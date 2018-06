Voz 1389

00:00

y con este panorama Manuel Jabois buenos días qué tal buenos días tú quieres hablar de otra cosa si tú quieres hablar de un espacio político inexplorado el centro accionarial no Cuéntame que que ha vuelto a ser noticia estos días porque ha salido de nuevo su líder es el centro Mariano quizás sea el origen de todos los males de nuestro presidente de Gobierno porque al fin y al cabo es el padre ideológico de un hijo no reconocido fíjate la trayectoria en lo que ocurre con Aznar es que en noviembre de dos mil tres no cree que elige a su sucesor en la Moncloa sólo elige a su sucesor en el partido piensa que deja en herencia un partido comprometido con una ideología concreta y lo único que deja en herencia es un partido comprometido con la corrupción del mismo modo que aquel famoso milagro económico resultó ser una burbuja hay un ministro en el banquillo Aznar ha pasado toda su carrera idealizada no sé asimismo pensando que idealizada España tratando de reconstruir un espacio político que al final sólo existe en su cabeza se ha convertido en una mezcla entre el Joker irrumpe techos entonces a qué se refiere cuando dice que quiere reconstruir el centro de hechas que ya no sé si esa es la pregunta que hice esa pregunta seamos mejor desde cuándo quiere reconstruir eso y que es el centro derecha en su cabeza lo que él llama centro derecha podría ser eso el centro aznarí un espacio ideológico que está latente desde desde que lo abandonó y que misteriosamente nadie ha ocupado nunca en cada seis meses sale Aznar a señalarlo y cada seis meses España sea asusta como si viese una cara de Bélmez ideológica de los años noventa el ya decía lo del centro derecha es así sino se seguramente blog lo que ocurre es que mentalmente estaba pronunciando lo de otra forma probablemente de este de esta forma bueno pues se genera una una especie de Arcadia Arcadia que él señala constantemente sus en sus comparecencias un sitio desde el que cerrarían todos los problemas de España con sólo ocuparlo como lo ocupó el desde los noventa a mí me recuerda un extraterrestre de una civilización perdida pidiendo por la calle que será reconstruya no que alguien le eche una mano y de ahí su frustración continua de ahí el bigote o lo que sea que se la haya quedado ahí encima porque lleva quince años queriendo reconstruir algo que él ve muy claro pero que no existe y así ha sido siempre además en el caso de Aznar sobre todo de los Aznar ya no fíjate ahora qué sentido tiene esa frase favorita de todos sus adeptos Aznar ve donde los demás no ve ni llega donde los demás no llegan por supuesto fíjate todos estos conflictos que tiene Aznar con la realidad son según Aznar por culpa de la realidad y ese no es el problema mayor el problema es que le riñe a la realidad por no adaptarse a su discurso hasta mañana Jabois en beso hasta mañana