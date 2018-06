Acento Robinson: 'La violencia en el fútbol de aficionados' (10/06/18)

Voz 1 00:00 yo no he conseguido esto debiera haberse invertido en confianza

Voz 2 00:05 cuando invierte es en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo al diálogo entre informa tesoro punto invierten futuro perfecto Gobierno de eso

Voz 3 00:19 en la Cadena Ser acento Robin

Voz 4 00:22 no queremos darle un reconocimiento a todas esas personas extraordinarias todas tienen historias que deben ser contadas y escuchadas fíjate bien porque están mucho más cerca de lo que piensas

Voz 5 00:34 IFOP quiere mostrar telas porque ese es el espíritu de folk llegar más lejos

Voz 6 00:40 bueno

Voz 7 00:50 hola bienvenido

Voz 1546 00:51 dentro Robinson como un domingo cualquiera Rafa Sánchez iba a jugar con su equipo el Lloreda en la Liga de Veteranos el veintiséis de abril de dos mil catorce no iba ese día cualquiera jugarse patio de fútbol iba cambiar radicalmente su vida durante ese partido una agresión de un jugador rival le dejó tetrapléjico sentada en una silla de ruedas para el resto de su vida

Voz 8 01:18 era una persona que me gustaba el deporte lo practicaba

Voz 9 01:23 sí sí

Voz 8 01:25 en tenía una vida social bastante amplia bueno lo echa de menos todo porque no es la noche y el día no puedes hacer nada de lo que es prácticamente todo pero sobre todo a lo mejor él

Voz 10 01:48 el poder vales de

Voz 11 01:53 el puerto ha dado a conocer mucha gente tener buenas amistades el espíritu de superación compró meterte con una causa cuando bueno quitarme pues bueno ahora me lo ha quitado todo lo puedo realizar prácticamente nada de lo que debe no es culpa del deporte porque no sé la gente con la actitud que va a practicar el deporte a veces no es la correcta no no son esos los valores con los que me puso unas debe dedica practican elementos

Voz 13 02:46 batalla campal de padres luz infantiles en Mallorca sucedió

Voz 1913 02:54 hace poco más de un año y las imágenes que se hicieron virales en redes acabaron en la Fiscalía no hemos sabido más escenas similares ha seguido repitiendo los encuentros de fútbol base donde también es habitual el todos contra el árbitro

Voz 14 03:07 ha habido veces que me he deprimido pasa por momentos complicados sobre todo porque yo empecé cuando yo tenía quince años está claro quince años tú te levantas te vas a hacer algo que

Voz 1913 03:19 qué te gusta

Voz 15 03:22 al medio hermano admita a los cojones

Voz 1913 03:30 según un informe del sindicato de Ardi Tros en España cada fin de semana se producen unas cincuenta agresiones físicas contra este colectivo en el fútbol base la mayoría de estas agresiones provienen de las gradas y es que aunque también hay peleas entre jugadores son los padres los que están en el punto de mira de este tipo de violencia se ha llegado a dar el padre pega a niño del equipo rival

Voz 1113 03:51 el padre interpretó que el jugador contrario estaba siendo tiempo

Voz 1546 03:55 y entonces qué hizo al padre le insistía

Voz 1113 03:58 dijo para que le pegar una trompa da como su hijo no lo hizo como el pibe no lo hizo la trompazo así la pegó el propio padre a un chico de doce años en principio se pensó que había fractura de mandíbula después parece que se le cayó un diente de la trompa de está teniendo dificultades para

Voz 1913 04:15 a veces la violencia se ejerce contra los propios hijos ahí están los padres que van entrenadores ese sitúan a pie de campo gritando indicaciones presionando su chaval para que demuestre lo que vale el tono lo dice todo

Voz 16 04:27 un beso pudo Garros tienes que llegaré en el que llegar

Voz 17 04:36 Burriana

Voz 16 04:40 bueno resalta

Voz 1913 04:51 según los expertos la violencia sus extendido por las categorías inferiores porque muchos padres vienen sus hijos dar respuesta a las aspiraciones de toda su vida sólo interesa que el niño destaque que sean mejor todo vale con tal de ganar vale las broncas los insultos y los golpes para atajar este problema Se recurre a las sanciones las denuncias o a prohibir la entrada de los padres con comportamientos inapropiados pero la respuesta está en la formación y la educación de los chavales en los auténticos valores deportivos a nadie

Voz 19 05:28 felicito felicito felicito me pase lo que pase

Voz 1546 05:34 han Sánchez muchas gracias por participar con nosotros en acento Robinson cómo estás

Voz 20 05:39 hola qué tal muy bien

Voz 1546 05:42 bien de ánimos de esas cosas

Voz 21 05:45 bueno eso siempre a tope

Voz 1546 05:48 escucharlo el el día veintiséis de abril dos mil catorce un partido de veteranos perpetradores del todo no no porque cuántos años tenías entonces

Voz 22 05:57 tenía treinta I

Voz 20 06:00 cuatro sí treinta y cuatro treinta y cinco treinta y cinco Un Charlene no se ve aún lo soy ahora sí sí sí bueno claro claro sí

Voz 1546 06:10 sí como como aquello de ese partido eran partido tenso en esas parte suelen

Voz 20 06:18 llevar a la agresividad

Voz 21 06:22 no no suelen ser partidos adhesivas tener en cuenta que es una liga de veteranos una Liga que la gente que juega es mayor de treinta años lo que bueno algunos partidos pues sí que es verdad que hay cierta competitividad que bueno hace no va acorde con lo que debería ser una Liga

Voz 20 06:40 a Derek tirad siempre ha sido futbolista ce qui demarcación siempre ha jugado de portero así pero sí pero cuando ya me retiré digamos ya empecé a jugar un poco

Voz 21 06:55 el jugador

Voz 20 06:56 porque me gustaba también como lo da más bien no lo que pasa que tenía mucho aguante mucho fondo físico entonces In the

Voz 1546 07:07 de qué equipo eres

Voz 20 07:09 Real Madrid y el Real Madrid y en Barcelona no

Voz 1546 07:13 hemos de ser un madridista en Barcelona me consta de que hay muchísimos muchísimos aficionados del Real Madrid Barcelona

Voz 21 07:21 sí hay hay bastante se lleva ese hemos tenido unos años complicados ahora por que el Barcelona pues bueno adaptado estado muy bien pero se lleva bien tengo buenos amigos que Metro también los amigos culés

Voz 1546 07:38 pues el el partido in cuestiona él ha ido de de que han tú haces una jugada con un jugador rival en lo cual ambos Nos queda suelo Cercanías vaya Si lo cual el árbitro expulsa a tu contrincante digamos no se va a la grada y a continuación hay otro rifirrafe vas hay ayudar un compañero que están en suelo lesionado cuando recibe el impacto en la espalda

Voz 20 08:12 y daños a dos si tres lotes y cuatro no algo así te has quedado inside ruedas compiten

Voz 1546 08:22 cuerdas de Siria

Voz 21 08:24 bueno no lo recuerdo todo perfectamente en ningún momento perdí perdí la conciencia fue bueno como he dicho jugador del equipo contrario yo hicimos una carga

Voz 22 08:36 nos tocamos contra la valla hay hiel

Voz 21 08:40 pienso que yo el empuje y empezó a darme a propinarle puñetazos en el pecho yo me separé levantando los brazos como problemas en las de todos los curso eso dos jugadas después pues lo que tú has dicho jugador de un amigo es el cayó al suelo yo

Voz 22 08:59 fui dirigía hacia él

Voz 21 09:01 antes de llegar ya esa zona pues ya notó el impacto en la espalda y caí cayó al suelo

Voz 1546 09:06 bado en el momento del accidente te diste cuenta de que techo mucho pupas

Voz 21 09:14 se lo en todo momento fui consciente de ello es más se lo comenté a un a un chico que se puso encima mío protegerme y se lo dije a este chico me he dejado tetrapléjico así así de claro en ese así de claro

Voz 1546 09:30 lo que me puede extrañar no me extraña que bueno jugando en patio de entrada un alguien piedras nervios momentáneamente a no se que no me gusta pero puede darse el caso puede darse el caso inclusive manso como yo de vez en cuando me preocupa son pero cuando ya ha transcurrido un cuando ya has bajado las pulsaciones estás en la grada por tener semejante Irán han logrado podrá hablar con con este este esta persona

Voz 21 10:05 no no no en ningún momento se ha puesto en contacto conmigo

Voz 1546 10:11 tú has intentado ponerse en contacto con él no cómo está el proceso porque supongo proceso hay

Voz 21 10:21 si aún estamos a la espera de juicio aún no ha habido no ha habido juicio Boecillo a esperar a que se haga justicia

Voz 1546 10:31 con tus treinta y cinco años entonces

Voz 23 10:34 estos gastos bajando no que estudiando entiendo tan

Voz 21 10:36 sí sí sí sí estaba trabajaba por las mañanas y bueno y por la tarde la empresa donde trabajaba me facilita un horario especial para poder estudiar

Voz 1546 10:48 y que yo estaba estudiando un grado superior de diseño en proyecto mecánicos

Voz 21 10:55 y ahora nada más bueno estaba acabando ya porque fue en la final del curso cuando me pasó

Voz 1546 11:01 y quería hacer también en ingeniería mecánica estas pudiendo trabajar del de hoy

Voz 21 11:07 y estamos mirando estamos intentando volver a incorporarme de hecho están poniendo todas las facilidades posibles para que pueda

Voz 1546 11:15 bueno un trabajo ya ha hecho con con tu amigo Guillermo Cruz que sea director de cine y hace documentalista contigo no Guillermo hay que esta ola Guillermo cómo estamos yo no estoy del Madrid

Voz 20 11:34 oye que habéis hecho

Voz 1546 11:36 documental

Voz 20 11:37 a y actores Raúl

Voz 24 11:41 muy muy bueno la verdad que has hecho la pregunta idónea porque una una de mis preocupaciones a ver cómo se iba a aportar delante de la cámara y la verdad es que ha estado genial pasa súper súper natural si sin tener que actuaron básicamente lo único que ha hecho es ser él

Voz 1546 12:02 es muy dice ser uno mismo dando entrada a Cámara no cuando es que hay mucha gente que puede está muy esfera reciente comportamiento muy alegre Tamas así que lo de la Cámara sepa todo se va todo no

Voz 24 12:17 sí sí el y más cuando no estás acostumbrado pero quizá el el el hecho de que Raúl ellos seamos amigos que nos conozcamos desde hace mucho tiempo pues ha facilitado esa naturalidad no delante de la cámara que que se ven todo el documental

Voz 1546 12:36 documentan se llama veintiséis de

Voz 20 12:38 Abril exacto

Voz 1546 12:44 ha ganado un concurso no dé el Ayuntamiento de Barcelona explíquenos es premio que habéis ganado

Voz 24 12:50 sí hace cuando Raúl tuvo el accidente prácticamente a los a los tres o cuatro días que ya estaban Goodman es yo iba a visitarlo casi siempre por las mañanas muy temprano porque estaba trabajando en Girona mientras aprovechaba para para ir a verlo y él siempre me decía que quería hacer un documental sobre su historia yo le decía que estaba loco que que como que yo no era capaz de que lo hiciera con otro que conmigo no contara pero bueno al final es lo que dicen los amigos no exacto es alguien y impasse en aquel momento que estaba yo todavía pues como muy en estado yo no por lo que había lo que había ocurrido bueno igual que yo igual que todos mis amigos

Voz 1113 13:27 menos Raúl evidentemente preguntaron

Voz 24 13:31 exacto menos Raúl que que la verdad que ha tenido una actitud ejemplar desde el principio pero bueno a partir de ahí se recupera eh me vuelve a llamar y me dice que quiere hacer el Camino de Santiago con la silla a mí esa idea ya me gustó más intentamos pues grabaron como una especie de piloto para intentar buscar financiación pero bueno final Prieto no tiró para adelante porque la la recuperación de Raúl tampoco fue la que esperábamos se quedó la cosa un poco en stand by pero bueno él siempre tenía ese gusanillo ese gusanillo y al final empezamos a Bebe todas estas historias que cabía de violencia en los campos de de categorías inferiores veteranos etc etc entonces yo le dije porque no hacemos algo relacionado con la violencia y empezamos a hablar sobre el tema pero sin tener tampoco muy definido qué hacer así surgió el un concurso en el Ayuntamiento de Barcelona que daban un premio para desarrollar proyectos en los que se incluyese Deportes Juventud e inclusión social y pensamos que el documental podrían encajar si lo lo unimos algunas charlas posterior es decir es hacer el documental mostrarlo y mostrarlo en colegios en clubs donde se pudiese Raúl en primera persona explicar su su caso entonces presentamos el proyecto al Ayuntamiento de Barcelona inodoro premio y a partir de ahí no tuvieron más nada

Voz 20 15:01 hay que ver habla

Voz 1546 15:06 pues espero realmente que tiene imán para muchas cosas

Voz 20 15:13 sí también tiene cierto imán para

Voz 1546 15:17 a provocar de vez en cuando un ambiente hostil no pero hemos visto en el fútbol afición los padres bloquearan los padres gitanos y que hay que entre los espectadores total agresiones inclusive a los jóvenes a árbitros esas cosas no ha pero muchas veces entre los jugadores yo no sabía que había tanto hasta que lo has quedamos un poco el barniz justo lo que vosotros habéis hecho en raro que habéis encontrado cuando ya Busquets más a fondo sobre esta cuestión

Voz 21 15:53 bueno te das cuenta de de que la gente a lo mejor no va con con los valoren realmente que debería de ir a jugar a fútbol tendemos a ver a nuestro rival como un enemigo y no deja ese equipo de fútbol que quiere competir con Tati que quiere ganar ya que no todos los medios al vale

Voz 1546 16:15 yo he escuchado varios varios diagnósticos digamos no como por ejemplo el contacto físico que en el fútbol pero también en el grupo pero esto no sucede ya no sé cuando estéis investigando preste cosa tiene que ver con clases sociales au algo así seis pudiendo llegar a algunos conclusiones

Voz 24 16:42 yo yo no sé si si tiene que ver con las clases sociales y con la educación sigue es verdad que la educación a veces en función de la clase a la que pertenece a una u otra pero yo creo que la gente no no está educada para para practicar deporte en según qué contextos es una válvula de escape y esa válvula de escape a veces pues se convierte en un arma demoledora porque ya no son los los los veteranos y no ves a los padres como proyectan su odio en sus hijos cuando juegan a fútbol y hay que pensar que un para un niño sus padres es como Dios sea es el espejo en el que se mira cada día si tú ves a tu padre la grada insultando al árbitro metiéndose con los contrario sí y no incentivando para que te divierte la que crezcan como personas sino a que a poner que presión para que sea una gran estrella pues ahí tenemos un problema entonces no sé yo si depende tanto de caso de clases sociales o de la predisposición a la educación con la que vamos a practicar

Voz 1546 17:49 si la educación cuando una persona no digo los estudios sotanas pero tienen una educación tienen herramientas para que pueda buscar un rumbo alternativo para discutir o reclamar lo suyo no todo esto pero lo que quiere pregunta también acerca de la película documental el veintiséis de abril pues le lleguen a poquito llegaste a la conclusión de llamarlo Fly hay que el veintiséis de abril ya lo ha entendido pero el play again

Voz 21 18:26 bueno es una manera de volver a empezar de que bueno es ese día ir a cambiar no no tiene nada que ver cómo era yo antes a como soy ahora

Voz 1546 18:37 el vuelco de tu vida habría sido tremendo pero en todos los sentidos no

Voz 21 18:43 si cambiar el bueno de incluso la vida social a al trabajo o todo es que eso no puedes hacer prácticamente nada no soy una persona totalmente dependiente necesitado de un de un asistente que esté conmigo las veinticuatro horas es muy diferente no

Voz 25 19:06 esto es lo mismo contarlo que vivir

Voz 1546 19:09 a ver si hay dudas tienes o estéis también pendiente de del juicio han pero en este impasse tiempo esas dice viendo la ayuda necesaria que esto la gente que está alrededor tuyo los veinticuatro horas hay que pagar esto no se bueno

Voz 21 19:31 el ser pensionista pues tengo una parte de la pensión que cobro es para esto para para poder pagar a los asistentes pero bueno no llegan sus no no llega ni por asomo lo bueno a tirar de ahorros sí que ya espera

Voz 1546 19:50 las charlas para concienciar a la gente de de lo que está pasando en lo lo quite pasó a esas charlas los diriges hacia un segmento los socios determinado o o Akin hables

Voz 21 20:03 bueno a todos a toda la gente que que hace deporte o incluso ya ya no es para cuestión de deporte para dame un poco de cuestión de valores para que la gente vea como como el cambio a una persona que ha sufrido sobre todo Violencia en el Deporte porque también que que las cosas pensamos que les que les pasa a los demás y que no va a suceder a unos otra entonces para que vean que de un día para otro lado ante puede cambiar hay entonces estamos dentro de ese bombo oí hacía algún día pues con un accidente de coche o por una agresión un pues lo que se ha puesto puede cambiar la vida como lucir identidades

Voz 1546 20:46 pocos como pues bueno acción sumaba su ética en un poco como lo está bien pero esto no va conmigo no ha dado antisistema anti mala suerte o que realmente están predispuestos

Voz 20 21:01 ah

Voz 1546 21:02 ser más consciente sobre los riesgos que alguien que comporte mal no

Voz 21 21:08 no a la gente recibí de los recibe bien y se sorprende también de gentes esa no me puedo creer que haya pasado esto jugando a fútbol y la verdad es que hay que nos hemos encontrado de todo la gente que incluso ha llorado mientras explica la las charlas o gente que luego te ven a preguntar en privado por qué persona les da la puro ahí la verdad es que hemos encontrado de todo niños que preguntan cosas curiosidades que no te puedes imaginar también como un niño que no os pregunto qué que aparte del bueno lo normal pregunten qué equipo fue o cómo o dónde jugabas au pero bueno hubo incluso un niño que pregunto qué que mi familia que como como estaba de que me había sucedido eso bueno son cosas que la verdad que por eso llega el mensaje llega y la gente lo lo recibe

Voz 1546 22:08 Gemma por lo visto si tu amigo es comunicador nato no

Voz 24 22:13 sí la verdad que bueno al principio me costaba un poco eh le costaba expresarse le costaba enviar mails había blanca un poquito en casa pero sí la verdad que que va yo creo que la la principal virtud es que lleva dentro el buen rollo y las ganas de transmitir un mensaje positivo dentro de lo que ha ocurrido entonces eso ya te hace te hace llegar a la gente de una manera mucho más mucho más diré directa no hace falta ser un gran comunicador tampoco para para para enviar este mensaje no simplemente con verle la cara con hablar hablar con él un un rato ya ya te puedes hacer a la idea de de cómo lo vive el yo recuerdo los primeros días que que bueno pues que estamos todos no todo nuestro entorno de amigos sufre afectados y él él estaba con una sonrisa de oreja a oreja Hay hablándonos tan normal Easy entre los amigos nos decían no yo no no sé si podría o no sé si querría ver a gente ya entrada no era ocurrió algo así bueno yo creo que esa es la principal arma del tiene el el querer y tirar adelante siendo consciente de lo que tiene que intentar ayudar y que no vuelva a ocurrir

Voz 20 23:36 esos valores que que pregones ha

Voz 25 23:42 es más ya que el pundonor elegancia de Kick y transmites

Voz 21 23:50 bueno que la gente sea consciente de que de que no nos puede suceder a todos y que realmente estamos aquí la vida son dos días cómo fue aquel que vamos a vivir ya disfruta pero siempre pienso que sí todos hiciéramos un poquito más de lo que hacemos de prensa damos lo demás y ponernos en la piel de otras personas solamente por un instante

Voz 25 24:12 que la vida cambia si porque la competitividad es algo sano

Voz 1546 24:21 competitividad está muy bien porque lo que ha pasado no ha tenido nada que ver con la competición ni por el deseo de ganar ni ninguna lo que ha pasado es que un energúmeno a Drenthe ha ido a hacer daño al que en este caso ocio tú

Voz 21 24:38 sí es la actitud no es buena hay que competir hay que intentar ser mejor no a cualquier precio Ny sí es un trepa hablando mal pero bueno es cuestión de actitud simplemente decidió ostras y a mí me dan una patada en la espalda esa manera me pueden hacer daño pues porque la voy a dar yo no

Voz 1546 24:58 además en España en donde raro para para cuando abra justicia

Voz 21 25:04 pues aún no lo sabemos no hay no hay fecha

Voz 20 25:09 estamos a la espera todavía intentes estás en el limbo no

Voz 21 25:15 si pasa que es una a digamos que es una manera bueno como había juicio voy a eso el pasado ya pues a continuar la siguiente ella pues mientras tanto puestas un poco hay esperando pues bueno a ver que decido qué hago con mi vida también un poco y como que parece que no de no termina de cerrar una herida tienes Mozart

Voz 25 25:39 perdona tienes no no

Voz 20 25:42 a usted soltero ahora ese ese Iker y cientos padres

Voz 21 25:47 bueno a mi madre falleció hace un un año hace un año justo ha hecho ahora ir padre no tengo hace bastante tiempo

Voz 1546 25:58 pues mire a otro mundo gracias pueblo quiso es haciendo tanto con con el documental como ese mensaje que ibas dando a los sociedad Ia son placer recibirte en la alcachofa meridiano de la casa también a Guillermo a Guillermo Cruz por haber hecho en imágenes documental veintiséis de abril donde puedo verlo Guillermo

Voz 24 26:29 pues de momento hay que esperar porque todavía bueno estamos esperando encontrar una distribuidora aquí lo estamos moviendo por festivales si de momento de momento no no se podrá ver yo supongo que después del verano ya ya lo podremos ver o bien a través de Internet en algún

Voz 26 26:52 muy bien pues ambos muchísimo

Voz 1546 26:55 estar con nosotros abrazo muy fuerte

Voz 27 27:03 pidiendo AD Max Mosley

Voz 25 27:51 enseguida volvemos con más acento