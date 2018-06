Mikel Erentxu: "He cambiado mucho, a peor"

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:06 con Toni Garrido

Voz 1536 00:10 con lo importante Mikel Erentxun buenos días ahora qué tal muy buenos días tengo que preguntar pero no no te he llamado nadie en las últimas horas para hacerte un ministerio una se exsecretario de Estado o algo así como secretario sería buenísimo bueno digo eh sí sí sí demoraría aseguró que muy bien hoy quizá la pregunta es más pertinente que nunca en la historia las gaviotas dónde irán

Voz 3 00:42 pero estoy preguntando sé

Voz 1536 00:43 claro

Voz 4 00:48 no sabes no lo sé

Voz 3 00:50 no sé si alguien sigue siendo un misterio afortunadamente no creo que el encanto y la magia es es es que nunca sabremos dónde han ido

Voz 1536 00:58 no había salido hace pocos días compartidas un tuit en el que tú escribía a6 todo lo expuesto tu Pedro Sánchez como presidente del Gobierno he ilustraba el mensaje con una foto de Juego de Tronos

Voz 3 01:12 es que es que es que es que juego tras total es que me comió el el el el toda la la moción de censura en la tele es que jamás pensé que me iba que yo podía ver un programa

Voz 5 01:24 esos todo el día estuve viendo un músico no tipo que ha girado por todo el mundo

Voz 3 01:30 la la colegios de maratonianos hace tiempo que corre maratones como una moción de censura entera los dos días eso tiene un mérito es que me pareció ese juego de Tronos soy muy fan de Juego de Tronos es realmente vi ahí todos los apasionante crees no

Voz 1536 01:49 el verano será puesta como para verlo pero es verdad que gusta da una idea de juego de poderes pero si fuese más sencillo que todo eso no hubiera dirías

Voz 3 02:05 es mucho más sencillo pero todas estas alianzas secretas quieto apoyo tú me dices yo te digo te miro no sé que a ver qué dice no al hecho de porque además claro hombre ya se lo voy a ver el el debate en el programa con con los comentarios de los que saben que no tengo ni idea entonces es no ahora a sale PNV pero va a apoyar pero no pero me pareció nuestro voto no es total no estaba mal bueno vamos a hacer una cosa vamos a ser un poquito atrás en el tiempo

Voz 5 02:35 concretamente en octubre de mil novecientos sesenta y cinco el momento en el que se escribieron las primeras líneas

Voz 1536 02:39 es una de las páginas más importantes del pop de este país pero entonces ni siquiera sus protagonistas Diego Vasallo Juanra viles Mikel Erentxun sospechaban la magnitud de lo que estaba por venir empezaban por tierras escocesas

Voz 6 02:56 contando Gloria

Voz 4 02:58 en abril

Voz 6 03:00 bueno Pedro

Voz 5 03:03 digo vosotros no habéis están Escocia atrás vamos ya está después no obstante nunca era yo pero

Voz 1536 03:12 también en este país no es necesario conocer efectivamente ahora a hablar de ello

Voz 3 03:16 la EPO en esa época en Internet esto pero yo yo había leído todas las novelas de Stevenson leía un puñado de ellas estaban ambientadas en Escocia antes yo yo me enamoré de de de todo eso y bueno que Euskadi tiene un puntos

Voz 1536 03:30 más perdóname no lo no quiero ahora aparece más bonito Euskadi te quedas bien pero así de hecho

Voz 3 03:40 cuando grabamos el primer disco para para hacer esta portada en otros creemos a Escocia obviamente poca no había presupuestado mi dinero entonces bueno pues esto es entonces Hendaya a San Sebastián la foto que lunes pero otros queríamos que parecieran los acantilados de Escocia no es cierto que el mucha gente ha pensado siempre que esas escocido fuera no esos hacia y además es pegaba San Sebastián

Voz 1536 04:05 vaya lo de Elvis Presley porque es verdad que en el año ochenta y cinco tú vivías en en Donostia acababa de iniciar la carrera de Arquitectura quería una una honda que musicalmente se acercara esto

Voz 5 04:20 la ex no el póster lo bueno exprés ley postal

Voz 3 04:23 pero también porque eso debemos en favor de este Elvis pero sí

Voz 1536 04:27 señor ya con lentejuelas que hubiera quedado hubiera estado buen viene muy fina de unos mil ochenta y cinco con lentejuelas yo era muy muy fan de esto esta es la eh

Voz 3 04:38 K

Voz 7 04:38 bueno primerísima de Elvis que duró un año nada más cuando grababa para el sello Sun es para mí es el origen de de del rock and roll y bueno es que no hay batería eran éstos venían de de una cultura muy country te será solamente había contrabajo y guitarra eléctrica yo quería hacer un una banda

Voz 3 04:57 que que que sonase a esto no hay bueno ese fue el embrión lo que pasa es que pasamos por Allen por luego por el Sense Nos metido Escocia en el camino y luego nuestros éramos vascos entonces no tengo de rockabilly con sabor a que supone burguesa

Voz 7 05:12 el americano pero al final no sale un rockabilly muy norteño Cantábrico vasco

Voz 3 05:18 escuchen con atención el doce de septiembre del ochenta y cuatro en el programa nuevas factorías de Radio Cadena en Donostia

Voz 9 05:30 sí es Mikel Erentxun

Voz 1536 05:36 que canta porque la que era el final pero tenemos otras versiones porque en aquella época

Voz 5 05:45 no versiones en fin

Voz 1536 05:57 la originales de la mexicana Consuelo Velásquez puramente canciones más visionadas del siglo XX

Voz 3 06:05 probablemente no sabía ese dato que me acabas de dar yo ya no me acuerdo que teníamos la versión de Machín sea tú decías el versión de la versión de que probablemente era era la versión de vaya sabemos

Voz 1536 06:17 ochenta y cinco coge muy endeble debiendo hacer estas tirando por tierra muchas me nítidas muchos mitos muchos sueños eróticos

Voz 3 06:30 fíjate que de una de las características creo que muy definitorias era la falta de prejuicios no nosotros éramos un grupo que llamábamos el rockabilly llamábamos lo que del bis pero logramos muy fans de ejemplo de Machín no bueno me esta versión pasos sin pena ni gloria pero luego hicimos el disco siguiente hicimos una versión del INE Anderson de perros Garden dejaré de rosas un super éxito en total

Voz 1536 06:57 a tal yo creo que deberías haber matado no sé si es el momento ahora incluso una banda que se llama se Rage Against Antonio Machín siempre no es llevo años perfeccionando ese nombre muchos años y después de la toma de posesión de los en apuros el primero toman posesión los nuevos ministros en nueva ejecutiva Gobierno de Pedro Sánchez le preguntamos a Mikel Erentxun donde irán las gaviotas dónde eran y ahora hacemos una pausa esto va como no puede ser mejor diez y veintinueve minutos una hora menos en Canarias

Voz 4 07:34 la Cadena SER

Voz 1 07:41 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 1536 07:45 Toni Garrido treinta y tres años después se reedita el primer disco de Dunga

Voz 2 07:50 todo a tierras escocesas son menos

Voz 3 07:57 pero no es lo lejos de tierras hasta Casillas lleva Casablanca Casablanca que habías visto

Voz 1536 08:05 el par de tutele conoces seguimos hablando conmigo el hecho tutele conocer cuando te oyes ahora en esta canción en Casablanca es una canción que va a esta setenta

Voz 3 08:14 cuatro años me reconozco porque me conozco pero pero cambió mucho pero te diré que a veces pienso que aquí a peores osea yo me gusta mucho como cantaba aquí me gusta más que como cante luego si pasáramos está más como canto ahora pero digamos que pasa un oasis en el que no me no me gusta recordar no escucho discos antiguos de un cuando menos antiguos que este no me no me reconozco aquí sí me reconozco aquí me aquí

Voz 5 08:51 muy pocos kilómetros a veinte kilómetros de Donosti en Irún mientras que los otros cantidades este este reto convertirlos en una banda de rockabilly con esos referentes por ejemplo cortar radical vasco hacía esto volvamos a notar la diferencia

Voz 10 09:12 Dre dado muy bien

Voz 3 09:15 nuevos desubicado estaba un poquito cuando siempre fue un grupo muy difícil de clasificar efectivamente en en toda la burbuja del rock radical vasco no pegada nada no nos venimos a Madrid tampoco porque aquí nosotros éramos poco hijos de la movida hay aquí pues estaban ya grupos ya muy consagrado como Radio Futura Gabinete Mecano Los Secretos grupos como muy hechos no nosotros tam tam estamos fuera de cualquier etiqueta yo creo que eso fue también parte del atractivo pero te diré ahora que has puesto ha cortado que compartíamos oficina de Management hiciéramos juntos hicimos muchos conciertos juntos Don cuando y constata que era una mezcla explosiva y cómo vas fuera fuera de Euskadi España y como es apañado imaginan a como lo pueden tocaba siempre nosotros delante dejabais que mejora porque con el subidón por dato entonces era era iban en tríos era un grupo muy muy dinámico oí Borrallo class no tenía teníamos muy buena relación con Fermín Muguruza

Voz 1536 10:25 muy bien bueno vamos un poquito más de una época oscura de la que gracias de la que hablabas pero el año noventa pasáis por la tele un gran programa en Ángel Casas

Voz 11 10:38 el placer de la música pop de un grupo español que lleva cinco non Pleiss grabados un grupo integrado pues Mikel Erentxun y Diego Vasallo que han dado la vuelta a los Estados Unidos recientemente con sus canciones que acaban de publicar y con treinta canciones muchísimo material y que han querido esta noche presentarlo en directo sin playback ni nada tocando en vivo

Voz 3 11:02 en nuestro programa como hacía muchísimos años que no lo hacían

Voz 11 11:05 en televisión

Voz 3 11:06 es que había maravilla pero esto ya no nos acordamos pregunta que los músicos iban a la tele si se tocaba hacer lo propio no nuestra cultura no puede afectar esas cosas no sé si si

Voz 1536 11:20 bueno yo creo que lo primero que va a hacer esta tarde es llegar ese Ministerio Ayman un decreto real de la música en directo en televisión ahora queda mucho una cuota

Voz 3 11:32 nada

Voz 1536 11:33 por cada tres gritos porque por cada tres escritos en Sálvame canción bueno habéis pasado mucho recorrido todo el país tierras americanas con nuestras canciones que decía Ángel Casas si es que sí

Voz 3 11:46 era muy potente era un grupo español hacía una gira por Estados Unidos fue espectacular entre ochenta y nueve y el noventa

Voz 1536 11:55 y en el noventa y dos en la Expo de Sevilla ante más de cien mil personas conciertazo vamos a escuchar la voz del mítico Joaquín Luqui

Voz 12 12:04 Duncan Dhu demostrado está solo

Voz 4 12:06 para él su actuación en la Expo de Sevilla ya ha vuelto de Nueva York con ganaré domada como bien sabes gracias a las imágenes que el gran musical que ofreció hace dos semanas apenas unos días después del evento el conjunto donostiarra estuvo actuando en el mismísimos Central Park York dentro del panorama del Nuño sexenio Mikel Erentxun y Diego Vasallo acompañados de su fiel van a actuar la ganadora Joaquín que que grande

Voz 1536 12:35 vale el camino tú has encontrado a gente más entusiasta de la música que aquí lo pocas

Voz 3 12:40 pocos además con Joaquín tuvimos muy buena relación desde los comienzos siempre nos cuidó muy bien nuestra todo muy bien y compartimos grandes momentos cuando fuimos a a la única nominación de los Grammys que tuvo educando americanos fuimos con Joaquín a esa ese concierto que él habla del Central Park también estuvo Joaquín es decir vivimos momentos muy especiales con él

Voz 1536 13:01 qué gran personaje bueno vamos a vamos a ponernos en prisión Mario vamos a El hombre sin sombra ya se sabe muy bien porque Mikel de perdona que vayas a trasplante podamos rememorar los grandes tiempos donde ibas ir a Central Park pero eso tempo podamos hablar de tu último disco que es tú eres llamas desnudarte ya últimos discos se venden al costó pero llegó dos discos en los que

Voz 5 13:42 encoge la manía efectivamente de que bueno es emocional pero

Voz 3 13:48 striptease título striptease emocional me encanta lo voy a apuntar no te digo en serio pero sí he descubierto que hablar de mí aparte que me viene muy bien como terapia el personal llegaban los resultados creo que mi música tienen un punto de honestidad que a lo mejor antes no tenía sobre todo cuando interpreto estas canciones en directo la asiento con mucho más mías que otras no

Voz 1536 14:15 pero es que te pasa como a insiste actores

Voz 5 14:19 que son gremio muy sí sí

Voz 1536 14:22 mira mi madre contándole esta galardonado hoy perdóname llevo media hora hablando yo de mi perdóname

Voz 3 14:29 empieza ahora tú ahora si te pasa eso no veo por qué bueno sí podría pasar es como un monólogo no luego sobre mi persona lo que pasa es que no yo tomo yo me tomo a mí mismo como como origen a la hora de empezar a escribir pero realmente hablo siempre en este disco hablo del tema universal que es el amor estoy pensando en mi escribo bajo el prisma de mi experiencia pero estoy contando cosas que la gente se va identificar enseguida no pero que tratan tú gran hombre habla mucho eh pero pero los fracasos de este es un disco que habla sobre todo en casos de la Manila

Voz 5 15:09 no no me dos discos sufriendo

Voz 3 15:13 hombre en el que lo más sin contar las anteriores lo que pasa es que no me va muy bien la vida afortunadamente en los amores en la salud en todo esto externos este un hay un susto susto cardiaco si hace ya seis años pero te iba a decir que es más fácil hablar de del lado triste del lado gris oponernos a mí me ha resultado ya desde los tiempos de Duncan Dhu el grises es nuestra color no cuando estás feliz cómo estás no no escribe esta canción pero el día que estás jodido el día que coges la guitarra con esas que lo curioso es que las canciones tristes de blues en el cerebro las canciones más tristes también es lo que más te anima

Voz 14 15:51 no sé si tú cuánta yo estoy muy bien aquí muy feliz aquí es más baja estas canciones no conecta con los que ha sido un conato de canción no lo que acabas de hacer lo que yo quiero ni mucho menos se puede bailar pero no se puede conectar emocionalmente con estacada que se aquí aquí algo de pena anima también en la historia de la música

Voz 3 16:14 muchísimas canciones alegres y muchos grupos muy jovial es también los hay en otro lado y a mí siempre no sé porque tenía una cierta atracción hacia el lado un poco más triste

Voz 1536 16:24 el banco melancólico más que te pones en una especie de cadena amenazan con raíces bien tirado Tom pero que es decir es una cadena tú te pones música triste para crear música triste ese ciclo eso que romperlo

Voz 3 16:39 por ejemplo tengo mis mis cuando corro que corren muchísimo a diario tengo mis mis listas superar Up no me sale todo para arriba y entonces sale pues todos los y no sé cuantos kilómetros diez doce todos los días todos los días bueno de hecho no hizo pues mira me siento un poco raro pero te voy a voy al hotel el email aceptada por correr un poquito antes te corres encinta diez kilómetros uno por ejemplo cuando estoy aquí venga compró Madryn Madrid corro muy poco no conozco en la calle de Madrid para correr a parte que Maddie junto a cuestas hay un hay mucha gente buena define a correr aquí yo me fíjate Abadillo viniendo perdona me estoy éste no no tuvo dividiendo desde desde hace treinta años y no me di cuenta que Madrid es todo cuestas hasta que correr la media maratón hace unos años que os tiene mucha o Estopa arriba cierto cierto bueno está

Voz 1536 17:33 tarde Miquel comienza una una pequeña gira de conciertos en terrazas también va a Valencia en Madrid en Valencia en Zaragoza y en en Barcelona Sevilla Málaga Sevilla y en pleno mes de junio parece que estaremos también

Voz 5 17:45 a eso sino viendo eso ya me va bien

Voz 3 17:48 bueno hay que seguir hay que es el mes de junio afortunadamente muy apretado

Voz 1536 17:53 hay que seguir te corriendo vamos efectivamente sin cuesta

Voz 5 17:56 Mikel siempre es un placer muchísimas gracias a Grace

Voz 4 18:06 Camas

Voz 6 18:09 en una final en la noche en que Paris es tremendo y ahora hay una que me lleve

Voz 4 18:32 hoy por hoy con Toni Garrido