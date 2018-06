MªJesús: "Me acabo de quedar sin visión. Mis hijos quieren que me vaya a la ciudad pero no quiero renunciar a mi vida"

Voz 1363 00:00 hola María Jesús buenas noches buenas noches desde Madrid gracias por llamar y adelante

Voz 1 00:05 he pues verás yo lo lo que me pasa es que justo antes de ayer sea el lunes me quitaron ya la las últimas curas de una operación que me había hecho en el ojo porque yo tengo una opera una enfermedad autoinmune desde niña si hay un ya había perdido el ojo izquierdo los dos años pero ahora que ya tengo sesenta y nueve pues un poco a la desesperada me hicieron una operación en el derecho con células madre no sé qué pero ha resultado ya me he quedado ciego a total hay ya entonces pues el problema que tengo es que claro toda yo lo puse en un grupo de Whatsapp que tiene mi familia y mis hermanos todos que me vaya a una residencia IMI fijos que me conoce un poco mejor que me coja bueno que venda la casa que tengo aquí en el pueblo me vaya Madrid porque yo vivo a sesenta kilómetros de Madrid se en Madrid

Voz 1363 01:26 perdone entonces la idea es que esté usted más cerca eso es lo que ellos proponen no

Voz 1 01:30 claro bueno autor de Mis hijos la otra viven en el extranjero o sea que da igual puede venir muy poquito hay y entonces pues pues yo no sé qué hacer porque yo la reacción que notan el pueblo bueno a mí era una referencia no me apetece ir y luego irme bueno desmontarla casa montar una nueva se me cayó el mundo encima y luego yo aquí en el pueblo pues desde que se ha sabido fue el lunes por la tarde pues no encontró aún más que gente que quiere ayudar lo que sea quiere ayudarme

Voz 2 02:17 sí

Voz 1 02:19 sí yo te pongas en contacto con las agencias inmobiliarias que el pueblo y luego otra otra pero es un hecho que que dirigió un arrecife El día ya ancianos hasta que la cerraron

Voz 2 02:36 sí mira pues yo hombre claro pagándolo

Voz 1 02:40 pero puedo ir a echarte una mano todos los días puedo pagarla porque tengo una buena pensión afortunadamente hay ir notado pues eso todo el mundo a empezar así pues yo te ellos esto yo te ayudo en lo otro yo te preparan la comida a mi hijo te la lleva yo que sé que he notado que quiere el pueblo bueno y otra gente me he dicho pero no te vayas si tú aquí hacía mucho por por el pueblo por la gente y cómo te vas a ir Yllera notado que aquí en mi sitio y entonces estoy dudando porque claro todo son presiones por un lado y por otro sea que que yo ya tengo un teléfono adaptado por la ONCE que me habla Ia si escucho lo lo cual Sad toda mi familia cada uno con un opinión sobre mi vida pero nadie piensa que me pueda quedar en el pueblo porque bueno la verdad es que no es como Madrid que aquí por eso muchos sitios no hay hacer a ser muy bueno me llama también una una amiga mcu a no te preocupes sí yo voy a buscarte y nos bajamos a a tomar una cervecita y tal

Voz 1363 04:15 sí claro María Angeles aquí tiene una red de apoyo tiene amigos tiene conocidos tiene gente que la quiere tiene una gran familia en el pueblo

Voz 1 04:23 claro digo yo hombre reconozco que mi casa es de ir difícil de mantener pero también encontrado por ejemplo gente que un señor que separados que me ha dicho yo el piso bajo que la verdad que lo tengo como almacén ni una sala de juegos dice yo soy me dejas vivir ahí pues vamos un hombre joven jóvenes no es con ninguna intención de nada pues eso me deja el viviré pues yo encantado digo es es que está hecho un desastre ahí hay un estas cosas humedades es Enea pero yo soy muy manitas te lo arreglo sí ya sé que usted una fórmula de alquiler por rehabilitación si me digo yo y adónde voy yo en Madrid su madre no pueden ni salir a la calle que es algo todo el mundo va con el móvil el que viviendo Whatsapp conmigo nadie ve el bastón blanco que es eso

Voz 1363 05:44 es una gran ciudad una se pierde sin embargo en un lugar que al final pues pues una lleva ahí toda la vida ahí bueno ya echado sus raíces no

Voz 1 05:54 es eso sí entonces que no sé qué hacer si alguien se le ocurre algo

Voz 1363 05:59 la verdad es que escuchando la María Jesús parece que lo tiene usted muy claro

Voz 3 06:03 sí yo lo tengo claro

Voz 1 06:07 porque yo tengo seis hermanos

Voz 2 06:09 se cuando no si bien la presión es grandísima vamos

Voz 3 06:14 diecisiete sobrino tres hijos

Voz 2 06:18 todos con muchísimo cariño pero opinando claro son muchas voces y al final la suya pues está desconcertada

Voz 1 06:26 escribe pues son las que buscaron la renuncia o me llaman otro pues tendrás que poner la casa en venta ahora aquel verano it tienen más probabilidades de vender y así y entonces claro me me tienen loca

Voz 1363 06:51 no me extraña María José a ver qué le dicen que le dicen los oyentes Cooder sea muchísimo

Voz 1 06:58 las gracias yo eso es eso es que es muy difícil Atarfe viejo y encima con con problemas de discapacidad así que nada muchas gracias

Voz 1363 07:13 a usted a usted por la confianza un abrazo muy cariñoso