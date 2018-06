Los Toros Especial San Isidro 07.06.2018

Voz 1 00:00 en hacer

Voz 3 00:11 comienza en la onda media de Radio Madrid la tertulia taurina de la Feria de San Isidro

Voz 4 00:16 lo dirige Manuel Molés

Voz 3 00:21 muy buenas tardes bienvenidos

Voz 1395 00:23 es la número treinta y uno la feria se va agotando quedan tan sólo esta hay cuatro más para llegar al final de la Feria de San Isidro que tengo cosas muy interesantes y otras no tanto hoy el cartel está formado por Iván Vicente Javier Cortés y Javier Jiménez aquí con toros de huelga y Pallarés que son dos de revuelo primero el tercero y Pallarés segundo cuarto quinto sexto pero lógicamente lo que está a la actualidad es la la política no si los nuevos ministros dicen que rectificar es de sabios y además hay que ver cómo te cambia el poder no Maxine Huerta polémico y debatido ministro de Cultura y Deportes ha reculado rápidamente en el tema de deportes ha dicho que lo que dijo antes que no era nada malo y que ahora apoyará porque admira muchísimo el deporte con toda su alma yo lo que espero me parece fantástico ese cambio que ahora sólo le queda que los toros no es deporte pero son cultura y que el va a apoyar también con toda su alma y si tiene dudas lo tienen muy fácil hito pregúntele a su vicepresidenta Carmen Calvo que es una gran persona gran aficionada Serge cabal que es la fiesta de los toros a lo mejor se lo explica su vicepresidenta bueno pues aparte de todo esto tenemos tenemos toros luego hablaremos un poquito más de del tema por qué hay que ver lo que ha dicho el nuevo Maxine muerta el nuevo responsable de de Cultura y Deporte y la verdad es que que bueno pues si ha escrito una carta Vitorino muy suavecita que ojalá que que funciona cartón muy educada a ver si entra digamos que a chiqueros con con suavidad iraquí lógicamente pues me parece bien hombre por cierto ya que todos los días al callejón de de invitados que no está bien que vayan a conocer la que está de cerca que inviten no próximo invitado que sea de nuevo el nuevo ministro de de Cultura que vaya a los toros y a lo mejor así va aprendiendo un poquito más de de lo que va el tema pero este tema Paco Leal desde elevó aquí lo vamos a contar absolutamente todo hoy llevan Vicente Javier Cortés Javier Jiménez en esta con la número treinta y uno y tenemos a el protagonistas ya Iván Vicente que abre el cartel de esta tarde Iván buenas tardes buenas tardes qué bien me gustan más los toros que la política tan también pero siempre pero espero es que hay cosas que son fantásticas no le gustaba el deporte nada no le gustaban los toros nada I do con con el con el Rey hoy a ver a los deportistas de la selección afirmó papeles a la camiseta encantado de la vida cómo cambia todo

Voz 5 03:08 claro porque el poder hace hace

Voz 2 03:11 además de que GRE

Voz 6 03:13 el pelean los grandes de la banca ahora negro el poder hace monstruos no que decía

Voz 1395 03:19 bien eso bueno Iván la de revuelve hay Pallarés está tocado vamos a ver más en I uno de huelga y con base en el cuarto uno de Pallarés dos y tres más o menos es el de Viena se muy muy cercano verdad

Voz 5 03:33 sí sí sí como como bien dice Manolo sobre lo previsto uno uno de cada Ibai bueno la las raíces la misma buen día sabemos que por diferentes línea o lo llevan diferente es hermano de una misma familia pero al final pues encaste Buendía Santa Cole

Voz 1395 03:49 importante es Madrid verdad gran fundamental Siria eso claro fíjate fíjate el otro día aparece Octavio Chacón lleva quince y siete sí peleando luchando por la Francia que bendita Francia no con Coreas durísima no sé qué partido bajo llega a Madrid está bien ya va torear otra cualidad más dentro de poco voy de ahí hace ambiente no si no pasa nada que difícil está porque además luego las fechas son más cortas tanto en lo que a podrán empresarios que alguno que merece te aunque no porque casi todos no quedan tan tan poquitos espacios iban claro

Voz 5 04:29 pero bueno todavía mira con el caso de tu sabe Chacón que como bien ha dicho o lo que es un torero que lleva mucho tiempo hay ya no por Francia podrán empezar aquí puedo la zona de del Valle que da para mucho hoy

Voz 1395 04:42 la franja Francia española entonces

Voz 5 04:46 y no es aburrido y al final pues mira cuando no incluso con una corrida mala pues la visto sus condiciones Si su disposición Hay mira ahora neopreno

Voz 1395 04:54 yo por eso queremos Beroiz porque bueno es un excelente profesional con buen gusto y como buen concepto lo que hace falta es que que te vista uno que aquello llegue al público y que y que bueno que de una vez por todas ese es el valor real que tienes no porque vas ahí pasando el tiempo dormido el tema afortunadamente nota es aburrido y ojalá que sea el día de hoy fíjate esté al día de hoy el que el que marque lo que muchos conocemos mucha gente pues a lo mejor no lo conozco no ha valorado no

Voz 5 05:26 ojalá Manolo miran hoy la oportunidad de tengo hiela la mejor claro porque la que tengo no ahí pues espero que eso que pero lo que hoy salga a flote pues todo lo que es lo que llevo dentro y que la gente pues valore también lo que cómo se como torero que bueno soy un torero conocido en esa plaza pero pero que está junto las cosas para para poder demostrar

Voz 1395 05:47 lo que yo dentro que no han podido en otro lado cosas que has fíjate lo que la gente no sabe tampoco es que bueno que uno se practica más amenos menos cuántas corridas has toreado antes de la feria

Voz 5 05:58 no es ningún bueno toreando de mayo aquí mal

Voz 1395 06:01 si todo va según sean la segunda en Madrid la primera amarilla segunda en Madrid si es que subir de un Everest ahí cedió al día siguiente otra vez celebres no bendito bendito bares no está claro si se entonces años subir u once ropa que tú me tiene luces años se dice pronto se hizo santo Alan Jara meterse contar cómo aguanta los seis años sin subirse a ningún Cerro sea así sin prácticamente ven una oportunidad de decir que estoy aquí y que además yo de esto puedo puedo funcional no hay que tener mucha fuerza para aguantar esos esos esos espacios eh

Voz 5 06:38 sí lo que es lo que más mérito de todo no a mi trayectoria que con mucha ese derecho a la vista atrás y de cómo pudo aguantar no porque porque te levantas no tiene nada nada es nada inicial sí es muy duro no a finales creer en uno mismo cree en sus posibilidades incluso en el campo no tiene la oportunidad de de una vaca como uno lo siente pero aún en el campo pues pues al final yo soy capaz ojalá llegue el día que sea en la plaza

Voz 1395 07:07 el maestro Chanel lo decía no el banquillo o te corte o te pudre usted es verdad no sea que el que no aguanta pues tiene que retirarse pero que aguanta ya que tenga una oportunidad a la que hay que aprovechar ojalá que sea os Iván ojalá que que sean dos mira se llama el primero tuyo se llaman Carnaval aplomo podemos celebrar está bien se Carnaval oscuro Bragado Merano con cuatrocientos noventa y nueve kilos a veces entró peso no normal ir del cuarto set que Sito es tocar de no Bragado me ha no así Blanco a pesa cuatrocientos ochenta o sea que oye pues es verdad que están muy en la lo que es el tipo de desencaste no que no sí eso es lo que todos los Santa Coloma de toda la vida no seriedad pero no no no excesivo peso Ésa ha sido toda la vida allí no vemos y ojalá que que sea hoy sería muy bonito que fuera hoy es un buen día para que sí eh ojalá ojalá lo defiende con todo un abrazo muy fuerte igualmente bueno hay que decir que empiezan las ferias grandes del verano y una de ellas es la Feria de Santiago de Santander ayer en la feria que ya acaba de dar los carteles y además estamos con Constantino no el hombre de toda la vida al frente mal taurino de Santander y una feria que ha cogido fuerza y que se ha consolidado muy seriamente Constantino muy buenas tardes pues de Manuel bueno pues ya está en los carteles el año más y además yo creo Castaño habéis echado un poquito más de de fuerza los carteles eh porque son muy apetecibles y es curioso porque mira lo vamos a contar rápidamente empezáis el día veintidós no con la de rejones como siempre

Voz 7 09:01 eso es Sergio Galán Diego Ventura Leonardo

Voz 1395 09:03 diez el lunes veintitrés es la novillada caída Moreno para Pablo Mora Francisco de Manuel estuvo muy bien el Madrid y Antonio Grande El veinticuatro Toros de La Quinta para Javier Cortés que que torea hoy en Madrid que además que es un torero con mucho gusto toreando Fortes ir Román que está fenomenal Fortes Germain también anda bien el miércoles veinticinco en los toros de Miranda y Moreno para Perera Cayetano ya Álvaro Lorenzo muy fuerte el el fin de semana eh con los toros de de Garcigrande para Domingo Hernández de dos grandes para Ponce Juli Marín el veintisiete los de García Jiménez sea Matilla para Morante de la Puebla Manzanares y Alejandro Marcos Jandilla para terminar despedida de Padilla Alejandro Talavante hay rocas hay casi acierto total no

Voz 7 09:57 pues sí la verdad es que ha sido muy bueno muy bien recibidos por todo el mundo y también es cierto que nos ha costado bastante eh el poder cerrar unos carteles así rematado pero bueno un final feliz porque yo creo que lo que queríamos hacer y lo hemos conseguido ahora esperar que dé su fruto sobre el ruedo

Voz 1395 10:21 siempre he tenido la idea primera de la novillada de rejones que no falte la de los toreros jóvenes siempre que no falten no es San sido ideas muy muy claras tres puntos y luego el cuarto punto pues carteles fuertes para para el fin de semana que este año se alarga no los carteles fuertes porque hay cuatro carteles ahí digamos que de nivel de nivel alto sí y eso también me ha gustado mucho las declaraciones de de la de la alcaldesa la sensación de que de que bueno que por razones tanto taurinas como de interés para la ciudad el tema de de la feria de la Semana Grande está ligado a lo que es la Feria de Santiago

Voz 7 11:00 sí efectivamente a la alcaldesa es una auténtica defensora de la fiesta y en concreto

Voz 8 11:07 eso sí nuestra Feria de Santiago

Voz 7 11:10 lo muestra cada vez que tiene oportunidad a todo el mundo y hoy pues ha dicho es que que mientras ella esté lógicamente la la Feria de Santiago no solamente se va a seguir desarrollando sino que va a intentar por todos los medios que se haga de la manera mejor posible y así está tenemos la suerte de ya digo de contar con una alcaldesa que es sumamente participativa en el aspecto esto taurino y no deja de reflejar en todo momento lo que significa la Feria de Santiago para la ciudad de Santander es decir el valor añadido de nuestra Feria que después de múltiples estudios

Voz 8 11:49 de de economistas no

Voz 7 11:51 todo prestigio dice que la feria reporta un beneficio para la ciudad superior a los

Voz 1395 11:57 sí es millones de pues habrá que contárselo al nuevo ministro de de deporte no y de ir de aquí del mundo cultura de cultura que hombre no lo no lo tenía muy claro Constantino enhorabuena por esa feria hay lógicamente será una de las Ferias extractivas de la temporada veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete y veintiocho de julio es la Feria de Santander frías

Voz 6 12:23 Yago un abrazo muy fuerte Sabino un abrazo y hasta pronto

Voz 1395 15:04 los aficionados que cada día van a la plaza o que siguen la corrida a través de cualquier medio ele vamos a decir todo lo que se ha sorteado esta mañana son dos de revuelcan cuatro de Pallarés es verdad que todo en el fondo es buen día que son familiares de los ganaderos el primero de la tarde se llama Carnaval son cárdeno oscuro con con el pelo tradicional de los toros de Santa Coloma para Iván Vicente segundo Se llama campanilla Guillermo para Javier Cortés El tercero es Müller hito para Javier Jiménez ir en la segunda parte el cuarto que Sito para Iván Vicente el quinto adivinado para Javier Cortés y el sexto dichoso para Javier Jiménez por cierto que curioso hay que vivir bien para Javier Cortés que va a estar en la Feria de Santander no entrar en la parte de los jóvenes han hoy los obreros pues son uno de los de José Luis Marca y el otro de Couto de Fornelos ya que vuelven los que han estado durante durante muchísimo de no es mucho muchísimo tiempo ahí en los corales tenemos a a uno de los ganaderos porque son dos estaremos hablar con ellos Rafael Buendía de revuelcan que lógicamente hoy Lidia primero y tercero es Rafael muy buenas tardes buenas tardes bueno estás en el campo donde estás no estoy aquí en Madrid a estas Madrid capital saber la vas a ver in situ no e in situ porque son dos y cuatro en lugar de tres y tres que parecía en un principio

Voz 2 16:38 bueno pues han rechazado Montoro al principio de cuarenta

Voz 1395 16:44 yo lo vamos a hacer pero bueno si te gustaba toro seguro

Voz 2 16:49 el toro de un gran toro sí

Voz 6 16:51 pero habrá que entender lo que Santa Coloma no sí pero

Voz 2 16:58 esto es muy difícil si no sabe OME después de lo del año pasado y todas laberinto no hay otra cosa es que vienen atraídos Un pedazo de corrida de toros que que que vais vais a Madrid

Voz 1395 17:15 claro pero eso eso ahí ya depende de la química L'Escala uno no hombre no pero en general no es un todo lo grande hará cuidado es un toro al que esta fíjate que ponga de pago camino para atrás ha dado todas las figuras Kim matarlo sabiendo que no era nada de peso ni mucho menos se les daba un valor tremendo por por la ventanilla nada del toro pero con las cosas de del Toro la cosa bueno estas cosas también que tiene al toro Santa Coloma no

Voz 2 17:47 pero a un toro que se mueve se mueve y que pone alguna dificultad pero vamos ver lo que estamos haciendo en definitiva por lo menos en casa ahora es la selección que hacía mi padre dándole al toro

Voz 14 18:06 Billy Ray y sobre todo

Voz 2 18:09 el recorrido a la muleta

Voz 6 18:11 vamos a ver lo que es lo que más com

Voz 2 18:14 explica

Voz 6 18:15 lo que más te Mar yo creo que sí

Voz 2 18:18 pues son todos los que les cuando tú te vas un poco de Honda Toro que se pone mucho oí el torero pues lo un poquito de sitio pero cuando le coge la onda al toro éste lo trata bien es el más agradecido que hay aquí son los alumnos que nadie que haya dado muchas desde dentro del tema

Voz 1395 18:40 no y además eso es lo que tener una personalidad especial es diferente raro que a mí siempre me me comentaba hace ya son toro que que te da mucha mucha gloria que también te pasa factura si lo dice decía siempre es tener una cosa muy importante en este caso Rafael decía el toro de de Santa Coloma avisa indudablemente a así

Voz 2 19:04 entonces Paco Camino tenía una cosa que decía que cuando había salir por la puerta de chiqueros ya sabía cómo el autor es verdad eso es todo lo que se se define muy muy muy pronto

Voz 1395 19:16 sí sí me él en otras palabras a lo que decía no decía que el todo el toro de desencaste siempre te avisan bueno y luego tú hagas lo que lo que quieras pero es lo que puedas El momento M sea tiene una personalidad ay afortunadamente se está recuperando es duro porque más fáciles yo tengo una ganadería pues a al de bueno de Castell habitual y que pesa seiscientos kilos y que pasa por conocimientos y al final estamos en el mismo menú todos los días no está pelear con estos encastes tiene un plus de mérito especial eh

Voz 2 19:57 bueno yo te digo la verdad que yo estoy peleando con el que por porque es el legado que cada vez hay y creo que que se lo debo a no

Voz 6 20:11 para mí es mejor

Voz 2 20:13 lo que ha habido en el siglo pasado no

Voz 6 20:16 es verdad sí

Voz 2 20:18 a una ganadería en el año este sentido totalmente decir aquí la encumbró

Voz 7 20:23 sí se puede pasar a la circunstancia que pasaron piloto pero bueno

Voz 2 20:28 el trabajo estaba ahí Mi nos tocó a los cuatro hermano del mismo muy

Voz 7 20:36 sí bueno ya estamos luchando poquito a poco voy yo echándole mucho cariño idiota

Voz 1395 20:43 sobre todo si siendo fiel al legado de él

Voz 6 20:45 vale hombre claro eso es lo no sólo todo Laurie

Voz 2 20:49 Dante que me gran personal

Voz 1395 20:52 ella que conocerlo fue un grandísimo personaje con una personalidad tremenda tampoco con amor y conocimiento de de la ganadería fuera de lo normal eh bueno pues hoy termina rapidito Rafael es el primero y el tercero

Voz 6 21:09 pero el pienso se llama calle Carnaval no claro

Voz 8 21:12 la base es hermano de uno de los toros del año pasado vamos

Voz 7 21:16 a parte semental ahí

Voz 2 21:20 es el más

Voz 6 21:20 no veo de otro si tengo sementales que me están dando bastante bien Carnaval y Muller hito no Carnaval para iba Vicente que es un buen profesional

Voz 1395 21:33 para Javier Jiménez para Javier Jiménez el resto son los cuatro de de

Voz 6 21:38 el hermano de mi hermana de mi hermana Pilar hermana Pilar aquí José cuñado indudablemente eh eh

Voz 8 21:50 no

Voz 2 21:50 que está al hombre lleno vuelos tranquilamente tienen veleta tranquilamente viendo lo oí pero bueno cada uno es como es

Voz 6 22:00 no lo tengo lo tengo no lo tengo ya en directo se buenas tardes sí sí yo no me doy muchas lo que te parece pues ya os que se hubiere eh número

Voz 1395 22:15 ahora se quita pronto va primero y tercero que te deja todas las posibilidades todo

Voz 6 22:18 el reto resulta novedoso hermana que hermano

Voz 1395 22:26 sabes lo que ha dicho que se dice es cacheado de Toro mi hermano

Voz 6 22:31 sí sí lo sé

Voz 1395 22:33 hermana de José I

Voz 6 22:36 mí me saca al chicos al lado del tercero

Voz 4 22:40 los Toros los pequeños también esto sí que requiere un año más

Voz 6 22:44 en un año más en otra no

Voz 1395 22:47 el les Rafael que debe debe estar conmigo

Voz 6 22:50 doce y Rafael que

Voz 7 22:52 pero tiene más gracia

Voz 1395 22:55 con que tenga Moto dos veces va que chuta

Voz 6 22:59 el tema

Voz 7 23:00 este es seis veces porque aunque no se los cuatro N B llega mi perdón

Voz 6 23:07 así es como me gusta que no me gusta bien

Voz 2 23:12 un abrazo y lo bueno es llevarte bien la familia y que lo Torrent

Voz 1395 23:17 sí señor bueno

Voz 6 23:20 pero hay mucha suerte mucha suerte

Voz 4 23:22 pero mucha suerte la suerte

Voz 6 23:26 arte y que antes lo sé

Voz 1395 23:29 de la familia que que se dice así no eh

Voz 4 23:33 mi de mi abuelo se el otras veces que de hoy con cincuenta cruces se refería cruces crear ese pulso sale movida que podemos Natalia te Bd

Voz 1395 23:42 pero bueno no te toca tocar y cuatro eh tiene

Voz 4 23:48 ya cuatro sí Campanilla era mucho más

Voz 1395 23:53 bueno pero no ha podido se tengan sí dice que viene con con mal en una edad un año más de edad Hay vienen más hecho a la porque sí

Voz 4 24:00 no sé en qué año dos siempre si la comparte

Voz 1395 24:03 yo también en eso los veterinarios tienen que saber de que la cosa no Isabel elegir que el toro de de Santa Coloma es como es y si viene con un año más pues lógicamente de la madre

Voz 4 24:15 es una pena que te que tan que los toros como delinquir porque los encastes que no puede ser uno se ve negro pues de ella Madrid son cortitas exige mucho en cuanto trapío el toro lo tiene

Voz 1395 24:29 eso es un error tremendo

Voz 4 24:32 Toro no no puede leer es aquello a lo que tiene que bueno pues uno de los más grandes si te lo más gordito son los que tienen que ir a lo pueso después sale dijo que sí

Voz 1395 24:41 pero eso eso es algo que que que es que ya te de saber yo creo que muchos aficionados lo sabe no la didáctica se ha hecho a lo mejor no es suficiente pero es que el toro de de de un encaste como estas en casa Santa Coloma tiene que ser lo que él sea lo que no puede ser es un gigante porque no puede ser es que hay que que sí un toro que pese seiscientos kilos es imposible no pero claro

Voz 4 25:04 sal alguno salvo alguno pero claro que también en el tipo pero que tiene alguna actor con esos peso son poco y lo que sale empataron afuera tipo de lo otro y lo que otros no pueden ir porque bueno no dan la talla que se Pedro

Voz 1395 25:17 fíjate yo cuando he visto he visto se que el último de hoy eh había hay todos los que bueno está más o menos dentro de de un límite normal no hay toros ochenta está bien uno quinientos cinco pero el último dichoso de seiscientos veinticuatro dices como puede ser no

Voz 4 25:35 lo tiene que hacer yo sé todos los que estarían

Voz 1395 25:38 no me extraña no está en el libro

Voz 4 25:40 hubiese salido otro toro pero fin al final autoridad ha dicho que los cinqueño los cinqueño el motor que pesaban menos miedo todo mayo yo he seis toros yo llevé ocho oxidación falta allí los hechos aprobaron y entonces bueno al final la autoridad que es la que manda pues he dicho son los que llevan colocado en grande en la cantera que a lo mejor era poner en venta

Voz 1395 25:59 el pasado pero pero no lo mejor de eso no se fuera XXIV vedad por embestir hice mira lo contaremos con el paso del tiempo a un toro que que estaba fuera de PSD tipo no se le embistió en Madrid pero claro normal no es eso no normal

Voz 4 26:15 ahí toro están ahí bueno ella están aquí en el campo pero que pesaba menos quitaban ha aprobado también pero bueno al final la autoridad la quemando ha dicho que estos

Voz 1395 26:25 cuántas corridas tenéis

Voz 4 26:28 pues tanta colmado esa esa y otra toreo Ventura

Voz 1395 26:35 es verdad verdad verdad

Voz 4 26:37 el hecho todo lo que quieran colocar

Voz 1395 26:40 el resto de cuero

Voz 4 26:42 la otra parte bueno de modo que tal de si el de Pilar el de puro don Joaquín que lleva arriba en el Cuadri y los que van erraba bajo la nalga que son los de mi madre que también médicos contar Santa Coloma pues con todo de compraba pago Quintanilla había comprado a don Joaquín cincuenta y tomatero ritos sí pero eso son cruzadas doctor unos no son puro

Voz 1395 27:03 a mí esto es ahí estará ahí esas también ahí dos corridas de cada cosa no has dicho

Voz 4 27:08 dos corridas toros de de pilas de de don Joaquín de corría toros masón todo entre veinte y Pallarés que son ocho que Crotalón pero estaba rejones Esteban del rejoneo

Voz 1395 27:18 de ahí esa esa manía también de de rejones esa ya está pasando ahora con con el tema te rejones siguen nada más que un encaste que lo que me gusta y eso puede vale para para piano de Cubero

Voz 4 27:31 hombre a una pena de Manolo entrar otra vez en el circuito que esta palabra no me gusta

Voz 1395 27:37 pero electa Historias rosaría si es que es que no le no leemos leemos cuantas ferias hasta o lo de Benítez Cubero Dios mio todas

Voz 4 27:44 de fíjate aquí tengo gran presentación cordobés

Voz 6 27:48 a ver cómo lo durante años

Voz 4 27:50 igual que fue un espectáculo fue que acordamos de televisor además confeso montó un montón de cosas dos decorador ir muchísimas figuran rematado con hasta el año no data del año dos mil está toreando yo de toda la serie a partir de ahí poste prueba alguna con una todo aquello bueno no me gusta también posee pero te eligió bien

Voz 1395 28:12 mal pero no hay que cambiar no tuviese las figuras de de otra época mataban prácticamente de todo no bueno día el peldaño del toro blanco y le dan dos corridas porque estuvo bien en otoño Le dando una buena y una mala la mala era toro blanco espera con Fermín Murillo en la Valencia y la buena con el cordobés era de de de de de Santa Coloma hay que cambiado todas no pasa nada

Voz 4 28:45 en cuanto a todos la figura toda la vida

Voz 1395 28:47 pero mataban a Santa Coloma matado

Voz 4 28:49 en cuanto a las ferias de otra feria de España y Francia han ido médica con la que lo mató

Voz 1395 28:55 yo no lo sé yo tenía que salir uno que que qué funcional que ahora vamos a sacar más bueno Manolo

Voz 4 29:02 no lo piden no lo piden ahí sino la piden no va a ningún lado

Voz 1395 29:06 bueno pues cada vez esta más estrechaba esto ahora somos más pequeñitos porque si siempre lo mismo siempre lo mismo hemos abandonado en plazas de segunda ya hice muchas tercera hemos abandonado muchísima ganaderías nos hacemos a nosotros mismos

Voz 4 29:21 sí sí vamos cerrando el círculo contrato El Círculo cual bueno cambia de pelo yo digo la verdad no tan corriendo hubiera aunque Target bueno Olmert también lo de pelo de insistiera en otra ID por lo menos Cameron algo pero no imposible y mira que vienen atentar acata torero coño que bueno sale esto aquí pero al final nos quedamos con lo bueno no es dentro del Adele

Voz 1395 29:42 sí pero sólo cuatro años

Voz 4 29:45 grande

Voz 1395 29:46 pues hay que tampoco Len irá en la historia porque es una historia lo cuenta todo por cierto la jefa Nati Pilar viene o no

Voz 4 29:55 Pilar detraído medida ellos con baldosas yo Manolo aquí está toda la familia está mi hasta hace mujer Sami Yen nuestro todos menos los nietos que son muchísimo que están queda kilos yo que que yo soy encara desde hace muchos años que me da un infarto huecos de Potes me lo paso peor mil cuando voy quizás estoy mejor que cuando estoy aquí pero es incapaz para sumar

Voz 1395 30:19 ese es responsabilidad me pueden

Voz 4 30:21 yo quiero que salga lo mejor posible bueno todos los envites invito yo y verme jugar ahí

Voz 1395 30:30 me cuenta me cuenta dice a gente del equipo que no tienes móvil noto como si fuera uno de los cuatro españoles que no tiene móvil

Voz 4 30:41 no te mueves no tengo de verdad que no lo porque yo como siempre estar con mi mujer yo lo llevo convidado a mi mujer y sino como siempre te porque aquí teléfono serbios

Voz 5 30:50 en sí todo enervar promediando

Voz 4 30:52 de frente a la media hora Laura H ilocalizable Hidalgo y hasta la Benemérita dijo

Voz 1395 30:59 la Guardia Civil no

Voz 4 31:01 que tiene un metro y me da vergüenza decirlo pero te lo llegó a deber Metro el Sevilla encontrado desde el que está ahí el señor Villepin yo no tengo cómo te saquen el billete de tu has quedado estancaron una fecha mal para mí es buena dentro de traductores para todos para los que es un placer

Voz 1395 31:22 a hablar con con gente como como vosotros no gente de campo gente limpia gente

Voz 4 31:29 yo lo vivo todo el año el puntos

Voz 1395 31:31 eso ya es cosa estos sonidos casi no los escuchas ya en la en las capitales no afortunadamente estáis ahí oye este país pierde cuando perdemos campo gana cuánto cuánto algo tenemos más campo no iba campo será mucho campo campo enseñarlo es la vida lo que es es en definitiva pues la pelea de de de buscarse esa esa misma vida en en un medio hostil cada vez menos no porque lo campora lo que pasa es que ahora da mucha pena José ir por la carretera Yves fincas y campo y campo y no hay no hay nadie cuatro cuatro

Voz 4 32:12 estoy que dormimos todos veintitantas personas empleado y familias

Voz 1395 32:18 vamos a descansar más

Voz 4 32:21 su condición de y además procuro que siempre haya gente que nunca se da por de toda la vida que tantos a su abuelo de de lo que están aquí yo lo que tengo ahora con el largo este desmayada pues hemos jugado chico podremos crear junto ya que es la convivencia acabe eh

Voz 1395 32:38 pues estoy con mira eso sí que yo sí

Voz 4 32:40 porque lleva toda la vida yo conoció a su abuelo pues yo conoció a sus bisabuelos ya mayores conocí pero el mayor al día o que estaba con mi bisabuelo los bolsillo de los me con noventa y tantos años después ya conocía todo lo que tengo los Francisco

Voz 1395 32:53 es una bocanada de aire fresco el que vivas todavía en ese entorno un abrazo fuerte José

Voz 1 32:59 los otros cuatro

Voz 1395 33:03 bueno pues vamos ya cerrar con Andy Cartagena que va a estar el sábado en Madrid mano a mano con Diego Ventura del cartel de Los Espartales si es la última de rejones el sábado y además según mano mano importante Andy buenas tardes buenas como han dicho que has ido al campo qué tal el resfriado y que estás casi sin voz claro que hay un poco de agua alabó a te estaba además con la que estaba montado a caballo entero estaba ocho eslovacos

Voz 8 33:36 ahí ya no vamos igual pero como no tienes que cantar

Voz 1395 33:39 tiene que hacer del rejoneador te va a venir me he preparado ya para para el mano a mano

Voz 8 33:47 pues sí me voy con mucha ilusión a ver qué tal sale todo

Voz 1395 33:52 la casa ahí bien no porque tú tienes oficio tienes caballos tiene ese conocimiento de perfecto de del tema iba un pájaro fuertes Diego Ventura que también era una escuadra tremenda tiene tiene un padre que ve caballos bueno porque es sitio e Iván no es mano mano a mano mano humano mano es quiero decir competencia además de todo lo demás eh eh

Voz 8 34:13 pues sí yo he dicho que yo me otra bonita tanto como mi compañero y amigo dice que esas nada muy fuerte pues yo también salía pues toda la buena vida porque si si da una tarde bonita ahí y la afición de Madrid frutas no quiso así acabo lo más importante no

Voz 1395 34:32 la corrida de Los Espartales que se crían en Badajoz el hombre es hombre de del Hotel Río no el ganadero va a ser este mano a mano fíjate si una Cornellà normal de tres jinetes lleváis ocho o diez caballos no sé cuántos lleváis en una corrida mano a mano que esas tres toros para para cada uno como cuántos caballos yo lleváis antiguo o se lleva para Madrid se lleva el grupo de los mejores si no es el número sino la la cálida

Voz 8 35:03 bueno vale de todo no date cuenta que ahora mismo la escuadra son bastante llegan yo tengo muchos caballos si está en buen momento el acuerdo de joven yo a lleva seguramente doce caballos

Voz 1395 35:13 doce caballos si va cuando me camiones hay que tenéis los rejoneadores ahora cuando es que haber eh

Voz 8 35:20 amigo mio entran no debe llevar un vale

Voz 1395 35:23 a que lo peor no es que se contigo ha añadido ahí el camión no si yo doce madre mía pues era con con catorce o quince seguro también eh Juan bonitos mano mano a mi me parece que que el que el mano a mano en una plaza como la de Madrid hombre es mucha responsabilidad está claro que que no fácil no tiene que ser no pero pero te da también más oportunidades no es el tres toros pesan más que dos pero al mismo tiempo en Madrid el peso ya otras por por hecho la oportunidad es mayor

Voz 8 36:04 hay una repulsa muy grande no pero date cuenta que ha sido mano mano pues la competencia todavía llevaba Che fue más directa Hay son todos igual no creo que aparte de responsabilidad que es muy bonita y una satisfacción en Madrid

Voz 1395 36:21 entrenar solo o con alguien

Voz 8 36:24 que si no yo no casa Mi hermano y estaba estoy yo oí prácticamente nosotros solos

Voz 1395 36:31 sin toro con toro no ahora mismo pues

Voz 8 36:34 hecho hecho no me gusta mucho vacas viejas en el campo en la placita ahí bueno valga más estarían derrite no a punto todo el día

Voz 1395 36:44 pero tiene una ganadería tuya o o o vas cogiendo va por ahí

Voz 8 36:47 no aquí la finca La finca se le llama aquí los quince mil metros claro es que cuenta que te bienvenido yo no quería hacer un hotel en tu finca eso te lo seguimos yo te doy bueno oí me cobró Mi piquetero y la plaza ir viendo pues hay vale

Voz 5 37:14 veinte de Simao

Voz 1395 37:16 bueno nunca preguntamos fíjate ahora si fuera el matar toros de Diaby vestido lo tienes ya preparado si te qué colores no sin embargo a los a los rejoneadores nunca preguntamos si si estrenáis nuestra eh

Voz 8 37:30 pues si uno

Voz 1395 37:32 es

Voz 8 37:34 con logra nada que bueno vamos a ver yo

Voz 1395 37:37 verdad es que para que cada vez embiste embisten mejor los rejoneadores eh

Voz 8 37:41 bueno uno todo no creo que los tiempos que corren pues mira lo todos todo lo mínimo detalle que estén lo mejor posible y muy bueno

Voz 1395 37:55 pero hace esquemática como los de a pie para al final cuanto has te hace daño

Voz 8 38:00 pues bueno cuanto Manolo cuatro-cinco dando pues seguro

Voz 1395 38:04 no

Voz 8 38:05 que no sastre de toreros

Voz 1395 38:08 eso es otro sitio

Voz 8 38:11 a mí este por ejemplo este traje me lo ha hecho justo lo que sí es muy muy bueno la verdad es que está ya te digo uno ilusione estar doy lo detalles Ximo eh

Voz 1395 38:29 pues fíjate tomate algo calentito a la garganta no va a ser óbice para que esté en la en la penúltima de de feria esa tarde mano a mano con Diego Ventura muchísima suerte Andy gracias un abrazo muy fuerte ahí con la garganta fastidiada pero lo importante es que no para de entrenar en ese mano a mano que van a ver los aficionados en la penúltima de la Feria de San Isidro la última será árbitros Martín con una Escribano con Ureña con Emilio de Justo ésa será la última mañana hoy saben que la de esa de Iván Vicente Javier Cortés Javier Jiménez mañana El Cid Pepe Moral hay Ángel Sánchez con la de Adolfo la de rejones mano a mano que hemos dicho y la última de Victorino Martín y lo único que le pido al ministro de Cultura nuevo es que diga de los toros lo mismo que ha dicho del deporte ha dicho el deporte no es lo mío pero lo voy a apoyar con toda mi alma pues los toros tampoco eran lo suyo y lo que sí espero es que cumpla con su obligación y apoye los toros con toda su alma si tiene algún problema ya es una dura hable con la

Voz 15 39:36 la presidenta de su Gobierno ella le explicará que son de verdad los toros lo que supone

Voz 1395 39:42 en definitiva la idea

Voz 15 39:44 la central de lo que defendemos