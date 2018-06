Sin cuotas

Voz 0099

de vez en cuando recuerda dónde estaba ahí donde estoy en qué día vivo y quería ser vivida durante semanas meses años enteros y ciento con una falta el suelo debajo de los pies es vértigo sin duda pero por una vez es gozoso y chispeante como el que deben experimentar las burbujas que escapan por el cuello de una botella de champán déjenme disfrutar se que no me faltarán ocasiones de criticar al Gobierno de Pedro Sánchez se que serán más numerosas de lo que me gustaría ser que la capacidad de cometer errores que deriva de la voluntad de ejercicio de la libertad es una condición intrínsecamente humana pero hoy quiero escribir sobre la alegría porque no solo estoy contenta por lo que he perdido también estoy contenta por lo que he ganado y esa sensación sí que es vertiginosa por lo insólita pase lo que pase al margen de la cantidad y la calidad de los errores que pueda cometer el nuevo Gobierno siempre le agradeceré a Sánchez algunas cosas que después de cuarenta años de Estado democrático prometiera su cargo ante la Constitución sin Biblia ni crucifijo como las democracias normales que son aconfesionales y además lo parecen que haya sido capaz de formar un gobierno en cuatro días que en esa Gobierno haya once mujeres y siete hombres pero sobre todo por encima de todo que siendo tanta hacia habiendo las escogido tan deprisa todas ellas hayan llegado al Gobierno con una trayectoria profesional lo suficientemente sólida y brillante como para desactivar las sospechas de la cuota forzosa eso no es poco que agradecer