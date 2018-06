Meritxell Batet: "Cataluña es la gran prioridad no del ministerio, sino de todo el gobierno"

además yo creo que el Partido Socialista desde hace muchísimos años viene denunciando que la actitud del Gobierno del Partido Popular no era la más acertada y al final en que clavarse en posiciones defenderla a capa y espada sin escuchar al otro pues no nos ha conducido a nada ha llevado pero no que que no ha dado ningún fruto ningún fruto positivo por tanto yo creo que teníamos esa oportunidad por delante de cambiar la manera de hacer las cosas y estoy Gobierno llega por supuesto para que el diálogo para que avancemos todas las partes tienen que poner algo no oí su granito de arena por tanto es lo que haga el gobernadas es una realidad va ser tanto o más relevante que lo que haga el Gobierno de España también

Voz 1

02:41

bueno pues esa esa también es una muy buena noticia no rompe rompe con esos comentarios que hemos estado escuchando durante tanto tiempo no es que no es que no hay mujer es es que no no sevillanos buscábamos pero es que no hay bueno pues pues hay