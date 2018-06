Chicho Lorenzo: “Es el equipo soñado por cualquier piloto, lo diga o no lo diga”

Voz 1 00:00 buenas noches qué tal estás todo bien todo bien todo bien le ha sorprendido el fichaje de de Jorge por Honda

Voz 1425 00:10 bueno ya había indicios de que podía ser fichaje así que estaba esperando a ver cómo sacaban definir las cosas

Voz 1991 00:21 en lo que parecía en los últimos días en las últimas semanas incluso es que podía eh fichar por Yamaha incluso ayer hablábamos con Jorge Martínez Aspar que nos decía que él el domingo habría apostado un ochenta a noventa por ciento que iba a acabar en Yamaha con lo cual parece que todo sea ha girado o no en los últimos días el último fin de semana realmente

Voz 1425 00:42 bien es una locura es una locura que además es una locura en en un dentro de la temporada príncipes la temporada sólo ha disputado seis carreras

Voz 2 00:52 debería regularse esto

Voz 1425 00:53 que todo esto influye también en los pilotos en la tranquilidad pilotos equipos y ahí se debería de este pescado vendido no porque han sido unas semanas en las que todos los pilotos están un poco inquietos porque no no saben su futuro y correr en estas condiciones peligros

Voz 1991 01:15 crees que esa equivocado Honda tanto comunicando la marcha de Dani Pedrosa tan pronto ayer el propio Aspar decían me ha sorprendido me ha sorprendido que hayan comunicado a estas alturas del Mundial que Dani no vaya a seguir el año que viene y a la vez que hayan anunciado lo de Jorge no aunque ayer no era oficial pero ya sí

Voz 1425 01:32 bueno sabes un esto como lo tengo información no me quiero meter en estos jardines porque son delicados aquí sanas ricas toman sus decisiones basándose en muchos puntos muchos flecos se muchas condiciones y nosotros desde fuera que podemos hacer es al final ver ver lo que decide en persona como como lo han decidido así que lo mejor no opinar de estos asuntos cada uno

Voz 2 02:03 lo que lo que hace y lo que decida

Voz 1991 02:07 hombre lo que estaba claro es que Jorge continuar en Ducati no porque desde hace tiempo no estaba nada contento

Voz 1425 02:14 bueno tampoco yo lo veo si no Jorge lo que quiere como cualquier piloto lo que queremos es tener una moto competitiva eso está claro para para poder luchar por buenos resultados no en el caso suyo de que después de esta nueve años en Yamaha ya básico varias veces campeón subcampeón siempre estar ahí cada año ganar grandes premios y de repente verte que estás un año y medio ya cómodamente en qué piezas algunas francés ese es es un es un momento muy delicado pero claro hay también las donde está el karate campeón no poder hay aguantar aguanta de sufrir al final con fe contrabajo al final las cosas acaban por salir como ha sido caso

Voz 1991 03:01 te da la sensación que Jorge cierta marchándose a a Honda

Voz 1425 03:06 vamos a ver no es que ya te digo esto es muy delicada o de pronunciarse si no porque acertar a toro pasado pues sí podemos hablar a hacer todo lo que yo creo que también no porque a día de hoy Jorge también es mucho mejor piloto que que antes de esa nunca te

Voz 1991 03:25 sí críticos

Voz 1425 03:28 en una zona de confort estaba cómodo cuando cuando los seres humanos estamos cómodos no crecemos crecemos cuando nos tenemos que enfrentar situaciones difíciles y resolver problemas que no son habituales entonces ahí necesitamos buscar dentro de nosotros mismos desarrollar recursos espabilar se esto hace que que mejores no como como profesional y como persona también estas pasamos crisis de cualquier tipo

Voz 1991 03:56 hombre en Jorge Lorenzo yo creo que en los últimos años fue fundamentalmente en Ducati ha tenido que luchar contra sí mismo pero es que ahora llega Honda donde está Marc Márquez entre los dos suman siete títulos de Moto GP que es una auténtica barbaridad desde luego no sólo va a tener que luchar contra sí mismo sino contra probablemente el rival a batir no el mejor piloto ahora mismo de la categoría

Voz 1425 04:17 se Márquez lleva no menos de convertirse en el mejor piloto de la historia ahí bueno pero yo creo que tanto uno como otro acepto en los retos no es correr en aquel momento con Yamaha dan al lado de Valentino y juego con Valentino no yo creo que que esto será muy bueno para para los dos los dos bajas más no tener que que que se que crecer un parón de también de entrada haya sido yo creo que el el fichaje más mediático no de de de la historia ha sido una bomba es sin duda Si sobre todo una apuesta muy muy muy muy valiente por parte de de Alberto Puig no Alberto es es ambicioso siempre lo fue cuando la piloto no y como mánager Si y apostar por tener a dos pilotos unos de carácter como son Márquez y Lorenzo en el mismo equipo y gestionar esto es un reto importante no Alberto ha sido muy valiente si quiere hacer historia también como la hizo hasta ahora no les como descubridor de talentos que es impresionante la lista que tiene

Voz 2 05:30 también como a mano

Voz 1425 05:32 nueve destapa crees que la con

Voz 1991 05:34 vencía Lorenzo Márquez va a ser más sencilla que la Lorenzo Rossi

Voz 1425 05:39 vamos a ver mientras no se hagan entre comillas en la pista que no que no vaya en contra choques que no haya yo creo que los dos ya madurado Márquez Place mucho aquí yo creo que ya no se Hope en aquel queden infecto y con tanta vehemencia no cumplir con pilotaje agresivos ya sea calmar un poco oye yo creo que los yo los he visto juntos charlando y la verdad es que me ha sorprendido lo lo correcto de la relación no yo apuesto porque porque sean incapaces de llevar una buen relación correcta hay de respetarse en la pista ahí no tiene por qué haces problemas nosotros y escuchamos las las declaraciones de de Márquez el otro día no que que Lorenzo tapado muchas bocas entonces el cuando ya es capaz de poner de cuando es capaz de ponerte la piel del otro piloto yo creo que a ellas un grado de madurez que que es importante de cara a las relaciones relaciones correctas

Voz 1991 06:46 creo que además el respeto que hay entre ambos tanto en lo personal como lo profesional es tremendo saque por ese lado no debe haber ningún problema lo que está claro es que es practicamente el dream team no juntar en un equipo como Honda con el potencial que tiene a dos pilotos con tanto talento y con tan buenos resultados como son Marc Márquez y Jorge Jorge Lorenzo es una pasada

Voz 1425 07:05 sí es una sala yo creo que las otras escuderías eh vosotros pilotos están un poquito como

Voz 2 07:15 lo que hacemos no has vemos sé

Voz 1425 07:18 sí porque está claro que marque son de lo que sí es una cosa que salta a la vista es la diferencia pilotaje no la manera de pilotar en la manera de enfocar las carreras los Jorge es muy metódico Markets es muy explosivo Jorge vemos que el ritmo marque siempre busca el límite entonces son dos pilotos completamente diferentes para enfocar este deporte es todo lo que puedo hacer es que sean complementarios no que circuito en el que uno no no acaba de ver bien el otro sí vaya bien entonces imagínate que que se reparten por la victoria de la temporada juegas esto es la leche no que ya estoy hablando un poquito de más

Voz 2 08:02 sí pero bueno que que es lo que puede pasar no dentro de dentro de las posibilidades claro claro

Voz 1991 08:11 acabo Chicho no sé si Jorge en algún momento en alguna conversación había hablado sobre no sé si un sueño un deseo o no sé un objetivo profesional el poder pilotaba alguna vez una onda

Voz 1425 08:25 vamos a ver si no lo habló lo ha pensado seguro tanto a él como todos todos los pilotos saben que donde el equipo soñado el que tiene más potencial del que te hace las motos más rápida que al final son son las motos soñadas por todos es el equipo soñado no todo es cualquier piloto lo diga no lo digan a lo tiene claro quiere quiere probar quiere probar piloto siempre quiere probar la moto que pilotaba

Voz 2 08:55 entonces pues podríamos decir que es para Jorge Jorge va a cumplir un sueño

Voz 1425 09:00 se se Hosley cualquier piloto que llegase a ese equipo no puedo clarísimo

Voz 1991 09:06 sí lo tengo clarísimo se la verdad que sí pero eso será a partir de la próxima temporada que todavía nos queda mucha temporada muchas cosas que que decidir este año ya el año que viene veremos a a Marc Márquez y Jorge Lorenzo con las ondas compitiendo juntos pero a la vez como adversarios va a estar bonito va interesante Chicho Lorenzo mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo

Voz 1425 09:27 pues gracias a vosotros y esperemos que se cumplan las expectativas y que disfrutemos como nunca de una temporada fantástica y que podamos por fin averiguar cuál de los dos pilotos es bueno no estar con la misma foto cuando entre los dos pilotos es el que el que más rápido

Voz 1991 09:44 subastar bienes de ahí va a ser un buen no era una buena piedra de toque para ver no sé quién igual quién es el mejor de los dos tú crees que en igualdad de condiciones si no

Voz 1425 09:54 yo creo que que se van a repartir aparte que tengo una cosa que el mucho amor propio

Voz 2 10:00 no permitimos a los dos a muerte eso lo tengo clarísimo

Voz 1425 10:04 es decir vamos a ver bonitas bonitas luchas espero que que con respeto en la pista a saber cosas muy bonitas se menos eso es lo que yo espero como aficionado lo que esperan todos los aficionados a este deporte lo que esperamos todos desde luego

Voz 1991 10:19 el divertirnos y ver ganar sobre todos a sobre todo a pilotos españoles Chicho Lorenzo padre de Jorge Lorenzo mil gracias un abrazo muy fuerte