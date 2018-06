Aster: "La segregación escolar salvaje crece en España"

Voz 1

00:00

mi nombre es Esther nada en sí sí es director de un instituto de educación secundaria con la marcha de Rajoy este país posiblemente perderá uno de sus mejores monologuistas el señor mente de Vigo sus respuestas a ciertas cuestiones se han hecho virales ha pasado a un lamentablemente bastante más desapercibida la que dio sobre segregación escolar pues vino a decir en España no se segrega eso es algo que existía en Sudáfrica en régimen de Apartheid algo así te pilla con la tiza en la mano en un centro público con un índice socioeconómico bajo no lo siguiente escuece escuece mucho sobre todo cuando un mes antes Save the Children no salía puesto a caldo Perejil el mezcla de conmigo uniforme brutal en nuestro sistema educativo habla de centros gueto demuestra con porcentajes lo que todos callamos nos deja el nivel y lo digo con todos mis respetos de Almería el problema es que esa segregación salvaje su número ha crecido en la última década en Madrid sin el más lejos o el cinco coma ocho por ciento es nada no tengo muy claro qué tipo de sociedad queremos o podemos construir con esos mimbres