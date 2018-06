El Larguero (1ª parte / 06/06/2018): La última hora de la Selección antes de llegar a Rusia y el resumen del play off de Segunda

Voz 0480 00:00 qué manera Cuba dos cuartos tampoco está tan mal potencial en la plantilla hay como para ser un rival temible el equipo ya está en Valladolid con dieciocho jugadores mañana podría ir Álex Pérez sí apelación a ultimísima hora le retira la tarjeta amarilla que vio en Córdoba vuelve Sergio Álvarez espera la mejor versión de Johnny de Rubén García Santos y en la grada no va a haber muchos sportinguistas porque al final solamente se van a intercambiar seiscientas entradas quinientos noventa y uno entre uno y otro club pero evidentemente unos cuantos aficionados del Sporting pues eso casi seiscientos que mañana van a acompañar al equipo y luego el desenlace el domingo lo Molinón que seguro que va a estar

Voz 1991 00:37 nosotras mucho David hasta mañana

Voz 1 00:40 Justo al lado Saha Barcelona Santiago

Voz 1991 00:42 oye qué tal muy buenas qué tal muy buenas ha concedido Leo Messi una entrevista a los compañeros del mundo deportivo donde

Voz 2 00:49 eh trata muchos asuntos entre ellos el de Antoine Griezmann le vuelve a

Voz 1991 00:55 a cantos de sirena eh ven para acá Griezmann salvar a

Voz 1835 00:59 yo creo que nunca había sido tan claro Leo Messi cuando ha hablado de un jugador que no es de su equipo le ha abierto las puertas de par en par del Barça Leo Messi Antoine Griezmann cree que es un socio ideal para él y además ha dicho que no importa si hay mucha calidad arriba que eso es trabajo de Ernesto Valverde que lo que hay que hacer es sumar calidad y luego ya tendrá el marrón de elegir el técnico si te parece escuchamos las palabras de Leo Messi sobre Antoine Griezmann

Voz 1293 01:27 y eso eso de atender el técnico sino contrató no siga o no grima que todavía no está cien por cien así suena pero obviamente cuanto más tengamos mejor no nosotros queremos ser el mejor equipo para eso tenemos que tenerlo lo mejor y después el problema es que creo que con lo buenos jugadores que es fácil entender y no tengo duda de que uno de los grandes jugadores que están pasando por un momento de su carrera excepcional y después verá el técnico como como el automóvil como como a todo no pero pero obviamente que eso o habrá que que daría

Voz 1991 02:08 pues nuevo guiño de Leo Messi Antoine Griezmann y es el segundo

Voz 2 02:12 en el que le dice que estaría encantado de que

Voz 1991 02:15 pese al Barça que es un jugador de muchísima calidad y que no sobra en el en el Barcelona todo lo contrario que viene a aportar mucho en la labor de arriba donde hay mucha calidad y que lo tiene que gestionar Ernesto Valverde desde luego no es por nada pero si te llama el mejor jugador del mundo por lo menos te tienden que temblar un poquito la la pierna has te hace pensar te las cosas si Palace los siento te hace pensar ante las cosas las cosas como son

Voz 2 02:40 eh al margen de las declaraciones de Leo Messi

Voz 1991 02:44 qué pasa con el futuro de la dirección deportiva del conjunto catalán

Voz 1835 02:47 pues ayer hubo una reunión para reorganizar esta estructura deportiva del Barça no acabo de decidir todo va a haber otra reunión la próxima semana pero sí que se va a reformular el organigrama Pep Segura que es el mánager actual de deporte seguirá siendo el hombre fuerte a nivel deportivo la idea es incorporar una persona a la secretaría técnica han contactado con Ramon Planes el director deportivo del Getafe no haría exactamente de Secretario Técnico pero lo quieren incorporar a la secretaría técnica también incorporará no máximo responsable es responsable del fútbol base que es Alex García para que van de Ponent dime Vaquero y amor que ahora están al frente del del Barça B y del Juvenil la gran duda es Robert Fernández acaba contrato el treinta de junio todavía no han dicho nada sobre su futuro la idea es que no siga pero tampoco se descarta que al final los reunir Iker o continúe en su cargo porque Bartomeu aún no le ha dicho nada arrugar Fernández sí que como te digo han contactado con Ramón Planas director deportivo del Getafe para incorporarlo a esa secretaría técnica de la gran duda es el futuro de Robert Fernández que acaba contrato el treinta de junio IED desde el club aún no le han dicho absolutamente nada sobre su futuro

Voz 1991 04:02 gracias a esta mañana hasta mañana hola Palacio muy buena precisamente hablando del futuro de Ramón Planes ha hablado con el entorno del Getafe ha hablado con el conjunto azulón están hasta incluso molestos de todo lo que está saliendo de Barcelona sobre qué Ramón Planes se pueda ir del Getafe al Barça

Voz 1038 04:20 sí hay como una sensación de hastío en el club azulón porque están cansado de lo que ellos llaman especulaciones y rumores que que llegan desde varios clubes porque el primero fue el Sevilla el que quería planes ahora parece que es el Barcelona y que en realidad hace diez en en el Getafe que nadie han contactado con ellos no ha puesto en contacto con el presidente por ejemplo para saber si dejaría salir a Ramón al Barcelona o cualquier club que esté interesado y que ellos sólo están centrados en el proyecto de la próxima temporada también desde el muy directo de de Ramón dicen que contacto directo no ha habido que bueno pueden que saber incluso intuir que está dentro de esa lista de futuribles para el organigrama de la dirección deportiva del Fútbol Club Barcelona pero que él está centrado sólo en cerrar las negociaciones y que incluso un poquito molesto porque eso le puede perjudicar en ciertas negociaciones que tiene a medio hacer Ramón Planes con el Getafe hace que no niega que la ilusión el Barça eso también es cierto pero que por ahora no ha habido contacto directo no ha habido oferta del Barcelona a Ramón ni al Getafe que también tendría que hablar con el Getafe que podría liberar o no a Ramón Planes en el caso de que le llamara el conjunto culé

Voz 1991 05:28 sí es normal todos quieren hacer buenos planes de futuro con lo cual o morir

Voz 1501 05:32 malísimo

Voz 3 05:34 hola hacer para no sé si te hacía ayer Rajoy buenas noches y una noche pero venía contento ha sido terrible

Voz 2 05:47 el Real Madrid seguimos a vueltas con los los temas de moda en este inicio de

Voz 1991 05:51 el verano bueno inicio del verano por el calendario porque lo que es por la climatología la ya ahorita eh que venga un poquito el sol porque puñetera ese podía ir en cuatro

Voz 1501 06:00 vamos a Moscú no te preocupes cae el sol decidir ya ves

Voz 1991 06:02 hay una temperatura fantástico es lo primero el futuro de Cristiano Ronaldo

Voz 1501 06:06 sí haber poca novedad hay silencio sí habiendo silencio en la concentración de la selección portuguesa que mañana tiene un amistoso contra Argelia como ya te decía hay de ahí día de descanso hoy ya el próximo día nueve directos a Moscú pero es verdad que ayer ya a Contador en otros medios de comunicación hubo una reunión entre el Real Madrid y el agente de Jorge de de Cristiano Ronaldo Jorge Mendes en esa reunión no estuvo el presidente del Real Madrid Florentino Pérez sí estuvo el director general José Ángel Sánchez y fue una comida de la que Mendes no le transmitió buenas sensaciones a Cristiano Ronaldo y él será trasmitió a su gente más cercana por eso la concentración en Lisboa se habla de que Cristiano Ronaldo no está contento porque eso lo que le admitió Mendes aunque a mí me cuentan que esa reunión apenas habló de Cristiano Ronaldo o incluso nada me cuenta que que Mendes vino hablar de otros representado suyos entre otros algunos quiere colocar evidentemente no se en el Real Dick como es el caso de David De Gea que es uno de sus principales objetivos como las de los últimos veranos algo que tampoco ha o demasiado caro de esa reunión porque hay una especie de bueno no se sabe muy bien quién manda exactamente a quién hay que dirigirse exactamente en el Manchester United para para poder hablar de ese tema pero es un tema nada prioritario para el Real Madrid que como ya te he dicho otras ocasiones hasta que no pase el Mundial no haber ninguna incorporación de jugadores pero digo que esté mal Cristiano Ronaldo apenas ha tocado seguramente quizá por eso sea por lo que sale como las sensaciones y por lo que es el astro admitido a a Cristiano Ronaldo de esa manera sigo pensando que de momento Cristiano Ronaldo no va a hablar de este tema pero es verdad que en el entorno de la concentración de la selección portuguesa el periodista que estar allí hablan de mucha decepción en Cristiano Ronaldo y que se que se ve cada vez más fuera yo sinceramente creo que ahora mismo no tiene una oferta que presentará el Real Madrid no va a tener porque creo que puede irse casi a cualquier equipo pero de momento no la no la ha presentado o por lo menos no tienen conocimiento en el Real Madrid de que la tenga hay de hecho me consta que en el entorno de Jorge Mendes de la empresa de representación de Cristiano Ronaldo se tiene que te ha si se están tan decepcionados saben que tienen que remangarse y buscar ahora

Voz 1991 08:07 hombre claro y alguien que está dispuesto a pagar esa cantidad que pide Cristiano

Voz 1501 08:10 pero es difícil mil millones de cláusula obviamente sonaron no no lo va a pedir a lo va a pagar nadie pero el traspaso va a ser si en caso de que sea que yo tengo muchas dudas yo yo quiero ver que Cristiano Ronaldo salga del Real Madrid este verano que no tengo

Voz 3 08:22 claro claro Cristiano saldrá del Real Madrid dependiendo

Voz 1991 08:25 lo cabezón que se ponga pero si llega un momento en el que la situación es insostenible tampoco Florentino puede estar todos los años diciendo que quieres este año este año como el año pasado yo otra vez lo mismo

Voz 3 08:36 a pocas hasta ya no eso es un poco la sensación amarilla

Voz 1501 08:39 te digo ni en el club en el Ramadán los madridistas un poco la sensación es la de que tienen que cuidarle y por otro lado no puede estar todos los con la borre cabrito no pero es verdad que es lícito que Cristiano Ronaldo crearle tiene que ganar más ahora hasta qué punto eso ya es más complicado pero yo sinceramente quiero ver para creer que Cristiano Ronaldo se vaya a marchar del Real Madrid puede yo creo que al final se entenderán como persona pero digo que él y su entorno están ahora mismo decepcionados pero en esa reunión me cuentan que tampoco se ha tratado demasiado

Voz 1991 09:05 en el tema de banquillo sin novedades no habremos entrenador

Voz 1501 09:08 sin novedades es verdad que la gente sigue diciendo que es imposible lo de Pochettino yo sigo diciendo que es el el objetivo número uno y aunque es casi imposible yo sigo añadiéndole casi aunque es casi imposible todavía no es un no definitivo por una sola razón todavía no ha hablado directamente con Daniel Levy el presidente y dueño del Tottenham hasta que no hable con Daniel Levy historia de verdad lo ve a fehacientemente el presidente del Real Madrid José Ángel Sánchez director general vean que es imposible hasta ese momento no no lo deja catalán todavía hoy no se ha producido esa conversación directa

Voz 3 09:39 debate una quita para refrescar en no digo aquí se iba a mejorar para llevar a tu una quita Rusia me lleva un chaleco porque este caso es muy bonito con el escudo

Voz 1501 09:49 en la Cadena Ser que ves haré siempre que pueda

Voz 2 09:55 esos que vas a pedir

Voz 3 09:56 de algún aumento de septiembre para intentarlo pero me siento con mucho cariño aquí pero vamos yo creo que

Voz 2 10:02 hola volará un día llegar a la redacción en la reunión y decir ahí

Voz 3 10:06 yo quiero ganar como el mejor no no en el en el próximo Larguero que habla a que haga hablaré además que están pasando muchas cosas que todo lo que voy a hacer lo que está pasando esa gente lo tiene que saber si el entorno de Mario Torrejón dice que no está contento con consultado y bueno ahora es que te digo una cosa sería ya el remate del viaje de Mary hasta mañana a las doce y veintiuno nos esperan Ramón

Voz 1991 10:32 mesa Manuel Jabois

Voz 2 12:06 a la noticia sorpresa del día

Voz 5 12:10 Maxine Huerta ministro de Cultura y Deportes Ramón a ti qué te parece

Voz 1785 12:16 pues no tengo opinión sea así de directo sea no sé que me ha sorprendido porque si le pones nombre del deporte por lo que es el deporte no es que sea un

Voz 1991 12:26 un entusiastas no en las redes sociales de luego muy partidario no somos nos ha mostrado en los últimos años

Voz 1785 12:31 pero procuro ser prudente a una persona que no conozco y sino reflejar la sorpresa que que me he llevado pues de que un señor que no le interesa el deporte de hacerlo de un Ministerio del Deporte no sé lo que lo pongan de culturas y es que Cultura es su fuerte pero no tengo más opinión le conozco de de algún programa o más y de oídas y ahora sería temerario pro prematuro y anti periodístico de hacer un juicio de valor creo yo

Voz 1991 12:57 Jabois

Voz 1389 12:59 yo no yo es que nunca entendí la necesidad que hay de juntar en un Ministerio de la cultura y el deporte corre nunca termina de entender esa fusión no sé muy bien qué voluntad política hay detrás de eso no es la primera desde luego que se hace siempre han ido históricamente juntas en muchas ocasiones no siempre que conste como ministro de Cultura fantástico su nombre de de la cultura en fin de deporte imagino que que delegará que se rodeará de de un buen equipo porque evidentemente Therese abrió así como como dice Ramón y como él mismo ha dicho en redes sociales no es que tenga mucho por lo tanto en esas ocasiones a lo mejor se gobierna más casi porque cuando no hay una intención cuando no hay una implicación personal se delega en gente que que que que sabe lo que es experta en el tema probablemente tengan poco que te puedo cortar la última palabra evidentemente pero pero se subrayada por otro o eso espero

Voz 1991 13:52 hombre en la verdad es que viendo los tweets que ha puesto bastante lapidario eh en algunos asuntos dice Umberto Eco dos puntos odio a los deportistas palabras de Umberto Eco El apostilla detrás yo el deporte que manera de sobrevalorar lo físico Ozu

Voz 1389 14:10 yo creo que no hay que tampoco que que que que que sobre dimensión

Voz 1991 14:14 no no no por supuesto no deja de ser una arreglo

Voz 1389 14:16 no tengo si llega al cinco de la tarde con el teléfono un día tonto y hace una reflexión pues es muy irónica humorística o lo que sea claro yo hablo

Voz 8 14:27 no sé todavía es porque hay gente aspirando a cargos públicos teniendo un historial de Twitter tan grande por por cualquiera vamos a ver qué lo a contratase tantas cosas no saldría de casa probablemente por miedo a que me reconociese como el autor de esos tweet derecho a veces reviso algunos antiguos

Voz 2 14:43 voluntad de borrar también lo digo

Voz 1389 14:45 dentro espantado no porque en fin pues uno como uno piensa de otra forma yo creo que por eso que tampoco hay que darle simplemente pues es un una verborrea un pensamiento desbordante que se refleja una red social y es verdad que se queda ahí por lo tanto tienen un negro de que evidentemente se puede es contextualizar en aquel momento hizo lo que

Voz 1991 15:02 todo como cuando alguien te pone favorito ya te lo ha guardado dices puñetero estar guardando para dentro de dos

Voz 3 15:10 de favorito yo creo que quieren decir pantalla ahí ahí para para la caja

Voz 1991 15:15 en las redes sociales habría que respete charlas cada seis meses como mucho y que se borrarse todo por completo el veintinueve de mayo dos mil dieciséis puso no tuiteó de fútbol porque no tengo ni puta idea perdonadme aunque veo que socialmente está muy bien valorado bueno a mí me sorprende

Voz 2 15:30 yo creo creo que la idea es que como decía

Voz 1991 15:33 has to Jabois nos ha separado practicamente nunca cultura hay de deporte incluso antes era educación cultura deporte yo me imagino que él se encargará de la parte de Cultura es un tío que sí es verdad que ha escrito mucho que creo que por ese lado no hay ningún tipo de duda y que luego estará el secretario de Estado para el Deporte que será realmente quién se encarga del área deportiva no yo creo que no será nombrado por cierto perdono todavía no lo todavía no hay está al deporte de momento no ha sido designado

Voz 2 16:00 eso sí señor en principio en funciones

Voz 1785 16:04 no sé si habrá que ver si no lo creo que lo reafirme bueno no sé de verdad no de eso no hay que esperar habrá que ver que aquí quién le asesora no porque se lo tiene que nombrar él no le interesa el deporte deberá tener a alguien que le asesoren deporte no lo sé eso lo pone las pilas gusta el baloncesto se le ha vinculado con algún club y quizá él tiene opinión no lo sé supongo que lo ha tenido presencia

Voz 1389 16:28 llamada no te gustaba el fútbol

Voz 8 16:35 una vez que casi tiene un partido puesto

Voz 1991 16:37 acataría también saber la conexión Pedro Sánchez máxima alerta por donde viene no quiero decir en qué momento tienen ese personajes En Comú uno gente en común que les une hasta llegar a ofrecerles un ministerios no sé

Voz 1785 16:49 no es que es curioso las batallas que hay entre federal tensiones entre Comités Olímpicos de quién preside esto el otro y que para el cargo de ministro de Deportes pues que prime la cultura cosa que me parece lógica pero como decía es que se separe o que haya un apartado claro si realmente deportes porque si no parece que sea un la pendiente una cosa que cuelga y que hay que ponerla en algún sitio bueno

Voz 1991 17:11 veremos de momento la capacidad de sorpresa la demostrado Pedro Sánchez a partir de ahora veremos a ver cómo cómo gobierna qué es lo que nos importa a todos al lío vamos con la selección española mañana nos vamos a Rusia qué sensaciones House os dejó el primer partido o ese partido primer amistoso que tenemos programado de los dos que haya antes de que arranque el Mundial contra Suiza

Voz 1389 17:32 no estoy muy enterado de ese primer partido si es seguido los anteriores y la etapa de Lopetegui que las sensaciones son bastante buenas las plantillas un plantilla con la voluntad que tienen entrenador de hacer con ellos el juego que está haciendo me parece bastante interesante creo que pasada la euforia ya de Sudáfrica apagados los rescoldos de el fracaso en Brasil toca toca levantar cabeza tocada de nuevo a sentarse es es además muy importante a la hora de a la hora de tener aristocracia en en en un grupo de de selecciones elegidas el hecho de no abandonarse en esta competición es decir de no de no de no pisar de nuevo un gran charco para demostrar que la campeonato de Sudáfrica no fue casualidad que esa plantilla tiene detrás una una una misma idea de fútbol por cierto no no no no se va a regresar a otros tiempos a tiempos pretéritos porque todos que todos recordamos y en ese sentido me parece que es un acierto el técnico oí el que quiera hacer y desde luego tú ves arriba bajo la la los jugadores que llevamos allí en fin poca poca poca competencia hay mucha competencia es un Mundial pero poca competencia al nivel que tenemos que tenemos nosotros no no soy en este sentido nada Federico con las patrias y nada esto es a que si cuando hemos llevado una selección con perdón de muy bajísimo nivel Se dice no pasa nada de esperar lo que toque pero pero en este sentido la expectativa es que es bonita más que alta es bonitas una expectativa bonita porque yo creo que se puede hacer un fútbol bonito ilusionante si Ramón

Voz 1785 19:10 bueno por una parte me gusto el uno uno porque eso hace estar en alerta tensión competitiva cuando una sección va muy relajada mal asunto muy creo que esos resultados vienen bien prefiero vio un resultado así que un tres cero cuatro cero ir muy embalado hilo no pues la parte negativa que es una una selección que genera mucho fútbol pero que no siempre es lo remata recordemos que la trayectoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica fue siempre partidos bajo mínimos y que se fiaba mucho la defensa la defensa San no estaba Sergio Ramos no era la defensa titular de Yeste es un factor importante y luego que deberíamos de alguna forma oxigenar no sobre lo que representa Diego Costa porque parece más que un enemigo que un amigo y ahí es donde me preocupa algo porque puede ser que Diego Costa sea el jugador que remate partidos que no funcionen no sea min segundas partes en otros partidos puede ser titular pero la gestión del caso Costa importó lo que supone ausencia Morata y por la figura del nueve y el falso nueve pues creo que le vamos a dar vueltas y ya tenemos el problema en la absolución por si ganamos y perdemos