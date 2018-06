El Larguero (1ª parte / 06/06/2018): Entrevista a Chicho Lorenzo y toda la actualidad de Estados Unidos con Yankilandia

Voz 1 00:00 el Larguero con Yago de Vega

Voz 1991 00:06 seguimos analizando la selección española de fútbol que mañana se marcha a Rusia para disputar el Mundial antes tendrá este sábado contra Túnez el último amistoso de preparación ha puesto encima de la mesa Ramón uno de los temas yo creo que es el tema de la delantera y sobre todo el la integración no de Diego Costa se Mejide no Diego Costa no tienen ADN selección con Costas el más diferente Diego Costa incluso en cuanto al carácter no es el que más encaja en el bloque de la selección si Diego Costa está bien se tiene que salir

Voz 1389 00:37 esta selección probablemente por carácter sea el que mejor encaje en el sentido de que sea el que aporte algo distinto en ese es ese momento de rabia eso ese ese juego más subterráneo ese ese otro partido que realmente se juega lejos del balón y que muchas veces y sobre todo en en rondas eliminatorias tiene una importancia trascendental no no estoy hablando de jugadas antideportivas pero sí estoy hablando de la de la batalla psicológica que muchas veces establece con las defensas que que muchas veces allana el camino alguno en alguna cada u otra hija y en eso Costa es un ganador nato el el ADN creo de un jugador de un equipo normalmente se construye en base a la victoria hay pocos equipos que que desde la derrota construía un ADN reconocible y creo que Costa aporta cosas muy diferentes en España precisamente por lo que dice estuvo parece que no encaja pero quizás sea esa forma en la fue la mejor forma que tenga de encajar y sobre todo de participar en en en en encuentros en los que en los que puede ser imprescindible va más allá del fútbol que desde luego tiene mucho fútbol tiene muchos remates un delantero que a estas alturas no Lobo ya

Voz 2 01:41 alabar porque todo el mundo lo conoce

Voz 1389 01:44 sabe sus cifras y sabe su forma de jugar pero en esta en este en estas competiciones en competiciones como la Copa el mundo en competiciones como la Copa de Europa se necesita un repertorio muy amplio de jugadores para circunstancias muy diferentes del juego y tú puedes al salir de una forma con Costa en el banquillo puede salir con otra con Costa en el campo los entrenadores rivales sabes que tienes esa baza saben que si no tiene esa baza tienes la baza de de Rodrigo tienes la baza de Yago Aspas es decir juegas con muchas variantes y desde luego él es una de esas variantes imprescindibles más aún en una competir

Voz 1564 02:15 John en la que te puedes jugar todo en en en un día

Voz 1389 02:17 cuánto una prorroga Ramón venimos de

Voz 1991 02:20 el debate del nueve Morata se quedó fuera ella no cuenta Aspar Rodrigo y Diego Costa en el primer partido contra Suiza digo siempre el primer partido de los dos que tenemos de preparación antes del Mundial en ese primer partido contra Suiza no sorprendió Lopetegui nadie esperaba que saliese con dos puntas Diego Costa de referencia Iago Aspas tirado a una banda pero es que además no nos puede prender en algún momento que juegue sin nueve nato que juega en el famoso falso nueve que a mí por ejemplo contra Portugal no me sorprendería nada

Voz 1785 02:47 bueno es que yo creo que una vez no se duda del estilo y de lo que pretende España las variantes tácticas Irla esa riqueza de recursos que tiene España es para para ganar un torneo corto es decir que y eso dependerá mucho el rival que tenga enfrente creo que cada rival ahora una lectura diferente difícilmente hasta que lleguemos a cuartos au a semifinales

Voz 1025 03:10 veremos cómo avanza el torneo

Voz 1785 03:12 será difícil encontrar un once fijo la última variante que yo recuerdo el Mundial de Brasil que jugó muchos equipos fue uno de los tres centrales que era una cosa que España no había desarrollado mucho sin embargo hemos visto que Lopetegui también la incorporado supo jugar con tres centrales como han venido jugando muchas selecciones y alguien le puede parecer defensivo y a lo mejor no tiene nada que defensivo por los laterales es decir lo lo que para mí es muy importantes que sí podemos discutir eso sobre quién es más favorito pero yo no cambiaría la plantilla que tiene a la selección española por ninguna otra puede que alguien tenga un equipo más hecho puede que alguien tenga más gol puede que alguien tenga alguna cosa que no tiene España pero por plantilla los jugadores elegidos creo que en este momento es la mejor plantilla que concurrió al Mundial

Voz 1991 03:59 bueno vamos a tener por delante para seguir hablando de la selección pero salvo la última

Voz 1389 04:03 hoy de del combinado nacional e una cosa perdón antes de acabar que me lo recordó nueve se ganó cuatro cero a Italia en la final de estos Silva creo que no sé no sé efectivamente no se lo quería vale lo que era subrayar porque en fin que puedes jugar sin y meter nueve goles son muchos años Carmen juegos Cesc Fábregas de falso nueve por eso te digo

Voz 1991 04:25 os decía al margen por terminar con de momento con la selección antes de ir con la actualidad

Voz 1389 04:31 Jabois que que selección te apetece ver en este Mundial al margen de España por supuesto me apetece ver la selección de Neymar que es Brasil e me apetece

Voz 1781 04:39 a ver cómo cómo

Voz 1389 04:41 intenta resarcirse de la temporada animar creo que creo que se va a enchufar muchísimo no sé si si va a estar todo el mundo en su selección a su altura tienen además una espina gigantesca que sacarse de el de del anterior Mundial y es la selección a la que más ganas tengo de ver me apetece mucho porque lo imagino enfurecido oí es un hombre que necesita el foco el escenario necesita sentirse la estrella este año

Voz 1781 05:08 año acabó como acabó con lesión con eliminación supongo que que lo dará todo

Voz 1389 05:14 más enumerando que va estar muy movido respecto a su futuro por lo tanto para él es supongo que será fue estimulado un aún mayor

Voz 1991 05:20 Ramón

Voz 1785 05:22 ha sido efectivamente lo que pasa que el centro del campo que ha montado desde un me evoca los tiempos de Japón y Corea o sea un centro del campo jugadores europeos jugador es muy veteranos jugadores especialmente físicos si tengo un cierto temor a que Brasil no va a ser de Brasil que esperamos por mucho que es evidente como dice Manuel que antes los jugadores que tiene son son pólvora y son muy artísticos pero yo voy por fases la primera fase nunca más que los favoritos me gustará ver por ejemplo Perú porque es una selección que me recuerda que ya soy muy mayor porque nunca lo recuerdo Perú han mundial del setenta y ocho y esas cosas no porque decir que que hacen los peruanos otra vez con un seleccionador como Grecas selecciones yo creo que la ese tipo de selecciones son muy interesantes en primeras fases cómo evolucionan también tengo mucha curiosidad por Uruguay que siempre ha sido una selección digamos la muy consistente y creo que los centrocampistas han mudado hacia una selección un poco más de toque más técnica quiero ver si Croacia después de es verdad que el otro día Brasil Le el derrumbó pero me parece una selección artística Bélgica porque ya lo que más me llama la atención antes de empezar es que no esté Italia y Holanda porque para mí envió todos los mundiales empezaban con Italia quiere la antídoto y Holanda que era la que proponía o hacía algo y eso me da una cierta orfandad y quizá por eso el panorama se me abre a equipos como Perú

Voz 1389 06:52 me da mucha pena Buffon que podía dar un disputado su séptimo Mundial que VII VI sexto sexto no está mundial que había sido la leche

Voz 1991 06:59 evidentemente una final en un Real Madrid entrenador Jabois eres más de perfil Pochettino de fuera o miramos encasa tipo Guti tú que te de Qantas

Voz 1389 07:12 yo canto por alguien que tenga una autoridad muy especial y que y que entre en ese vestuario y con la suficiente delicadeza no sé si no sé si alguno de los de los dos cumple esos requisitos no te no no te sabría no no podríamos Carmen se que Poquetino es un trabajador incansable sé que es un tío que se mete palizas que mete palizas que exige muchísimo lo cual me parecería de entrenador diez Si esta plantilla no llevase ya tanto tiempo si esta plantilla no hubiese ganado tanto está adelante muy probablemente tenga Lego muy muy muy muy muy subido más allá de las estrellas individuales como colectivos no es decir nosotros hemos hecho todo esto nosotros hemos ganado todo esto y ahora viene un señor a ponernos aquí a andar ya ya ya sacrificar no sabía en fin que sí que es necesario evidentemente todo esto en el deporte de elite pero un entrenador tan intenso de ese estilo

Voz 1781 08:02 como como por ejemplo lo era lo era Benítez no

Voz 1389 08:05 como caerían en El Vestuario a mí lo que me preocupa es la psicología

Voz 1781 08:08 del del vestuario cuando cuando

Voz 1389 08:10 si tienes un ciclo como el que por lo que está pasando el Real Madrid

Voz 1564 08:14 ya lo ha acusado porque el año pasado ese ganó hace dos años

Voz 1389 08:17 Liga y la Champions y la Liga en noviembre está perdida de repente y parece que sólo existía la Champions es muy es muy peligroso esto lo vio venir Zidane son es una de las razones la gala que él además dijo para para para marcharse es un trabajo delicadísimo porque todo el mundo está pensando en refuerzos en jugadores en cambio generacional y de repente se te va la pieza maestra que lo unía todo si me pides que me moje probablemente de mojarse por aquello de casa no sé si específicamente Guti pero pero probablemente por alguien que conozca muy bien la idiosincrasia de Madrid que esté dentro Ike

Voz 1785 08:51 y que sobre todo haya conocido y haya tratado a los

Voz 1389 08:54 los jugadores que están ahora mismo en el en plantilla

Voz 1991 08:56 me Ramón sin perdona no te iba a preguntar si iba a cambiar un poco ahora mismo Griezmann del Barça del Atlético de Madrid

Voz 1785 09:06 Bush pues no sabría decirte porque las palabras de Messi lo que se está diciendo aquí es como si de quieran dar Nunes en un empujón porque le ven dudando creo que el problema ahora en este momento es que a las sensaciones de que está dudando y que está dilatando el tiempo y que cada uno intenta presionar para que se decante en favor del Atlético del no y más si la manda un recado

Voz 1025 09:31 se daba por eso por eso no es normal es que en el bar

Voz 1785 09:34 el secretario técnico se llama Messi en el Madrid

Voz 3 09:36 el secretario técnico se llama Florentino

Voz 1785 09:39 con la cual veo muy preocupado al Madrid pero el entrenador ni el Barça por Borreguero organizarse técnicamente es decir es curioso porque hablaba Manuel de de de esa capacidad que tenía el Madrid para tener sin Brown Molowny y Miguel Muñoz y esa figura desaparecido hay que apostar Si acaso por Guti o por una figura más normal porque Florentino es el que controlar y en el Barça posible pide la opinión a Messi es un Podemos luego contar lo que nos parezca o hacer las interpretaciones que queramos pero el mensaje de Messi yo lo interpreto como diciendo que todavía no o al menos el Barça no conoce la decisión que parece que el Atlético de Madrid sí que ha venido diciendo de que Griezmann estaba más cerca de quedarse que de irse pero por si acaso eh Messi es el que habla esta vez no habla a Piqué que es el que hablaba cuando Neymar el futuro presidente y yo creo que el hecho de que hablen Messi precisamente porque el Barça cree que tiene que hacer todo lo posible para convencer

Voz 1991 10:33 yo os pido una pequeña reflexión breve para hablar de Cristiano Ronaldo Jabois está forzando de nuevo otra vez demasiado Lacuerda Cristiano puede romper

Voz 1389 10:44 probablemente probablemente no sé qué pasa por la cabeza de Cristiano de por la caza de su entorno pero tiene toda la pinta hay el problema de Cristiano Ronaldo es que hasta en estos Juegos toda paciencia tiene tiene un límite y presionar con veintinueve treinta treinta y uno es una cosa presiona con treinta y cuatro es otra de todos modos tampoco creo que el Madrid se ha portado del todo bien con él porque Si si tal y como se filtra desde su lado

Voz 1781 11:10 él se ha quedado en Hablar bien bien bien bien

Voz 1389 11:14 negociar ese suelo durante toda la temporada y no se ha hecho iniciativa ningún movimiento imagino que es para páramos que hace hay ya oportunidades para el mosqueo desde luego una de ellas no es la de Al acabar la Copa de Europa hay después estos culebrones hace dos años estuvimos hablando de lo mismo año igual no creo que sea el escenario ideal para preparar una para preparar aparte con el Mundial en ya encima si está tensando la claro que la está tensando oí Si el asiste algo de razón probablemente la pierda con con el método utilizado por qué

Voz 1781 11:50 en y le conviene a él

Voz 1389 11:53 el Madrid Si la Asociación de los dos es la que tantos éxitos ha atraído pero probablemente la diferencia de Errol entre él y Cristiano es bastante clara en cristiano necesita cada vez más gente asistentas por gente que le pase gente un equipo construido Messi puede hacer él solo su equipo en algún momento dado puede coger la pelota incluso irse para la portería y Cristiano necesita una plantilla hay

Voz 1781 12:20 un equipo que como el del Real Madrid desde luego no no no va a tener allí y en fin me parece que no

Voz 1389 12:27 los ABC es es sin nos encaminamos a a un verano muy parecido al de al de hace dos años Si y además en un muy con el con el Mundial como contexto lo cual amplifica los problemas no Ramón treinta segundos por jugar

Voz 1785 12:41 bueno a Cristiano al se hace el remolón chance querer pero creo que su hábitat

Voz 2 12:46 y cada vez es más favorable el Madrid no no le veo el otro me cuesta ver a

Voz 1785 12:52 Cristiano fuera del Madrid sino la verdad es que sí

Voz 1991 12:54 Nos ha cerrado este con otra camiseta que no sea la del Real Madrid pero cuando uno fuerza tanto la película al final igual acaba rompiéndose Ramon Besa Manuel Jabois mil gracias a los dos un abrazo

Voz 4 13:05 adiós buenas noches vamos nosotros

Voz 1389 13:07 todo un abrazo a las doce y cuarenta

Voz 1991 13:10 hay ocho minutos Nos está esperando el padre Jorge Lorenzo

Voz 1991 13:33 Mela Chércoles qué tal buenas noches

Voz 6 13:35 pues sí ráfagas ya hemos buenas noches nos lo comentaba anoche

Voz 1991 13:38 el Larguero que no era oficial pero que se iba a hacer hoy oficial esa contratación de Jorge Lorenzo Honda dos años y así ha sido

Voz 7 13:44 a las nueve de la mañana HRC y Repsol mandaban un comunicado anunciando que Jorge Lorenzo será el compañero de Marc Márquez sustituto de Dani Pedrosa para el oficial de la elaborado para las dos próximas temporadas en dos mil diecinueve dos mil veinte así que formarán juntos un auténtico dream team hasta día de hoy se han repartido siete de los últimos ocho títulos de la Cuesta peina si Márquez como parece porque es el principal favorito acabó ganando este año pueden serán ocho de nueve Lorenzo llegará dispuesto a plantarle guerra compañero de equipo Marqués que siempre ha dicho has hablado el compañero más fuerte posible que lo va a tener porque Jorge Lorenzo fortísimo lo demostró el pasado domingo ganando con la Ducati ahora el reto de ganar con tres fábricas distintas lo que no ha hecho nadie la era Moto GP momento en el que se instaló en dos mil dos fotos GT como en la clase reina antes y pilotos que ganó con tres motos como Randy Mamola

Voz 1991 14:38 gracias Mela un abrazo otro hablamos con el padre de Jorge Lorenzo Chicho Lorenzo qué tal buenas noches

Voz 6 14:44 buenas noches qué tal estás todo bien si todo bien todo bien le ha sorprendido el fichaje de de Jorge por Honda

Voz 1425 14:53 bueno ya había indicios de que podría ser este fichaje así que estaba esperando a ver cómo se acababa de las cosas

Voz 1991 15:04 en lo que parecía en los últimos días en las últimas semanas incluso es que podía fichar por Yamaha incluso ayer hablábamos con Jorge Martínez Aspar que nos decía que él el domingo habría apostado un ochenta a noventa por ciento que iba a acabar en Yamaha con lo cual parece que todo sea ha girado o no los últimos días el último fin de semana realmente

Voz 1425 15:25 bien es una locura es una locura y además es una locura en un dentro de la temporada príncipes la temporada sólo ha disputado seis carreras debería regularse esto porque todo esto influye también en los pilotos en la tranquilidad pilotos equipos y ahí se debería de este pescado vendido no porque han sido unas semanas en las que todos los pilotos están un poco inquietos porque no no saben su futuro y correr en estas condiciones peligros

Voz 1991 15:59 crees que esa bocado Honda tanto comunicando la marcha de Dani Pedrosa tan pronto ayer el propio Aspar decían me ha sorprendido me ha sorprendido que hayan comunicado a estas alturas del Mundial que Dani no vaya a seguir el año que viene y a la vez que hayan anunciado lo de Jorge no aunque ayer no era oficial pero ya sí

Voz 1425 16:16 no sabes lo como lo tengo información no me quiero meter en estos jardines porque son delicados aquí sanas ricas toman sus decisiones basándose en eh muchos puntos muchos flecos se muchas condiciones y nosotros desde fuera que podemos hacer es al final ver ver lo que decide en persona como como lo han decidido así que lo mejor no opinar de de estos asuntos cada uno

Voz 8 16:47 no

Voz 1425 16:47 que lo que hace y lo que decida

Voz 1991 16:51 hombre lo que estaba claro es que Jorge continuar en Ducati y no porque desde hace tiempo no estaban nada

Voz 3 16:56 intento

Voz 1425 16:58 bueno y tampoco lo veo si no Jorge lo que quiere como cualquier piloto lo que queremos es tener una moto competitiva

Voz 3 17:08 eso está claro para poder luchar

Voz 1425 17:10 los buenos resultados no en el caso suyo de que después de esta nueve años en Yamaha ya clásico varias veces campeón subcampeón siempre estar ahí cada año ganar grandes premios y de repente un año y medio ya cómodamente entonces eh ese es es un es un momento muy delicado pero claro hay también las donde está el carácter de campeón no poder hay aguantar aguanta de sufrir ahí al final con fe contrabajo al final las cosas acaban por salir como ha sido el caso

Voz 1991 17:45 te da la sensación que Jorge a cierta marchándose a ahondar

Voz 9 17:49 vamos a ver no

Voz 1425 17:52 es que ya te digo esto es muy delicado de pronunciarse si no porque acertar a toro pasado pues sí podemos hablar a hacer todo lo que yo creo que también no porque a día de hoy Jorge también es mucho mejor piloto que que antes de esa nunca te porque quizás en Yamaha estaba en una zona de confort estaba cómodo jugando o cuando los seres humanos estamos cómodos no crecemos crecemos cuando nos tenemos que enfrentar situaciones difíciles y resolver problemas que no son habituales entonces ahí necesitamos buscar dentro de nosotros mismos desarrollar recursos espabilar se esto hace que que mejor es no

Voz 8 18:33 sí

Voz 9 18:33 como como profesional

Voz 1425 18:36 persona también estas pasamos crisis de cualquier tipo

Voz 6 18:40 hombre en Jorge Lorenzo yo creo que

Voz 1991 18:42 en los últimos años fueron fundamentalmente en Ducati ha tenido que luchar contra sí mismo pero es que ahora llega Honda donde está Marc Márquez entre los dos suman siete títulos de Moto GP que es una auténtica barbaridad desde luego no sólo va a tener que luchar contra sí mismo sino contra la probablemente el rival a batir no el mejor piloto ahora mismo de la categoría

Voz 1425 19:01 se Márquez lleva números de convertirse en el mejor piloto de la historia ahí bueno pero yo creo que tanto uno como otro acepto los retos no a correr en aquel momento con Yamaha dan al lado de Valentino y juego

Voz 8 19:16 Valentino no

Voz 1425 19:18 yo creo que que esto será muy bueno para para los dos los dos bolas para no tener que que que se que crecer ir para Honda también haya sido yo creo que el el fichaje más mediático no de de de la Historia ha sido una bomba es sin duda Si son toda una apuesta muy muy muy muy valiente por parte de nuestros pucheros Alberto es es ambicioso siempre lo fue cuando era piloto no

Voz 8 19:47 como mánager Si

Voz 1425 19:49 a apostar por tener a dos pilotos los de carácter como son Márquez y Lorenzo en el mismo equipo y gestionar esto es un reto importante no Alberto ha sido muy valiente si quiere hacer historia también como lo hizo hasta ahora no les como descubridor de talentos que es impresionante la lista que tiene

Voz 1564 20:13 también yo como mánager horas no

Voz 1425 20:15 esta nueva etapa crees que la como

Voz 1991 20:18 vivencia Lorenzo Márquez va a ser más sencilla que la Lorenzo Rossi

Voz 1425 20:23 vamos a ver mientras no se hagan entre comillas en la pista que no que no vaya en contra choques que no haya yo creo que los dos ya madurado Márquez Place mucho aquí yo creo que ya no es el joven aquel que venía infecto y con tanta vehemencia no cumplir pilotaje espera agresivos ya sea calmar un poco oye yo creo que los yo los he visto juntos charlando la verdad es que me ha sorprendido lo lo correcto de la relación no yo apuesto porque porque sean incapaces de llevar una buen relación correcta hay de respetarse en la pista ahí no tiene por qué haces problemas nosotros escuchamos las las declaraciones de más que el otro día no que que Lorenzo ha tapado muchas bocas entonces el cuando ya es capaz de ponerse de cuando es capaz de ponerte en la piel del otro piloto yo creo que a ellas un grado de madurez que que es importante de cara a las relaciones relaciones correctas

Voz 1991 21:30 creo que además el respeto que hay entre ambos tanto lo personal cómo lo profesional es tremendo saque por ese lado no debe haber ningún problema lo que está claro Chicho este es practicamente el dream team no juntar en un equipo como Honda con el potencial que tiene a dos pilotos con tanto talento y con tan buenos resultados como son Marc Márquez y Jorge Jorge Lorenzo es una pasada

Voz 1425 21:49 sí es una sala yo creo que las otras escuderías si nosotros pilotos están un poquito

Voz 9 21:55 cómo vamos

Voz 3 21:58 a verlas venir aquí hacemos no que hacemos es este

Voz 1425 22:02 sí porque está claro que marque son y lo que sí es una cosa que salta a la vista es la diferencia pilotaje no la manera de pilotar en la manera de enfocar las carreras es muy metódico Markets es muy explosivo de Jorge vemos que el ritmo Márquez siempre busca el límite entonces son dos pilotos completamente diferentes para su manera de enfocar este deporte hizo todo lo que puedo hacer es que sean complementarios no que circuito en el que uno no acaba de ir bien el otro sí vaya bien entonces imagínate que que se reparten por la mayoría de las victorias en la temporada juegas esto puede ser la leche no que ya estoy hablando un poquito de más

Voz 6 22:47 es que todo lo que puede pasar no dentro de dentro de las posibilidades claro claro

Voz 1991 22:55 acabo Chicho no sé si Jorge en algún momento en alguna con por sanción había hablado sobre no sé si un sueño un deseo o no sé un objetivo profesional el poder pilotaba alguna vez una onda

Voz 1425 23:09 vamos a ver si no lo habló lo ha pensado seguro tanto a él como todos todos los pilotos que el equipo soñado el que tiene más potencial del que te hace las motos más rápida que al final son son las motos soñadas por todos es el equipo soñado no entonces cualquier piloto lo diga no lo a lo tiene claro quiere quiere probar quiere probar piloto siempre quiere probar la moto que no pilotado

Voz 6 23:39 entonces es a podríamos decir que es claro que Jorge Jorge va a cumplir un sueño

Voz 1425 23:44 se se Hosley cualquier piloto que llegase a ese equipo no puedes tener clarísimo

Voz 1991 23:50 sí no clarísimo sí la verdad es que sí pero eso será a partir de la próxima temporada que todavía nos queda mucha temporada muchas cosas que

Voz 6 23:56 hay que decidir este año el año que viene

Voz 1991 23:59 vamos a a Marc Márquez y Jorge Lorenzo con las ondas compitiendo juntos pero a la vez como adversarios va a estar bonito bastar interesante Chicho Lorenzo mil gracias que vaya todo fenomenal un abrazo

Voz 1425 24:11 pues gracias a vosotros esperemos que se cumplan las expectativas y que disfrutemos como nunca de una temporada fantástica y que podamos por fin averiguar cuál de los dos pilotos es bueno no estar con la misma foto con los de los dos pilotos el que el que es más rápido

Voz 1991 24:28 subastar vienes de ahí va a ser un buen era una buena piedra de toque para ver no sé quién igual quién es el mejor de los dos tú crees que en igualdad de condiciones si no

Voz 1425 24:38 yo creo que que se iban a repartir aparte que tengo una cosa que el mucho amor propio vimos solos a muerte

Voz 3 24:46 clarísimo

Voz 1425 24:48 es decir vamos a ver bonitas bonitas luchas espero que sí con respeto en la pista saber cosas muy bonitas menos eso es lo que yo espero como aficionado

Voz 1991 24:59 lo ves pero en todos los lados

Voz 1425 25:01 lo que esperamos todos desde luego

Voz 1991 25:03 Bertín no Silver ganar sobre todos a sobre todo a pilotos españoles Chicho Lorenzo padre de Jorge Lorenzo mil gracias un abrazo muy fuerte

Voz 1425 25:11 un abrazo a todos los aficionados que nos están escuchando gracias

Voz 23 29:03 vamos con el tenis vamos con Roland Garros porque tenemos una buenísima noticia es la victoria de Garbiñe Muguruza que le ha ganado ha pasado por encima de Sharapova realmente Miguel Ángel Zubiarrain qué tal

Voz 1991 29:14 muy buenas hola grandísimo partido de Garbiñe

Voz 1566 29:18 no es que si jugando muy bien ha sacado muy bien

Voz 1564 29:21 eh

Voz 1566 29:22 he apelado muy fuerte osea entre la doy en Visto y no visto seis dos seis uno ya se quedaba lista para semifinales que dando muy buenas sensaciones y Garbiñe muy importantes que va mirando para adelante pero decía que no estaba pensando todavía el título

Voz 5 29:41 no claramente cuando envidia cuando piensa en Titulos

Voz 24 29:43 emocionada suponen jugando pero al no creo que sea necesario iniciada no pensar que cuando todavía queda bastante camino tal del partido con el que mejor está jugando en ese momento Imaz ilusión para ese partido son los partidos se bonitas después de ahí Peres a ver qué tal es una gran semifinal me siento motivada ya sabes es simple la siguiente

Voz 1991 30:06 piedra en el camino no es una piedra es una pedazo de roca dura es la número uno del mundo Simona Khaled

Voz 1389 30:13 es una preciosa semifinal Zubi de altísimo nivel

Voz 1566 30:17 sí lo que pasa es que bueno vamos a darle más sufrido y con Carver perdió el primer set seis siete Logan a usted editor pero yo era número uno del mundo por lo tanto va a ser favorita pero que tiene que andar con mucho cuidado porque si Muguruza juega como ha jugado hoy se lo va a poner realmente difícil iban a estar luchando entre otras cosas por ser número uno del mundo llegan a Muguruza va a ser número uno iba a adoptar al título además así que va a ser una muy muy bonita semifinal las lo demás bueno luego vinieron los hombres

Voz 1025 30:50 sí en el partido

Voz 1991 30:53 así que empezó perdiendo pero no sé si empresa

Voz 1566 30:55 no fatal despistado no metía un servicio no había forma de ganar su saque Si hizo Arman pequeñas Petiso como lo llaman los argentinos iba dando palos ahí estoy sin esto lo metía todo hice puso en seis cuatro tres dos y saque pues fue plena llegó la lluvia en ese momento la lluvia paró el partido El Vestuario aquí a la vuelta quizá todo cambió porque Nadal de exalto ustedes abajo se puso cinco arriba con saque treinta quince

Voz 1025 31:24 sí

Voz 1566 31:25 volvió la lluvia sobre el partido ya paga mañana pero si mañana Nadal entra en pista consigue poner el uno uno en el marcador todo puede ser diferente va a estar más motivado lógicamente han hablado de que así no podía jugar porque estaba estaba como sin ilusión sin ganas no sé una sensación muy rara en Nadal y en la otro partido de cuartos de final del Potro Zollitsch estaban muy igualados estaban jugando a ver quién sacaba más fuerte empate a seis y con cinco cinco en el Teide también tendrán que jugar mañana van a empezar a las doce Nadal seguirán la pista chalé de todo que en la Suzanne Lenglen después no antes de las ustedes Muguruza Halle en la en la de seguido también datos de Stephen Kay dos norteamericanas vamos a decenas más si consigue ser número uno del mundo y luego poder optar al título pues mañana

Voz 1991 32:22 vamos tanto el partido aplazado hoy de Nadal como el de semifinales de Garbiñe Muguruza gracias tuve un abrazo hasta mañana

Voz 1566 32:28 vale bueno entonces también hablamos de baloncesto

Voz 1991 32:30 porque ha disputado el segundo partido de semifinales del play off por el título entre Baskonia Barça ya ha vuelto a golpear el conjunto vitoriano Javier Lekuona qué tal muy buena

Voz 1025 32:40 qué tal muy buenas noches ya dos claro sí sí pero la cosa

Voz 0889 32:42 todo muchísimo de la verdad es que el Barça ha comenzado muy bien porque en el primer cuarto recuerda un guarismo diez a veinticuatro lo que pasa que luego ha reaccionado al equipo vitoriano con un sensacional tercer cuarto a base de triples a partir del sesenta y uno sesenta no ha perdido la cara al luminoso y al final ha ganado ochenta y cinco a setenta y nueve la serie a dos a cero esto es lo que comentaba Kevin Fernández hace unos minutos Jayson Granger

Voz 25 33:08 bueno fuimos capaces de ganar un partido Euroliga no sabemos que va secundado en otra guerra más más o menos de este estilo con la misma intensidad con lució un poquito más pero bueno nosotros con la con la mentalidad de que que seguimos teniendo con humildad y trabajando para ver si podemos Rubén

Voz 0889 33:23 esta tercera entrega en Barcelona en el Palau Blaugrana el viernes a las nueve

Voz 1991 33:28 sí la verdad es que esto va por la vía rápida le ha ganado dos cero ya el Baskonia al Barça como le gana el siguiente será un tres cero y se meterá Baskonia que esperará rival en la final que podría ser el Real Madrid también en el tercer partido que va ganando su eliminatoria dos cero al Gran Canaria

Voz 1564 33:43 estamos que lo tiramos porque mañana además a las doce S

Voz 0889 33:45 presenta la firma el protocolo por el cual el Vitoria va a acoger la Final Four el el mayor acontecimiento europeo del baloncesto continental para el dos mil diecinueve en mayo del dos mil diecinueve ya está Bertomeu en Vitoria y con el Gobierno vasco en la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento junto a Josean Querejeta presidente el Baskonia mañana firma protocolaria las doce

Voz 1991 34:06 pues gran noticia sin lugar a dudas gracias Leku un abrazo a algún hay nueve suena tranquila

Voz 11 34:14 trescientos millones de segundos esperando el Mundial lo vas a ver en una tele de dieciséis tú

Voz 26 34:19 valga el Mundial este vivirlo en las mejores pantallas como la de Xavi su de sesenta y cinco pulgadas cuatro camas seis meses de HBO gratis por solo novecientos noventa euros le decía Bogart

Voz 27 34:32 en el auto tenemos Pérez

Voz 28 34:33 los bajos sin neumáticos todo el año datos neumáticos Pirelli para llantas de diecisiete pulgadas a superior en auto Illa bate hasta sesenta euros para gastar en Amazon

Voz 27 34:44 consulta condiciones en auto punto es auto empleo

Voz 3 34:48 esa patrocinadora del equipo paralímpico español

Voz 1025 36:46 no tenemos un lío montado cuando el presidente desde que llegó pero de verdad que no pero quizá deberíamos hacer una foto era pida que esa amenaza cuyas del bolsillo que que Mario lo hemos preparado pero igual lo sorprende que muchos oyentes no sabrán que Trump ha intentado Tendero en equipo de la NFL intentó comprar el equipo de Chicago y no lo consiguió que luego intentó montar una Liga paralela fracasó Trump tiene un problema con el fútbol americano porque no le han querido no nunca en esa familia que es la de los dueños de equipos de la NFL y esto lo ha arrastrado ahora como presidente de los Estados Unidos que ha pasado pues más una más de otra vez invitando a los ganadores de la supremo era la segunda vez que los invitaba y la segunda vez que ha tenido que decir que no pero no he dicho que no por casualidad ha dicho que no porque va tres y el Tato porque vamos a Filadelfia dijo Obama que vaya quien quiera y todo el mundo me viene fatal Sergio min miro

Voz 3 37:45 por qué

Voz 1025 37:48 es un horno sobrino me llaman a la puerta de abejas este entonces trama puesto carita de otra vez esta banda de me van a dejar colgada pues lo lo chusco

Voz 1564 38:00 dentro y sólo quiero a patriotas de verdad lo saben y los que no saben que son cuatro de fútbol americano en este país de no saben que las plantillas son amplísima así que a lo mejor jugador desayuno sets sesenta setenta de los cuales

Voz 3 38:11 no habían llegado a confirmar técnico algo raro varios años os da visita esta ochenta noventa tío

Voz 1564 38:16 lo fácilmente que los cuales no habían confirmó lo más que ocho diez seis para evitar el ridículo ha dicho el el retiro la invitación que no vengan los Eagles y así no no evitamos una foto ridícula que es que vayan tres o cuatro jugador que parece ser que habían comenta

Voz 1025 38:30 dado en las cocinas que habían preparado canapés ochenta

Voz 3 38:35 bueno

Voz 1991 38:35 con esos bichos para ochenta unos cuantos kilos

Voz 3 38:39 es un cocinero contando a cuadra locura

Voz 1564 38:47 somos está está bien porque es verdad que que que Trump tiene una historia detrás esto era de Amorós llevamos más de amor que no lo dejaron de comprar porque hay veces que en Estados Unidos no todo funciona con dinero no le dejaron

Voz 3 38:59 a ver ese club funciona con dinero pero necesitas algo

Voz 1564 39:02 claro claro no te deja de determinados clubs exclusivos y claro suele Fele es justo

Voz 1991 39:07 esa pasta que tengas como usted tiene mucha pasta pero aquí no

Voz 3 39:10 claro esa hace cumplir unos mínimos y esos mínimos porque es como por ejemplo a ser una persona normal cosa que no cumplía tú tú te imaginas que yo he pasado mañana intentara compraron tuviera el dinero que eso ya es la leche hago probablemente no entraría todavía no no te creas no tengo ninguna duda dejaba

Voz 1564 39:31 Nos complace algún equipo de rallys ahí sentado

Voz 3 39:34 ahí ahí ahí voy bien eso es bueno pues esto es solamente el principio pues claro claro claro Mario porque la segunda parte en la NBA no que ya están avisando exactamente

Voz 1564 39:44 de Le Bron James el otro día en unas declaraciones después de segundo partido sino yo porque de las finales dijo que que no salga de líos que me iban a ir los Cavaliers no iban a ahí lo gordo sea quién sea el que gane la final de la NBA que no se molesten directamente a la Casa Blanca con invitarles porque no van a ahí es verdad que el año pasado ya hubo cierta polémica cuando que si iba o no iba a los Warriors es el año anterior mejor dicho algo que en dos mil quince año en que ganó los de Carrie hoy cuenta que sintió alivio porque se sentía en el compromiso como líder del equipo de ir pero había muchos la mayoría esos compañeros que lo querían ir y cuando decidió el equipo no no irá a la Casa Blanca

Voz 1991 40:21 a esa responsabilidad y ha dejado claro

Voz 1564 40:23 que no hay que no fue dando yo y que lo que

Voz 3 40:26 cuáles han sido las declaraciones del cocinero catalán que tengo echar para atrás ha sido contundente

Voz 1564 40:37 pero no sé qué no importa el equipo Vega en la serie de las Finales porque eso gordos ninguno que sea una invitaciones

Voz 1991 40:42 el fondo sabes lo que me encanta es el jefe y los jefazos que es Le Bron James que dice ni nosotros ni

Voz 3 40:48 los otros unos a los otros vosotros tampoco vais y lo estoy expresa me parece a mí a mí me recuerda mucho a va que esto o cuidado cada ovillo ya lo vamos a llevarnos bien

Voz 30 41:01 vamos a ganar galletas

Voz 1025 41:04 Nos pero esto tiene una tercera parte que la voy a hacer muy simple Mario oí para que los oyentes que no están muy metidos en este rollo la entiendan hay un jugador que es el que inició toda la historia lo de poder la rodilla en el suelo para protestar por los negros que estaban siendo asesinados en Estados Unidos vale bueno este este era el quarterback de San Francisco Pernía que desde que hizo eso y salió de San Francisco nunca más ha vuelto a jugar no lo han conseguido y eso que es un tío ojo eh que llegó a llevar su equipo hasta la súper novedosa que no es cualquier jugador es un tío que llevamos caro icono hay otro jugador muy potente que se Erik Reid que le ha pasado lo mismo no que también estuvo en todas estas protestas bueno pues esta semana en CNN cuento muy corto han dicho ojo porque hay pruebas de que estos dos jugadores les está haciendo la cama lo estoy contando una manera muy fácil para quedar bien con Trump que hay un complot por parte de de los máximos representantes y dueños de equipos para que no se ficha estos chavales para que Trump este tranquilo con este gesto

Voz 1564 42:12 de hecho el abogado cree cree tener pruebas y que y que puede dar un giro en los acontecimientos en el juicio no en los próximos días cree tener pruebas de que pueden demostrar que ha habido una conspiración de los equipos de la NFL en contra de sus clientes que son los dos tanto en Israel como como Cape Ray como es evidente suyos ahora pinta no

Voz 3 42:28 vamos dejando jugar blancos

Voz 1564 42:30 lleva dos años sin jugar yo dos temporadas practicamente sin jugadores que es verdad que que Eric sigue tuvo un poquito mal tengo que jugar doce partidos más pero sí pero a la vez sin equipo sin equipo

Voz 1025 42:40 pues sin que nadie haga la más mínima acción por ficharle insisto eh podrían estar jugando en cualquier equipo ahora mismo sea son unos Dios a ver para para que me entendáis imaginaros que pasa algo parecido con Sergio Ramos Iker yo Ramos llevase dos años físicamente perfecto sin equipo diríais coño como con Monti o que el Real Madrid en la Champions no no va a tener equipo bueno pues esta es la historia ha dicho el abogado literalmente yo estaría

Voz 1564 43:08 pendiente del caso porque va a dar un giro dramático

Voz 1025 43:11 con alguien ha tomado la decisión de exponer a la NFL por lo que está haciendo saque yo sí yo creo que en los próximos días éstos han tirado de la manta en consiguió alguien que que cante en consigo pruebas yo creo que va a ser un escandalazo lo que se nos viene un uno más para para atrás daba oye en la noticia perdona a ella o David no

Voz 1991 43:32 es decir que seguimos de escándalos no porque sí claro

Voz 1025 43:35 esto animadoras de los Texas pero es que esto viene viene di desde hace ya muchas semanas viene largo porque estos toda la vida en desastre pero esta semana ha publicado la noticia The New York Times el temas el siguiente hay una serie de de animadoras de los texanos que los han demandado los han demandado por dos cuestiones la primera por abuso a la hora de pago del trabajo que hacen y la otra por abuso del tipo de trabajo que vale lo lo estoy simplificando mucho y me vais a decir bueno pero cuanta cobra a los Texas pagan la hora la hora siete dólares con veinticinco centavos no sé si me va a los cinco euros enmedio una cosa efectivamente en ahí me vas a preguntar Yago bueno pero ideas Rivers bueno las de los Texas en concreto tienen que asistir a cincuenta eventos al año vale para usted y ahora viene la pregunta que me tienes que hacer tu Yago me dices bueno ya los texanos cuánto les pagan para que vayan a los texanos cuánto les pagan Barquera en los líder estáis sentados porque no sé si Mario sabe esta cifra sólo el decir líder aguanta eh diez mil dólares arrea ya ya les tengo siete con veinticinco sí barbaridad es un escándalo de un evidentemente vamos vamos es un arte sabe locos no

Voz 1564 44:58 una serie de publicaciones de The New York Times que en la que habla de de del maltrato al que ha sido sometido del bullying han sido sometidas muchas animadoras de la de la NFL no que que tiene pinta de ser el siguiente escándalo no después de el racismo después de haber hablado de los abusos sexuales en los equipos de gimnasia olímpicos en Estados Unidos parece que lo siguiente va a ser el lo que han maltratado lo que han abusado de verdad que comenzamos trabajadoras de de la CIA

Voz 3 45:23 hace unas semanas ya se quejaban y salían una

Voz 1025 45:26 las historias tremendas de la líder de los reds Kings que les habían hecho ir a fiestas de posibles sponsors en biquini y bueno yo creo que cuando se tiene un poquito más de eso

Voz 3 45:37 esto va a traer cola pero calentita calentita apunta el iceberg me parece sí señor a ver cosas cosas que está empezando

Voz 1564 45:44 es que no que va a gustar a ver es curioso es el titular mola también eh El curioso caso del jugador de la NFL que acabó medicina esto no es fácil aunque

Voz 3 45:52 no no no no lo vamos a no perdona

Voz 1991 45:55 no es fácil acabar medicina en condiciones normales que imagínate siendo un profesional de la NFL con la exigencia que tiene

Voz 3 46:01 pero pero cuidado que la gente no le pase lo que a mí que yo me he leído al principio rápido el titular digo coño que acabó del médico pero eso es normal porque la NFL el qué

Voz 31 46:09 no acaba ópera todo este acaba operando al

Voz 3 46:14 desde la carrera de Medicina se los K

Voz 1564 46:17 Sun City Kiev se llama Lorena Bernal ya consiguió graduarse en Medicina porque el tipo tenían la vocación enorme de jugar al fútbol americano pero también de estudiar Medicina tanto es así que ha compatibilizado durante todos estos años evidentemente hablando con entrenadores y con eh sus profesores para poder hacer los exámenes llegar a todo tiempo ha sacado una carrera pero tan amigos la de todo lo que más me gusta es que en dos mil catorce El eligen el draft en los Kansas City Kiev en vez de estar donde suelen estar velará porque los los jugadores con su familia

Voz 3 46:48 eso es todo y caro ahí esperando de la sólo por encerraba

Voz 1564 46:53 van a ver quién me elige quién no me dije él estaba ayudando a dar a luz en un hospital porque estamos en las prácticas

Voz 3 46:58 la crisis pero horas después querremos

Voz 1564 47:01 esto Dios tremendo crack y hace unos días hace un par de días ha conseguido ya licenciarse va a seguir jugando en mitad de Valle blando los contratos pero lo siguiente lo lo siguiente quieres trabajar en un hospital y concretamente en urgencias porque dice que es lo más parecido a competir por la defensa

Voz 3 47:16 bueno vamos a hacer una cosa en los deportistas mejor pagados este año según Forbes yo digo la posición Mario dice el nombre y tú dices la lo explicas venga vamos a hacer todo lo explico lo explica María vale en el número diez Matthew Stafford que se fue la NFL ese gesto un quarterback valen mariscal de campo

Voz 1025 47:38 de los Lions es un crack está bien en ese puesto diez gana mucho dinerito como podéis ver puerta

Voz 1564 47:45 ve con cinco millones de dólares número nueve Matthew Ryan también de la NFL

Voz 1025 47:49 el otro jugador a más de lo

Voz 3 47:52 da Falcon este llevó el equipo hace un par de años a la a la final de la Super Bowl contra los patrios os acordáis que en el último cuarto remontaron Patrick y ganaron pero este es el quarterback de de los

Voz 1025 48:03 los Falco unos ingresos anuales de cincuenta y siete coma

Voz 3 48:05 un número ocho Llanos empieza a sonar más Mario Garry y lo Warriors de ahí Le vamos a ver esta noche por cierto hay partidos uno no

Voz 1564 48:13 tres horas españoles en sesenta y cinco millones de euritos de los cuales treinta y cinco practicamente así esa salario premios Ossa de de incentivos y los cuarenta restantes de patrocinios e ahí es nada no

Voz 1991 48:23 cero siete el único tenista en esta lista si Roger Federer

Voz 1564 48:26 por qué el tenista suizo que es el primero que esta lista de tenistas porque el nuestro el el que mano repasara es Nadal que están puesto si me equivoco trigésimo

Voz 3 48:36 pero eso eso es lo que flipado yo me ha sorprendido que Federer a estas alturas de vida

Voz 1025 48:41 ahorrado un poquito más pero las cosas como son tú solo ha ganado sólo ha ganado

Voz 1564 48:46 doce kilos de dólares eh gracias a los títulos si se fijan en sesenta y cinco en patrocinio es una barbaridad auténtica burrada hasta los setenta y siete millones otra vez que ganó

Voz 1991 48:58 hablando de esto me gustaría saber cuánto sigue ganando David Beckham patrocinadores