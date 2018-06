Isabel Celaá: "Hay que esperar a concoer a los ministros y ministras"

Voz 1018 00:00 la salida junto con la educación son sin duda los dos grandes pilares de un Estado del bienestar estamos también en línea con Isabel Cela que es la nueva responsable de ese departamento buenas tardes ministra buenas tardes y también va a ser la nueva portavoz del gobiernos estrenará mañana pues más o menos hasta ahora imagínese usted que estaremos dando paso algún corte suya en la primera rueda de prensa del nuevo Gobierno le ha dado algún consejo un antecesor suyo Rubalcaba decía aquello de que le temblaban las piernas los viernes

Voz 1 00:28 con razón pero yo señor Méndez de Vigo eso es lo que me ha dicho que no Pernas los viernes y yo le he dicho que bueno que parecía que entraba mi Allegri

Voz 1018 00:39 esto esté preparada para responder a todas las preguntas que hagan los periodistas o va a filtrar que es lo que habitualmente acaban haciendo los portavoces cuando llevan ya algún tiempo no

Voz 1 00:46 a todas a todas a todas seguramente no sobre todo cuando no sé cuáles van a ser

Voz 1018 00:51 en eso consiste el juego no no sabes cuáles van a ser diré una cosa ministra las reuniones oficiales del Gobierno se van a llamar desde mañana Consejo de ministras y ministros e va a figurar de esa forma en la convocatoria allí en la referencia oficial o ha sido simplemente un gesto político de hoy

Voz 1 01:06 pues aún no lo sé pero es cierto que hoy además ha sido de una manera espontánea eh yo creo que hemos recibido instrucciones digo e ir sin embargó lo hemos hecho yo creo que ha sido que ha sido un acierto es un acierto del presidente del Gobierno a derecho este Gobierno significa tanto significa tantos algún gesto al puesto además personas muy curtidas en su materia de tal manera que no vamos a los gobiernos a aprender no tenemos tiempo eh entonces hay que trabajar del lunes

Voz 1018 01:39 caso usted además es titular de Educación y Formación Profesional se quiere dar una especial relevancia a la formación profesional en este Gobierno

Voz 1 01:46 eso es lo que queremos justamente yo he dicho esta mañana el traspaso de poderes que voy a trabajar denodadamente en la formación profesional para él va a ser Marca España hay una gran diferencia entre la percepción que el incluso las familias y los jóvenes que hacen formación profesional en España en relación a lo que es la formación profesional y su prestigio y Europa este es un asunto pendiente en nuestro país sea un titulados de Formación Profesional ha de ser ID es de hecho una persona competente tenemos que incorporar el inglés a los ciclos formativos de segundo grado tenemos que abrir las empresas a la acogida de los alumnos eh pero para realmente enseñarles enseñarles a trabajar en una empresa de la empresa y para eso necesitamos muchos acuerdos con las empresas con los representantes de los trabajadores y cuando estén

Voz 1018 02:44 tendrá tiempo suficiente para alcanzar un pacto de Estado de Educación o tampoco habrá pacto de Estado esta vez

Voz 1 02:51 yo no puedo asegurar si habrá tiempo no por lo que significa lo que se refiere si hay voluntad sino por lo que bueno pues no conozco todavía exactamente cuáles son los requerimientos de las partes pero desde luego todo el mundo tiene que tener presente que todos tenemos distintas miradas y todos tenemos distinta ideología está muy bien que nos conozcamos en ellas pero que la educación tiene que estar por encima de poner así

Voz 1018 03:23 dinero tendrá presupuesto para extender las becas el presidente se comprometió durante la moción de censura a convertir las becas derecho esto que se va a traducir

Voz 1 03:30 bueno pues eso que os que se traduzcan que realmente estén karateca eh sin sin sin perjuicio de lo que otras circunstancias el que reúne los requisitos para tener esa beca efectivamente nosotros tenemos un compromiso es trabajar con los que con los presupuestos que se aprobaron en las Cortes Generales así yo todavía usted comprenderá que no he tenido tiempo para mudar cuanto de agradecer

Voz 1018 04:01 lo que quiero preguntarle una cosa más ahora como portavoz del Gobierno me gustaría conocer eh su opinión sobre la advertencia que esta misma mañana les ha lanzado Pablo Iglesias el líder de Podemos en unas declaraciones a Televisión Española

Voz 1663 04:11 Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a ciudadanos parece que han tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente del Gobierno a Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy le hemos hecho presidente nosotros si se vuelve a equivocar de aliados los ciudadanos les habrán no hurgar en la medida justa hay uno de los nombramientos que me sorprende para mal Grande-Marlaska desde luego no está en el espíritu del cambio yo no sé quién ha convencido a Pedro Sánchez de que nombre un ministro del PP pero ha nombrado un ministro del PP

Voz 1018 04:44 primer aviso de Podemos ministra portavoz

Voz 1 04:47 bueno yo creo que realmente esta primera presión ha de conocer mejor al Consejo de Ministros a los ministros y ministras pero es una gran oportunidad para la izquierda en este país y este Gobierno lo va a poner en evidencia será una pena que desde las primeras impresiones se pongan en Quetta las porque al final resulta que con las etiquetas que parece que nos lo jugamos todo eso que somos personas y necesitamos el trabajo de todos para poder sacar adelante el resultado es equivocar da de sí la parte de la izquierda que critique antes de conocer vamos a trabajar en una misma dirección yo creo que es sólo cuando hay trabajo de todo se conseguirá el resultado y el resultado sí lo está reclamando la ciudad clamando fuertemente