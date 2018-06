Un Gobierno sorprendente

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos las sorpresas no cesan no nos hemos hecho aún a la idea de que Pedro Sánchez ex presidente cuando irrumpe otra sorpresa más muy gorda que es la de su gabinete hasta hoy la imagen de Sánchez se correspondía con la de un político más líquido o gaseoso que sólido entre los bandazos propios muchos los inducidos por los terremotos en los que se ha visto atrapado y la maledicencia de sus adversarios se ha dado forma este retrato de Sánchez veleta simple fachada con nada dentro no se esperaba del un equipo de gobierno como el que ha logrado seleccionar o al menos no muchos lo esperaban un equipo que al menos en primer estancias ha ganado el respeto general se subraya como es natural esa mayoría de mujeres que bate récords no sólo por su número sino por la importancia de las carteras que se les encomiendan todo el paquete económico por ejemplo es histórico de un enorme significado pero también lo es la alta cualificación de todos los miembros del Gabinete con alguna excepción muy chocante por cierto pero sobre todo destaca la cantidad y calidad de las señales que este Gobierno emite la primera la gran apuesta europea es un avidez de mucho peso que sospecho no va a ser nada fácil de coordinar hay otro aspecto que yo quisiera destacar cómo es posible que un grupo tan sólido de profesionales haya aceptado formar parte de un Gobierno que parecía condenado a ser muy efímero por qué arriesgar sus carreras con expectativas tan fugaces yo no sé qué artes utilizó el himno tirador para convencerles pero el hecho de que aceptaran la foto de equipo sea tan maciza apuntala al presidente y cambia la percepción ya no no resulta inverosímil que sea capaz de agotar la legislatura todo se mueve a una gran velocidad aún no hace una semana de la moción de censura hay Sánchez ya no parece tan gaseoso al PSOE Le han crecido las salas el PP ha entrado en talleres para reparaciones de importancia Ciudadanos ha pasado de Ghana favorito a simple grupo con treinta y dos escaños podemos ser recogido en reflexión de pronto un tiempo del que no esperábamos nada tiempo basura simple paso a las elecciones se presenta rico y apasionante post data un saludo especial al nuevo secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver compañero de tantos años en la Cadena Ser que durante muchas mañanas presentó y dirigió este Hoy por hoy