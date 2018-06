¿Qué dudas puede tener Lopetegui a pocos días de debutar en el Mundial?

Voz 1 00:00 abrimos tiempo de análisis Julen Guerrero qué tal muy buenas

Voz 1991 00:03 hola qué tal muy buenas Rafa Alkorta buenas noches en Rafa te llama la atención que se lleve estos dos jugadores Julen Lopetegui en principio no sé si para quedarse solo al amistoso y luego volverse incluso para quedarse durante la concentración

Voz 2 00:17 bueno no te sorprende porque nunca ha ocurrido pero eso parece que hace me parece que hace bien no yo creo que es previsor Julen como decía Javi bueno que lo tiene todo muy medido y todo muy estudiado me parece bien creo que los dos jugadores son son capaces de de estar allí de convivir con la selección hasta hasta cuando quiera Julen Lopetegui y es verdad que hay dos jugadores que que no están bien y Carvajal ni Busquets me parece bien me parece un buen premio para para los dos son jóvenes con mucha energía y creo que es una buena decisión Julen

Voz 1991 00:48 qué te parece totalmente la escuela

Voz 3 00:50 bueno yo creo que además pues bueno lesiones en activo no si ahora en esta semana tienes alguna baja ahí bueno pues ya salir de vacaciones pues cuesta mucho más es lo que en este sentido me parece una decisión acertada al van a estar allí con con la selección es cierto que bueno pues igual se quedan luego qué sería lo normal a las puertas de poder cuál sería para ellos una experiencia son chavales jóvenes Si va a ser el aprendizaje osea que a mí me parece positivo

Voz 1991 01:15 hombre yo lo digo porque en principio si hay alguna duda en el reglamento dice en Rafah que hasta veinticuatro horas del debut es decir veinticuatro horas antes del partido el día quince contra Portugal podrías hacer algún cambio en caso de lesión en la única duda que hay evidentemente es la de Carvajal que cruzamos los dedos tocamos madera para que no tenga ningún problema pueda estar en este campeonato pero claro a mí me resultaría extraño que no entrase en la lista ninguno de los dos que que que ha viajado es decir que no fue eso Vallejo Rodri que viendo por la Demarcación debería ser Vallejo

Voz 2 01:45 bueno es lo que está claro es que yo creo que hay que aprovechar perfectamente la legalidad no muy caros por supuesto que entonces yo creo que hay que aprovecharlo a mí hay veces que que te extraña que igual otros otros seleccionadores no lo haga no a mi me parece que que está bien que que aprovecharlo como decía además son no son jugadores que los tienes en activo allí ante una posible recaída que ojalá no sea de Carvajal lo que cueste mucho mejorar los tienes ahí no hay están dentro y ahí están viviendo además la concentrado bien están viviendo lo que es un Mundial con lo cual les tienes preparados

Voz 1991 02:20 bueno al lío Julen que te apetece ver el próximo sábado en ese ultima la última prueba antes de realmente el debut mundialista

Voz 4 02:28 me parece estimulante

Voz 3 02:31 me imagino que volverá un poco a los jugadores desde el Madrid no que no participara en otro día Sergio Ramos pues pues pues Xisco y sobre todo yo creo que son jugadores que tienen peso en la selección no oí evidentemente que para este partido lo normal es que que bueno pues que juegue ahí que vuelvan a coger un poquito la Honda después de haber tiene un periodo de descanso no esta última prueba en sentido y quizá pues el el ataque no a ver quién se decide arriba no yo creo que donde más dudas hay el ser el delantero centro es cierto que parece que Costa parte como un poquito más de ventaja porque bueno da esa sensación el seleccionador pero bueno que tiene tres jugadores muy diferentes y que no se si probara lo que quiera hacer con Portugal creo que debería ser así veremos a ver quién se decanta no para mí es la posición quizá pues que más dudas ofrece a estas alturas

Voz 2 03:20 Rafa ti que te apetece ver bueno yo creo que lo tiene todo muy muy preparado hoy estoy seguro que tiene el partido de Portugal ha desligado al cien por cien y yo estoy seguro que no no creo que vaya a esperar al partido del fin de semana para decidir lo que quiere hacer a mí lo que me gustaría ver a la selección con la misma energía que que le hemos visto en estos últimos tiempos no es una última prueba es un es un partido más lo que deseamos todos es que no pase nada que no haya ninguna lesión que todo vaya bien Si ganamos pues mucho mejor evidentemente pero sobre todo que que que que sean más días que se van acumulando y que ya te vas impregnando de del Mundial que ya estás en la en el sitio donde tienes que que convivir durante un tiempo y todo esto necesito una aclimatación pero sobre todo insiste en esa idea no debe ver al equipo con esa energía con ese querer robar el balón en campo contrario que creo que es para mí una de las bazas más importantes que volvemos a tener aquella primera era de de Vicente del Bosque no entonces sobre todo eso que que que no pase nada hay que ver el partido acabe sin ningún problema para los jugadores

Voz 1991 04:28 la gran duda yo creo que está en la delantera el saber si Julen como contra Suiza se utilice un sistema que no habíamos visto yo creo a Julen utilizar nunca Julen Lopetegui que es utilizar un referente en punta como es Diego Costa y un segundo delantero escorado a banda como en su día utilizó Vicente del Bosque con Fernando Torres de referencia en punta Villa tirado a banda con salvando las distancias salvando los jugadores y con matices lógicamente pero eso no lo habíamos visto nunca hasta Suiza

Voz 3 04:56 sobre todo inicio no yo sí creo que en alguna ocasión que a España es posible que haya jugado posición en unos minutos pero nunca había salido así tal vez lo que con Portugal salga de esa manera ahí no creo que se decantará por uno de los tres son sin descartar a ninguno de ellos no creo que en este sentido lo tiene bastante seguro que él en la cabeza lo tiene pero no está dando ninguna pista no creo que en este sentido pues bueno la selección tiene desastres alternativas de tres jugadores diferentes y que bueno que depende tu poco lo creo o como quiera afrontar el partido Dunlop equipos se decantará por uno por otro los tres Un de garantías con lo cual bueno el que salga pues evidentemente creo que la selección problema encontrar no

Voz 1991 05:36 Rafa

Voz 2 05:38 bueno yo creo que estando Isco es muy difícil que juegue con dos puntas o con un punta que me de apuntamos a mi me parece que va a Puebla del medio campo que es un poco la fortaleza que tenemos a la hora de de mover el balón de cansa a los rivales de de desesperar a los rivales yo creo que va a ser difícil que que veamos de de partida un mediapunta luego el punta en también hay que mirar los los equipos contrarios no el tipo de centrales que tienen dónde colocar su línea defensiva y hablaba en algún partido que merezca la pena da igual sacar de primeras a Costa para desgastar a los centrales y luego tener

Voz 5 06:14 era a Rodrigo a tener a

Voz 2 06:17 Yago Aspas y aprovechar o habrá

Voz 5 06:19 da partidos que sea al revés no que juegue con un

Voz 2 06:22 bueno un falso nueve Si se quiere decir no porque Rodrigo Iago Aspas no son auténticos nueves y tener a Diego Costa en la recámara para la segunda parte yo creo que lo mejor de todo es que tiene tres muy buenos delanteros que Diego Costa es muy diferente a los otros dos sobre todo que a mí eso eso me parece que que le da pues eso es lo que hemos dicho muchas veces era una riqueza táctica al equipo que Julen va a saber aprovechar sin ninguna duda

Voz 1991 06:45 el falso nueve es algo que igual me lo veo para el partido de debut contra Portugal en lo que veamos en el último partido el sábado Julen contra Túnez tú crees que puede ser algo muy parecido a lo que quiera probar Julen de cara a Portugal

Voz 6 07:03 la verdad es que hasta ahora el seleccionador no ha sido

Voz 3 07:06 a regalar cosas vida hacer cosas diferentes no ha sido bastante directo de lo que ha hecho y no no se ha escondido

Voz 1991 07:11 sí muy muy previsible

Voz 3 07:14 pero bueno él siempre afronta los partidos incluso muchos dos partidos no es pues pues algo con el equipo titular no no algún cambio pero no mucho que que en ese sentido no ha sido un entrenador que haya hecho demasiadas variantes con lo cual en principio creo que sí va a probar más o menos igual se guarda un as en la banca no evidentemente de cada partido pero yo creo que el noventa noventa y cinco por ciento de de los que salgan de este partido pues a los que afrontó el partido con Portugal tú cómo lo ves

Voz 2 07:43 la mente iba a decir que que yo que conozco eh yo les zorro guipuzcoano es posible que que algo algo se quede no pero me parecería normal que en que fuera digamos una especie de de Premier no de lo que puede ser el equipo titular y de cómo quiere jugar vamos a ver también cómo cómo juega el equipo contrario no sé si va a jugar muy parecida a Portugal o no porque tampoco sabemos Portugal como qué es lo que va a hacer no que seguramente esperará a España es jugar a la contra bueno pues puede ser que eso también le venga bien para para hacerse una idea de cuál es el equipo que tiene que poner el día de Portugal

Voz 1991 08:20 y Julen mirando la selección que llevamos lógicamente sabemos quiénes son los que van a funcionar que no van a tener ningún problema espero de quién esperas de los vamos a decir menos habituales o de los nuevos de quién esperas más

Voz 6 08:36 de los que bueno posiblemente el once inicial

Voz 1 08:39 es decir de Iniesta o de Ramos Paul Gautier

Voz 3 08:43 pues estar al acecho no me parece un jugador que mucho los partidos es un jugador que además está acostumbrado a hacerlo jugador juvenil y con con calidad con gol bueno creo que hay una gran alternativa con él y para mí es de los que porque puede cambiar el rumbo de un partido no te meten otro ritmo oí para mí es un jugador en este sentido llamado a crecer mucho en este Mundial

Voz 1991 09:07 pues yo no sé tengo la sensación que va a ser un gran Mundial de Lucas Vázquez no lo sé creo que ojalá tú Rafa

Voz 2 09:13 yo iba a decir Lucas pues mira qué Lucas me parece vamos a ver yo creo que Asensio es es genial porque porque es genial pero me parece más intenso o sea yo creo que sí

Voz 1991 09:25 en Hoy porque además creo que a estas alturas conocía más Julen en Lucas

Voz 2 09:30 yo creo que son son muy diferente si de verdad yo creo que has encima haces cosas que que no puede hacer Lucas y Lucas haces cosas que no hace Asensio entonces vamos a ver qué es lo que prefiere Julen lo mejor de todo es que tiene a los dos y ojalá los dos sagas sacan un buen Mundial pero a mi me parece que Lucas es un jugador que tiene muchas cosas muchas cosas no sólo en ataque sino que tienen defensas y eso claro la Cesc es un jugador muy valioso

Voz 3 09:52 sí quizá por eso no es lo que prefieran sigo que lo que necesite en esos momentos no está claro lo son muy diferentes como el de Rafa y si necesitas Ball y necesitadas de asistencia con igual tira el más sencillo sin editar otra cosa aunque Lucas también tiene grandes porque hay que recordar que lleva muy bien con él muy buenos centros pues puesto pues él está claro

Voz 1991 10:13 bueno veremos bendito problema para Julen Lopetegui el poder elegir entre estos veintitrés que ya le gustaría muchas selecciones tener este nivel competitivo nivel futbolístico que tenemos en en la selección española no quedan tan solo nueve días para el debut así que íbamos discos descontando fechas para arrancar contra Portugal Julen Guerrero