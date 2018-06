El ejercicio físico, un aliado contra la hipertensión

Voz 0187 00:00 hoy toca hablar de bueno de ejercicio físico de ponernos en forma y como siempre pues contamos con nuestra entrenadora personal y directora de Performance Sara Tavares cómo estás

Voz 1 00:44 penas muy contenta porque hoy el tema me gusta mucho mucho de cerca además cero cuando no te gusta te el tema de es un tema que ha tiene te juicios la verdad que es complicado porque estoy muy a gusto aquí bueno en Batet zapatillas fenomenal y zapatillas de hacer ejercicio siempre muy bien pues si te parece hablamos del ejercicio físico para gente que es hipertensa contado por una hipertensa

Voz 0187 01:06 fíjate pues es aquí es vamos información de primera mano con una dispensa fíjate fíjate te parece siete empiece preguntando venga venga el entrenamiento aeróbico vale como el de fuerza son seguros y eficaces para luchar contra la hipertensión o no si eso es lo que pasa que hay

Voz 2 01:22 mito aquí un poco raro que es el entrenamiento de fuerza no se puede utilizar con personas que tienen hipertensión y yo ahí no diría siempre pondría pero saber os cuento hay un término que se llama carácter de esfuerzo que va a sonar aquí un poco raro pero es la repetición repeticiones que haría por las que hago es decir no quedarte muy lejos de ese fallo muscular de esa escena que hemos visto todos en el gimnasio a y no puedes nada no vale entonces la idea es que tú siempre trabajes con mucho margen cuando tenemos hipertensión lo que tenemos que evitar ese ese fallo trabajar en función del carácter de esfuerzo cuando trabajamos por ejemplo entrenamiento de fuerza vale eso es importante que arte con mucha yo yo a mis hipertensos les digo han hecho a lo mejor diez repeticiones y les digo bueno cuantas más minorías desde una dicen cinco seis cuatro

Voz 3 02:13 Valen nunca me dicen una o

Voz 2 02:16 a ninguna o sea no les lleva al límite eso es vale eso es lo que se conoce como fallo entonces la idea es quedarte lejos de ese fallo siempre que entre en hemos fuerza que dicen los estudios bueno pues según una revisión que ese hecho hace muy poquito por miembros de hilo voy a decir fatal así que me lo de expertos balines esto son siglas luego vienen muchas palabras en inglés así que me las voy a ahorrar pues quiero mucho a todos lo veis en el texto de la web porque yo me las ahorro así que bueno hoy cuenta entonces lo que hice lo que hice esta revisión que es de hace muy poquito es que predominantemente el ejercicio aeróbico suple mentado con entrenamiento de fuerzas dinámico es lo más recomendable el entrenamiento aeróbico debe realizarse intensidad moderada es decir aún cuarenta sesenta por ciento de la frecuencia cardiaca de reserva vale durante al menos treinta minutos diarios que se puede hacer de manera continuada o en intervalos de diez minutitos como mínimo durante al menos cinco días semanales vale eso lo primero luego volvemos sí sí claro vale entonces sigo más cositas entrenamiento de fuerza vuelvo debe realizarse una intensidad moderada cincuenta setenta por ciento de la máxima vale lo que es lo que hablábamos antes vale entonces eh que se recomienda ejercicios como a los principales grupos musculares vale hay cosas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de entrenar por favor evitar ese fallo vale tanto técnico como muscular a la hora de entrenar en evitar una maniobra que se llama Salva que es aguantar la respiración y hacer la repetición vamos a intentar la idea pilates evitarla no pero salvas con carga mal entonces con que estas moviendo mucha carga está haciendo yo que es hombres banca aguantamos la repetir la respiración y hacemos vamos a evitarlo esto en los hipertensos no es recomendable para nada otros gestos que elevan la tensión arterial bueno ejercicios ponen xima de la cabeza o invertidos sí que demostrado que en cierta manera aumenta la tensión arterial un Press declinado abajo pues sí que pues sigue elevaría la tensión arterial y luego los ejercicios que mueve mucha masa muscular elevan más la tensión arterial que los mono articulares vale pero no dejamos de recomendar esto es como todo individualización sobre todo

Voz 0187 04:32 cuál es la pregunta es un generaliza generalidades clara porque yo por ejemplo yo soy hipertensa vale voy al gimnasio voy a voy a coger un entrenador personal siempre canciones tengo que tener primero me imagino que decirlo no lo primero decir la

Voz 2 04:46 esta semana el entrenador porque tenemos una respuesta al ejerció depende de los medicamentos que estemos tomando podemos tomar diuréticos podemos tomar vetar bloquean de podemos tomar inhibidores de anoten China vale todo esto tiene un efecto en el entrenamiento por ejemplo los beta bloquea antes algo que mucha gente no sabe es que enmascaran la frecuencia cardíaca entonces el entrenador ha puesto un pulsómetro al cliente sabemos que esa que esa frecuencia cardiaca va a estar enmascarada va a ser uno Real porque está tomando una medicación lo primero reconocimiento médico que fue como me diagnosticaron a mí esa hipertensión lleguen tan a gusto

Voz 0187 05:20 sí

Voz 2 05:21 voy a volar y me dijo Vas a volar al cardiólogo porque tienes la tensión alta y vamos a ver qué pasa en un Holder depresión salió que tenía hipertensión derivada de mi abuela le de un ictus con treinta y ocho años entonces por favor reconocimiento médico decirle al entrenador que estamos tomando para poder tenerlo en cuenta a la hora de planificar un entrenamiento luego en caso de sentir malestar dificultad para respirar mareo dolor de cabeza dolor en el pecho a parar directamente la actividad física es muy importante algo que a mí por ejemplo me pasaba entrenando y que yo no caer yo nunca pensé que iba a ser hipertensa y me dolía de vez en cuando la cabeza después de entrar nunca llegaba el fallo pero acaba con cierto dolor de cabeza cosa más rara porque me he quedado a dos tres repeticiones de fallar Mi me duele la cabeza entonces cuando tengamos esas sensaciones parar directamente la actividad física yo creo que eso sería lo más importante por favor individualización yo recomiendo siempre ejercicios que Moha mucha masa muscular aquí dicen que la lo que dicen los estudios es que los que mueve más masa muscular por ejemplo las entradilla suben más la presión arterial que los articulares pero no quiere decir que no se hagan bidones pone siempre calcio cuidado claro cuidó con ese carácter de esfuerzo vamos a quedarnos lejos de ese fallo vamos a entes que se pueden obtener resultados igual teniendo hipertensión pero siempre entrenando cada uno a su ritmo adaptando el entrenamiento la persona Hinault la personal entrenamiento y siempre diciéndolo eso es muy importa

Voz 0187 06:47 mira os aquello creo que nos tenemos que quedar sobretodo que tenemos que entrenar con una persona que esté cualificada si no que nos oriente que nos hagan una prueba de esfuerzo que nos hagan un reconocimiento médico y que no pasa nada porque seamos hipertenso sino que se benefició se tiene que adaptar a nosotros

Voz 2 07:02 qué podemos entrenar fuerzas mira lo que dicen los estudios intensidad moderada cincuenta setenta por ciento de uno remedio sea que sin ningún problema que implique los principales grupos musculares está con tranquilidad lo único que siempre tener en cuenta decirlo invitamos tiempo en comunicarnos en cuando es cuando estamos en un gimnasio decir Oiga tengo hipertensión material que hago claro ya perfecto porque mucha gente que dice no no no yo aquí entreno me callo muy caras

Voz 0187 07:28 no vienen los problemas eso es malo porque Podemos se puede subir bastante la tensión arterial y podemos tener un problema podemos tener un sustituto muy bien Sarah pues con todas estas recomendaciones Nos quedamos

Voz 2 07:38 encantada como sabes vemos en un par de ese mal

Voz 0187 07:40 las pues sí señora Magdalena