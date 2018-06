Alberto Zapater, tras su golazo de falta: "Esta semana había practicado en los entrenamientos"

Voz 1991 00:00 vamos con la Segunda división hoy hemos tenido el primer partido de semifinales del play off por el ascenso partir interesantísimo Los Pajaritos entre el Numancia y el Zaragoza y la verdad es que todos ha resuelto los primeros cinco minutos que han sido apasionantes Juan Carlos Yubero qué tal muy buenas Olalla o qué tal en el minuto cuatro el cero uno en el minuto cinco el uno uno

Voz 1177 00:17 sí la verdad que un arranque de partido bueno pues trepidante no con muchísima intensidad con mucha velocidad Alberto Zapater abría el marcador con un golazo bueno Chagas para directa pierna derecha a la escuadra izquierda Aitor Fernández pero es que sacar de centro el Numancia empatar un gol que ha marcado Guillermo aprovechando un rechace un balón al palo bueno pues podía parecer que iba a ser un partido de muchos goles pero a partir de ahí habrá que muchísima igualdad mucha tensión también mucha intensidad a lo largo de todo el partido en amistad

Voz 0741 00:47 mira justo unos pide paso Santi Sáenz de de zonas

Voz 1991 00:50 ahora Santi qué tal muy buenas Gallego buenas noches

Voz 1 00:52 con uno de los protagonistas del partido porque vaya Chicharro cómo estáis diciendo ha hecho Alberto Zapater al que ya tenemos en sintonía de Larguero Alberto capitán muy buenas noches hola buenas noches golazo que vale súper sonoro no

Voz 0741 01:06 bueno sí siempre se dice que hay que que es muy importante hacer gol fuera de casa lo hemos hecho lastima que que la siguiente jugada nos han empatado y bueno si de la eliminatoria muy muy abierta hay tenemos que pensar que que tenemos que quiera La Romareda a ganar nosotros no podemos salir pensando que que no es el empate

Voz 1 01:25 Yago te escucha el capitán del Real Zaragoza cola Zapatero

Voz 0741 01:27 qué tal buenas noches hola buenas noches las puesto ahí donde querías eh es un razón a ver si si contento porque bueno está muy buenas de las que hay que entrenar mucho y hay que quedarse los entrenamientos al final picando con algún compañero para ver quién toca el larguero y cosas de esas pues mira durante el año es complicado sí que es verdad que esta última semana me queda hoy tenía esa sensación es de que en ese lado me había salido bien me quedé con tres compañeros practicando oí y tienes esas sensaciones llevo toda mi vida practicando y lógicamente esto no se nace con ello es gracias al trabajo por suerte pues bueno me ha salido bien me da a mí que está

Voz 2 02:04 verano pagaste tú la comida no de jugar a las faltas

Voz 0741 02:09 no en el otro lado me no me salieron también y sin embargo cuando cambiamos al lado de digamos de lo zurdos allí me me vino mejor

Voz 2 02:17 vamos que es en La Romareda vemos una en la misma zona haya que va no

Voz 0741 02:21 el no haber en mi equipo hay varios que la tiran bien sí que es verdad que los les compañeros llevan llevan todo el año ya metiendo me que añade que vivía de las rentas porque claro los otros dos sido habían sido hace un tiempo pero bueno yo no yo siempre he dejado Osasuna tengo que dejárselo a un compañero porque le veo con confianza y cree que la va a meter lo importante es el equipo no no lo individual

Voz 1991 02:47 bueno al lío resultado bueno malo o regular

Voz 0741 02:51 y bueno bueno es es bueno pero pero no puedes pensar que que te va a valer el el resultado en casa tenemos que pensar que jugamos en nuestra casa hay que tenemos que ir a por el partido ahí tú que eres sentidos ya veterano que sabes de qué va esto

Voz 1991 03:06 Don no hay nada que dé más rabia que te empate en el minuto hacer goles

Voz 0741 03:10 sí es algo que suele pasar en el mundo del fútbol que es siempre que metes gol el equipo contrario crea peligro siempre siempre siempre o casi siempre y que siempre hay que intentar que no hagan ese es el peligro que separa el partido no hemos no lo hemos hecho ellos han hecho muy bien aquí hubiera sido muy importante no encajar en esa jugada porque sabes que luego se va a tranquilizar todo más Si y luego va a ser más difícil

Voz 1991 03:36 viendo el partido de fuera Alberto da la sensación que bueno claramente creo que ha ido de de más a menos al margen de que han dejado muy vertiginoso el el partido con esos dos goles en cinco minutos pero es que también a estas alturas de temporada empiezan pesar las piernas ya sé que uno no piensan eso Isabel que está en el tramo crucial de la temporada y que ha llegado hasta aquí precisamente para dejárselo todo pero es que el de Weiss una paliza encima que no véase

Voz 0741 04:03 bueno y ahora imagínate no hemos jugado prácticamente del miércoles domingo ahora los los partidos más importantes para estos cuatro equipos pues en Hong hoy contando llegar hasta el sábado son once en once días cuatro partidos eso hace que que sí que se ve mucho respeto mucha hay mucho miedo a no fallar y eso se respira en el campo no es un partido de de de competición entre temporada se nota con has visto la jugada de papel eh yo la he visto con el árbitro le habló

Voz 1177 04:31 con él es muy difícil que espera el o me han dicho que esperan

Voz 0741 04:35 lo seguramente yo pues luego lo ves claro luego ves con él es que es muy rápido todo es muy complicado luego Ny con la tele nos aclaramos nadie eh eh lo tienen difícil lo tienen difícil así que bueno es es muy difícil se equivocan como nos equivocamos todos y hay que intentar ayudarles yo sé que sirve de ayuda el penalti claro clarísimo en contacto pero es que u el pobre parece gran pega un tiro eh es decir no no ayuda exagerando la

Voz 1991 05:03 es que puede dar lugar a la confusión que hay contactos sí que tiene que pitar penaltis y veinte pero Papa un ayuda seguramente por eso

Voz 0741 05:09 Happy apretado pues se eh nos queda el partido de vuelta a La Romareda ya sabes que en estos casos el público del Zaragoza no falla nunca eh no no no aquí igual Sam buscó la vida para conseguir entradas incluso con gente de Soria Nos sentíamos que estamos cuando fuera de casa la verdad es que es una pasada está la gente con ilusión hay que hay que disfrutarlo hay apoyarnos en ellos porque porque esto es de haber

Voz 1991 05:34 Zapatero enhorabuena por ese golazo hay que hacer bueno el empate en la vuelta el próximo sábado un abrazo

Voz 0741 05:39 vale muchas gracias Santi me imagino que van ya todos los jugado

Voz 1991 05:42 es tanto del Zaragoza como el si ya prácticamente

Voz 1 05:45 en la escalerilla del autobús Alberto Zapater el capitán del Real Zaragoza camino ya de la capital aragonesa del Numancia prácticamente no queda ya nadie por aquí los pajaritos pensando en darle la vuelta al resultado ya la eliminatoria en La Romareda grafía

Voz 1991 05:58 las ante un abrazo un abrazo ibamos también a escuchar qué es lo que han dicho los entrenadores los técnicos José Carlos San José qué tal muy buenas olas Yago qué tal muy buenas ha dicho en comparecencia de prensa al terminar el partido

Voz 0959 06:07 pues los dos satisfechos con el resultado aunque a algunos les pueda parecer extraña pero para Arrasate lo importante de cara a estos tres próximos días es recuperar a los jugadores físicamente y sobre todo van a tirar de la cabeza para volver a hacer un buen partido en Zaragoza

Voz 3 06:20 es verdad que ilusión tenemos vamos a la que tenemos que recuperar a la gente porque en tres días tenemos otro partido exigente y espero un partido parecía el de un rival León Malone te exige muchísimo que tienen montón de variantes que continuamente tienes que hacer ajustes

Voz 0959 06:34 has sido un empate a uno que empezó el partido muy movido Ignacio González reconocía a preguntas de periodistas local

Voz 4 06:40 es que nadie se esperaba que NYSE esperase que él

Voz 0959 06:43 Zaragoza iba a venir aquí iba a apisonadora al no

Voz 4 06:46 de ganar cero seis

Voz 5 06:47 a pesar de que algunos eh piensen en que teníamos que venir aquí meter cero seis eh el fútbol hoy en día no es esto que estamos eh siempre son eliminatorias muy equilibradas tanto respeto como hay que tener a

Voz 6 07:00 bueno el Numancia como nosotros porque hemos estado hemos sido los mejores dentro de la de la categoría por lo tanto está abierta la eliminatoria

Voz 1991 07:08 pues ni mucho menos ha sido un cero seis la eliminatoria abierta para el encuentro de vuelta gracias José Carlos un abrazo un abrazo Yubero el sábado es el el partido de vuelta va a ser en La Romareda me imagino de haber un ambiente extraordinario y hay que currar sólo todavía cualquiera de los dos porque el uno uno es resultado supera abierto no no eso está claro

Voz 1177 07:26 sí además es que durante estos días el técnico y futbolista del Real Zaragoza venían hablando también los del Club Deportivo Numancia que la eliminatoria se iba a decidir en La Romareda Se va a decidir en La Romareda que Zaragoza parte con cierta ventaja si es cierto por el resultado porque la Romareda va a estar a reventar igual que hoy se ha colgado el cartel de no hay billetes aunque Avial butacas vacías todo yo creo que el sábado también en La Romareda pues treinta y tres mil van a estar en la grada empujando al Real Zaragoza pero la eliminatoria está abierta es el mensaje que sigue trasladando el vestuario del Real

Voz 1991 07:59 gracias Lluvero un abrazo hasta luego pues eliminatoria abierta entre el Numancia y el Zaragoza uno uno como abierta está la eliminatoria de mañana a las ocho y media el partido de ida de semifinales entre

Voz 7 08:11 que el Valladolid y el Sporting suena