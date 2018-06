Yago de Vega: Cristiano saldrá dependiendo de lo cabezón que se ponga

Voz 1501

00:00

eh sigo pensando que de momento Cristiano Ronaldo no va a hablar de este tema pero es verdad que en el entorno de la concentración de la selección portuguesa los prevista estar allí hablan de mucha decepción en Cristiano Ronaldo que se que se ve cada vez más fuera yo sinceramente creo que ahora mismo no tiene una oferta que presentará el Real Madrid no va a tener porque creo que puede se casi a cualquier equipo pero de momento no la no la ha presentado o por lo menos no tienen conocimiento en el Real Madrid de que la tenga hay de hecho me consta que en el entorno de gestión Jorge Mendes de la empresa de representación de Cristiano Ronaldo se tiene que trabajar si están tan decepcionados saben que tienen que remangarse y buscar ahora una