día indicado para que España aparta hasta Krasnodar bajo amistoso el próximo sábado contra Túnez iban a viajar XXV al final se mete un hombre del Real Madrid Vallejo y otro del Atlético de Madrid antes del Villarreal Tri quiere reforzar esa zona por si acaso no estuvieran Busquets y Carvajal para el Mundial que van a estar uno con una dolencia muscular Carvajal incluso podría llegar al primer partido frente a Portugal en día quince cuando debute España en Sochi en este Mundial de Rusia dos mil dieciocho y el otro Busquets con una gastroenteritis pero los lleva a los dos hay un partido amistoso ya debutó Rodri frente Alemania podría debutar Vallejo cola absoluta en ese partido como digo el próximo sábado en Krasnodar frente a Túnez mañana por la mañana va a ser el día en el que bueno el Rey Felipe VI se pase por Las Rozas en principio para despedir a la sección española de fútbol ir el asunto de las primas los futbolistas públicamente no se va a decir nada quieren pues eso si consiguen el Mundial una buena prima en torno a seiscientos mil euros si España consigue el día aquí

Voz 0919 06:19 quince de julio ojalá sea así el Mundial

Voz 5 06:21 el de Rusia dos mil dieciocho así que error

Voz 0919 06:24 Di Vallejo viaja con la selección recordemos que hasta el día antes del partido ante Portugal podría hacer un cambio por causa de una lesión es decir si Carvajal no se lo piensa mejor podría hacer ese cambio pero no está previsto no Hadid

Voz 0919 06:51 esto es hora25 deportes en la SER

Voz 0919 08:20 el Real Madrid va a cumplir una semana sin entrenador el banquillo blanco está libre y además no se sabe qué va a pasar con Cristiano hoy sus amenazas con marcharse Icon Bailey sus deseos de buscar un equipo donde juegue todas las semanas Icon Neymar y su padre va a ser un verano tremendo en el Real Madrid bueno Un verano para hacer una serie y hoy tenemos nuevo capítulo

Voz 4 08:51 en este momento el Madrid Herrera Europa

Voz 0919 08:53 planta nuestros nada

Voz 4 08:57 fue bonito

Voz 10 09:04 es que me paga tres

Voz 4 09:06 no dudo de vuestra sinceridad ni de vuestras intenciones pero los negocios confío en la lógica pase lo que quiero decir es que aquí lo importante es el club el Madrid es lo más importante claramente válida en las instituciones da que tiene trece Copas

Voz 19 09:27 preparan para un combate autentico ISO es lo que es el Reino traiciones horas de lamé con los Villamarín

Voz 4 09:37 la decisión de no seguir el próximo año me cago de entrado del Real Madrid yo sé que es momento poco raro había que hacer eso para para todos

Voz 20 09:47 pero cuando todo el mundo hace falsas promesas las palabras pierde eso sí

Voz 4 09:51 cada cierto

Voz 3 09:52 es un problema el problema más inmediato que estamos jodidos

Voz 0919 10:00 hace una semana una tarde como hoy Zidane le comunicó a Florentino Pérez que renunciaba al trono de Valdebebas el Madrid sigue buscando un sucesor entre la realeza de los entrenadores de Europa pero por el momento no hay un candidato ganador para ese tronó Antón Meana buena hasta qué tal

Voz 0760 10:18 Diego buenas tardes no hay Rey porque en este formato donde las tradiciones y el dinero ganan casi siempre a la palabra el Madrid se ha encontrado por el momento con los últimos caballeros sobre la Tierra según ha podido saber Hora veinticinco Deportes Pochettino es todavía la primera opción pero no quiere traicionar al Tottenham ha dado su palabra también su firma hace menos de diez las ir por eso repite no puedo irme no puedo irme en la última vez que yo sepa no dijo ayer a su círculo privado cuando visitaba la ciudad deportiva del Barça Allegri ya dijo no de manera formal el lunes clubes feliz en Liverpool Lopetegui renovado con España y se va a quedar libre uno Antonio Conte que de primeras no cumple con los requisitos

Voz 0919 11:01 los candidatos de la Casa Blanca esa casa que ha dado grandes entrenadores están descartados o eso creen ellos al menos no

Voz 0760 11:08 no están en la Paul posición ni los Solari Guti Raúl gente de la fábrica actual por cierto Raúl va a acoger prácticamente seguro el Juvenil B ni tampoco tan en la quiniela los Michel Hierro Laudrup eh Camacho Del Bosque Cannavaro Sidor por mucho que alguno de estos últimos se venda demasiado bien esté pasando los últimos días más horas de la cuenta

Voz 0919 11:31 a la Casa Blanca lo tienen negro podemos decir de Europa

Voz 4 11:34 va vamos

Voz 0919 11:35 tanta nuestros atletas nada mientras tanto Cristiano Ronaldo viajó a poniente al bastión de Lisboa sigue sin decir nada a pesar de su amenaza después de Kiev se supone que Jorge Méndez la mano de Cristiano tendrá que reunirse con Florentino o algo no

Voz 0760 11:51 sí ese algo puede ser José Ángel Sánchez según cuenta el entorno de Cristiano ya se ha producido en la reunión entre has it Méndez hablaron casi más de De Gea que de CR7 lo que no le gusta a la estrella portuguesa Cristiano quiere más de todo el Madrid en este berrinche prefiere estar por ahora tranquilo pensando más en el entrenador aquí Cristiano le encanta que la gente sepa que está enfadado y mañana veremos si habla después del primer partido con Portugal

Voz 0919 12:19 por cierto el príncipe de Gales Gareth Bale ha vuelto Norte sus emisarios están contentos con el cambio en el trono de Valdebebas están muy contentos Gallego eh

Voz 0760 12:27 que ellos querían siguen de cerca el cásting están contentos porque saben que el nuevo dueño el trono va a tener que explicar a la directiva si quiere Abbey o no en todos los capítulos si le pone por la izquierda después de quitarse del medio están mucho más

Voz 4 12:42 tranquilos El verano se acerca san Mary's coming y todos los escenarios están abiertos veremos qué intrigas que pacto se producen Iker personajes es salen con la suya

Voz 21 12:55 una sección tipo ya derrotará una casa que hay que portan

Voz 3 12:59 los caprichos y los deseos de sus hijos e hijas Bros

Voz 0919 13:02 Gemma mente nuevo capítulo de Juego de Champions

Voz 0919 13:52 más asuntos Antoine Griezmann seguimos esperando a que el francés desde la concentración de su selección diga algo de su futuro Pedro Fullana si bien el Atlético Madrid cuentan con vida

Voz 25 14:01 Mann para la próxima temporada como venimos contando en la Cadena SER toda la información que manejan los dirigentes de la entidad rojiblanca les llevan a pensar que el francés va a continuar iba a sellar esa mejora de contrato y que los próximos días incluso lo podría hacer ya público todas las alternativas de momento están están vaya Andrea Berta contactó en las últimas semanas con el mar el jugador del Mónaco es el plan B también está la opción de Rodrigo de Valencia pero todo está parado porque confían en Antoine

Voz 3 14:26 Manuel que se va es José Luis Pérez Caminero ultima ya su fichaje como nuevo director deportivo del Málaga

Voz 0919 14:34 en Palencia Fran Guaita a punto de cerrarse la ampliación de contrato de Marcelino hola

Voz 26 14:39 hola buenas tardes la primera maniobra de Mateo Alemán al regreso de Singapur Marcelino acaba contrato treinta de junio del XIX está decidido en el club ofrecerle una temporada más hasta el treinta de junio de dos mil veinte la respuesta de Marcelino en una semana

Voz 0919 14:52 por cierto que hoy a Marcelino le han preguntado los compañeros de Vince TV sobre el banquillo de Real Madrid y ha dicho esto

Voz 4 15:02 lo que queda libre el banquillo del del Madrid no me van a llamar pero además no iría porque estoy muy a gusto

Voz 27 15:09 bueno yo tengo el titular

Voz 24 15:13 lo habrá dicho de broma no

Voz 4 15:17 vamos a Sevilla el equipo de Caparrós y Machín está

Voz 0919 15:21 ha preocupado por leen Gillette el central que quiere Barcelona Fran Roquillos que ha pasado buenas

Voz 0700 15:26 precisamente Gallego buenas tardes los dos Caparrós Machín se han sentado y con el francés para convencerle de que se quede iré que renueve para situar al defensa del Sevilla entre los mejores pagados de la plantilla el jugador ha quedado en responder el treinta de junio como muy tarde fecha tope por tanto para saber si continúa o decide salir no allegados formal la oferta del Barça pero está claro que no quiere ir ronda por la cabeza el futbolista aunque las sensaciones son buenas en el Sevilla son optimistas en relación a que pueda continuar en el club y otra noticia Guido Pizarro se va al Tigres de México equipo del que vino y prácticamente va a pagar lo mismo que costó en su día el Sevilla la pasada temporada

Voz 0919 16:04 contrataciones cerradas en el Villarreal un delantero camerunés quiénes Xavi Isidro buenas tardes

Voz 28 16:09 la veraniego muy buena toco de Camby delantero del Anders veinticinco años ha llegado esta mañana a la Ciudad deportiva ha pasado el reconocimiento médico iba a firmar por cinco temporadas mañana será oficial el viernes lo presentarán en sociedad es el noveno máximo goleador de la Liga francesa diecisiete veces internacional dieciocho millones de euros de Costa submarino

Voz 0919 16:26 y en Huesca ha fichado para su estreno en Primera División un lateral Luis Abadía cuenta no buenas tardes buenas tardes

Voz 29 16:33 de Miramón se convierte en el primer fichaje de la Sociedad Deportiva Huesca esta semana se anunciaba también la renovación del curso Hernández el colombiano cedido por el gol por un año más el futbolista Jorge Miramón llega procedente del Reus en el que ha estado las dos últimas temporadas y firma por un año hasta junio de dos mil diecinueve llevamos quince mil

Voz 0919 16:48 estos del partido es Soria Numancia Zaragoza los cinco primeros minutos fueron frenéticos se ha calmado un poco José Carlos

Voz 6 16:56 la calmado la cosa curiosamente uno sale el sol juego parado por un jugador de Numancia que subió a la cabeza minuto ya diecisiete de juego Numancia uno Zaragoza uno pajaritos lleno casi casi yo creo que al noventa y cinco por ciento

Voz 0919 17:08 mañana se jugará la ida de la otra semifinal del partido de ida se juega en Valladolid Valladolid Sporting de Gijón con ese sueño sueño de volver a Primera cuánto tiempo ha sido este un partido de Primera División vamos a ver cómo están los de Pucela José Ignacio Tornadijo muy buenas tardes

Voz 30 17:24 buenas tardes pues están lanzados con la moral por las nubes y la afición ha respondido el lunes se agotaron las entradas bien

Voz 0919 17:30 seis mil que ya no quedan y por tanto todos

Voz 30 17:33 muy ilusionado como decías en dar ese primer paso ante el Sporting al que se respeta en lo deportivo Michel Herrero será la baja más destacada el cerebro del equipo deserción no estará hoy ha hablado en rueda de prensa anual el que puede ser su sustituto un canterano que hacía menciona que en el último play off él era recogepelotas del equipo y mañana puede estar en el terreno de juego de que yo

Voz 31 17:53 por ejemplo viví siendo cadete ese play yo aquí aquí en Zorrilla habiendo al Valladolid hacen de contra el Alcorcón desde desde desde esa banda de recogepelotas pues el pensar que hay una posibilidad de jugar me hace una ilusión increíble

Voz 0919 18:09 y los visitantes que seguro van a estar acompañados por muchos aficionados mañana en Valladolid última hora del Sporting David González buenas tardes hola

Voz 0480 18:17 la llego por todos los que sepuede casi seiscientos son las entradas de las que han dispuesto volaron ayer en tres horas y el equipo intentando respete Arsène futbolística y anímicamente para afrontar el play off no llega bien el Sporting sólo ha ganado dos de los últimos siete partidos pero recupera a Sergio Álvarez espera disponer del mejor Johnny del mejor Michael Santos es otro camino para llegar a Primera División decía el entrenador Rubén Baraja que hay que ilusionarse

Voz 32 18:40 la temporada ha sido complicada nació fácil llegar donde hemos llegado y tenemos que afrontar este play como si fuera nuestra última tabla de salvación y la afición lo sabe nuestra única posibilidad de subir a Primera División

Voz 0919 18:51 suerte para todos seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 20:34 baloncesto empezamos por la ACB ayer el Real Madrid le ganó al Herbalife Gran Canaria el segundo partido de play off de semifinales dos cero dominan los blancos hoy se juega el segundo partido de la eliminatoria entre el Baskonia y el Barça en el primer partido el Baskonia le dio una paliza a los azulgrana vamos a ver cómo sale hoy los equipos que ambiente tenemos Kevin Fernández buenas tardes

Voz 1264 20:56 hola Gallego muy buenas tardes pues ambiente parece que va a ser algo mejor al que tuvimos el pasado lunes Joyce seguro que superamos las diez mil personas el western en aquí estoy a pie de pista tengo delante mío calentando los dos equipos el Baskonia con ese recuerdo lo más XXV quiere dar continuidad a lo bien que lo hizo el lunes para poner el dos cero en la serie y acercarse a la final tiene todos los jugadores disponibles algo que no puede decir Fesic que vuelve a perder la Pierrot viola ya Pau Ribas por tanto entraran Hans Peter y componen tendrán que ayudar a Heurtel en el puesto de base el equipo culé sabe y es consciente de que no fue nada duro y nada intenso el pasado lunes y eso lo quiere mejorar quedan nueve minutos treinta y tres segundos para que arranque la segunda entrega de esta semifinal Quirós vez Baskonia Fútbol Club Barcelona

Voz 0919 21:39 esta noche tercer partido de la Gran Final de la NBA entre los Warriors Cleveland dos cero ganan los campeones Golden State cómo se presenta el partido Javi Blanco buenas tardes

Voz 0460 21:49 qué tal Gallego muy buenas pues sí tercer partido de las finales el primero en Cleveland en un pabellón muy caliente como el de Kew ya es esos aferran los Cavaliers porque para el equipo de Tyrone Loop prácticamente este encuentro significa vivir o morir los Warriors mandan dos cero en la final si logran la victoria pues tendrán ya cuatro oportunidades para hacerse con el anillo hija más en la historia de la NBA se ha remontado un tres cero en las Finales para los Cavaliers gallego pues ganar y poner el dos uno daría algo de aire pero es verdad que en Cleveland poca gente confía en alcanzar este ano este año el anillo de hecho bueno sólo ha conseguido una ahí la franquicia ni siquiera con el mejor Lebron James con el súper animal competitivo que estamos viendo en estos playoff tienen esperanzas porque la verdad es que los gordos en los dos partidos fueron bastante superiores y sobre todo por sensaciones y además hoy si va a jugar Andre Iguodala que se ha perdido los dos primeros partidos de la final Yes teóricamente el jugador que mejor sabe defender al Rey así que todavía Un poco más pesimismo en Cleveland recordemos hoy a partir de las tres de la madrugada primer partido en Cleveland de momento dos cero para los moritos no creo que vaya a ver un cuatro cero un cuatro cero no yo creo que igual algún partido si gana Cleveland en su cancha pero me parece a mí que lo dijo mira lo dijo Antoni Daimiel en el Larguero el apostaba por un cuatro uno como el año pasado yo creo que para iban tabacos yo digo cuatro gracias

Voz 0919 23:14 vamos a hablar de tenis vamos a Roland Garros Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes

Voz 21 23:18 hola buenas tardes vamos a empezar por lo de Rafa

Voz 0919 23:21 tal que estaba sufriendo con su arma en el partido de cuartos de final ser suspendido por la lluvia va a estar complicado como ha demostrado el argentino en el primer set

Voz 21 23:32 sí la verdad es que Rafa estaba absolutamente apático como desmotivado yo no sé lo que le pasaba el caso es que tenía el marcador en contra cuatro seis no ganaba un servicio luego dos tres en ese momento llegó la lluvia con dos tres y servicio de Salma han pero llegó la lluvia sembrar vestuario charlaron al grito en volver cuando volvieron Rafa era otro diferente en toda la pista con muchas ganas pegó fuerte a la bola consiguió un empate a trece fuera cinco tres Illa en el cinco tres con servicios treinta Jairo treinta quince en ese momento volvió la lluvia ya no arbitrario y al vestuario ya para todo el día hasta mañana a las doce horas en las que se vean de la ese partido al igual que sea vean el Potro Civic que están empatados a seis y cuando el daño

Voz 27 24:25 Garbiñe Muguruza arrasó a Sharapova seis dos seis uno va a jugar ante Simona Khaled Garbiñe decía que

Voz 3 24:32 todavía no piensa en ganar el fin no solamente cuando empieza cuando piensa en Titulos pasan hacinadas jugando pero yo creo que esa premisa no pensar todavía queda camino a partir mañana con Miguel Ángel Simón Simona Halle

Voz 0919 24:48 laborista clara ante Garbiñe o puede pasar cualquier cosa

Voz 21 24:51 hombre vamos a ver favorita porque es la número uno del mundo lo que pasa es que con lo del favorito no favorito a veces es muy complicado y también es cierto que la que gane mañana de las dos será nueva número uno Si ganamos uno Jaled seguirá siendo uno Si gana y además se está jugando un puesto en la final hoy ha jugado muy bien curiosa pero muy bien significa muy bien muy poquito creadores reforzado muy bien de servicio y pegando muy fuerte a la bola ser aprobado ha tenido nada que la absolutamente nada mientras que Jade con Kerber una jugadora que no está muy en forma ha sufrido ha perdido seis siete lo hagan oficiales y dos así que bueno yo mañana cincuenta por ciento creo que podía estar bien

Voz 0460 25:35 ah

Voz 21 25:36 yo siempre digo lo mismo bien ganas se pierde Muguruza deberá jugar al nivel que está jugando en este torneo y puede análisis se mete en la final de la número uno del mundo y el nuevo volcados lo que creo que está bien para una jugadora como Muguruza que luego tiene altibajos como todas las mujeres porque en este momento el tenis femenino estás lo contaremos gracias Miguel Angel Iris mira

Voz 0919 25:58 vamos con motociclismo Mena se hizo oficial lo que contábamos ayer Lorenzo compañero de Márquez en Onda la próxima temporada hola

Voz 36 26:06 pues sí ráfagas las diez de la mañana ha comunicado que acechaba Jorge Lorenzo como compañero de Marc Márquez y sustituto de Pedro da para temporal dos mil diecinueve y veinte así que la próxima temporada juntan once o doce títulos entre los dos sistemas que como parece

Voz 0460 26:22 aquí pero el sueño de niños

Voz 36 26:24 a defender los colores del equipo más poderoso del campeonato el equipo Repsol Honda

Voz 0919 26:29 esta semana cerramos el programa con cara

Voz 37 26:31 sí es de octubre

Voz 0919 26:37 sí

Voz 38 26:39 tiempo habrá de fútbol sala Toni mañana nueve y cuarto empieza a ese primer partido entre Barça Inter es la tercera vez consecutiva que empieza y que se juega hasta final interesa cuatro títulos consecutivos el Barça cinco años sin ganar la Liga esta mañana SER Deportivos Jesús Velasco y Andreu Plaza

Voz 4 26:53 lo haría cualquier cosa sinceramente cualquier cosa porque estamos yo estoy necesita X yo hoy nuestro equipo no de ganar ya de una vez en la Liga yo creo que estamos bastante igualados después es cierto que nos

Voz 0919 27:05 mañana aquí estará Sonia Lus en Hora veinticinco Deportes nosotros nos vamos a Moscú el próximo lunes empezamos desde allí el especial mundial un saludo de Gayá