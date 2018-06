Be OK: Las pautas definitivas contra la hipertensión (09/06/2018)

Voz 0598 00:00 escuchan Pío que con laboratorios Pileje y aprende a cuidarte

buenos días espero que les guste ese esta sintonía porque es mi manera es Carles la bienvenida a una semana más había ok Isabel cómo estás buenos días buenos días nos hemos venido arriba ya hemos dicho por qué no hablar de manera global no y entonces hemos invitado a Tabares que nos va a hablar también de lo que ya siempre habla de ponernos en marcha de entrenamiento y así pues luchamos contra la hipertensión así como en general no empezamos venga vamos yo creo que la música de antes era así como de tensión alta tremendo halcón bajan tu tensión qué tal va yo la tengo baja fíjate si hijo durante el embarazo súper baja súper baja bueno dicen que eso es seguro de vida no bueno ya veremos yo también la tengo baja y es una duda que bueno luego preguntaremos a nuestro invitado no se toma ciertas licencias no pensando que nunca vamos a pasar ciertas cosas claro como yo lo tengo baja pero bueno habrá que ver si es verdad o no fíjate en en los datos y es que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte entre la población y un dato que da miedo y bueno es esperanzador al mismo tiempo y es que la Organización Mundial de la Salud dice que la mayoría de esas muertes hasta un ochenta por ciento se pueden evitar que es buena noticia pero bueno es malas noticias y comprobamos que quizás no les estamos evitando en la medida que podríamos no irá en España ahora Nos lo confirmará Francisco eh pues alrededor del cuarenta cincuenta por ciento de la población sufre hipertensión no que que es una cifra muy alta y muchos de ellos tampoco están diagnosticados con lo cual lo que está claro es que es un problema que hay que hay que enfrentarse no para para tratar al menos de de solucionarlo Nos ponemos manos a la hay que ponerse manos a la obra está aquí con nosotros bueno presentarlo lo tú que lo conoces mejor que te parece venga yo le presento él es Francisco Gómez Serrano es mi médico de Familia enchufe enchufe que es mi médico de familia y bueno pues hemos querido invitarte Paco

Voz 0187 03:37 para que nos hable es un poco de del tema de la de la hipertensión

Voz 3 03:40 bueno eso de que es la hipertensión diabetes es una enfermedad que que nos afecta una buena parte de la población consiste exclusivamente en un de la prisión de líquido que va por dentro de esas arterias las acerías tiene una una presión dentro de ellas las tuberías de nuestra casa de nuestra Caldera tiene una determinada una presión determinada cuando esa prisión está por encima de los niveles lo que hace es dañar esas tuberías dañadas arterias ya algunas enfermedades como de porque puede estar provocada esa tensión aparte

Voz 0187 04:09 te del tamaño en nuestras arterias au de la cantidad de líquido que circula por nuestros vasos sanguíneos también influyen me imagino otras cosas como el estrés o la obesidad o la ingesta de sal no

Voz 3 04:18 en general se acepta que en personas por debajo de los cuarenta años deberíamos buscar alguna causa porque parece poco frecuente es poco habitual que una persona joven tenga presión arterial elevada de sería buscar pero sin cogemos los números globales prácticamente el ochenta y cinco noventa por ciento de las hipertensión es no tienen una causa clara son lo que nosotros llamamos pretensiones prima Arias son porque sí seguro que hay en la causa pero no lo hemos podido encontrar esas hipertensión es variar a lo largo de los años que también que es casi un cincuenta por ciento de la gente mayor gente por encima de los setenta años y a mi pretensión es que realmente hoy por hoy no tenemos un tratamiento que cure pero son fáciles de controlar pues me fastidió en Paris de manejar con medidas higiénico dietéticas Icon medicamentos eh que siempre estamos trabajando gratis de una manera unida no no entrábamos individualmente con Sneijder dedica su fármacos sino intentamos dar un tratamiento

Voz 0187 05:12 combinamos la dos y qué consecuencias puede llevar para tener para la salud de aquellas personas que sufren hipertensión

Voz 3 05:18 pues la lavamos que hablábamos ahora mismo nos dice que es la principal causa de muerte la sociedad se muere de hipertensión prácticamente un trece por ciento de las muertes son por hipertensión o por causas asociadas al hipertensión Nos vamos a enfermedades cardiovasculares prácticamente el cincuenta por ciento de las enfermedades cerebrovasculares eh los ictus este tipo enfermedades se deben hipertensión forma parte de la cirugía de ellas sin el vamos a patología cardiaca el cuarenta y tantos por ciento estamos igual o sea que hoy en día curiosamente con todos los tratamientos con todas las soluciones que tenemos un problema de salud la hipertensión siguiesen a la la causa que más personas en el mundo occidental está matando

Voz 4 06:00 el problema que tiene esta patología es que

Voz 0187 06:03 muchas veces no manifiesta ningún síntoma

Voz 3 06:06 es que hasta que no tenemos una consecuencia la complicación muchas veces nos enteramos es verdad que a veces puede dar síntomas como dolor de cabeza pero muchísimos casos pasa desapercibida en un estudio que realmente el más reciente que tenemos así a María de global que es del dos mil dieciséis se decía que más o menos ahí unos dieciséis millones de españoles hipertensos pero de esos dieciséis millones de españoles hay seis millones que no lo saben con lo cual tenemos y miles de personas circulando por la calle con una causa de mortalidad importante que no se han enterado de que lo son

Voz 0187 06:39 que no manifiesta ningún síntoma cuando llega un paciente a la consulta y de repente tiene la tensión alta cuál es el procedimiento que es lo que qué es lo que hacemos en ese momento

Voz 3 06:50 lo primero que tenemos que hacer es confirmar que la tiene alta quiero decir no no vale una toma de tensión yo discuto de mi trabajo voy corriendo me tengo una tensión una tensión lo valores normales consigamos que valores normales y debía los ideales nosotros en cifras de unos ciento veinte ochenta y doce ocho como digo a la gente no deberíamos pasar de catorce apartar de que Batasuna estamos considerando ciento cuarenta noventa que estamos ya en cifras de hipertensión entonces si sin día la consulta o la me tomaba la tensión en la farmacias de dedicase tengo ciento cuarenta y cinco noventa es hipertenso en principio es hipertensa tiene una cifra elevada como como con firmaremos que es hipertensa haciendo un seguimiento a sus tensiones tomándole la tensión en repetidas ocasiones ejemplo días yo corre detrás un autobús y mi frecuencia cardíaca se pone ciento diez no quiere decir que yo vivo a ciento diez vivamente desde el rato que seguir en ese entonces queremos confirmar que es hipertenso por qué es importante confirmarlo porque una vez que has a su etiqueta de hipertenso como decíamos que casi un noventa por Dios son primarias que sabemos que es así no tenemos la causa que tratar le vamos a considerar hipertenso toda su vida para nosotros va a ser una hipertenso vistiera tiene que aparecerá hipertenso y eso lo vamos a interesantes de ponerlo tenemos que son poco cautos lo que hacen los centros aludes citar al paciente con su enfermera o con su médico realizaba controles o pedirle que los avales su domicilio nuevos casos de hipertensión es lo que llamamos a petición de bata blanca

Voz 0187 08:12 bueno al médico

Voz 3 08:13 si se ponen nerviosos someta su tensión y entonces qué les pedimos o que nos traigan ellos cifras realizadas con una para todos los cualquiera que son superficiales o que vengan a nuestro centro la tensión periódicamente Si realizamos una media esas tensiones que nos aporta algo que le tomamos y sale por encima de esos ciento noventa le pondremos esa etiqueta de hipertensos persa la trataremos con unas ciertas precauciones a partir de ese momento

Voz 4 08:38 hay Paco para todas las personas

Voz 0187 08:40 Nos tenemos que guiar por estos valores de diez de doce ocho

Voz 1480 08:43 o bueno hay excepciones a ver es creer

Voz 3 08:46 o India con los hablamos mucho no es que hubo muchos de lo que es el riesgo cardiovascular Luis el riesgo individual no no es un dato que avala para toda la población te ejemplo fácil entender hubiera llovieron coche haciendo cuarenta con un buen coche de día pero no Tobía como frenos buena ruedas tengo menos riesgo que voy a ciento cuarenta con un mal coche un sitio de curvas de noche lloviendo

Voz 0187 09:07 aunque esté cumpliendo las el problema

Voz 3 09:09 el caso es que el problema es el ciento cuarenta efectivamente pero cuarenta genera más o menos riesgo en Francia en función del contexto que te mueves o India nosotros lo que buscamos son tablas de riesgo en pacientes que tengan riesgos entendemos por riesgos sedentarismo sobrepeso diabetes hipercolesterolemia edad la edad es en sí misma fumadora no jugador no todo esto son pacientes que con las mismas cifras excepcionales tendrían más Riesgo hoy probablemente en estos tipos de pacientes seríamos más estrictos a la hora de buscar un buen control de las cifras una persona que su riesgo único osea tener buenas cifras doscientos cuarenta noventa intentaremos controlarlo insistiremos en las medidas higiénico dietéticas pero probablemente desde el punto de vista de intensidad del tratamiento farmacológico seremos menos agresivos que una persona que tenga esta misma tensión otra sobre el resto de las cosas que morbilidad riesgo lo manejamos muchas veces no tenemos enfermedades tenemos enfermo claramente

Voz 0187 10:06 al final lo que vamos siempre es una individualización

Voz 3 10:08 en

Voz 4 10:09 individual como si individualización

Voz 0187 10:12 vez no fue decirlo vamos hacia una individualización tenemos que mirar al paciente como una persona concreta Iber todo su entorno no pues lo puedes graves

Voz 3 10:22 pacientes con una cifra determinada de media en no tiene tratamiento les mantenemos con medidas higiénico dietéticas y el paciente que desde el piso de arriba de su casa con las mismas cifras de media puede tener otros tratamientos pero hay que ver qué otras patologías tiene porque no tiene nada que ver el riesgo cardiovascular de un paciente con otro al sumar esos días

Voz 0187 10:39 ahí el aparato este que se llama el Holder que se lo ponen a gente también para hacer un control no eso sería como más a nivel domiciliario

Voz 3 10:46 el Holder lo que nosotros vamos a hacer es o tomar tensiones puntualmente prefieres que el paciente a usted tensiones que son muy regulares meter tensión por la tarde de dieciséis no ven ciento sesenta noventa mañana de ciento veinte de setenta entonces que a veces es con qué te quedas el Holder lo que es un aparato que durante un día entero al paciente y el paciente va va a ver realizando controles de tensión paciente nuestra cuenta se olvida que lleva se barato y hace su vida normal sale entrar entonces vamos a poder comprobar a lo largo del día cuántas veces ha estado en rango cuantas veces fuera de rango sí durante el día ha tenido una toma fuera de rango que si hubiera coincidido con que si hubiéramos tomado olvida ha traído tuviéramos llamada hipertenso pues si es una hay arrestadas ascensiones en cifras normales sabemos que de paciente de media no es hipertenso es puntualmente si vemos que sus que tiene muchos momentos en los que se sale de las cifras aceptables consideramos que es una hipertenso iniciamos todo el procedimiento para él

Voz 0187 11:38 antes cuando cuando empezó cuando hemos empezado a hablar de la hipertensión tú decías que tenemos dos tipos de vías para atajar esta esta patología un aparte es la bueno con fármacos y otra parte es pues todas aquellas recomendaciones que podemos dar a nivel de alimentación me imagino que promoverá una dieta saludable no

Voz 3 11:56 claro cuando una persona diagnosticados por fin esa pretensión lo que hacemos es hacer una una revisión de cuál es su sus hábitos de vida es ya nada si fuera no fumaba bebía no ve de Darío bueno sedentario hacemos una serie de preguntas una serie de para valorar un poco cuál es si cosas que arreglar nuestros entrar un paciente que tenga que ver con obesidad y que además sea un bebedor de una cantidad por encima de treinta gramos al día que vendría a ser más de tres vinos al día o sea cuentas que además una persona pues no sé qué con mucha sal y que además tiene mucho estrés vemos a esta persona de podemos proponer una serie de cambios así conseguimos que esta persona y deje de ese sedentaria y camine baje de peso baje su consumo de sal bajo el consumo de alcohol en muchos casos vamos a conseguir una una mejoría en las cifras sin necesidad de poner en marcha el Zidane

Voz 0187 12:43 cosa que eso quizá sería el primer paso es intentar que él

Voz 3 12:47 indecible es decir es intentar que tengamos un cambio no

Voz 0187 12:49 ese estilo de vida hay muchas veces simplemente con ese cambio de estilo de vida podemos solucionar

Voz 3 12:53 además es insistimos el paciente en que es una solución una solución real no es no es vamos a intentarlo con poca fe no no no es que puede ser si el paciente lo hace bien va hay veces que es verdad que un paciente te cuenta que ya no es sedentario ya no tiene obesidad ya hace ya lo consume sal ya lo consume alcohol entonces cuando pasa esto en muchos casos se preguntas pues antecedentes familiares que has cuenta que tiende a ser más familiar hay otros familiares afectos entonces en ese caso formalmente las medidas higiénico dietéticas no van a ser suficientes

Voz 0187 13:23 de ahí tenemos que ha seguido manteniendo antes veremos si me dos

Voz 3 13:28 Makos podemos alguno más tiene que tener la importancia de si una persona de una pastilla diaria son trescientas sesenta y cinco pastillas al año siempre de darle dos Toledo y una pues estoy reduciendo trescientas sesenta y cinco pastillas de trabajo para su hígado organismo saque incluso con medicación insistimos en las medidas

Voz 0187 13:46 las medidas dietéticas dentro de esas diez medidas dietéticas podríamos hablar de lo que decíamos antes no de promover un modo de vida saludable haciendo hincapié en una nutrición adecuada también en el caso de los niños y los jóvenes no para que no lleguemos a ser hipertensos reducir la gesta de sal menos de cinco horas el día que es lo que recomienda rocoso lo que sea reprimenda el problema no es el la sal que nosotros añadimos alimentos y no la sal que está oculta en muchos alimentos y que realmente muchas veces no somos conscientes de ella y luego por ejemplo también lo de las cinco raciones de fruta y verdura reducir la ingesta total de grasas y sobretodo la ingesta de grasas saturadas realizar actividad de manera regular al menos treinta minutos no por lo menos no

Voz 3 14:27 esta semana claro llegar a esos famosas diez

Voz 0187 14:30 mil paso sería sería genial y luego bueno mantener el peso dentro de los valores normales y es verdad que dicen que simplemente el hecho de reducir cinco y cinco kilos de nuestro exceso de peso ya hace que mejoren mucho los valores de la hipertensión bueno pues abandonar el consumo de alcohol y gestionar el estrés porque es verdad que hay muchas veces ese esa subida de tensión este esos picos de tensión están muy relacionados con el estrés verdad

Voz 3 14:55 sí absolutamente por eso lo primero cuando el antes de hacer otra cosa yo iba a hacer una valoración global del paciente ese paciente tiene situación tiene en qué situación está dormimos momento en que su vida es perfecta está muy bien un paciente que a perder su trabajo o tiene problemas económicos seguro que en ese momento tiene nivel de esto es más alto tiene entonces eso las la media de esas tensiones que vemos nos hacen un solo día tomó XX tensiones siempre damos un periodo en periodo que en los centros de salud salvo que las cifras iniciales sea muy altas se va a mes y medio dos meses lo que queremos es estar seguros de que pasados un hipertenso

Voz 0187 15:27 de qué le vamos a poner la etiqueta que decías sí

Voz 3 15:29 sí yo tengo un problema puntual el metal más la atención cinco veces seguidas va a seguir la media veda seis en alta porque tengo devengo y tres metros hoy dentro de tres días seis que dentro de veinte si vas a poder ver si efectivamente yo tengo unas cifras habitualmente elevadas no entonces todos esos datos que has contado de comer el sedentarismo combatir el exceso de sal Regàs una idea en España la gente consume normalmente unos diez gramos de sal día lo normal eh no no los que salen más los que Sala menos de media sea el doble de lo que habíamos tomar curiosamente como bien comentabas no es un tema de echar sal es un tema de alimentos precocinados son tema de una serie de costumbres a la hora de cocina que no tienen que ver con el salero solamente lo aporta practicando un veinte por ciento del día sesenta por ciento restante no es del salero

Voz 0187 16:15 son grasas sales que están ocultas se los alimentos y qué ocurre con el tema de la cafeína

Voz 3 16:19 a ver la cafeína tiene un efecto en el habituado la verdad es que los cambios que produce son pequeños una persona habituada no genera grandes elevaciones de tensión arterial en el no habituado que es verdad que puede producir elevaciones de tensión arterial fundamentalmente en el siguiente de haberla consumido una persona hipertensa

Voz 5 16:38 la que está

Voz 3 16:41 mal controlada teníamos que insistirle en que no cafeína apostilló homicidas ahora mismo va sales estoy en ciento sesenta cien puramente no me puedo permitir el lujo de subir haciéndose setenta y dos horas y un hipertenso bien controlado habituado a tomarse por la mañana por ejemplo en mi consulta no les yo no le propongo retirarse café siempre que hablemos de no más de dos copias al día personas a veces a cambiar mucho a paciente le damos la vuelta a su vida pero tampoco puede asimilar todos esos cambios no

Voz 0187 17:12 también tenemos que tener cuidado con el regaliz

Voz 3 17:14 efectivamente cuando nos ponemos a pensar en productos que no puedes fíjate si sale alcohol y hay otros productos como el regaliz como Inditex que genera un efecto muy parecido al de la cafeína otras medidas como las TI chinas siempre vamos al café chocolate en el eh entonces el paciente si tiene que informase vistos por qué hacemos esas primeras consultas poco informarle y todo este tipo de cosas porque a veces paciente desconoce qué piensa que bueno pues dejo de tomar café o té que es muy sano la etiqueta sano a Podemos que usaron si efectivamente para pero habrá que ver si para esto que estamos hablando lo es

Voz 0187 17:46 si alguien como Isabel y yo que estábamos aquí presumiendo de que teníamos la tensión baja podemos están tranquilas o bueno o tenemos que tener también un poco de alerta

Voz 1480 17:55 podemos echarle mucha sal

Voz 0187 17:58 el padre general con el ejemplo

Voz 3 18:00 Cecilio de NAS tuberías del sistema de un sistema de calefacción no una denuncia de tuberías si tengo mucha presión puede orientar las tuberías únicamente a mí no me interesa sino tengo presión no fluye el líquido lo que está claro es que tensiones muy bajas no permiten que se produzca una una movilidad adecuada de la sangre eso puede dar lugar a que por ejemplo en momentos de calor en momentos en el caso más de las mujeres en relación con el con el periodo pueden contarme que me levante me mareo puede encontrar que donde hace háganos me marea siempre un sitio con con poco poder es hay unas cifras queríamos son adecuadas que son aquellas que no ponen en riesgo mis circulación pero que me permiten funcionar los siete detenciones Altea están bajas que lo que van a hacer es marear me me me levanto en ese caso no debemos mantenerlas menos subirlas Un poquito no usamos medicinas lo que queremos es aprovechamos el efecto elevador de la tensión que me he tomado curtidos durante el embarazo claro y aprovechamos ese efecto que para un hipertenso sea nocivos sin embargo para una persona que no tenga baja sería positivo este mismo los pasa con la gente ya muy mayor setenta y cinco ochenta años una una tubería pensando siempre las arterias como tuberías que tenga cierto nivel de destrucción que Esther más o menos instruida porque con ella es inevitable si yo le pongo poco flujo poca presión a lo mejor a las Angle cuesta pasar por ahí por eso a veces somos un poquito más laxos en las cifras que todos éramos en la gente mayor no siempre que la sangre pase si por no romper la arteria la sangre no pasa pues flacos además no

Voz 0187 19:32 Paco Gómez Serrano muchísimas gracias por habernos acompañado yo creo que hemos aprendido muchas cosas Isabel yo creo que bueno podemos respirar un poco no gano yo estoy tranquila

Voz 1480 19:41 es muy joven tú puedes estar muy buen partido no sé si me va pues muchas gracias a vosotros hasta luego

Voz 0187 19:48 es Isabel si te parece antes de ponernos a tope con las recomendaciones deportivas de Sara recomendamos así un poco por encima que alimentos se deberían de evitar en aquellas personas que tienen hiper tensión y hace un resumen de venga que Abu yo te hago un resumen por ejemplo evitar el consumo de carne grasa excusa carnes grasas embutidos carnes curadas fiambres con sal vísceras o patés no porque la cantidad de sal evitar las conservas y los ahumados de carnes y de pescados bueno sí es verdad que se pueden consumir carnes magras como el pollo el pavo o el conejo

Voz 1480 20:18 no supondrá porque fácil cualquiera que conozca Ángela Quintas Far sabe meter en un saco lleno otro Patti que sí que no evitar los quesos curados vale

Voz 0187 20:28 bueno consumir preferentemente la actos de atados los semidesnudos

Voz 1480 20:32 verduras y hortalizas pues muchas eso lo que quiera imitar las conservas de verdad

Voz 0187 20:37 ahora y los encurtidos como lo que hablábamos antes no que los encurtidos suelen tener grandes cantidades de sal como los pepinillos en las cebolleta si eso también podría hacer que que sino se elevará la tensión en el caso de los cereales los tubérculos y las legumbres bueno haber cereales lo que tendríamos que evitar serían la bollería a los snacks las patatas fritas cosas si por todo lo sucedido no aptos eso es los cereales no aptos igual tener a veces un poco de cuidado con las legumbres que vienen en conserva siempre mirando bien la la composición en las bebidas pues sobre todo tener cuidado también un poco con las bebidas Carmona atadas lo que decíamos antes moderar el consumo de café y té hay que nos trae vida de referencia que es lo que siempre decimos aquí debería de ser el agua evitar mantequilla es margarina con sal sabes que a veces vienen con con sal y bueno pues salsas como la mayonesa al que chupo salsas de soja que a veces también tienen muchos contenidas de mucha contenido de sal bueno pues cocinar de la manera más saludable que sería como siempre decimos aquí no a la plancha al horno hervido al vapor y evitar los fritos y les horrorizados pero eso vamos para todo el mundo así que yo creo que con esto nos quedamos un poco recuerda que hicimos hace poco un programa donde explicas te extensamente en qué consistía

Voz 1480 21:49 la forma de cocinar como alimento no y al final la conclusión fue la misma no nos quedamos con esas formas de cocinar que son más saludables que implican menos grasas y sobre todo que varían menos la composición original del del alimento que una vez cocinado prácticamente su su ser estaban todas las propia no varía casi nada entonces bueno pues esas son las recomendaciones si seguimos todo esto desde luego yo creo que no puede haber un médico que nos diga que que por mal camino yo creo que vamos bien

Voz 6 22:23 sí

Voz 1480 22:51 hoy toca hablar de bueno de ejercicio físico de ponernos en forma y como siempre pues contamos con nuestra entrenadora personal y directora de Performance Sara Tavares cómo estás

Voz 7 23:01 buenas muy contenta porque hoy el tema me gusta mucho toca de cerca además pero cuando no te gusta a ti el tema Samantha lo has hecho un tema que a ti no te gusta la verdad que es complicado porque estoy muy a gusto aquí bueno en bata y zapatillas fenomenal y zapatillas de hacer ejercicio siempre

Voz 1480 23:17 pues si te parece hablamos del ejercicio físico

Voz 7 23:19 eh para gente que es hipertensa contado por una hipertensa

Voz 4 23:23 fíjate pues entonces aquí vamos información de primera mano condenado haré una intensa fíjate fíjate te parece ser empiece preguntando venga venga el entrenamiento aeróbico vale como el de fuerza son seguros y eficaces para luchar contra la hipertensión o no si sabes lo que pasa que hay mito aquí un poco raro que es el entrenamiento de fuerza no se puede utilizar con personas que tienen hipertensión y yo ahí no diría siempre pondría pero saber os cuento hay un término que se llama carácter de esfuerzo que va a sonar aquí un poco raro pero es la repetición es que haría por las que hago es decir no quedarte muy lejos de ese fallo muscular de esa escena que hemos visto todos en el gimnasio de a y no puedo más no vale entonces la idea es que tú siempre trabajes con mucho margen cuando tenemos hipertensión lo que tenemos que evitar es ese fallo trabajar en función del carácter de esfuerzo cuando trabajamos por ejemplo entrenamiento de fuerza vale eso es importante que arte con mucho yo yo a mis hipertensos les digo han hecho a lo mejor diez repeticiones y les digo bueno cuantas más me harías desde una dicen cinco seis cuatro valen nunca me dicen una o ninguna o sea no les lleva al límite eso es vale eso es lo que se conoce como fallo entonces la idea es quedarte lejos de ese fallo siempre que entre en hemos fuerza que dicen los estudios bueno pues según una revisión que se ha hecho hace muy poquito por miembros de hilo voy a decir fatal así que me lo espero estos son siglas luego vienen muchas palabras en inglés así que me las voy a ahorrar quiero mucho a todos lo veis en el texto de la web porque yo me las ahorro

Voz 1480 25:03 así que bueno

Voz 4 25:04 hoy cuenta entonces lo que hice lo que hice esta revisión desde hace muy poquito es que predominantemente el ejercicio aeróbico suple mentado con entrenamiento de fuerzas dinámico es lo más recomendable el entrenamiento aeróbico debe realizarse intensidad moderada es decir aún cuarenta sesenta por ciento de la frecuencia cardiaca de reserva vale durante al menos treinta minutos diarios que se puede hacer de manera continuada o en intervalos de diez minutitos como mínimo durante al menos cinco días semanales vale eso lo primero luego volvemos sí sí claro entonces sigo más cositas entrenamiento de fuerza vuelvo debe realizarse una intensidad moderada cincuenta setenta por ciento de la máxima vale lo que es lo que hablábamos antes vale entonces eh que se recomienda ejercicios que a los principales grupos musculares vale hay cosas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de entrenar por favor evitar ese fallo vale tanto técnico como muscular a la hora de entrenar en evitar una maniobra que se llama Val Salva que es aguantar la respiración y hacer la repetición vamos a intentar la idea

Voz 0187 26:10 pilates evitarla nombre Salvà

Voz 4 26:13 es con carga vale entonces con que estás moviendo mucha carga está haciendo yo que es hombres banca aguantamos la y la respiración y hacemos vamos a evitarlo esto en los hipertensos no es recomendable para nada otros gestos que elevan la tensión arterial bueno ejercicios por encima de la cabeza o invertidos que ha demostrado que en cierta manera aumenta la tensión arterial es declinado abajo pues sí que pues sigue elevaría la tensión arterial y luego los ejercicios que mueve mucha masa muscular elevan más la tensión arterial que los monos articulares vale pero no dejamos de recomendar esto es como todo individualización sobre todo

Voz 1480 26:49 vale solo la pregunta canaliza estos son generalidades claro

Voz 4 26:54 yo soy hipertensa vale voy al gimnasio voy a voy a coger un entrenador personal y que emprenda acciones tengo que tener primero me imagino que decirlo no lo primero decir la meta la canción que está sonando el entrenador porque tenemos una respuesta al ejerció depende de los medicamentos que estemos tomando podemos tomar diuréticos podemos tomar veta bloquean de podemos tomar inhibidores de Anged en China vale todo esto tiene un efecto en el entrenamiento por ejemplo los retablos que antes algo que mucha gente no sabe es que enmascaran la frecuencia cardiaca entonces el entrenador ha puesto pulsómetro al cliente sabemos que esa que esa frecuencia cardiaca va a estar enmascarada va a ser uno Real porque está tomando una medicación de lo primero reconocimiento médico que fue como me diagnosticaron a mí esa hipertensión lleguen tan a gusto voy a volar y me dijo Vas a volar al cardiólogo porque tienes la tensión alta y vamos a ver qué pasa en alusión Holder depresión salió que tenía hipertensión derivada de bueno pues que mi abuela le dio un ictus con XXXVIII año entonces por favor reconocimiento médico decirle al entrenador que estamos tomando para poder tenerlo en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento luego en caso de sentir malestar dificultad para respirar mareo dolor de cabeza dolor en el pecho parar directamente la actividad física eso es muy importante algo que a mí por ejemplo me pasaba entrenando y que yo no caer yo yo nunca pensé que iba a ser hipertensa y me dolía de vez en cuando la cabeza después de entrar nunca llegaba el fallo pero acababa con cierto dolor de cabeza

Voz 3 28:19 por qué cosa más rara porque me he quedado a

Voz 4 28:22 dos tres repeticiones de fallar Mi me duele la cabeza entonces cuando tengamos esas sensaciones parar directamente la actividad física yo creo que eso sería lo más importante por favor individualización yo recomiendo siempre ejercicios que Moha mucha masa muscular aquí dicen que la lo que dicen los estudios es que los que mueven más masa muscular por ejemplo una entradilla suben más la presión arterial que los particulares pero no quiere decir que no se hagan y pone

Voz 0187 28:47 siempre precaución cuidado claro cuidó con ese carácter

Voz 4 28:49 por eso vamos a quedarnos lejos de ese fallo vamos a entes que se pueden obtener resultados igual teniendo hipertensión pero siempre entregando cada uno a su ritmo adaptando el entrenamiento a la persona Hinault la personal entrenamiento y siempre diciéndolo eso es muy importante

Voz 0187 29:04 os aquello creo que nos tenemos que quedar sobretodo que tenemos que entrenar con una persona que esté cualificada si no que nos oriente que nos hagan una prueba de esfuerzo que nos hagan un reconocimiento médico y que no pasa nada porque seamos hipertenso sino que se benefició se tiene que adaptar a nosotros

Voz 4 29:19 qué podemos entrenar fuerzas mira lo que dicen los estudios intensidad moderada cincuenta setenta por ciento de uno remero sea que sin ningún problema que implique los principales grupos musculares

Voz 0187 29:27 es

Voz 4 29:28 tal con tranquilidad lo único que siempre tener en cuenta decirlo invitamos tiempo en comunicarnos en cuando es cuando estemos en un gimnasio decir Oiga tengo hipertensión arterial que hago claro ya perfecto porque mucha gente que dice no no no yo aquí entreno me callo muy pero claro luego vienen los problemas eso es malo porque Podemos se puede subir bastante la tensión arterial y podemos tener un problema podemos tener un sustituto muy bien Sarah pues con todas estas recomendaciones nos quedamos encantada como sabes vemos en un par de semanas pues sí señora gana también OCHA luego

Voz 9 30:15 ya

pues hasta aquí el programa de hoy Ángela bueno pues volvemos la semana

a qué viene yo prometo traer nuevas músicas

sí sí no yo me espero ya cualquier cosa pues no te estoy esperando siempre con las recomendaciones para meternos en el programa ah pues nos vemos a partir del sábado que viene a las doce en Cadena Ser punto com bueno y en todas las plataformas digitales en ahí Vox en iTunes y en la app de la Cadena SER por supuesto vale estamos siempre envío que hay arroba Cadena Ser punto com también para cualquier sugerencia cualquier hipertenso que se pierda en el camino que en el buen camino pues que no Screen para que nos digan qué canciones le gustan más las que elijo yo porque Isabel por favor por favor guiño guiño guiño guiño a la semana que viene

