Invierno en Nanga Parbat

Voz 5 00:23 y bueno no

Voz 7 00:40 aquí estamos con más acento Robinson al lado derecho tengo un amigo compañero

Voz 1546 00:44 a eso de la televisión Ángel Huerta que lleva trabajando conmigo y yo con él desde los tiempos del día después cuando Ángel no llevaba canas pero ahora

Voz 8 00:55 opta por las caras últimamente sí sí que más que una lección ya definitiva

Voz 1546 01:00 ahora en la Informe Robinson pues esto no tiene la suerte de gozar de varios trabajos tuyos pero mi acuerdo uno nítidamente

Voz 4 01:10 pero no sólo por su hito sino

Voz 1546 01:14 por por una imagen pienso que es la imagen más impactante que yo he visto en los diez años de Informe Robinson es de una mujer Tamara a Lunga si no me equivoco un italiana que bueno el hito era intentar con la lista y con otros más subir Nanga Algar pero in enviando porque claro los los hitos los exploradores cada día hay menos entonces no es cuestión simplemente de su Viena Montañés más sino nadie nadie haya subido no Parga a en enviar no a esa mujer que amarla le quedaba viendo el cúspide viendo la cima con un compañero en Elia estaba Mike Castle alcances humano pero si tomaba un paso más hacia adelante igual no regresaba a ver es expresión ver esos ojos azules adecuados congelados inclusive no

Voz 8 02:16 la falta la respiración en todo no podía harto siendo muriéndose

Voz 9 02:19 hombre lo lo bueno digamos entre

Voz 8 02:22 comillas de esta situación es haberlo tenido grabado es lo inusual no porque cosas así se han dividido en la historia del montañismo imagínate la gente K que ha muerto en los las grandes montañas no pero que en ese momento Tamara Longuet los estuviera grabando que decidirá darse la vuelta porque no podía más literalmente que coger a la cámara con la que está ganándose enfocará su cara

Voz 1 02:41 la idea esa testimonio de sus seguidores de mira no puedo

Voz 9 02:45 siento me tengo que dar la vuelta

Voz 1 02:48 es impresionante yo enlaces de ido directamente yo voy a Alex subimos por David Canal normal

Voz 10 02:57 pero uno de los miembros no estaba al nivel del resto de la acordada

Voz 1914 03:04 Nos reunimos en un punto yo no paraba de vomitar Yuki

Voz 1 03:07 tenemos que tomaban el día de la cumbre tenía el problema de las mujeres

Voz 1416 03:15 les voy un poquito más y sino le me doy la vuelta que lo ponnos conseguiré pero guarda fuerzas con el ascenso

Voz 1914 03:24 de Simone me iba diciendo las informaciones que recibió de Gone desde el campo base quedan sólo doscientos metros sólo ciento cincuenta metros

Voz 1416 03:32 Solbes es tímido la siento muy triste ciento ochenta

Voz 1914 03:40 de pronto escucha una voz interior que me advirtió si llegas a la cima nunca volverás a casa

Voz 1416 03:48 está Z de tenerlo todo de mi muy cerca de perderlo todo

Voz 1914 03:53 una vez más hacia arriba IBI que ya había llegado a la cima

Voz 11 03:57 sí tomar más abajo estos la cumbre estaba tan cerca

Voz 1914 04:09 lo siento espero que lo entendáis nos podéis imaginar lo mucho que he entrenado para quedarme aquí me quedaba tan poco para llegar estado contando los minutos y no puedo correr más riesgo

Voz 1 04:41 ella no ha salvado solamente su vida nosotros

Voz 1914 04:59 empezó el descenso y estaba realmente al límite retorció el tobillo estaba tan cansada que me caí de bruces que simplemente me quedé esperando a la muerte me relaje y me quedé esperando el momento en que mis huesos empezaran a quebrarse tenía una vista tan maravillosamente ni que por un momento sentí que me pertenecía me alegré de poder disfrutar la belleza de la naturaleza sentí que el de ahí arriba me quería todavía en este mundo para algo más Forsyth niñas

Voz 10 05:37 me pregunto más tarde que lo había sucedido me dijo Ali necesitas fuerzas para ir al campo base de la cima al campo base es la norma de la alpinista

Voz 1416 05:48 se podía haber convertido en la primera mujer en hacer una primera ascensión invernal

Voz 1 05:54 dentro de los alpinistas todos los comprende que ella es nosotros unos de los actores de la primera invernal

Voz 1546 06:05 cuente registros tiene ese plano no es de una mujer bendecida toque la elegancia eso mujer había sentado todo tal vez tal vez sí poder ver al cantarlo afirma pero sabiendo que si lo alcanzara hay se quedaba y compromete al resto

Voz 9 06:22 son porque ya no sólo es tu vida es la vida de la acordada de los otros tres compañeros que luego tienen que ver cómo solucionan tú tú problema sabes entonces ella decidió además el plano que estamos comentando es impresionante porque al fondo Cb3 hormiguita que son los tres compañeros uno de ellos arriba ya haciendo así con el brazo diciendo que estamos aquí sube sube dice no es que no puedo se va a convertir en la primera mujer que subía un ocho mil en invierno

Voz 1546 06:48 no la primera persona que subía al Nanga Parbat en invierno nunca mujer lo había conseguido me acuerdo cuando vienes con el tema mira se trata de un ascenso de Parga a pero en invierno Alex Txikon a ser vasco como cojo como si siete prevé subir semejante monstruo de montaña que como tú Vince bien dicho que alquilado de mucha gente

Voz 8 07:17 a la montaña asesina les decían Sina al Nanga Parbat

Voz 1546 07:21 evidentemente ya no la atención subir aquel yo en invierno y a lo largo del reportaje nos hace recordar en muchas ocasiones a Conthe tiempos de aquella montaña

Voz 9 07:33 sí sí bueno contratiempos de todo tipo porque imagínate que en el campo base no recuerdo el año exactamente fue como hace ocho años hubo un ataque de los talibanes que asesinaron a todos los montes que que intentaban subir ahí el peligro está en en la Bolsa las que me vaya y luego imagínate un lugar en el que estás a cuarenta bajo cero temperaturas sea con vientos de setenta kilómetros por hora y luego el factor competición porque al como tú comentabas bien quedan muy pocos hitos por conseguir el hecho de que el Nanga Parbat fuera junto con el K2 el único ochomil que todavía no se había subido en invierno había generado una especie de carrera y había seis expediciones en el campo base las seis intentando conseguirlo entonces claro hay prisas hay rumores hay había mal ambiente en el vídeo a mí me enseñó mucho que el montañismo tenemos esa cosa idealizada de un deporte en el que todo el mundo se ayuda vital y me demostraron que hay una caro contara

Voz 12 08:34 estamos seis expediciones tener una competición

Voz 1416 08:39 compartía su interés pero la gente no te desvelado a sus movimientos la competición en deporte es sana pero yo creo que la montaña no hace que dejes de lado todos lo esencial para dar más cabida que llegarán mixto cosas feas evidentemente

Voz 10 09:06 el mal tiempo va derrotando a todas las expediciones menos a dos de las seis acordadas originales sólo acaban quedando la Alex Chicón irá de una pareja de italianos Simone Moro y Tamara lunes

Voz 13 09:23 on

Voz 1416 09:25 ambos está intentando alcanzar la cumbre del Nanga Parbat pero por nota Messner y Aissami hicieran cuenta de que está en condiciones muy duras y que no va a ser posibles

Voz 1 09:37 eran las únicas los expediciones que quedaban ya en el campo

Voz 14 09:40 ya ya que eso rotas nada cerrada

Voz 1 09:43 por qué no

Voz 15 09:48 pero su incorporación iba a traer consecuencias devastadoras en la formación original

Voz 1 09:54 con Daniel Nardy fue consecuencia antes muchas cosas no tiene una enemistad una relación tormentosa con Simone Moro y el hecho de que Simone y Tamara se acercaran y barajar ante una posible fusión pues el no lo gestionó no

Voz 1416 10:12 trabajas treinta y cuatro días en caso fueron siete días en vez de coger sentarme qué es lo que te está pasando resume es esa parte del trabajo que tiene que llevar a cabo Daniel la abuela se va haciendo más grande y aumento que explota

Voz 10 10:29 pero el ataque a cima no pudimos cambiarse si la meteorología no acompaña dos meses de espera hasta que a finales de febrero llegó a la noticia más deseada una ventana de buen tiempo

Voz 1914 10:43 tienen muy buen Simon ello fuimos saber Alex y Ali y anunciamos tenemos buenas noticias

Voz 10 10:50 cinco días de una venta extraordinaria en invierno

Voz 1416 10:55 ves esa llamada de ese Semel el meteorólogo y Vendetta activas

Voz 1 11:00 la valla sentirse un poco cansado de la vida en el campo base es muy muy importante esta prohibición Estrada perfecto

Voz 1546 11:13 a mí a mí también me sorprendió porque hemos hecho otros el informe lo ven son notablemente al alza donde vimos solidaridad de compañías Tania altos montaña intentando rescatarle a hemos visto otros muy épicos por su parte digamos el arquetipo del hombre mujer solidaria pero

Voz 9 11:38 eso existe todavía eh tampoco digamos que no que no es verdad eso existe pero lo que se ve poco es la otra cara yo creo que este vídeo si consigue enseñar sobre todo luego como les ponían en duda el hecho de haber subido o no sabes luego hubo muchas declaraciones de gente que no lo tenía claro que intentó pues enmascarar su su su gran hazaña de hecho toma que toma que Vich que era un un

Voz 10 12:05 cañero polaco que se murió este año intentando subir el Nanga Parbat por séptima vez

Voz 9 12:10 ese año también estaba Ifo el que hizo un poco labor de atacarle en los medios diciendo que no era cierto

Voz 1416 12:22 en ese campo base ves que hay revuelo que la gente ya ido quejan tenían entonces es cuando

Voz 1914 12:29 disfrutar quisieron que en la foto de llegada no aparecieran solos los tres que habían llegado a la cima porque éramos un equipo lo habíamos conseguido entre todos

Voz 10 12:43 habían ganado la carrera por ser los primeros sobre la montaña pero ahora les tocaba lidiar la batalla contra los escépticos

Voz 16 12:51 o es que había más de once personas en el campo base que nos unió la cumbre con prismáticos presentas fotos de cumbre lleva su que no te marca la cumbre pero común y cerca de la cumbre y aun así

Voz 1416 13:05 en dudas eso porque sucede porque hay competición porque hay negocio porque hay dinero

Voz 17 13:11 y eso que desde fuera al alpinismo siempre se ha entendido como el deporte de la solidaridad el trabajo en equipo pero también es un mundo muy sucio

Voz 1546 13:24 estaba el testimonio de Mi ayudará con el apellido mensajes como se les ves es que vayan traéis fue is que él dejó su hermano I no

Voz 9 13:38 la ILE atacaron mucho de hecho acusándole de haberle dejado oí haberse olvidado de él y luego con los años sabemos apareció el cuerpo porque hay una cosa que pasa con los malaguistas que cuando se mueren se quedan allí congelados no te digo perfectos ya que no no caducan Chaves junto al compararlos entonces claro tú vas andando te ves el cadáver de uno de otro y están ahí sentados de vida vamos congeladas

Voz 1546 14:05 en él explica y apareció su hermano finalmente

Voz 9 14:07 te hice demostró que que sí que había sido un alud lo que él había lo que él había dicho en un primer momento lo sabía llevaba que él fue incapaz de encontrarlo bajo la nieve

Voz 1546 14:17 es que es es es un deporte pero es algo más que un deporte pero él menciona de que no podía decir más lo siento y lamentarla la pérdida de su hermano no podía consolar más a la madre pero hay pocos deportes entre comillas que puede dejar las cicatrices en una persona como lo ha podido dejar con ese señor

Voz 9 14:49 sí sí y además que eso fue el primer ochomil que él intentaba subir irle paso esa tragedia perder a su hermano a la acordará él y su hermano no sólo se ha replanteado dejarlo sino que continuó hasta convertirse en el primer en el primer hombre en en hacer los catorce ochomiles del planeta

Voz 1546 15:09 L avecina un gran premio creo

Voz 9 15:11 sí Princesa de Asturias sólo ha salido que lo sólo van a dar el el deporte de los mil dieciocho

Voz 1546 15:19 tiene un toque de locura yo autores de dormir Robinson no digo que me he enganchado con aquel yo pero siempre es la pregunta etarra no por qué los escalas porque luego se suelen decir lo que está claro por qué

Voz 8 15:34 un inglés eso de las montañas no eso no lo entendería pero no tenéis te colindante

Voz 9 15:41 es gente sí que no acaba de encontrar su sitio ni ahí arriba de la montaña ni fuera de la montaña cuando están arriba quiere estar abajo cuando estaba bajo quiere estar arriba siempre son peculiares va yo creo que sí

Voz 1546 15:52 dicho bien y bueno sigo en mi opinión hay dos géneros de deportistas que Exxon marineros montañeros es de que

Voz 7 16:01 realmente subido nunca están todo felices

Voz 1546 16:06 en enero fuera del mar yo montañero cuando no está ahí arriba parece que existen en la ciudad un poco lo puedo infeliz infelices no plenamente feliz sí

Voz 9 16:17 trabajando mucho eh porque tú piensa el el la inversión que necesitas para estar tres meses en Pakistán el trabajo que tienes que hacer previamente ellos fueron a a Argentina para hacer la que limita la alimentación en altura entonces tienes que estar el tiempo que estás fuera la montaña tienes que estar buscando sponsors buscando dinero debajo las piedras es es un es mucho dinero porque lo que estamos

Voz 1546 16:40 hizo sobre todo en enviarnos como como vimos en en el Informe Robinson de que claro hay otros inconvenientes simple un inconveniente el clima con el tiempo no ha inclusive en primavera pero hacerlo en pleno invierno a lo mejor tienes que esperar el momento justo está en el campo base esperando ese ese claro a ese lamento no

Voz 9 17:02 a mí lo que me lo que me deja alucinado es la capacidad que tenían bueno el mérito que tenían los grandes montañeros históricos de de principios de siglo que empezaron a subir las montañas que no había predicciones meteorológicas levantaban el dedo sólo hace viento lo intentamos venga va a acabar tienes un equipo de meteorólogos que te dicen pues hay una ventana de cinco días que va a hacer esta temperatura yo creo que es posible o no pero si no tienes esa predicción es una auténtica lotería jugarte la vida de una manera

Voz 1546 17:31 sí que no se hubiese baja sino un relato no

Voz 9 17:35 hay que hay que sudar un poco

Voz 1546 17:36 pues mire era una mí un inolvidable yo pienso que nunca jamás olvidaré la clara esa de de Tamudo lo que nos enseñó en lo que nos enseñó gaste no es desmitificar el hecho que son todos buen Arzo sino los competitividad que haya entre ellos era un enfermero maison pues que me gustó muchísimo Ángel

Voz 9 18:00 pues muchas gracias pues nada un placer muchísimas gracias por invitarme y espero que la gente lo pueda seguir disfrutando que que todavía se puede seguir viendo claro

Voz 1546 18:08 bueno muchas gracias hoy Nos hablamos una quiere no

Voz 9 18:11 afectó mucho antes

Voz 18 18:13 grandes noticias las que nos llegan desde Pakistán Alex Txikon conseguía hacer cumbre en el Nanga jamás en la historia se había escalado esta montaña en plena estación invernal

Voz 19 18:23 Alex Txikon Simone Moro que todo el equipo que le echó algo alucinantes si estamos de enhorabuena la montaña es que Alex Chicón ha hecho historia nadie había subido al mundo

Voz 10 18:37 no pierden a pesar de todos los riesgos esfuerzos y contratiempos las montañas nunca dejarán de ejercer una atracción especial

Voz 20 18:48 sobre un grupo de El Ejido

Voz 21 18:53 es una de las más grande ya forma verla el hombre que nace mueve adentro tú mismo es bien quién de Montes decía el monte

escribe nos en Facebook acento Robinson

Voz 23 19:29 escribe nos en Facebook acento Robinson

Voz 9 19:32 son

