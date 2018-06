Así ven Manuel Jabois y Ramon Besa el nombramiento de Maxim Huerta como ministro de Cultura y Deporte

Voz 1621 00:00 no me mires así que esto es un tema de Carolina durante buena Cayetano con Ramón Besa qué tal buenas noches Manuel Jabois qué tal muy buenas cómo estáis buenas noches bueno lo primero es tengo que preguntar por el la noticia sorpresa del día

Voz 1991 00:46 sin Huerta ministro de Cultura hay deportes Ramón a ti qué te parece

Voz 1785 00:52 pues no tengo opinión sea así de directo sea no sé que me ha sorprendido porque si le pones nombre en el deporte por lo que es el deporte no es que sea un un entusiasta no en las redes sociales de luego muy

Voz 1991 01:04 partidario no somos nos ha mostrado en los últimos años pero

Voz 1785 01:07 procuro ser prudente a una persona que no conozco oí sino reflejar la sorpresa que que me he llevado pues de que un señor que no le interesa el deporte hacerlo de un Ministerio del Deporte Nos eh

Voz 1621 01:18 eso te lo pongan de culturas si es que Cultura es su fuerte

Voz 1785 01:21 pero no tengo más opinión le conozco de algún programa o más de oídas y ahora sería temerario pro prematuro y anti periodístico de hacer un juicio de valor creo yo

Voz 1991 01:33 Jabois

Voz 1389 01:35 yo no yo es que nunca entendí la necesidad que hay de juntar en un Ministerio de la cultura y el deporte corren nunca termina de entender esa fusión no sé muy bien qué voluntad política hay detrás de eso no es la primera desde luego que se hace siempre han ido históricamente juntas en muchas ocasiones no siempre que conste como ministro de Cultura fantástico su nombre de de la cultura en fin de deporte imaginó que que denegara que se rodeará de de un buen equipo porque evidentemente interés abrió así como como dice Ramón y como él mismo ha dicho en redes sociales no es que tenga mucho por lo tanto en esas ocasiones a lo mejor se gobierna más casi porque cuando no hay una intención cuando no hay una implicación personal se delega en gente que que que que sabe lo que es experta en el tema probablemente tenga poco que te puedo cortar la última palabra evidentemente pero pero se subrayada por otro o eso espero

Voz 1991 02:29 hombre en la verdad es que viendo los tweets que ha puesto bastante lapidario eh en algunos asuntos dice Umberto Eco dos puntos odio a los deportistas palabras de Umberto Eco El apostilla detrás yo el deporte que manera de sobrevalorar lo físico Ozu

Voz 1389 02:46 pero yo creo que no hay que tampoco que que que que que sobre dimisión

Voz 1991 02:50 no no no por supuesto no deja de ser una recaída

Voz 1389 02:52 no tengo ni si ya que cinco de la tarde con el teléfono un día tonto y hace una reflexión irónica humorística o lo que sea claro yo

Voz 1621 03:02 lo que no se todavía es porque hay gente aspirando a cargos públicos teniendo un historial de Twitter tan grande Hulk y por por cualquiera vamos a ver qué va a encontrarse tantas cosas no saldría de casa probablemente por miedo a que me reconociese como el autor de esos tweet de hecho a veces reviso algunos antiguos

Voz 1389 03:19 con voluntad de borrar también lo digo y me encuentro espantado no porque en fin pues uno piensa de otra forma yo creo que por eso que tampoco hay que darle simplemente pues es un una verborrea un pensamiento desbordante que refleja una red social y es verdad que se queda ahí por lo tanto tienen

Voz 1621 03:35 que evidentemente se puede es contextualizar en qué momento

Voz 1991 03:38 hicimos lo cómodo como cuando pones son tuit y alguien te pone favorito ya te lo ha guardado dices puñetero estar guardando para dentro de dos Francia eh

Voz 1621 03:46 en vez de favorito yo creo que quieren decir pantalla para para la caja

Voz 1991 03:52 redes sociales habría que respete charlas cada seis meses como mucho y que ese borrarse todo por completar el veintinueve de mayo dos mil dieciséis puso no tuiteó de fútbol porque no tengo ni puta idea perdonadme aunque veo que socialmente está muy bien valorado bueno a mí me

Voz 1621 04:05 prende yo creo creo que la idea es que

Voz 1991 04:09 decías tú Jabois nos ha separado practicamente nunca cultura ahí de deporte incluso antes era educación cultura deporte yo me imagino que él se encargará de la parte de Cultura es un tío que sí es verdad que ha escrito mucho y creo que por ese lado no hay ningún tipo de duda y que luego estará el secretario de Estado para el Deporte que será realmente que se encarga del área deportiva no yo creo

Voz 1621 04:31 se nombrado por cierto perdono todavía no no todavía no hay nada

Voz 1991 04:34 claro esta obra el deporte de momento no ha sido designado

Voz 1621 04:37 así que señor Lete en principio en funciones

Voz 1785 04:40 no sé si habrá que ver si no lo creo que lo reafirme bueno no lo sé pero eso no hay que esperar habrá que ver que aquí quién le asesora no porque si lo tiene que nombrar él ahí no le interesa el deporte deberá tener a alguien que le asesore en deportes no lo sé eso lo pone las pilas gusta el baloncesto se le ha vinculado con algún club y quizá él tiene opinión no lo sé supongo que lo ha tenido preso

Voz 1621 05:04 esa llamada tiene te gustaba al fútbol una vez que tu casa tiene un partido pues

Voz 1991 05:13 quedaría también saber la conexión Pedro Sánchez máximo Huerta por donde viene no quiero decir en qué momento tienen ese personajes En Comú uno gente en común que les une hasta llegar a ofrecer los ministerios no sé

Voz 1785 05:25 bueno es que es curioso las batallas que hay entre federal acciones entre Comités Olímpicos de quién preside esto es el otro y que para el cargo de ministro de Deportes pues que prime la cultura cosa me parece lógica pero como decía es que se separe o que haya una parte claro incialmente deportes porque si no parece que sea un apéndice una cosa que cuelga y que hay que ponerla en algún sitio bueno veremos

Voz 1991 05:48 de momento la capacidad de sorpresa la demostrado Pedro Sánchez a partir de ahora veremos a ver cómo cómo gobierna qué es lo que nos importa a todos al lío vamos con la selección española mañana nos vamos a Rusia qué sensaciones House os dejó el primer partido o ese partido primer amistoso que tenemos programado de los dos que haya antes de que arranque el Mundial contra Suiza

Voz 1389 06:08 no estoy muy enterado de ese primer partido seguido los anteriores y la etapa de Lopetegui la verdad que las sensaciones son bastante buenas la plantillas un plantilla con la voluntad que tiene el entrenador de hacer con ellos el juego que está haciendo me parece bastante interesante creo que pasada la euforia ya de Sudáfrica apagados los rescoldos de el fracaso en Brasil toca toca levantar cabeza y toca de nuevo a sentarse es es además muy importante a la hora de a la hora de tener aristocracia en en en un grupo de de selecciones elegidas el hecho de no abandonarse en esta competición es decir de no de no de no pisar de nuevo un gran charco para demostrar que la que campeonato de Sudáfrica no fue casualidad que esa plantilla tiene detrás una una una misma idea de fútbol por cierto no no no no se va a regresar a otros tiempos a tiempos pretéritos y al fútbol que todos que todos recordamos y en ese sentido me parece que es un acierto el técnico oí el lo que quiere hacer y desde luego tú ves arriba abajo la la los jugadores que llevamos allí en fin poca poca poca competencia hay mucha competencia es un Mundial pero poca competencia al nivel que tenemos que tenemos nosotros no no soy en este sentido nada el ICO con las patrias y nada esto es a que si cuando hemos llevado una selección con perdón de muy bajísimo nivel Se dice no pasa nada ya esperar lo que toque pero pero en este sentido la expectativa es que es bonita más que alta es bonitas una expectativa bonita porque creo que se puede hacer un fútbol bonito ilusionante si Ramón

Voz 1785 07:47 aparte me gusto del uno uno porque eso hace estar en alerta tensión

Voz 1389 07:51 competitiva cuando la selección va muy relajado

Voz 1785 07:53 la mal asunto Unai creo que esos resultados vienen bien prefiero un resultado así que un tres cero cuatro cero ir muy embalado hilo no pues la parte negativa que es una una selección que genera mucho fútbol pero que no siempre es lo remata recordemos que la trayectoria de la selección española en el Mundial de Sudáfrica fue siempre partidos bajo mínimos y que se fiaba mucho la defensa la defensa ya no estaba Sergio Ramos no era la defensa titular y este es un factor importante y luego que deberíamos de alguna forma oxigenar no sobre lo que representa Diego Costa porque parece más que un un enemigo que un amigo y ahí es donde me preocupa algo porque puede ser que Diego Costa sea el jugador que remate partidos que no funcionen no sea min segundas partes en otros partidos puede ser titular pero la Jesús León del caso Costa importó lo que supone ausencia de Morata y por la figura del nueve y el falso nueve pues creo que le vamos a dar vueltas ya tenemos el problema en la solución por si ganamos y perdemos

Voz 1991 08:56 vais a dar un segundo que tenemos que hacer un pequeño alto en el camino y enseguida seguimos analizando la la selección las doce y treinta y uno

Voz 1 09:04 en El Larguero con Yago de Vega

Voz 1991 09:07 seguimos analizando la selección española de fútbol que mañana se marcha a Rusia para disputar el Mundial antes tendrá este sábado contra Túnez el último amistoso de preparación ha puesto encima de la mesa Ramón uno de los temas yo creo Jabois que es el tema de la delantera hay sobre todo el la nació no de Diego Costa siempre Mejide no a Diego Costa no tiene ADN selección Diego Costa es el más diferente Diego Costa incluso en cuanto al carácter no es el que más encaja en el bloque de la selección si Diego Costa está bien se tiene que salir en esta selección

Voz 1389 09:41 probablemente por carácter sea el que mejor encaje en el sentido de que sea el que aporte algo distinto en ese es ese momento de rabia eso ese ese juego más subterráneo ese ese otro partido que anualmente se juega lejos del balón y que muchas veces y sobre todo en rondas eliminatorias tiene una importancia trascendental no no estoy hablando de jugadas antideportivas pero sí estoy hablando de la de la batalla psicológica que muchas veces establece con las defensas que que muchas veces allana el camino alguno en alguna jugada u otra hija y en eso Costa es un ganador nato en el ADN creo de un jugador de un equipo normalmente se construye en base a la victoria hay pocos equipos que desde la derrota construía un ADN reconocible y creo que Costa aporta cosas muy diferentes en España precisamente por lo que dices estuvo parece que no encaja pero quizás sea esa forma en la fue la mejor forma que tenga de encajar y sobre todo de participar en en en en encuentros en los que en los que puede ser imprescindible va más allá del fútbol que desde luego tiene mucho fútbol tiene muchos remates me entero que a estas alturas no Lobo ya

Voz 1785 10:42 alabar porque todo el mundo lo conoce

Voz 1389 10:45 sí sabe en sus cifras y sabe su forma de jugar pero en esta en esta en estas competiciones en competiciones como la Copa el Mundo en competiciones como la Copa de Europa se necesita un repertorio muy amplio de jugadores para circunstancias muy diferentes del juego y tú puedes salir de una forma con Costa en el banquillo pues al con otra con Costa en el campo los entrenadores rivales saben que tienes esa baza saben que si no tienes tienes la baza de de Rodrigo tienes la baza de Yago Aspas es decir juegas con muchas variantes y desde luego él es una de esas variantes imprescindibles más aún en una competición en la que te puedes jugar todo en en en un descuento una prorroga

Voz 1991 11:20 Ramón venimos de en el debate del nueve Morata se quedó fuera ya no cuenta Iago Aspas Rodrigo y Diego Costa en el primer partido contra Suiza digo siempre el partido de los dos que tenemos de preparación antes del Mundial en ese primer partido contra Suiza no sorprendió Lopetegui nadie esperaba que saliese con dos puntas Diego Costa de referencia oye Yago Aspas tirado a una banda pero es que además no nos puede sorprender en algún momento que juegue sin nueve nato que juega en el famoso falso nueve que a mí por ejemplo contra Portugal no me sorprendería nada

Voz 1785 11:49 bueno es que yo creo que una vez no se duda del estilo y de lo que pretende España las variantes tácticas Irla esa riqueza de recursos que tiene España es para para ganar un torneo corto es decir no y eso dependerá mucho el rival que tengas enfrente creo que cada rival ahora una lectura diferente difícilmente hasta que lleguemos a cuartos au a semifinales veremos cómo avanza el torneo será difícil encontrar un un once fijo la última variante que yo recuerdo el Mundial de Brasil que jugó muchos equipos fue uno de los tres centrales que era una cosa que España no había desarrollado muchos sin embargo hemos visto que Lopetegui también la incorporado supo jugar con tres centrales como han venido jugando mucho las elecciones y alguien le puede parecer defensivo y a lo mejor no tiene nada que defensivo por los laterales es decir lo lo que para mí es muy importantes que Si podemos discutir sobre quién es más favorito pero yo no cambiaría la plantilla que tiene a la selección española por ninguna otra puede que alguien tenga un equipo más hecho puede que alguien tenga más gol puede que alguien tenga alguna cosa que no tiene España pero por plantilla los jugadores elegidos creo que en este momento es la mejor plantilla que concurrió al Mundial

Voz 1991 13:00 tiempo vamos a tener por delante para seguir hablando de la selección pero salvo la última

Voz 1621 13:04 hoy de del combinado nacional una cosa perdón antes de acabar que me lo recordó diecinueve Se ganó cuatro cero a Italia en la final de Ucrania puede ser incorrecto Silva creo que si efectivamente no no lo quería vale lo que era subrayar

Voz 1389 13:20 en fin que puedes jugar sin fuelle y meter nueve goles

Voz 1621 13:22 bueno son muchos años en juegos es Fábregas de falso nueve por eso te digo

Voz 1991 13:27 os decía al margen por terminar con de momento con la selección antes de ir con la actualidad en Jabois que que selección te apetece ver en este Mundial al margen de España por supuesto me apetece ver la selección de Neymar que es Brasil

Voz 1389 13:40 me apetece ver cómo cómo intenta resarcirse de la temporada Neymar creo que creo que se va a enchufar muchísimo no sé si si va a estar todo el mundo en su selección a su altura tienen además una espina gigantesca que sacarse de del anterior Mundial y es la selección a la que más ganas tengo de ver que me apetece mucho porque me lo imagino enfurecido oí es un hombre que necesita el foco el escenario del necesita sentirse la estrella este año acabó como acabó con lesión con eliminación supongo que que lo dará todo además en un verano que va a estar muy movido respecto a su futuro por lo tanto para él es supongo que será fue estimulado un aún mayor

Voz 1991 14:21 Ramón

Voz 1785 14:23 que es Brasil efectivamente lo que pasa que el centro del campo que ha montado desde un boca a los tiempos de Japón y Corea o sea un centro del campo tú jugadores europeos jugadores muy veteranos jugadores especialmente físico si tengo un cierto temor a que Brasil no va a ser el Brasil que esperamos por mucho que es evidente como dice Manuel que delante los jugadores que tiene son son pólvora son muy artísticos pero yo voy por fases la primera fase nunca más que los favoritos me gustará ver por ejemplo Perú porque es una selección que me recuerda que ya soy muy mayor porque nunca lo recuerdo Perú han mundial del setenta y ocho y esas cosas no porque dicen que hacen los peruanos otra vez con un seleccionador como Grecas selecciones yo creo que la ese tipo de selecciones son muy interesantes en primeras fases cómo evolucionan también tengo mucha curiosidad por Uruguay que siempre ha sido una selección digamos la muy consistente y creo que los centrocampistas han mudado hacia una selección un poco más de toque más técnica quiero ver si Croacia después de es verdad que el otro día Brasil Le derrumbó pero me parece una selección artística Bélgica porque ya lo que más me llama la atención antes de empezar es que no esté Italia y Holanda porque para mí envió todos los mundiales empezaban con Italia quiere el antídoto y Holanda que era la que proponía o hacía algo y eso me da una cierta orfandad y quizá por eso el panorama se me abre a equipos como Perú

Voz 1389 15:52 sí

Voz 1621 15:52 a mí eso me da mucha pena a Buffon que podría disputado sus séptimo mundial que VII VI sexto sexto no sextos esta musical que habría sido la electo

Voz 1991 16:00 evidentemente una final un Real Madrid entrenador Jabois eres más de perfil Pochettino de fuera o miramos encasa tipo Guti tú que te de Qantas

Voz 1389 16:13 yo canto por alguien que tenga una autoridad muy especial y que y que entre en ese vestuario y con las suficiente delicadeza no sé si no sé si alguno de los de los dos cumple esos requisitos no te no no te sabría no no podríamos Carmen se que Poquetino es un trabajador incansable sé que es un tío que se mete palizas que mete palizas que exige muchísimo lo que al me parecería de entrenador diez Si esta plantilla no llevase ya tanto tiempo si esta plantilla no hubiese ganado tanto ir y probablemente tenga Lego muy muy muy muy muy subido más allá de las estrellas individuales como colectivos no es decir nosotros hemos hecho todo esto nosotros hemos ganado todo esto yo era viene un señor a ponernos aquí a andar ya ya ya sacrificar no sabía en fin que sí que es necesario evidentemente todo esto en el deporte de élite pero un entrenador tan intenso de ese estilo como como por ejemplo lo era lo era Benítez no sé cómo caería en El Vestuario a mí lo que me preocupa es la psicología del del vestuario cuando cuando tienes un ciclo como el que lo que está pasando el Real Madrid ya lo ha acusado porque el año pasado se ganó hace dos años y ganó la Liga y la Champions y la Liga en noviembre está perdida de repente y parece que sólo existía la Champions es muy es muy peligroso esto lo vio venir Zidane son es una de las razones la gala que él además dijo para para para marcharse es un trabajo delicadísimo porque todo el mundo está pensando en refuerzos en jugadores en cambio generacional y de repente se deba a la pieza maestra que lo unía a todo si me pides que me moje probablemente de mojarse por aquello de casa no sé si específicamente Guti pero pero probablemente por alguien que conozca muy bien la idiosincrasia de Madrid que esté dentro y que y que sobre todo haya conocido y haya tratado a los a los jugadores que están ahora mismo en el en plantilla

Voz 1991 17:57 me Ramón sin perdona de dime no te iba a decir te iba a preguntar si iba a cambiar un poco ahora mismo Griezmann del Barça del Atlético de Madrid

Voz 1785 18:08 Bush pues no sabría decirte porque las palabras de Messi lo que se está diciendo aquí es como si de quieran dar Nunes en un empujón porque le ven dudando creo que el problema ahora en este momento es que eh las sensaciones de que está dudando y que está dilatando el tiempo y que cada uno intenta presionar para que se decante en favor del Atlético del Barça ahí la mano a un regalito por eso eso no es bueno es que en el Barça el secretario técnico se llama Messi en el Madrid del secretario técnico se llama Florentino con la cual ni veo muy preocupado al Madrid pero el entrenador ni el Barça por Borrego organizarse técnicamente es decir es curioso porque hablaba Manuel de de de esa capacidad que tenía al Madrid para ti SER siempre un ovni un Miguel Muñoz y esa figura desaparecido hay que apostar Si acaso Guti o por una figura más normal porque Florentino es el que controlar y en el Barça pues le pide la opinión a Messi es un Podemos luego contar lo que nos parezca o hacer las interpretaciones que queramos pero el mensaje de Messi yo lo interpreto como diciendo que todavía no o al menos el Barça no conoce la decisión que parece que el Atlético de Madrid sí que ha venido diciendo de que Griezmann estaba más cerca de quedarse que de irse pero por si acaso eh Messi es el que habla esta vez no habla a Piqué que es el que hablaba cuando Neymar los futuros de di yo creo que el hecho de que hablen Messi precisamente porque el Barça cree que tiene que hacer todo lo posible para convencer

Voz 1991 19:34 yo os pido una pequeña reflexión breve para hablar de Cristiano Ronaldo Jabois está forzando de nuevo otra vez demasiado la cuerda Cristiano le puede romper

Voz 1389 19:45 probablemente probablemente no sé qué pasa por la cabeza de Cristiano en por la caza de su entorno pero tiene toda la pinta hay el problema de Cristiano Ronaldo es que eh hasta en estos Juegos toda paciencia tiene tiene un límite y presionar con veintinueve treinta treinta y uno es una cosa presiona con treinta y cuatro es otra de todos modos tampoco creo que el Madrid se ha portado del todo bien con él porque Si si tal y como se filtra desde su poblado y y se ha quedado en hablar en

Voz 2 20:14 en y en y en renegociar ese sueldo

Voz 1389 20:17 antes de la temporada y no se ha hecho iniciación ningún movimiento imagino que es para páramos que hace ya oportunidades para el mosqueo desde luego una de ellas no es la de Al acabar la Copa de Europa hay después estos culebrones hace dos años estuvimos hablando de lo mismo este año igual no creo que sea el escenario ideal para preparar una para preparar aparte con el Mundial en ya encima si está tensando la claro que la está tensando oí Si el asiste algo de razón probablemente la pierda con con el método utilizado por qué en y le conviene a él el Madrid Si la Asociación de los dos es la que tantos éxitos ha traído pero probablemente la diferencia de Errol entre él y Cristiano es bastante clara en cristiano necesita cada vez más gente asistentas alrededor gente que le pase gente un equipo construido Messi puede hacer él solo su equipo y en algún momento dado puede coger la pelota incluso irse para la portería y cristiano necesita una plantilla hay un equipo que que como el del Real Madrid desde luego no no no va a tener hay y en fin me parece que no sabe si es es sin nos encaminamos a a un verano muy parecido al de al de hace dos años Si y además en un muy con el con el Mundial como contexto lo cual amplifica los problemas no Ramón

Voz 1991 21:40 treinta segundos por jugar

Voz 1785 21:42 bueno y Cristiano al se hace el remolón chance querer pero creo que su hábitat a cada cada vez es más favorable el Madrid no no leve aún otro me cuesta ver a Cristiano fuera del Madrid sino la verdad es que sí

Voz 1991 21:56 Nos aferrado a este con otra camiseta que no sea la del Real Madrid pero cuando uno fuerza tanto la película al final igual acaba rompiéndose Ramon Besa Manuel Jabois mil gracias a los dos un abrazo adiós buenas noches

Voz 1621 22:08 nosotros todo un abrazo