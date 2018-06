Los médicos y su modus operandi ante la tensión alta. ¿Cómo se trata?

Voz 1480 00:00 Ángela yo creo que la música de antes era así como de tensión alta y esto es lo ha Tsonga Gahan tu tensión que te Alba yo la tengo baja fíjate si hijo durante el embarazo súper baja súper baja bueno dicen que eso es seguro de vida no bueno ya veremos yo también la tengo baja y es una duda que bueno luego preguntaremos a nuestro invitado nuevo porque al final uno se toma ciertas licencias no pensando que nunca va a pasar ciertas cosas claro como yo lo tengo baja pero bueno habrá que ver si es verdad o no fíjate en en los datos y es que las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte entre la población y un dato que da miedo y bueno es esperanzador al mismo tiempo y es que la Organización Mundial de la Salud dice que la mayoría de esas muertes hasta un ochenta por ciento se pueden evitar que es buena noticia pero bueno es malas noticias y comprobamos que quizás no les estamos evitando en la medida que podríamos no y en España ahora nos lo confirmará Francisco eh pues alrededor del cuarenta cincuenta por ciento de la población sufre hipertensión no que que es una cifra muy alta y muchos de ellos tampoco están diagnosticados con lo cual lo que está claro es que es un problema que al que hay que enfrentarse no para para tratar al menos de de solucionarlo Nos ponemos manos a la hay que ponerse manos a la obra está aquí con nosotros bueno presentarlo tú que lo conoces mejor que te parece tenga yo le presento él es Francisco Gómez Serrano es mi médico de Familia enchufe enchufes el Toledo que es mi médico de familia bueno pues hemos querido invitarte para que nos hable un poco de del tema de la de la hipertensión que es la hipertensión

Voz 2 02:01 la es una enfermedad que que nos afecta a una buena parte de la población consiste exclusivamente en un aumento de la presión de líquido que va por dentro de esas arterias materias tienen una una presión entre ellas iba de las tuberías de nuestra casa de nuestra Caldera tiene determinada una presión determinada cuando esa prisión está por encima de los niveles que hace es dañar esas tuberías dañadas arterias ya algunas enfermedades como de porque puede estar provocada esa tensión

Voz 0187 02:27 buena parte del tamaño nuestras arterias au de la cantidad de líquido que circula por nuestros vasos sanguíneos también influyen me imagino otras cosas como el estrés o la obesidad o la ingesta de sal no

Voz 2 02:37 en general se acepta que en personas por debajo de los cuarenta años deberíamos buscar alguna causa porque parece poco frecuente es poco habitual que una persona joven tenga presión arterial elevada sería buscar pero sin cogemos los números globales prácticamente el ochenta y cinco noventa por ciento de las pretensiones no tienen una causa clara son lo que nosotros pretensiones primarias son porque sí seguro que hay en la causa pero no lo hemos podido encontrar esa hipertensión es variar a lo largo de los años de también que es casi la afectan casi un cincuenta por ciento de la gente mayor gente por encima de los setenta años y a mi pretensión es que realmente hoy por hoy no tenemos un tratamiento que cure pero son fáciles de controlar pues me fastidió en Paris de manejar con medidas higiénico dietéticas Icon medicamentos eh que siempre estamos trabajando gratis de una manera muy unida lo enterramos individualmente con Isner que dedica su fármacos sino intentamos dar un tratamiento combinamos

Voz 0187 03:32 qué consecuencias puede llevar para tener para la salud de aquellas personas que sufren hipertensión

Voz 2 03:37 pues la lavamos que hablábamos ahora mismo nos dice que es la principal causa de muerte la sociedad se muere de hipertensión practicamente un trece por ciento de las muertes son por hipertensión o por causas asociadas al hipertensión si Nos vamos a enfermedades cardiovasculares prácticamente el cincuenta por ciento de las enfermedades cerebrovasculares eh los ictus este tipo enfermedades se deben hipertensión forma parte de la cirugía de ellas sin el vamos a patología cardiaca el cuarenta y tantos por ciento estamos igual o sea que hoy en día curiosamente con todos los tratamientos con todas las soluciones que tenemos un problemas de salud la hipertensión sigue siendo a la la causa que más personas en el mundo occidental está matando

Voz 0187 04:19 el problema que tiene esta patología es que muchas veces no manifiesta ningún síntoma

Voz 2 04:24 pero es que hasta que no tenemos una consecuencia la complicación muchas veces nos enteramos es verdad que a veces puede dar síntomas como dolor de cabeza pero muchísimos casos pasa desapercibida en un estudio que el más reciente que tenemos así a global que es del dos mil dieciséis se decía que más o menos ahí unos dieciséis millones de españoles hipertensos pero de esos dieciséis millones de españoles hay seis millones que no lo saben con lo cual tenemos y miles de personas circulando por la calle con una causa de mortalidad importante que no se han enterado de que lo son

Voz 0187 04:58 porque no manifiesta ningún síntoma cuando llega un paciente a la consulta y de repente tiene la tensión alta cuál es el procedimiento que es lo que qué es lo que hacemos en ese momento

Voz 2 05:08 es lo primero tenemos que hacer es confirmar que la tiene alta quiero decir no no vale una toma de tensión yo discuto de mi trabajo voy corriendo me tuvo una tensión y una tensión somos papeleo de ellos lo valores normales consideramos que valores normales y debía los ideales nosotros en cifras de unos ciento veinte ochenta doce ocho comodidad a la gente no deberíamos pasar de catorce a tratar de cazas no estamos considerando ciento cuarenta noventa que estamos ya en cifras de hipertensión entonces sin la consulta hola me tomaba la tensión en la farmacias adjudicase tengo ciento cuarenta y cinco noventa es hipertenso en principio es hipertensa perdona tiene una cifra elevada como como con firmaremos que es hipertensa haciendo un seguimiento a sus tensiones tomándole la tensión en repetidas ocasiones es días yo corre detrás un autobús y mi frecuencia cardíaca se pone ciento diez no quiere decir que yo vivo a ciento diez vivamente dice el relato que seguir en ese momento entonces queremos confirmar que es hipertenso por qué es importante confirmarlo porque una vez que a esa persona su etiqueta de hipertenso como decíamos que casi un noventa por Dios son primarias que sabemos que es así no tenemos la causa que tratar le vamos a considerar hipertenso toda su vida para nosotros va a ser una hipertenso vistiera tiene que aparecerá hipertenso y eso lo vamos a interesantes de ponerlo a otros lo que hacen los centros aludes citar al paciente con su enfermera o con su médico la serie controles o pedirle que los avales su domicilio nuevos casos de hipertensión eso que llamamos y petición de bata blanca personas que cuando abandona al médico conocer se ponen nerviosos aumenta su tensión y entonces qué les pedimos que no extraigan ellos cifras realizadas con un para todos los cualquiera que excluiría son súper fiable o que vengan a nuestro centro la tensión periódicamente realizamos una media esas extensiones que nos aporta algo que retomamos Nos sale por encima de esos ciento noventa le pondremos esa etiqueta de hipertenso persa la trataremos con unas ciertas precauciones a partir de ese momento

Voz 0187 06:57 hay Paco para todas las personas nos tenemos que guiar por estos valores de diez de doce ocho

Voz 1480 07:02 o bueno hay excepciones a ver es creer

Voz 2 07:05 o India con hablamos mucho no estuvo muchos de lo que es el riesgo cardiovascular Luis el riesgo individual digo no no es un dato que avala para toda la población te ejemplo fácil entender llovieron coche haciendo cuarenta con un buen coche de día pero no Tobía buenos frenos buena ruedas tengo menos riesgo que voy a ciento cuarenta con un mal coche un sitio de curvas de noche lloviendo

Voz 0187 07:25 aunque esté cumpliendo las problema

Voz 3 07:28 el caso es problemas el ciento cuarenta efectivamente

Voz 2 07:30 cuarenta genera más o menos riesgo en Francia en fundía del contexto que te mueves o India nosotros lo que buscamos son tablas de riesgo en pacientes que tengan riesgos que entendemos por Riesgos sedentarismo sobrepeso diabetes hipercolesterolemia edad la edad es en sí misma fumadora no jugador no todo esto son pacientes que con las mismas cifras excepcionales tendrían más riesgo hoy probablemente en este tipo de pacientes seríamos más estrictas a la hora de buscar un buen control de las cifras a una persona que su riesgo único sea tener buenas cifras de ciento cuarenta noventa intentaremos controlarlo insistiremos en las medidas higiénico dietéticas pero probablemente desde el punto de vista de intensidad del tratamiento farmacológico seremos menos agresivos que una persona que tenga esta misma tensión otras sobre el resto de las cosas que hay que hacer morbilidad riesgos lo manejamos muchas veces no tenemos enfermedades tenemos enfermo claramente

Voz 0187 08:24 al final lo que vamos siempre es una individualización

Voz 2 08:27 un individuo como de individualización

Voz 0187 08:31 esta vez no fue decirlo vamos hacia una individual

Voz 2 08:34 o sea tenemos que mirar al paciente

Voz 0187 08:37 como una persona concreta Iber todo su entorno no

Voz 2 08:40 si un paciente con una cifra determinada de media no tiene tratamiento que mantenemos con medidas higiénico dietéticas y el paciente que el piso de arriba de su casa con las mismas cifras de media puede tener otros tratamientos pero hay que ver qué otras patologías tiene porque no tiene nada que ver el riesgo cardiovascular de un paciente con otro al sumar esos días

Voz 0187 08:58 el aparato este que se llama el Holt que se lo ponen a gente también para hacer un control no eso sería como más a nivel domiciliario

Voz 2 09:05 Holder lo que podemos hacer es tomar tensiones puntualmente hay es que el paciente a usted tensiones que son muy Raúl la esmerada atención por la tarde de dieciséis no ven ciento sesenta noventa mañana de ciento veinte de setenta entonces que a veces es con qué te quedas el Holder lo que es un aparato que durante un día entero al paciente y el paciente va va va realizando controles de tensión pacientes cuenta se olvida que lleva se barato y hace su vida normal sale entra entonces vamos a poder comprobar a lo largo del día cuántas veces ha estado en rango cuantas veces fuera de rango si durante el día ha tenido una toma fuera de rango que si hubiera coincidido con que sea hubiéramos tomado hoy no olvida atraído tuviéramos llamada hipertenso pues si es una de las densidades en cifras normales sabemos que decir siente de media no es hipertenso es puntualmente si vemos que sus que tiene muchos momentos en los que se sale de las cifras aceptables consideramos que es una hipertenso iniciamos todo el procedimiento para él

Voz 1480 09:57 antes cuando cuando empezó cuando hemos empezado a hablar

Voz 0187 10:00 de la hipertensión tú decías que tenemos dos tipos de vías para atajar esta esta patología una parte es la bueno con fármacos y otra parte es pues todas aquellas recomendaciones que podemos dar a nivel de alimentación me imagino que promoverá una dieta saludable no

Voz 2 10:15 claro cuando una persona diagnosticados por fin ese pretensión lo que hacemos es hacer una una revisión de cuál es su sus hábitos de vida es ya persona informa no fuma no bebe sobre son esos Darío bueno sedentario hacemos una serie de preguntas una serie de para valorar un poco cuál es si cosas que arreglar en otras un paciente que tenga que ver con obesidad y que además según bebedor de una cantidad por encima de treinta gramos al día que vendría a ser más de tres vinos al día o los cuentas que además una persona pues no sé qué cosa mucha sal y que además tiene mucho estrés vemos a esta persona de podemos proponer una serie de cambios así conseguimos que esta persona que deje de de camine baje de peso baje su consumo de sal baje el consumo de alcohol en muchos casos vamos a conseguir una una mejoría las cifras sin necesidad de poner encima parecida

Voz 0187 11:02 sea que eso quizás sería el primer paso es intentar que ellos

Voz 2 11:05 es individuales es decir es intentar que tengamos un cambio

Voz 0187 11:08 ese estilo de vida muchas veces simplemente con ese cambio de estilo de vida podemos solucionar

Voz 2 11:11 además es insistimos el paciente en que es una solución una solución real no es no es vamos a intentarlo con poca fe no no no es que puede ser si el paciente lo hace bien bases hay veces que os da un paciente te cuenta que ya no es sedentario ya no tiene obesidad ya hace ya lo consume sal ya que consume alcohol entonces cuando pasa esto en muchos casos se preguntas los antecedentes familiares te has cuenta que tiende a ser más familiar y otros familiares afectos entonces en ese caso las medidas higiénico dietéticas no van a ser suficientes

Voz 0187 11:41 de ahí tenemos que teníamos manteniendo

Voz 2 11:45 la mantendremos y en vez de usar dos fármacos podemos alguno yo me metía que tendrá la importancia de si una persona de una pastilla diaria son trescientas sesenta y cinco pastillas al año siempre darle dos Ledo y una pues estoy reduciendo trescientas sesenta y cinco pastillas de trabajo para su hígado por ese organismo saque incluso con medicación insistimos en las medida

Voz 0187 12:04 que las medidas dietéticas dentro de esas diez medidas dietéticas podríamos hablar de lo que decíamos antes no de promover un modo de vida saludable haciendo hincapié en una nutrición adecuada también en el caso de los niños y los jóvenes no para que no lleguemos a ser hipertensos reducir la gesta de sal menos de cinco gramos al día que es lo que recomienda rocoso lo que esas el problema no es el las al que nosotros añadimos alimentos sino no la sal que está oculta en muchos alimentos y que realmente muchas veces no somos conscientes de ella y luego por ejemplo también lo de las cinco raciones de fruta y verdura reducir la ingesta total de grasas en reducir sobre todo la ingesta de grasas saturadas realizar actividad de manera regular al menos treinta minutos no por lo menos

Voz 2 12:46 sí puede hacerse más claro llegar a esos famosos día

Voz 0187 12:48 mil paso sería sería genial y luego bueno mantener el peso dentro de los valores normales y es verdad que dicen que simplemente el hecho de reducir cinco coma cinco kilos de nuestro exceso de peso ya hace que mejoren mucho los valores en de la hipertensión

Voz 2 13:04 sí

Voz 0187 13:04 bueno pues abandonar el consumo de alcohol y gestionar el estrés porque es verdad que hay muchas veces ese esa subida de tensión este esos picos de tensión están muy relacionados con el estrés verdad

Voz 2 13:13 sí absolutamente por eso lo primero cuando el antes de hacer otra cosa yo iba a hacer una valoración global del paciente ese paciente te situación tiene en qué situación está dormimos momento en que su vida es perfecta está muy bien que al perder su trabajo o problemas económicos seguro que en ese momento tiene nivel de esto es más alto tiene entonces puso las la media de esas tensiones que vemos nos hacen en un solo día tomó XX tensiones siempre damos un periodo en periodo que en los centros la luz salvo que las cifras inicial sea muy altas se va a mes y medio dos meses a uno de lo que queremos estar seguros de que esta persona hipertensa

Voz 0187 13:45 de qué le vamos a poner la etiqueta que decías claro sí

Voz 2 13:48 yo tengo un problema puntual el metal más la atención cinco veces seguidas va a seguir la media veda seis en alta porque tengo devengo y tres metros hoy dentro de tres días seis que dentro de veinte si vas a poder ver si efectivamente yo tengo unas cifras habitualmente elevadas no entonces todos esos datos que has contado de combatir el sedentarismo combatir el exceso de sal Regàs una idea en España la gente consume normalmente unos diez gramos de día lo normal no no los que salen en menos de media el doble de lo que habíamos tomar curiosamente como bien comentabas no es un tema de echar sal es un tema de alimentos precocinados son tema de una serie de costumbres a la hora de cocina que no tienen que ver con el salero solamente lo aporta practicando un veinte por ciento de las al sesenta por ciento restante no es del salero

Voz 0187 14:33 son grasa sales que están ocultas en los alimentos y qué ocurre con el tema de la cafeína

Voz 2 14:38 a ver la cafeína tiene un efecto en el habituado la verdad es que los cambios que produce son pequeños una persona habituada no pues genera grandes elevaciones de tensión arterial en el no habituado que es verdad que puede producir elevaciones de tensión arterial fundamentalmente en el par de horas siguiente de haberla consumido una persona hipertensa

Voz 4 14:58 qué está mal

Voz 2 15:00 controlada teníamos que insistirle en que no tenga cafeína apostilló Mishima ahora mismo va sales estoy en ciento sesenta cien puramente no me puedo permitir el lujo de subir haciéndose setenta y dos horas un hipertenso bien controlado habituado a trabajar por la mañana por ejemplo en mi consulta no les yo lo le propongo retirarse café siempre que hablemos de no más de dos copias al día personas a veces a cambiar mucho al paciente le damos la vuelta a su vida tampoco puede asimilar todos esos cambios y también tenemos que tener

Voz 0187 15:31 ya con el regaliz

Voz 2 15:33 efectivamente cuando nos ponemos a pensar en productos que nos puedes hubiera te sale alcohol y hay otros productos como el regaliz como bien dices que genera un efecto muy parecido al de la cafeína otras vidas como las TI chinas siempre café chocolate mí entonces el paciente si tiene que informar si estos por qué hacemos esas primeras consultas poco informarle y todo este tipo de cosas porque a veces paciente desconoce qué piensa que bueno pues dejo de tomar café o té que es muy sano con la etiqueta sano la Podemos que usaron si efectivamente para pero habrá que ver si esto que estamos hablando lo es

Voz 0187 16:04 si alguien como Isabel y yo que estábamos aquí presumiendo de que teníamos la tensión baja podemos están tranquilas o bueno o tenemos que tener también un poco de alerta podemos echarle mucha sal haber ingerido

Voz 2 16:17 tal con el ejemplo al principio de Nash tuberías del sistema de un sistema de calefacción no una denuncia tuberías si tengo mucha presión puede orientar las tuberías únicamente a mí no me interesa sino tengo presión en una fluye líquido lo que está claro es que tensiones muy bajas no permiten que se produzca una una movilidad adecuada de la sangre eso puede dar lugar a que por ejemplo en momentos de calor momentos en el caso más de las mujeres en relación con el con el periodo pueden contarme que me levante me mareo podía encontrarme que hondo hace me marea sienten un sitio con con poco poner es hay unas cifras que digamos adecuadas que son aquellas que no ponen en riesgo mis circulación pero que me permiten funcionar siete pensiones altera es tan bajas que lo que van a hacer es marear me me levanto y en ese caso no debemos mantenerlas deben subir las un poquito no usamos medicinas lo queremos aprovechamos el efecto elevador de la tensión que sale

Voz 3 17:11 encuestas y dos por ejemplo surtido bueno que toma de encurtidos durante el embarazo

Voz 2 17:15 no aprovechamos ese efecto que para un hipertenso sean nocivos sin embargo para una persona que no tenga baja sería positivo este mismos pasa con la gente ya muy mayor setenta y cinco ochenta años una una tubería pensando siempre las arterias como tuberías que tenga cierto nivel de obstrucción que Esther más o menos instruida porque con la edad es inevitable sí yo le pongo poco flujo poca presión a lo mejor a la sang le cuesta pasar por ahí por eso a veces somos un poquito más laxos en las cifras que todos éramos en la gente mayor nos interesa que la sangre pase si por no romper la arteria la sangre no pasa pues flacos además no

Voz 0187 17:50 fue Paco Gómez Serrano muchísimas gracias por habernos acompañado yo creo que hemos aprendido muchas cosas Isabel yo creo que bueno podemos respirar un poco no bueno yo estoy tranquila